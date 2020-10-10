УКР
Новини
Кабмін затвердив критерії доступності виборчих дільниць для маломобільних громадян: пандуси, тротуари без бордюрів, приміщення без порогів

Кабінет Міністрів України затвердив розроблений Міністерством розвитку громад і територій проєкт постанови щодо затвердження критеріїв доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення приміщень, що надаються для виборчих дільниць.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій, передає Цензор.НЕТ.

"Ці критерії дозволять забезпечити доступність та інклюзивність виборчого процесу, а отже сприятимуть дотриманню виборчих прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення", - цитує пресслужба главу міністерства Олексія Чернишова.

Критеріями передбачено облаштування не далі 50 метрів від виборчої дільниці безоплатних паркомісць, встановлення пандусів або піднімальних пристроїв, обладнання шляхів руху до будівлі та приміщень виборчих дільниць засобами орієнтування та інформаційної підтримки.

Пішохідні доріжки, тротуари і пандуси мають бути рівними та без бордюрів, що можуть перешкоджати пересуванню на колісних кріслах або на милицях.

Дверні прорізи приміщень мають бути без порогів і перепадів висот підлоги, ширина дверних проходів і відкритих отворів у стіні, а також виходів із приміщень виборчих дільниць на сходову клітку має становити не менше 90 см.

Якщо приміщення виборчих дільниць неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування мають забезпечити безперешкодний доступ до таких приміщень.

Читайте також: Гриценко: "Зеленський і його партія вирішили скинути свою імпотенцію на місцеву владу"

Місцеві вибори в Україні заплановано на 25 жовтня.

Автор: 

люди з інвалідністю (263) Кабмін (14392) місцеві вибори (1367) Міністерство розвитку громад і територій (171)
Топ коментарі
+2
зависимость ранней естественной смертности от географической близости к мородору

https://twitter.com/VictorKvert2008

https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Процент людей в Европе, умирающих до 65

Кабмин утвердил критерии доступности избирательных участков для маломобильных граждан: пандусы, тротуары без бордюров, помешения без порогов - Цензор.НЕТ 2374
10.10.2020 11:23 Відповісти
+2
думаю за 10 дней должны успеть (и пандусы слепить и дверные проёмы расширить))))
ибо выборы этого года будут уже не поприкольные... но еще и пандемичные и нервично-припадочные (ибо и хочется и колется и ара-хамия не велит))))
10.10.2020 11:31 Відповісти
+2
Какая-то забота об инвалидах избирательная, точно к выборам. Забота о явке.
А остальные 364 дня в году инвалидов не существует ? Лицемеры.
10.10.2020 11:32 Відповісти
10.10.2020 11:23 Відповісти
Нет культуры смотреть за своим здоровьем
Европейцы следят конкретно за уровнем холестерина
10.10.2020 11:30 Відповісти
Алкоголь безалкогольний...))
10.10.2020 11:25 Відповісти
думаю за 10 дней должны успеть (и пандусы слепить и дверные проёмы расширить))))
ибо выборы этого года будут уже не поприкольные... но еще и пандемичные и нервично-припадочные (ибо и хочется и колется и ара-хамия не велит))))
10.10.2020 11:31 Відповісти
И шо , за 15 дней везде пандусы построить ?
10.10.2020 11:31 Відповісти
Какая-то забота об инвалидах избирательная, точно к выборам. Забота о явке.
А остальные 364 дня в году инвалидов не существует ? Лицемеры.
10.10.2020 11:32 Відповісти
Счастье то какое для человека который никогда не будет ходить. Лучше бы их в круиз свозили какой то.
10.10.2020 11:36 Відповісти
«Он потерял из-за повреждения мозга возможность говорить», - пояснил представитель главы города. По его словам, теперь возникают сомнения, может ли человек с повреждениями мозга ясно мыслить.
Родзинский добавил, что жизни Кернеса ничего не угрожает. Цього допустят однозначно і без слів. Пандус не потрібен- на руках занесуть!
10.10.2020 11:36 Відповісти
А заяву подати з довідкою від лікаря про голосування *на дому * слабо !?
10.10.2020 12:01 Відповісти
Главное еще не забыть выдать костюмы хим- бактериологической защиты.
10.10.2020 12:20 Відповісти
Голосування через додаток Дія . Все решта - чуш собача , корупція і підтасовка результату . Мільйони людей не беруть участь у таких виборах , отже результат апріорі фальшивий .
10.10.2020 14:33 Відповісти
 
 