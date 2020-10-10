Кабмін затвердив критерії доступності виборчих дільниць для маломобільних громадян: пандуси, тротуари без бордюрів, приміщення без порогів

Кабінет Міністрів України затвердив розроблений Міністерством розвитку громад і територій проєкт постанови щодо затвердження критеріїв доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення приміщень, що надаються для виборчих дільниць.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій, передає Цензор.НЕТ.

"Ці критерії дозволять забезпечити доступність та інклюзивність виборчого процесу, а отже сприятимуть дотриманню виборчих прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення", - цитує пресслужба главу міністерства Олексія Чернишова.

Критеріями передбачено облаштування не далі 50 метрів від виборчої дільниці безоплатних паркомісць, встановлення пандусів або піднімальних пристроїв, обладнання шляхів руху до будівлі та приміщень виборчих дільниць засобами орієнтування та інформаційної підтримки.

Пішохідні доріжки, тротуари і пандуси мають бути рівними та без бордюрів, що можуть перешкоджати пересуванню на колісних кріслах або на милицях.

Дверні прорізи приміщень мають бути без порогів і перепадів висот підлоги, ширина дверних проходів і відкритих отворів у стіні, а також виходів із приміщень виборчих дільниць на сходову клітку має становити не менше 90 см.

Якщо приміщення виборчих дільниць неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування мають забезпечити безперешкодний доступ до таких приміщень.

Місцеві вибори в Україні заплановано на 25 жовтня.