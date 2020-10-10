За добу у ЗСУ 112 нових випадків COVID-19, хворіє 870 осіб

У Збройних силах України за минулу добу зафіксовано 112 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Медичних сил ЗСУ.

За минулу добу зареєстровано 112 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установах охорони здоров'я перебувають 24 людини (Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - 7 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 4 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Східного і Центрального регіонів - по 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону - 1 військовослужбовець, Старокостянтинівський військовий госпіталь - 2 військовослужбовці, Житомирський і Деснянський військові госпіталі - по 1 військовослужбовцю, ізолятор військової частини Харківської області - 1 військовослужбовець, Одеська МКЛ - 1 працівник ЗС України). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 88 осіб (Київська область - 38 військовослужбовців і 8 працівників ЗС України, Львівська область - 4 військовослужбовці, Одеська область - 10 військовослужбовців, Харківська область - 3 військовослужбовці і 2 працівники ЗС України, Хмельницька, Чернігівська, Миколаївська і Житомирська області - по 4 військовослужбовці, Дніпропетровська, Тернопільська, Полтавська і Сумська області - по 1 військовослужбовцю, Вінницька, Рівненська і Чернівецька області - по 1 працівнику ЗС України). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Станом на 10:00 10 жовтня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 870 осіб.

Загалом за час пандемії одужали 2 788 осіб, летальних випадків - 11. На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебуває 504 людини.