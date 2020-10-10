Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в порушенні режиму припинення вогню в Карабасі
Вірменія та Азербайджан звинувачують одне одного в порушенні режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі, який набрав чинності о 12:00 10 жовтня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
Речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян заявила, що Збройні сили Азербайджану, ігноруючи оголошений режим припинення вогню, о 12:05 "вчинили атаку в напрямку ділянки Карахамбейлі". "Підрозділи Армії оборони Карабаху вживають відповідних заходів для припинення атаки", - повідомила вона.
Водночас Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що Збройні сили Вірменії наразі обстрілюють азербайджанські населені пункти. "Противник обстрілює територію Тертерського і Агдамського районів", - йдеться в повідомленні.
Раніше Міноборони Вірменії заявило про удари азербайджанських військових по вірменських населених пунктах. "Противник застосував ударні безпілотники по селу Еріцванк на території Вірменії, а також селу Арцванік Капанського району Сюнікської області Республіки Вірменія", - написав представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Врага надо сначала додавить, а потом уже вести переговоры.
Переговори в Москві були реакцією на нібито мирні ініціативи Пашиняна,щоб ніхто не звинувачував Баку в кровожерності й непоступливості (видно почерк турецької дипломатії:перемовини ведуть,але роблять своє).
До того ж азербайджанцям теж треба відпочити,перегрупуватись,закріпитись,приспати пильність ворогів...
https://youtu.be/_FDvA6PaR3I
Конечно же нужно перед мировым сообществом делать вид, что ты хочешь мира, а то это сообщество импотентов может еще санкции ввести, запретить для Азербайджана продажу комплектующих для оружия и т.д.
При это нельзя не отметить, что разговоры об этом ведутся еще с 2018 года, когда был заключен контракт на $70 млн на поставку первых шести беспилотников, трех станций управления и 200 управляемых боеприпасов.
Але Путін живий, РФ не розпалася і досі атомна, а вони забирають і жоден 'мінськ' їх не зупиняє.
Ось, що значить готуватись, вміти чекати момент і не плазувати перед окупантом!
Сьогодні армяни порушили режим тиші і Азербайджан знову їх є... шить !!
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
-
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир..