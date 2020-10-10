УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6399 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
8 140 46

Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в порушенні режиму припинення вогню в Карабасі

Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в порушенні режиму припинення вогню в Карабасі

Вірменія та Азербайджан звинувачують одне одного в порушенні режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі, який набрав чинності о 12:00 10 жовтня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян заявила, що Збройні сили Азербайджану, ігноруючи оголошений режим припинення вогню, о 12:05 "вчинили атаку в напрямку ділянки Карахамбейлі". "Підрозділи Армії оборони Карабаху вживають відповідних заходів для припинення атаки", - повідомила вона.

Водночас Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що Збройні сили Вірменії наразі обстрілюють азербайджанські населені пункти. "Противник обстрілює територію Тертерського і Агдамського районів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я у Карабасі з опівдня 10 жовтня

Раніше Міноборони Вірменії заявило про удари азербайджанських військових по вірменських населених пунктах. "Противник застосував ударні безпілотники по селу Еріцванк на території Вірменії, а також селу Арцванік Капанського району Сюнікської області Республіки Вірменія", - написав представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян.

Автор: 

Азербайджан (887) Вірменія (751) Нагірний Карабах (466)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
Путину верить может только дурак с зелёным оттенком
показати весь коментар
10.10.2020 12:45 Відповісти
+24
Як вам без мізків і совісті живеться?
показати весь коментар
10.10.2020 12:50 Відповісти
+16
Знакомо
показати весь коментар
10.10.2020 12:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знакомо
показати весь коментар
10.10.2020 12:43 Відповісти
Походу тот режим и обьявлялся шоб обвинять один одного в нарушении.
показати весь коментар
10.10.2020 13:28 Відповісти
Путину верить может только дурак с зелёным оттенком
показати весь коментар
10.10.2020 12:45 Відповісти
А кто это "путину"?
показати весь коментар
10.10.2020 12:46 Відповісти
А, це той що )(уйло !!)))
показати весь коментар
10.10.2020 12:56 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
10.10.2020 13:10 Відповісти
Я знаю владимира ***** - и.о. президента ********** парашинского.
показати весь коментар
10.10.2020 12:58 Відповісти
Я ж казав що так і буде.
показати весь коментар
10.10.2020 12:46 Відповісти
Сами виноваты , согласившись на посредничество путлера
показати весь коментар
10.10.2020 12:47 Відповісти
Это нормально. У нас сколько лет шли к прекращению огня? Только сейчас вроде бы дошли, и то пару выстрелов в день фиксируется.
показати весь коментар
10.10.2020 12:48 Відповісти
Як вам без мізків і совісті живеться?
показати весь коментар
10.10.2020 12:50 Відповісти
не все русские - ватники. Но все ватники - русские!
показати весь коментар
10.10.2020 12:51 Відповісти
на самом деле, ватников везде хватает. Даже американские ватники встречаются
показати весь коментар
10.10.2020 13:49 Відповісти
Навщо ватанам мізки , в них є зайва хромосома та "рускоговорящая" щелепа !!))
показати весь коментар
10.10.2020 12:54 Відповісти
А это кацап, который по его легенде прикрытия живет в Украине. Основная его цель здесь - по видом "умного сомневающегося" сеять пораженческие настроения и мысль о том, что Россия - якобы великая страна, против которой у нас нет шансов. У нормальных людей он давно в бане. Мне нельзя, мне он нужен по работе
показати весь коментар
10.10.2020 20:40 Відповісти
Та хтоб сомнивался.
показати весь коментар
10.10.2020 12:50 Відповісти
Знайшли миротворця ,всіх часів та народів -)(уйла !!!))
показати весь коментар
10.10.2020 12:52 Відповісти
Зря Азербайджанцы повелись на эту лажу.
Врага надо сначала додавить, а потом уже вести переговоры.
показати весь коментар
10.10.2020 12:53 Відповісти
Видимо нет у них сил для полного освобождения Карабаха. Закрепятся на завоёванных нескольких километрах, проведут анализ ошибок и продолжат следующим летом.
показати весь коментар
10.10.2020 12:55 Відповісти
Зачистити Карабах від ар, а потім вже можливо і поговорити !!))
показати весь коментар
10.10.2020 12:55 Відповісти
Ніхто не вівся.Все йде за планом.
Переговори в Москві були реакцією на нібито мирні ініціативи Пашиняна,щоб ніхто не звинувачував Баку в кровожерності й непоступливості (видно почерк турецької дипломатії:перемовини ведуть,але роблять своє).
До того ж азербайджанцям теж треба відпочити,перегрупуватись,закріпитись,приспати пильність ворогів...
показати весь коментар
10.10.2020 14:31 Відповісти
А они похоже и не повелись. "Глава МИД Азербайджана покинул переговоры, не дав никакого комментария прессе." Что в переводе с дипломатического на обычный звучит как "мы там поп##дели 10 часов подряд ни о чем, и разошлись каждый при своем мнении".
показати весь коментар
10.10.2020 20:43 Відповісти
Ну вот, а то здесь жаловались, что нет видео детонации БК
https://youtu.be/_FDvA6PaR3I
показати весь коментар
10.10.2020 12:55 Відповісти
Яке БК в БМП-2 може так вибухнути?
показати весь коментар
10.10.2020 13:06 Відповісти
Так там еще кроме БК было несколько армянских пердаков...вот и рвануло...так сильно...
показати весь коментар
10.10.2020 13:18 Відповісти
Это самоходки. Они полны снарядов
показати весь коментар
10.10.2020 13:33 Відповісти
Азербайджан дали арам пару часов забрать двухсотых и продолжил широкомасштабное очищение своей земли от оккупантов.

Конечно же нужно перед мировым сообществом делать вид, что ты хочешь мира, а то это сообщество импотентов может еще санкции ввести, запретить для Азербайджана продажу комплектующих для оружия и т.д.
показати весь коментар
10.10.2020 13:04 Відповісти
Так і треба, виважений хід у цій партії
показати весь коментар
10.10.2020 13:11 Відповісти
Армяне, всегда обманут это в крови, Путин всегда ****** это политика раши, зачем с ними вообще разговаривать? Россия не имеет границы с хачами, почти весь металлолом уничтожен, 30 лет их имели, а за две недели 30 лет не компенсируешь. ******* до границы, которую Эрдоган установит.
показати весь коментар
10.10.2020 13:09 Відповісти
Я не питаю "братской" любви ни к одним, ни ко вторым. Но есть ПРАВДА. И она у азеров.
показати весь коментар
10.10.2020 13:11 Відповісти
Та да. Правда у азербайджанцев, но армянам я сочувствую - повелись на кацапские "ништяки" и попали в западню...
показати весь коментар
10.10.2020 14:44 Відповісти
Они повелись на обещания русских очень давно, русские их кидали раз за разом, но армяне почему-то уверены, что они здесь самые хитрые и всех переиграют. Походу именно этим армянским заблуждением русские и пользуются. Всё время.
показати весь коментар
10.10.2020 20:46 Відповісти
Повелись потому что 200 лет назад им никакого иного способа возрождения Армении вообще не оставалось. Зная об этом кацапы всегда держали их на "очень коротком поводке". Это трагедия выживания, а не хитрожопость.
показати весь коментар
10.10.2020 21:33 Відповісти
Эх, нету там миротворца всех времён и народов, товарища зеленского. Тот бы приехал, сказал бы свою знаменитую фразу и сразу же воцарились мир и добро на всей земле.
показати весь коментар
10.10.2020 13:09 Відповісти
Ну или что взорвалось, или произошло какое-нибудь разрушительное землетрясение, или ещё какая беда. С визитами товарища зеленского надо быть осторожнее, это прям как русские ракеты непредсказуемой траектории
показати весь коментар
10.10.2020 20:48 Відповісти
ждем 857 озабоченностей - знакомо до боли....
показати весь коментар
10.10.2020 13:16 Відповісти
Та неосяжне занепокоєння !!)))
показати весь коментар
10.10.2020 13:19 Відповісти
"Надаперестатьстреляние" щось не виходить... Невже не впевнилися на нашому прикладі?... Та шще й додумалися взять арбітром головного розпалювача війни...
показати весь коментар
10.10.2020 13:33 Відповісти
Мы даже знаем, кто нарушил: у нас живой пример под боком уже шесть лет.
показати весь коментар
10.10.2020 13:40 Відповісти
https://www.dsnews.ua/politics/*******-partnerstvo-s-turciey-pravilno-li-menyat-skify-na-bayraktary-09102020-401936 Военное партнерство с Турцией. На фоне достаточно удачного опыта применения дронов турецкого производства в Сирии, Ливии и теперь в Карабахе, Украина форсирует двухсторонние контакты. Киев и Анкара согласовывают договоренности по созданию совместного предприятия для локализированного в Украине производства ударно-разведывательных дронов Bayraktar TB2.

При это нельзя не отметить, что разговоры об этом ведутся еще с 2018 года, когда был заключен контракт на $70 млн на поставку первых шести беспилотников, трех станций управления и 200 управляемых боеприпасов.
показати весь коментар
10.10.2020 13:43 Відповісти
Тридцять років здавалося, що у Азербайджана жодних шансів забрати свою землю у Вірменії-РФ.
Але Путін живий, РФ не розпалася і досі атомна, а вони забирають і жоден 'мінськ' їх не зупиняє.
Ось, що значить готуватись, вміти чекати момент і не плазувати перед окупантом!
Сьогодні армяни порушили режим тиші і Азербайджан знову їх є... шить !!
показати весь коментар
10.10.2020 14:03 Відповісти
А може все простіше - проспались і зранку за голову схопились... ОБСЕ, Мінський процесс ще на 30 років... і вдарили з усіх стволів...
показати весь коментар
10.10.2020 14:42 Відповісти
«Вo всeм винoвата Poccия!
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
-
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир..

показати весь коментар
10.10.2020 14:48 Відповісти
Путлер не Гітлер.Він є хитрим окупантом.Він окупував усе і скрізь таємно,підло,нахально.Зараз має захопити як фейковий миротворець азербайджанську нафтову трубу до Європи і Азербайджан,Турція,Грузія,Україна будуть під його повним контролем.Європа нічого не зробить,бо слаба,а Америка вже віддалилася від слабаків беззубих дармоїдів.Тому скоро матимемо нового "Хайль Путлер!"
показати весь коментар
10.10.2020 15:20 Відповісти
Алиев действительно не лох и утилизирует оккупантов по полной. Главное не переставать стрелять. А поводы армяне будут давать ежечасно. Надо же соблюдать международное право.
показати весь коментар
10.10.2020 22:45 Відповісти
 
 