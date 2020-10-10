Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в порушенні режиму припинення вогню в Карабасі

Вірменія та Азербайджан звинувачують одне одного в порушенні режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі, який набрав чинності о 12:00 10 жовтня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян заявила, що Збройні сили Азербайджану, ігноруючи оголошений режим припинення вогню, о 12:05 "вчинили атаку в напрямку ділянки Карахамбейлі". "Підрозділи Армії оборони Карабаху вживають відповідних заходів для припинення атаки", - повідомила вона.

Водночас Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що Збройні сили Вірменії наразі обстрілюють азербайджанські населені пункти. "Противник обстрілює територію Тертерського і Агдамського районів", - йдеться в повідомленні.

Раніше Міноборони Вірменії заявило про удари азербайджанських військових по вірменських населених пунктах. "Противник застосував ударні безпілотники по селу Еріцванк на території Вірменії, а також селу Арцванік Капанського району Сюнікської області Республіки Вірменія", - написав представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян.