На доплату лікарям із фонду COVID-19 виділили 901 млн, на дороги - 13 млрд. ІНФОГРАФІКА

Згідно з даними Міністерства фінансів України, з фонду COVID-19 станом на 5 жовтня найбільше грошей виділили на будівництво/ремонт доріг, найменше - на доплату лікарям.

Про це свідчить опублікована міністерством інфографіка, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 1 липня ухвалив рішення про виділення на будівництво і ремонт доріг 35 мільярдів гривень із спеціального фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 і її наслідками загальним обсягом 64,7 млрд грн.

18 червня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до державного бюджету України на 2020 рік" для спрямування коштів із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 і її наслідками на будівництво і ремонт доріг, а також закупівлю обладнання для лікарень. Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 22 червня.