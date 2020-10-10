УКР
На доплату лікарям із фонду COVID-19 виділили 901 млн, на дороги - 13 млрд. ІНФОГРАФІКА

Згідно з даними Міністерства фінансів України, з фонду COVID-19 станом на 5 жовтня найбільше грошей виділили на будівництво/ремонт доріг, найменше - на доплату лікарям.

Про це свідчить опублікована міністерством інфографіка, повідомляє Цензор.НЕТ.

На доплату лікарям із фонду COVID-19 виділили 901 млн, на дороги - 13 млрд 01

Читайте також: В Україні за добу 5 728 нових випадків COVID-19, 1 920 осіб одужали, 108 померли

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 1 липня ухвалив рішення про виділення на будівництво і ремонт доріг 35 мільярдів гривень із спеціального фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 і її наслідками загальним обсягом 64,7 млрд грн.

18 червня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до державного бюджету України на 2020 рік" для спрямування коштів із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 і її наслідками на будівництво і ремонт доріг, а також закупівлю обладнання для лікарень. Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 22 червня.

Автор: 

+18
На доплату врачам из фонда COVID-19 выделили 901 млн, на дороги - 13 млрд - Цензор.НЕТ 2626
10.10.2020 12:57
10.10.2020 12:57 Відповісти
+9
До цвинтаря повезут по гарних дорогах !!)))
10.10.2020 13:01
10.10.2020 13:01 Відповісти
+7
Что значит тоже зебилушка?? Осел и автобаны также далеки друг от друга как и осел и гитлер...
Гитлер конечно мразь большая чем зелнеский...но он был хотя бы умным...а не тупым как осел...
10.10.2020 13:35
10.10.2020 13:35 Відповісти
врачей закатали в дороги
10.10.2020 12:57
10.10.2020 12:57 Відповісти
Разом з лікарнями , лабораторіями та медобладненням !!))
10.10.2020 13:04
10.10.2020 13:04 Відповісти
Скомунізділі !!))
10.10.2020 13:24
10.10.2020 13:24 Відповісти
10.10.2020 12:57
10.10.2020 12:57 Відповісти
ТАК!!!
10.10.2020 13:13
10.10.2020 13:13 Відповісти
До цвинтаря повезут по гарних дорогах !!)))
10.10.2020 13:01
10.10.2020 13:01 Відповісти
Чтоб быстро везли на кладбище по хорошей дороге.
10.10.2020 13:03
10.10.2020 13:03 Відповісти
.https://golos.zp.ua/obshhestvo/238730/238730 В Запорожской области «исчезла» дорога, которая соединяет несколько населенных пунктов (ВИДЕО) Местные жители возмущены такой ситуацией
Велике крадівництво Зелі триває.
10.10.2020 13:03
10.10.2020 13:03 Відповісти
Зерехвормирування набирає обертів !!)))
10.10.2020 13:07
10.10.2020 13:07 Відповісти
А нельзя ли "військовим і поліцейським" отдельно?
10.10.2020 13:08
10.10.2020 13:08 Відповісти
Розподіл коштів з фонду КОВІД - ЦЕ ТИ!
10.10.2020 13:11
10.10.2020 13:11 Відповісти
В общем как ни крути...а кому то из зеленого стада...и самому ослу таки придется сесть у тюрягу...после окончание каденции осла...за нецелевое использование бюджетных средств....
10.10.2020 13:22
10.10.2020 13:22 Відповісти
Цікаво б дізнатись про "доплати військовим і поліцейським". В честь чого мєнтам вирішили доплачувати немаленькі суми,чому не відокремили категорії доплапт МВС і ЗСУ (чи НГУ теж віднесли до категорії військових ) ?
10.10.2020 13:22
10.10.2020 13:22 Відповісти
Офигенно работает зе-команда! Теперь умерших от короновируса будут везти на кладбище по новеньким дорогам.
10.10.2020 13:23
10.10.2020 13:23 Відповісти
Эт вряд ли....деньги в основной свое массе пошли в офшоры...а не на дороги...
10.10.2020 13:25
10.10.2020 13:25 Відповісти
Добра новина. Медведчук домовивсь про вакцину від COVID 19 МАСКОВСКАГА РАЗЛІВА!
По логіці подій першими будуть вакцинувати рюзкамірних окраінцев. Очікуємо зменшення кількості 73% вих.
10.10.2020 13:25
10.10.2020 13:25 Відповісти
Незабаром зажопинці поженут хвилю ,про нагальну потребу закупівлі мацковської вакціни !!))
10.10.2020 13:28
10.10.2020 13:28 Відповісти
ловить зебілів і вакцинувати рускай вакциной. Хай заглянуть в глаза *****)
10.10.2020 13:33
10.10.2020 13:33 Відповісти
шо то не видно и медицини и тех дорог.
10.10.2020 13:26
10.10.2020 13:26 Відповісти
Купи окуляри на +6, а краще мікроскоп !!!)))
10.10.2020 13:29
10.10.2020 13:29 Відповісти
Очки с зелеными стеклами сними
10.10.2020 22:51
10.10.2020 22:51 Відповісти
"Багато хто вже читав історію про те, як зелені побудували за 12 мільярдів гривень 10 кілометрів дороги в Полтавській області, коли за жадібного бариги цю ж дорогу будували втричі дешевше (30 кілометрів за 12 мільярдів). Але я завжди був проти оцінювати ситуацію в галузі на підставі окремих фактів і ситуацій. Тому пошукав цифр узагальнених.
Отже, якщо брати показники тендерних закупівель, то середня вартість одного кілометра в 2020 порівняно з 2019 зросла більш ніж у півтора рази (234 млн до 144). Вартість робіт, котрі йдуть поза тендерними процедурами (це з ковідного фонду) і публічному доступі не знаходяться, боюся навіть уявляти.
За відгуками учасників ринку, відкат зріс вдвічі. Про те, наскільки зросла їхня маржа, вони воліють не розповідати, але вирахувати не складно.
П.С. У байки про зв'язок стрибка цін і здешевлення гривні не вірте. Основна імпортна позиція там бітум, а він цього року, як і всі нафтопродукти, став тільки дешевшим."
https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=****************************************************************************-JcMMl6MQVVuosKvj5yTJFHNK-0*********************************-V8e7R7R9aCVZqIl&__tn__=-UC%2CP-R Karl Volokh
10.10.2020 13:29
10.10.2020 13:29 Відповісти
110650 + 4779 = 115429 - "определившихся"
4779 / 115429 = 4,14% умерли
110650 / 115429 = 95,86% выздоровели
250538 - 115429 = 135109 болеют сейчас
135109 x 0,0414 = 5594 умрут из ныне болеющих
135109 x 0.9586 = 129515 выздоровеют из ныне болеющих
Проверяем:
135109 / 115429 = 1.17
5594 / 4779 = 1.17
10.10.2020 13:29
10.10.2020 13:29 Відповісти
Простіше. В Італії 52% населення старше 55 років, з них десь половина старше 65 років у яких прогнозована смертність 40%! Населення Італії в 2 рази більше чим в Україні, а густота в тричі вище (площа країни менша). По таким приблизним підрахункам там повинні були померти щонайменше 2.5 -3 млн! Ніякі карантини цьому не могли завадити при заявленій вірулентності covid 19.
Діти до 12 років взагалі не хворіють, це вже доведений провідними вірусологами факт (особливості не сформованої імунної системи, немає необхідного для даного штаму ферменту). Що гадати, де брехня, а де маніпуляції?
Що до російської чудо вакцини, то або фейк, або вона в них була і covsd 19 московського походження, відповідно виробники подбали про вакцину. До того ж вибірковість вірусу - смертність у старих, немічних і "власників" хронічних захворювань. Чи не нагадує "панацею" для створення нації здорових, молодих рабів?
Залишаються тільки здогадки, "білі плями" в інформаційному полі і невідомість.
10.10.2020 15:25
10.10.2020 15:25 Відповісти
**В Італії 52% населення старше 55 років**.

Не брэшiть. Сноска де?


Читайте и не имейте привычки подвирать факты!
10.10.2020 17:31
10.10.2020 17:31 Відповісти
https://osservatoriosenior.it/la-parola-ai-numeri/
10.10.2020 17:32
10.10.2020 17:32 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97 Середній вік населення Італії становить 45,1 року (6-те місце у світі)

10.10.2020 19:02
10.10.2020 19:02 Відповісти
Что значит тоже зебилушка?? Осел и автобаны также далеки друг от друга как и осел и гитлер...
Гитлер конечно мразь большая чем зелнеский...но он был хотя бы умным...а не тупым как осел...
10.10.2020 13:35
10.10.2020 13:35 Відповісти
Лаптеногий во первых твой Гитлер не воровал на дорогах а во вторых эти дороги вели в газовые камеры где вас потом жарили
10.10.2020 13:36
10.10.2020 13:36 Відповісти
10.10.2020 13:50
10.10.2020 13:50 Відповісти
Капец
Зебилы уже сцыкло с гитлером сравнивают
Занавес
10.10.2020 13:53
10.10.2020 13:53 Відповісти
На дорогах легче воровать тем более без тендеров Во вторых дороги строят не к больницам а к своим маеткам
10.10.2020 13:33
10.10.2020 13:33 Відповісти
"Какая разница" на работу ехать или на кладбище?
Главное, по хорошей дороге!
10.10.2020 13:41
10.10.2020 13:41 Відповісти
Слуга народу Камельчук, зробив заяву, що фонд для боротьби з ковід-19 спеціально зроблений, щоб будувати дороги в Україні.
Кожен день по п'ять тисяч захворівших.
Не вистачає ліжок в лікарнях, помирають лікарі.
Жоден ШВЛ, не куплений, і ці потвори заявляють, що це гроші для доріг.
Слів бракує , одні матюки 😡
10.10.2020 13:43
10.10.2020 13:43 Відповісти
- Володимир Олександрович, а навіщо Ви витрачаєте кошти, які направлені на боротьбу з КОВІД-19, на ремонт доріг?
- Як це, навіщо?!!!... Щоб хворих зручніше було звозить до лікарень, а померлих - на кладовища…
*
- Куме, хочете свіжий «живий» анекдот?
- Давайте…
- Якийсь придурок на «Цензорі» написав, що «на ремонт доріг направлені кошти, які Зеленський виграв у гаспрому, майже три лярди баксів просто чисто формально ці незаплановані надходження провели через ковід-19…».
- А цьому телепню кажуть постійно на «Цензорі», що Зеленський, в житті, чесно, може виграть тільки одне - перше місце на конкурсі ідіотів... А він не вірить, ображається...
10.10.2020 14:22
10.10.2020 14:22 Відповісти
С дорог красть намного лехче - там откат и на душе хорошо, а врачу з/п выплатил и он с неё тебе не отложит.

Помойму выбор очевиден
10.10.2020 13:52
10.10.2020 13:52 Відповісти
Зелебобики,,... скоро писец постучит к вам в двери !!!!! Мрази !!!!
10.10.2020 14:17
10.10.2020 14:17 Відповісти
ёпт! вы себя слышите??????
зачем сравнивать что-то??? дороги - это НЕ ЦЕЛЕВОЕ использование денег из ковидного фонда.. и по-нормальному за это надо судить и (в идеале) расстреливать!
если б все было нормально - это бы возможно и могло стать одним из не многих оправданий на использование денег не на нужды больных, врачей, больниц, оборудования...
но если ж все только начинается, то как можно что-то там вякать, оправдывая раздерибаниевание денег фонда, на пороге большой эпидемии и полной НЕ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ к ней властей, больниц, врачей и самих людей..
вы, суки преднамерено обрекаете на страдания и смерть простой люд, в надежде ездить по нормальным (и то х/з шо вы там налепили) дорогам на своих дорогих машинах...
10.10.2020 14:36
10.10.2020 14:36 Відповісти
Так откапиталенных дорог вобщемто немного. Ито: напремер на открытые с помпой 20+кеме под Жашковом денежки выделили и ремонт начали ещё при Гройсмане.

А так да, нецелевое использование подсудное дело. Цюрупинск в Олешки переименовали и захотелось местным стеллу на въезде переделать. Деньги вроде и нашли - какието десятки тыщщ. Авотйух! Стелла то до города ещё стоит! Порешали както, но сам факт...
10.10.2020 14:42
10.10.2020 14:42 Відповісти
А они хотят кредит мвф, не дадут, ибо тоже "надороги"...
10.10.2020 16:41
10.10.2020 16:41 Відповісти
Вы зделали это вместе. Всем голосовавшим за осла лечиться битумом
10.10.2020 22:53
10.10.2020 22:53 Відповісти
 
 