На доплату лікарям із фонду COVID-19 виділили 901 млн, на дороги - 13 млрд. ІНФОГРАФІКА
Згідно з даними Міністерства фінансів України, з фонду COVID-19 станом на 5 жовтня найбільше грошей виділили на будівництво/ремонт доріг, найменше - на доплату лікарям.
Про це свідчить опублікована міністерством інфографіка, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 1 липня ухвалив рішення про виділення на будівництво і ремонт доріг 35 мільярдів гривень із спеціального фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 і її наслідками загальним обсягом 64,7 млрд грн.
18 червня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до державного бюджету України на 2020 рік" для спрямування коштів із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 і її наслідками на будівництво і ремонт доріг, а також закупівлю обладнання для лікарень. Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 22 червня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Велике крадівництво Зелі триває.
По логіці подій першими будуть вакцинувати рюзкамірних окраінцев. Очікуємо зменшення кількості 73% вих.
Отже, якщо брати показники тендерних закупівель, то середня вартість одного кілометра в 2020 порівняно з 2019 зросла більш ніж у півтора рази (234 млн до 144). Вартість робіт, котрі йдуть поза тендерними процедурами (це з ковідного фонду) і публічному доступі не знаходяться, боюся навіть уявляти.
За відгуками учасників ринку, відкат зріс вдвічі. Про те, наскільки зросла їхня маржа, вони воліють не розповідати, але вирахувати не складно.
П.С. У байки про зв'язок стрибка цін і здешевлення гривні не вірте. Основна імпортна позиція там бітум, а він цього року, як і всі нафтопродукти, став тільки дешевшим."
https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=****************************************************************************-JcMMl6MQVVuosKvj5yTJFHNK-0*********************************-V8e7R7R9aCVZqIl&__tn__=-UC%2CP-R Karl Volokh
4779 / 115429 = 4,14% умерли
110650 / 115429 = 95,86% выздоровели
250538 - 115429 = 135109 болеют сейчас
135109 x 0,0414 = 5594 умрут из ныне болеющих
135109 x 0.9586 = 129515 выздоровеют из ныне болеющих
Проверяем:
135109 / 115429 = 1.17
5594 / 4779 = 1.17
Діти до 12 років взагалі не хворіють, це вже доведений провідними вірусологами факт (особливості не сформованої імунної системи, немає необхідного для даного штаму ферменту). Що гадати, де брехня, а де маніпуляції?
Що до російської чудо вакцини, то або фейк, або вона в них була і covsd 19 московського походження, відповідно виробники подбали про вакцину. До того ж вибірковість вірусу - смертність у старих, немічних і "власників" хронічних захворювань. Чи не нагадує "панацею" для створення нації здорових, молодих рабів?
Залишаються тільки здогадки, "білі плями" в інформаційному полі і невідомість.
Не брэшiть. Сноска де?
Читайте и не имейте привычки подвирать факты!
Гитлер конечно мразь большая чем зелнеский...но он был хотя бы умным...а не тупым как осел...
Зебилы уже сцыкло с гитлером сравнивают
Занавес
Главное, по хорошей дороге!
Кожен день по п'ять тисяч захворівших.
Не вистачає ліжок в лікарнях, помирають лікарі.
Жоден ШВЛ, не куплений, і ці потвори заявляють, що це гроші для доріг.
Слів бракує , одні матюки 😡
- Як це, навіщо?!!!... Щоб хворих зручніше було звозить до лікарень, а померлих - на кладовища…
*
- Куме, хочете свіжий «живий» анекдот?
- Давайте…
- Якийсь придурок на «Цензорі» написав, що «на ремонт доріг направлені кошти, які Зеленський виграв у гаспрому, майже три лярди баксів просто чисто формально ці незаплановані надходження провели через ковід-19…».
- А цьому телепню кажуть постійно на «Цензорі», що Зеленський, в житті, чесно, може виграть тільки одне - перше місце на конкурсі ідіотів... А він не вірить, ображається...
Помойму выбор очевиден
зачем сравнивать что-то??? дороги - это НЕ ЦЕЛЕВОЕ использование денег из ковидного фонда.. и по-нормальному за это надо судить и (в идеале) расстреливать!
если б все было нормально - это бы возможно и могло стать одним из не многих оправданий на использование денег не на нужды больных, врачей, больниц, оборудования...
но если ж все только начинается, то как можно что-то там вякать, оправдывая раздерибаниевание денег фонда, на пороге большой эпидемии и полной НЕ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ к ней властей, больниц, врачей и самих людей..
вы, суки преднамерено обрекаете на страдания и смерть простой люд, в надежде ездить по нормальным (и то х/з шо вы там налепили) дорогам на своих дорогих машинах...
А так да, нецелевое использование подсудное дело. Цюрупинск в Олешки переименовали и захотелось местным стеллу на въезде переделать. Деньги вроде и нашли - какието десятки тыщщ. Авотйух! Стелла то до города ещё стоит! Порешали както, но сам факт...