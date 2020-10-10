Українські спецпризначенці взяли участь у навчаннях на борту есмінця Dragon ВМС Великої Британії. ФОТОрепортаж
Оператори-розвідники 73-го морського центру спеціального призначення імені кошового отамана Головатого провели спільні навчання разом із колегами з країн НАТО на есмінці Dragon Королівських ВМС Великої Британії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Під час навчань відпрацьовувались абордажні дії на есмінці, захід на борт, ведення ближнього бою та зачистка судна. Спільні навчання проводяться в рамках навчально-тренувальної операції "ОРБІТАЛ" - "Розбудова партнерства - Україна".
Нагадаємо, що 7 жовтня до Одеського морського порту в рамках дружнього візиту прибув есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon. До плану візиту включено спільні корабельні тренування на борту британського есмінця.
Украина налаживает стратегическое партнерство с уже третьей страной-членом организации "Пяти глаз" (AUSCANNZUKUS), куда помимо Великобритании входят США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. А это и потенциальный доступ к разведданным этих стран, и расширение возможностей для развития военно-морских сил Украины.
https://www.dsnews.ua/politics/vizit-zelenskogo-v-london-08102020-401854
***
"
.
Нужно исходить из заявлений даже не Трампа, а его команды. А там четко говорят - Россия главная проблема Человечества. Даже не Китай, терроризм, потепление, экология, а прямо - Россия главная проблема человечества. Но как решить эту проблему?
В свое время исламский терроризм начал подымать голову на Ближнем Востоке. США решили эту проблему очень просто, они финансировали Израиль, помогли создать там одну из самых боеспособных армий, привили демократию и теперь Израиль та заноза которая сидит в заднице всех исламских стран которые ведут себя неадекватно по отношению к другим странам и народам.
Ну, а что же с Россией будут делать? Заноза для России будет Украина, поскольку на эту роль никто не пригоден даже НАТО или Китай. Китай придет только к дележке российского пирога и потребует свою пайку. Значит в Украину вбухают кучу денег, проведут ликвидацию коррупции, страну полностью милитаризуют, экономика будет работать на высоком уровне, уровень жизни возрастет, Украина станет главным союзником США и соответственно НАТО, вполне будут возвращены Донбасс и Крым. США через Украину будут воздействовать на Россию. Если не будет оказана поддержка Украине, может произойти очень не приятная вещь. Восточная Европа окажется под прессом России и придется тогда тратить не только финансы, но и чего то другое, даже человеческие жизни. Ведь не известно кто придет к власти в России после Путина."