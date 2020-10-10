Українські спецпризначенці взяли участь у навчаннях на борту есмінця Dragon ВМС Великої Британії. ФОТОрепортаж

Оператори-розвідники 73-го морського центру спеціального призначення імені кошового отамана Головатого провели спільні навчання разом із колегами з країн НАТО на есмінці Dragon Королівських ВМС Великої Британії.

Під час навчань відпрацьовувались абордажні дії на есмінці, захід на борт, ведення ближнього бою та зачистка судна. Спільні навчання проводяться в рамках навчально-тренувальної операції "ОРБІТАЛ" - "Розбудова партнерства - Україна".





Нагадаємо, що 7 жовтня до Одеського морського порту в рамках дружнього візиту прибув есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon. До плану візиту включено спільні корабельні тренування на борту британського есмінця.

