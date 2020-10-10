У Києві за добу 532 нові випадки COVID-19, хворіє 16 899 киян
За минулу добу в Києві лабораторно підтверджено 532 випадки захворювання коронавірусною інфекцією.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу вірус виявили в 532 осіб. Наразі в столиці вже 26 995 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав Кличко.
Серед нових хворих 279 жінок віком від 18 до 90 років, 214 чоловіків від 18 до 80 років, 25 дівчаток від 1 до 17 років і 14 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворів також 21 медик.
До лікарень госпіталізовано 82 людини, решта - на самоізоляції під контролем лікарів.
За добу 6 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 469 киян.
Одужали за добу 216 осіб. Загалом коронавірус подолали 9 627 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання виявлено в Деснянському районі - 117, в Дарницькому - 89, і в Дніпровському районі - 67 випадків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль