У Києві за добу 532 нові випадки COVID-19, хворіє 16 899 киян

За минулу добу в Києві лабораторно підтверджено 532 випадки захворювання коронавірусною інфекцією.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу вірус виявили в 532 осіб. Наразі в столиці вже 26 995 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав Кличко.

Серед нових хворих 279 жінок віком від 18 до 90 років, 214 чоловіків від 18 до 80 років, 25 дівчаток від 1 до 17 років і 14 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворів також 21 медик.

До лікарень госпіталізовано 82 людини, решта - на самоізоляції під контролем лікарів.

Читайте також: У Києві рекордні 567 випадків коронавірусу, десять осіб померли, - Кличко

За добу 6 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 469 киян.

Одужали за добу 216 осіб. Загалом коронавірус подолали 9 627 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Деснянському районі - 117, в Дарницькому - 89, і в Дніпровському районі - 67 випадків.

Читайте також: Черги "швидких" у лікарні Києва утворюються через обробку медичних автомобілів, - "слуга народу" Радуцький

Біля 17000 хворих на 3 млн населення? Тобто десь 0,56%. І це називається епідемією?
показати весь коментар
10.10.2020 14:54 Відповісти
З млн - це вікі пише, а насправді всі чотири є.
показати весь коментар
10.10.2020 14:55 Відповісти
Насправді близько семи)
показати весь коментар
10.10.2020 15:38 Відповісти
 
 