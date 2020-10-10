Якщо російська вакцина від коронавірусу буде ефективною, ми будемо зобов'язані домовлятися і купувати, - "слуга народу" Качура

Україна має домовлятися про закупівлю російської вакцини від COVID-19, якщо доведуть її ефективність.

Про це народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив 9 жовтня в ефірі каналу NewsOne, передає Цензор.НЕТ.

"Я скажу зараз те, за що, напевно, мене частина фракції "Слуга народу" може закидати камінням, але я вважаю, що головним пріоритетом для держави і кожного чиновника має бути здоров'я громадян. Основоположна цінність Конституції - здоров'я і життя кожного громадянина України" , - сказав Качура.

На його думку, якщо російська вакцина буде ефективною, "ми не маємо права не скористатися цією можливістю".

"Якщо російська вакцина покаже свою ефективність, будуть рекомендації відповідні, ми будемо зобов'язані домовлятися, закуповувати, я вважаю", - сказав нардеп.

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