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Новини Коронавірус і карантин
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Якщо російська вакцина від коронавірусу буде ефективною, ми будемо зобов'язані домовлятися і купувати, - "слуга народу" Качура

Якщо російська вакцина від коронавірусу буде ефективною, ми будемо зобов'язані домовлятися і купувати, -

Україна має домовлятися про закупівлю російської вакцини від COVID-19, якщо доведуть її ефективність.

Про це народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив 9 жовтня в ефірі каналу NewsOne, передає Цензор.НЕТ.

"Я скажу зараз те, за що, напевно, мене частина фракції "Слуга народу" може закидати камінням, але я вважаю, що головним пріоритетом для держави і кожного чиновника має бути здоров'я громадян. Основоположна цінність Конституції - здоров'я і життя кожного громадянина України" , - сказав Качура.

На його думку, якщо російська вакцина буде ефективною, "ми не маємо права не скористатися цією можливістю".

"Якщо російська вакцина покаже свою ефективність, будуть рекомендації відповідні, ми будемо зобов'язані домовлятися, закуповувати, я вважаю", - сказав нардеп.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Качура Олександр (170) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+90
Вы роиссю и в зад готовы целовать... Продажные...
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10.10.2020 13:51 Відповісти
+85
Качура ты просто зеленное мудило --- тебе эту вакцину в башку нужно вколоть
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10.10.2020 14:06 Відповісти
+74
Перед ким зобов'язані ?
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10.10.2020 13:51 Відповісти
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Этот прорассейский жлоб знает, что предлагает. Скабеева уже давно усцыкалась и орала в эфире на тему, почему злая украинская власть не покупает российскую "панацею" от КОВИДа.
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10.10.2020 16:57 Відповісти
на этом дурачке и испытаем.. всю партию
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10.10.2020 16:41 Відповісти
Смотрите как маланцы переживают о гойском здоровье.
Качура, убери НДС и люди смоут покупать больше полезных вещей для иммунитета.
А кремлевскую вакцину "Новичок-2" вколи своим деткам.
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10.10.2020 17:06 Відповісти
Ага, ага... Американские, великобританские, немецкие, французские вакцины будут не эффективны, а рассейская ******* потрясающими результатами.
Не, ну не дэбил, твою мать? А скорее - враг, которого гнать нужно с ВР, сраной метлой. Зеленский, шо за людишки трутся в Вашей партейке?
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10.10.2020 16:54 Відповісти
З дуба впав, чи що? Яка там вакцина. Давно відома істина - за що росіяни за що не візьмуться, то виходить тільки стирений у німців автомат "Калашникова".
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10.10.2020 16:59 Відповісти
Кремль уничтожает украинцев экономически, информационно. военными действиями, а вакциной он будет нас ЛЕЧИТЬ и ОЗДОРАВЛИВАТЬ ???
Даже урод Сталин у гитлеровцев лекарства не закупал.
Качура, заколись той вакциной вместе со всем своим семейством, тварь зелёная.
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10.10.2020 17:03 Відповісти
качура, как и вся зеленая шобла слуг сброда , без мозгов. дайте ему селедки
реально в этой шобле слуг сброда одни дегенераты . как только эти имбецилы открывают рот, сразу народ офигивает . я так понимаю, сброду зеленому пора в отставку.
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10.10.2020 17:10 Відповісти
Зелёной команде пора в отставку по методу Чаушеску.
По-другому они не поймут.
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10.10.2020 17:14 Відповісти
Там везде, в ВР, одни дегенераты. Смотреть тошно на это сборище вороваек-дрочеров. Ну как Кива может быть в ВР? Ну как? И там таких большинство.
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10.10.2020 17:15 Відповісти
Ківа дуже яскравий образок справжнього фашиста.
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10.10.2020 18:47 Відповісти
... фашиста-онаниста... Здорово ты придумал.
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10.10.2020 19:20 Відповісти
Теперь понятно, почему Богдан сказал "Ну что, поработаем до Нового Года?"
Уже переработали, пора на покой.
Интересно. что напишут на могилке Зеленского ?
И в какой стране она будет находиться ?
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10.10.2020 17:24 Відповісти
короче , встретил слугу сброда, сразу обнули урода. дерьмо не должно размножатся
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10.10.2020 17:24 Відповісти
ОЙ ДУРАК .
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10.10.2020 17:25 Відповісти
та не - дураков он разводит...
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10.10.2020 18:59 Відповісти
ЗЕКОманду нашпиговать этим зельем в первую очередь!!!
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10.10.2020 17:25 Відповісти
Хтось ризикне вколотися цією вакциною?
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10.10.2020 17:26 Відповісти
Кива.
Ему терять нечего.
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10.10.2020 18:51 Відповісти
Как это? А эрекция? Или и так уже "всё" ?
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10.10.2020 21:02 Відповісти
Зачем ему эрекция, чтобы мять хозяйство в штанах, пялясь на девок в телефоне ?
И так сойдёт.
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10.10.2020 22:41 Відповісти
всіх слуг хай і проколять і причому отой гидотой, що Навального це буде ще краще...
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10.10.2020 17:31 Відповісти
Падло.
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10.10.2020 17:36 Відповісти
От кремлёвской вакцины. Качура окачурится
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10.10.2020 17:43 Відповісти
он шо, дурной совсем ? Навальный уже испытал на себе пуйловскую "вакцину", еле откачали
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10.10.2020 17:59 Відповісти
Уже сразу Новичком тогда.
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10.10.2020 18:00 Відповісти
Російська вакцина "Новачок " розроблена спеціально для всіх любителів російського гнилого миру ! Засіб застосовувати виключно для тих хто підтримує ФСБ РФ в Україні ! Сил вам та надхнення в застосуванні !
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10.10.2020 18:14 Відповісти
Хвірму з росіянії, що типу винайшла вакцину, ніколи ніхто не бачив і не чув з будь-якими вакцинами,була ж вона "засвічена" зі збутом лівих ліків і розпилом бабла з бюджета , ото і все
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10.10.2020 18:14 Відповісти
Кто разработал вирус, тот имеет и антидот..... А если рашка кричит о имеющейся у неё вакцине, то ........
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10.10.2020 18:27 Відповісти
Антидот вводят хотя бы своим войскам. И руководству страны. А если в войсках эпидемия, но никто вакцину никому не колет, то либо вакцины никакой вообще нет, либо от неё такие отрицательные последствия, что даже солдат жалко.
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10.10.2020 21:04 Відповісти
Ця вся зелена бидлота прогризає дно з нижнього боку.
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10.10.2020 18:36 Відповісти
Скоро і геморой вилижуть в РФ. Тварини!
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10.10.2020 18:41 Відповісти
Вакшинуйте цього виродка! Російсьеою вакциною "Новічок"! Бог ти мій,де беруться такі виб***ки !
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10.10.2020 18:47 Відповісти
Качура!! ты и такие пророссийские продажные шкуры как ты , готовы пуйла в жопу целовать!! По -моему мы с россией воююем шестой год!! А вы,с Зеленским и ворюгой Ермаком, что....??? Мастера блин, по вылизыванию чужих дуп...Так тогда ваше место за поребриком!!
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10.10.2020 18:52 Відповісти
Качура. из каких болот вы зеленые повылазили? Не из мокшанских, где кремлядь сейчас стоит?
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10.10.2020 19:06 Відповісти
Особисто мені начхати, де вироблені ліки. Аби вони дійсно лікували і мали притомну ціну.
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10.10.2020 19:12 Відповісти
https://theconversation.com/russian-coronavirus-vaccine-results-have-been-published-heres-what-they-reveal-145636 President Vladimir Putin recently announced that a team of Russian scientists had developed a COVID-19 vaccine and that it had been approved for use by the regulators - at least, in Russia. However, the announcement caused consternation among scientists and clinicians in the rest of the world as human trials for the vaccine - nicknamed Sputnik V - had only started a couple of months before Putin's announcement.

Якщо російська вакцина від коронавірусу буде ефективною, ми будемо зобов'язані домовлятися і купувати, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 7703
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10.10.2020 19:15 Відповісти
спочатку вакцинуйся сам. а потім будеш зобовязаний.
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10.10.2020 19:26 Відповісти
качура был и есть сепаром, он с медведчуковских каналов не вылазит.
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10.10.2020 19:54 Відповісти
Вот на сумашедшеи резиновом дедеэту вакцину и испытаем. Никогда не видел чтобы маленький зеленый вакцинировался. Как начнет, позовете....!
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10.10.2020 20:04 Відповісти
Я вас попереджала щойно новина про рашкінську =вакцину= з*явилася.
Готуйтеся.
Та й медведчук же ж не дарма літав ...
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10.10.2020 20:10 Відповісти
Испытание кацапской вакцины:

Якщо російська вакцина від коронавірусу буде ефективною, ми будемо зобов'язані домовлятися і купувати, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 9447
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10.10.2020 20:16 Відповісти
https://risu.ua/mer-odesi-peredav-upc-mp-dokumenti-na-zemlyu-na-yakij-roztashovanij-svyato-iverskij-monastir_n112513
Мер Одеси передав PПЦ МП документи на землю, на якій розташований Свято-Іверський монастир
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10.10.2020 20:34 Відповісти
Кремль спит и видит чтобы такое вколоть злобным украм, чтобы наутро они сказали:
"Крым ВАШ, братья вы наши дарагие !"
"Простите нас, засранцев, за Майдан, мы малоросы люди маленькие, куйню спороли - исправимся !"
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10.10.2020 20:44 Відповісти
Сначала в обязательном порядке "проколоть" вакциной ******** всю фракцию ЗЕ, начиная с 4х кратного отказника, термоса гидранта, а также остальных депутатов и чиновников которые примут такое дебильное решение. Остальных граждан по желанию, по истечении определенного срока наблюдений над подопытными букашками.
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10.10.2020 21:03 Відповісти
Остальные граждане, желающие проколоться российской вакциной должны перед этим будут подписать отказ от ответственности за возможные последствия. А лучше сразу отказ от украинского гражданства.
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10.10.2020 21:08 Відповісти
Как сказала Зверобий « кур.а качура"
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10.10.2020 21:10 Відповісти
Какой позор.
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10.10.2020 21:10 Відповісти
ну, если росс газ можно, гсм, экспорт-импорт вовсю, 2,5 млн заробитчан в рф, то вакцина это так - мелочи.
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10.10.2020 21:27 Відповісти
ГСМ - медведчуковские, газ Украина российский - НЕ ПОКУПАЕТ.
Заробитчан в разы меньше, потому как рубль упал, а в Польше платят в евро.
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10.10.2020 21:50 Відповісти
ГСМ из рф в том числе. газ Украина российский - ПОКУПАЕТ.
Не арабский же газ она покупает.
Заробитчан не в разы меньше. Туда-сюда мотается более 2 млн.
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10.10.2020 22:20 Відповісти
Ещё при Порошенко Украина перестала закупать российский газ.
Газ может и российской добычи, но деньги за него платятся в Европе, а не в кремле.
Заправки GLUSCO с российским топливом принадлежат куму путина Медведчуку.
Чего нашим людям мотаться а нищебродскую Россию,
если в Польше официальный статус и достойная оплата ?
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10.10.2020 22:38 Відповісти
итак, Украина даёт деньги газпрому и обогащает "европейских" посредников. а за этими посредниками торчат уши наших коррупционеров.
топливо поставляет не один медведчук.
2,4 млн заробитчан в рф - математических факт, несмотря на польшу и т.д.
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11.10.2020 00:14 Відповісти
Украина даёт деньги за газ европейскому хабу, а не газпрому.
Заробитчан в РФ становится всё меньше и меньше - вот математичческий факт.
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11.10.2020 01:27 Відповісти
даааа. "европейсвому" хабу. там присоски коррупционные сидят. и конечно они укр деньгами газпрому не платят. кто захочет, тот найдёт в сети расследования.
заробитчан всё меньше. к 2050-му совсем мало будет. факт.
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11.10.2020 03:38 Відповісти
имя твое "2,5млн" и ты на заработках в кацаердовке
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11.10.2020 10:06 Відповісти
не моё, а твоё имя "2,5млн" и не я, а ты на заработках в кацаердовке.
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14.10.2020 20:46 Відповісти
Есть медицинская практика - самый даже простой лекарственный препарат во всем мире проходит практически один и тот же временный цикл от начала разработки до сертификации и запуска в официальное применение - от 1,5 до 2.5 лет!!! Посмотрите что творится сегодня с вакциной против COVID-19 - все страны и континенты бросились разрабатывать эту вакцину. и прошло-то всего полгода от начала пандемии и некоторые страны, в т.ч. и Россия, уже заявляют, что у них вакцина готова, прошла опробирование (где, когда?) и готовы ее продавать (!?). Это близко к банальному шарлатанству и попытке быстро на этом заработать большие деньги, при этом никто даже не заикается об ответственности за возможные негативные последствия ее применения. К тому же до сих пор официальная медицина не опубликовала подтвержденные результаты исследований о сути самой болезни - короновируса. А личный врач Билла Гейтса заявил, что ученые до сих пор не уверены, что это вообще вирус. А есть информация, что это не вирус, а особый вид микроба. Так как при таком положении можно говорить о создании вакцины, если не известно конкретно что собой представляет то, что нужно лечить? По этой причине также сомнительно и то, что дает сегодняшнее дорогостоящее тестирование. У некоторых людей тесты дают положительный результат, а через день-два вдруг появляется отрицательный результат. Как такое может быть?

Уважаемый молодой человек А.Качура - спешка нужна при ловле блох! Такие серьезные способы испытания человеческого организма можно проводить только после гарантированных подтверждений в мире эффективности этой вакцины.
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10.10.2020 21:30 Відповісти
Якщо російська вакцина від коронавірусу буде ефективною, ми будемо зобов'язані домовлятися і купувати, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 3104
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10.10.2020 21:47 Відповісти
Готовь сраку зеленая сопля - на тебе испытывать будем
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10.10.2020 22:11 Відповісти
Эта зеленая, пртбуда вкрай ох... ла...
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10.10.2020 22:32 Відповісти
хмм, люди будут пользоваться. Это понятно. А что, вирус этот разве существует? Я вот где не зайду в магазин за сигаретами и пивом (хлеб не употребляю как и колбасы и в очередях в маркет не стою) парочка "накачаных" сэмом мужыков говарит что нет никакого вируса и небы. Часто такое бывает. А я никого не слушаю. Пиво - всему голова
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10.10.2020 22:48 Відповісти
Обязаны после мертветчука и его семейства колоть рашистскую вакцину члены ОПЗЖ, 5 -колонна и персонально качура. Если после этого, вздумают испытывать на животных, то оставшиеся в живых после вакцинирования, позавидуют мертвым. А украинцы не обязаны получать от агрессора и оккупанта прививки.
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10.10.2020 22:50 Відповісти
Микроб, ясно дал понять, что "Слуга Народу"=ЗаЖОПУ
Якщо російська вакцина від коронавірусу буде ефективною, ми будемо зобов'язані домовлятися і купувати, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 7483 Якщо російська вакцина від коронавірусу буде ефективною, ми будемо зобов'язані домовлятися і купувати, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 7867
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11.10.2020 00:53 Відповісти
За 1,5 года зелёной власти, лично у меня, появилось стойкое неприятие слов: слуга, народ и зелёный.
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11.10.2020 07:35 Відповісти
Тут вопрос в стоимости, предельная цена 10$ (284грн) на российскую вакцину.
Посмотрим кто будет какую покупать, если цена будет в несколько раз дороже.
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11.10.2020 09:06 Відповісти
себе уколи и своим детям
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11.10.2020 09:42 Відповісти
Неизвестно что хуже - Ковид. или последствия "вакцины".
К тому же вирус мутирует - наверное, в доле с продажи вакцин.
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11.10.2020 12:07 Відповісти
Вакцина не прошла испытания на обезьянах предлагаю первым привить Качуре
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11.10.2020 09:06 Відповісти
россиянская вакцина настолько эффективна что на россии рекорды по заболеваемости covid 19
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11.10.2020 10:00 Відповісти
А как же торговля на крови?
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11.10.2020 10:03 Відповісти
Так это же гойская кровь.
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11.10.2020 12:08 Відповісти
А существует прививка от ватности?
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11.10.2020 10:08 Відповісти
да, топор
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11.10.2020 11:09 Відповісти
Российская вакцина Новичок. Помогает от всех заболеваний!
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11.10.2020 11:04 Відповісти
Помните , Жуков , что бы взять Берлин раньше Американцев, - положил больше миллиона совецких солдат ?? ..
Вот такжэ и с вакцыной от Ковид 19 будет ! .

.
.
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11.10.2020 11:59 Відповісти
У Жукова русской была только фамилия, а этника была другая (угадате какая).
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11.10.2020 13:42 Відповісти
Качура хворий на всю голову. Коли вже колаборантів судити будуть
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11.10.2020 12:32 Відповісти
Коли українці обиратимуть кращих поміж себе і всенародно висуватимуть у Президенти.
А не обиратимуть менш гидке лайно з того, що їм підсунули коломоські.
Ніщо не здолає всенародну підтримку, бо нас в Україні безумовна більшість.
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11.10.2020 13:40 Відповісти
Чаек-новичёк уже доказал эффективность. Закупись.
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11.10.2020 15:02 Відповісти
Холуев уродов - прививать ею насильно и бесплатно. Как они того и заслуживают - как скот
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11.10.2020 15:54 Відповісти
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