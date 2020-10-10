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Новини Хабарники
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У Запорізькій області оперативник Нацполіції попався на хабарі у 50 тис. грн, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі старшого оперуповноваженого сектору карного розшуку одного з відділів поліції ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У Запорізькій області оперативник Нацполіції попався на хабарі у 50 тис. грн, - ДБР 01

За попередньою інформацією, поліцейський вимагав від громадянина хабар у розмірі 50 тис. гривень. За ці гроші він обіцяв "закрити очі" на злочин, пов'язаний із незаконним посівом і вирощуванням конопель.

У Запорізькій області оперативник Нацполіції попався на хабарі у 50 тис. грн, - ДБР 02

9 жовтня під час одержання частини хабара у розмірі 25 тис. гривень оперуповноваженого затримано в порядку статті 208 КПК України.

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У Запорізькій області оперативник Нацполіції попався на хабарі у 50 тис. грн, - ДБР 03

У Запорізькій області оперативник Нацполіції попався на хабарі у 50 тис. грн, - ДБР 04

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, відсторонення його від обійманої посади і обрання запобіжного заходу. Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.

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Автор: 

хабар (4748) Нацполіція (15318) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) Запорізька область (3779) ДБР (3587)


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Топ коментарі
+3
Зловили чергову тюльку, а де акули корупціі??)))
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10.10.2020 14:20 Відповісти
+2
Можна ставити хреста на реформі.
Повний провал.
Довалив все авакян.
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10.10.2020 14:07 Відповісти
+2
Мент , це не фах, це спосіб життя !!!Мент лишається ментом , як його не назвешь !!))
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10.10.2020 14:16 Відповісти
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Можна ставити хреста на реформі.
Повний провал.
Довалив все авакян.
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10.10.2020 14:07 Відповісти
Та ти що !! Рішучи та безкомпромисні зерехворми лише розпочались !!)))
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10.10.2020 14:18 Відповісти
А, да...міліція не заслуговує на зарплати та автівки, які має отримувати поліція.
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10.10.2020 14:08 Відповісти
Лишились дрібнички , мати поліцію,а не ментівку !!)))
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10.10.2020 14:19 Відповісти
Мент , це не фах, це спосіб життя !!!Мент лишається ментом , як його не назвешь !!))
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10.10.2020 14:16 Відповісти
Не путай ментов с мусорами.
Оперов и пэпсов.
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10.10.2020 14:32 Відповісти
Тут саме опера , а вчора по Харкову , теж опера відзначились !!)))
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10.10.2020 14:35 Відповісти
Это не оперативники, а уроды (по Харькову).
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10.10.2020 14:43 Відповісти
Зловили чергову тюльку, а де акули корупціі??)))
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10.10.2020 14:20 Відповісти
сколько мусора не корми...
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10.10.2020 14:21 Відповісти
Він лишиться мусорам !!))
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10.10.2020 14:35 Відповісти
Банда с погонами.
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10.10.2020 14:36 Відповісти
хорошие в хороших гробах.
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10.10.2020 15:04 Відповісти
мусора всегда будут мусорами.какие реформы не проводи. а собаков всю мусорню оставил. вот и имеем то что имеем. мусор пришел в мусарню бабло стрич а не служить закону.
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10.10.2020 17:05 Відповісти
 
 