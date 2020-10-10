У Запорізькій області оперативник Нацполіції попався на хабарі у 50 тис. грн, - ДБР. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі старшого оперуповноваженого сектору карного розшуку одного з відділів поліції ГУ Нацполіції у Запорізькій області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, поліцейський вимагав від громадянина хабар у розмірі 50 тис. гривень. За ці гроші він обіцяв "закрити очі" на злочин, пов'язаний із незаконним посівом і вирощуванням конопель.
9 жовтня під час одержання частини хабара у розмірі 25 тис. гривень оперуповноваженого затримано в порядку статті 208 КПК України.
Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, відсторонення його від обійманої посади і обрання запобіжного заходу. Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Повний провал.
Довалив все авакян.
Оперов и пэпсов.