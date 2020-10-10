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Новини Коронавірус і карантин
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"Прохання знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей", - в.о. міністра освіти Шкарлет

В.о. міністра освіти Сергій Шкарлет пропонує повернути дітей на дистанційне навчання на наступні два тижні.

Відповідне звернення чиновник опублікував у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Міносвіти спільно з Міністерством охорони здоров'я постійно моніторять ситуацію щодо поширення коронавірусної хвороби, зокрема і в навчальних закладах. Прохання не лише як керівника Міністерства освіти та науки, а як батька: знайдіть можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей", - написав Шкарлет.

Глава Міносвіти наголосив, що питання організації навчання вирішується на місцях, однак у цій ситуації важливо, щоб центральна і місцева влади діяли спільно.

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"Розумію всі виклики, перед якими стоять керівники навчальних закладів, вчителі та батьки. Ці виклики намагається долати весь світ. Найголовніше для нас зараз - не допустити стрімкого поширення коронавірусу і зберегти здоров'я людей", - зазначив Шкарлет.

Прохання знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей, - в.о. міністра освіти Шкарлет 01

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Автор: 

карантин (18172) школа (2227) Міносвіти (1421) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+12
Если Вы своему 16-летнему "ребёнку" не можете объяснить важность образования и не хватает ума его замотивировать учиться, то карантин/не карантин - толку не будет. Даже с репетиторами.
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10.10.2020 15:50 Відповісти
+7
Сначала открыли школы а теперь схватились за головы.
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10.10.2020 15:24 Відповісти
+7
Як Ви своїх дітей навчили працювати - так вони й працюють (уроки - з мамою, всі учителі - дурні хабарники і наволочі, тощо)...
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10.10.2020 15:38 Відповісти
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Настолько занятой министр, что ему приходится в Телеграмм просить выполнить его работу.
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10.10.2020 15:06 Відповісти
Заслужений плагіатор та регіонал.
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10.10.2020 16:03 Відповісти
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. 49-річний директор Вишнівского ліцею "Ідеал"
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net "Прохання знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей", - в.о. міністра освіти Шкарлет - Цензор.НЕТ 2233
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10.10.2020 20:38 Відповісти
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. У м.Вінниці померла вчителька історії міської школи №10 Лілія Заворотна
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html "Прохання знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей", - в.о. міністра освіти Шкарлет - Цензор.НЕТ 10000
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10.10.2020 20:38 Відповісти
ЗЕбільня, перед виборами, враховуючи непопулярність жорсткого карантину серед населення. просто тупо хоче весь негатив за карантинні обмеження зіпхнути на місцеву владу.
Тому Воно типу і "просить".
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10.10.2020 16:12 Відповісти
Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали, мeрти як мухи, у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установах, дирeктори провeли роботу з колeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeдпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм лужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах? Дeкілька днів назад помeр від короновірусу 49річний дирeктор школи 4, у місті Вишнeвому, також загинула вчитeль у м. Вінниці - і цe тільки початок...
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
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10.10.2020 20:36 Відповісти
педагогів не застрахували: було підписано меморандум з трьома страховими, лише одна за місяц представила приклад послуг для договору, інші нічого не подали, тендер неможливий, обирати ні з кого. А раз вчителів так пресують, то хай виходять на свої улюбленф акції "захистіть вчителів", на вулиці при витримці дистанці і масці не заразяться.
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11.10.2020 09:04 Відповісти
на две- три...(там жеж выборы) а потом и каникулы
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10.10.2020 15:08 Відповісти
тут главное перевести .про вернуть взад он ничего не говорил.
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10.10.2020 15:12 Відповісти
"Зад" не чіпайте, бо їм не буде через що роботу "робити"
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10.10.2020 15:14 Відповісти
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11.10.2020 07:26 Відповісти
Щонайменше - на три. Щоб встигнути дезінфекцію після виборів провести і самоізоляцію причетних "відсидіти"
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10.10.2020 15:12 Відповісти
2 тижні до виборів і тиждень канікул, разом три
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10.10.2020 15:14 Відповісти
А два тижні самоізоляції після виборів для причетних? А дезінфекція? За мить і марсіанами? Я мав на увазі три тижні ПІСЛЯ ВИБОРІВ.
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10.10.2020 15:19 Відповісти
Взагалі-то, не просити, а заставити потрібно. Наказ по міністерству, або навіть рішення кабміну. Локалізація, то єдиний ефективний метод боротьби з тою заразою. Ще б масові тестування зробити, щоб вогнища ізолювати.
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10.10.2020 15:18 Відповісти
к сожалени все сложнее (или к счастью для тех,кто умеет думать).распорядок работы школы устанавливает директор школы совместно с органами местной власти...
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10.10.2020 15:28 Відповісти
вчителюєте? сподобалось дома сидіти і гроші получати?! Те "дистанційне", що було минулого разу, то пародія на навчання! Викладати завдання на сайті школи - то не навчання, бо діти нічого з того не виконують! Навіщо взагалі була б школа, якби діти були здатні навчатися самостійно по книжках вдома. А онлайн уроків як не було, так і не буде, бо не всі вчителі взагалі мають можливість їх проводити, та й єфективність таких уроків дуже мала.
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10.10.2020 15:34 Відповісти
Як Ви своїх дітей навчили працювати - так вони й працюють (уроки - з мамою, всі учителі - дурні хабарники і наволочі, тощо)...
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10.10.2020 15:38 Відповісти
Можно раз в неделю вызывать в школу по 5 учеников для контроля знаний.
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10.10.2020 15:52 Відповісти
я онлайн уроки проводила. Але діти тільки хочуть халяви і оцінок з потолка.
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10.10.2020 16:49 Відповісти
для онлайн навчання потрібний інша методика викладання і контролю знань. Українські вчителі лише зараз цьому вчаться.
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11.10.2020 09:07 Відповісти
Сначала открыли школы а теперь схватились за головы.
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10.10.2020 15:24 Відповісти
"Какая разница". (Чомусь зовсім не смішно). Бо ХУЖЕ БУДЕТ!!!
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10.10.2020 15:29 Відповісти
Лучше заочное, количество образованных сразу зашкалит
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10.10.2020 15:28 Відповісти
прекратите этот балаган называть "дистанционным обучением"!!! дети прогуляли весну, теперь пусть прогуляют осень? так они еще с весны не настроены учиться - в школу ходят без учебников (11класс), теперь будут гулять по Киеву, супермаркетам и торг.центрам! никакого "дистанционного" в Украине не существует - домашнее задание на сайте школы не в счет, его никто не делает! а онлайн-уроков весной никто не проводил, и сейчас не будет! у нас в классе только математичка пыталась проводить онлайн уроки, но к ним подключались пару человек и то не всегда. Так что давайте называть вещи своими именами - начинаются затяжные каникулы, дети уходят на осеннюю гульню... большая просьба к "министру" - оставьте 11-классникам хотя бы подготовительные курсы не"дистанционные". иначе ЗНО накроется медным тазом для тех, у кого родители не в состоянии платить репетиторам по 250-350 грн.в час... а онлайн курсы - та же ерунда, что и онлайн уроки...
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10.10.2020 15:28 Відповісти
Если Вы своему 16-летнему "ребёнку" не можете объяснить важность образования и не хватает ума его замотивировать учиться, то карантин/не карантин - толку не будет. Даже с репетиторами.
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10.10.2020 15:50 Відповісти
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10.10.2020 15:53 Відповісти
так зачем тогда вообще нужны школы по вашей логике? Замотивированные и сами пусть по книжкам выучатся, а остальные пусть сразу идут на кассы или улицы мести! Только даже очень замотивированные дети не смогут понять и выучить все по учебникам самостоятельно, потому что большинство информации из учебников требует разъяснения, особенно в точных науках. Если в вашем понимании педагоги настолько бесполезны, то зачем школы? Достаточно учебников и мотивации?
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10.10.2020 17:19 Відповісти
Уважаемая, как человек с двумя высшими образованиями, скажу Вам - да)) Более чем достаточно. По жизни никто за вашим дитём не станет бегать и ничего объяснять тоже.
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10.10.2020 17:42 Відповісти
все ясно - пора закрывать школы! учебников и интернета для замотивированных сейчас вполне достаточно, зачем тратить бюджетные средства на школы. Закрыть! А ВУЗы тем более? информации полно (книги, справочники, интернет и т.д.), зачем лекции, зачем занятия, все можно самостоятельно поучить и порешать. Поликлиники, я так понимаю, тоже можно закрывать - книг по медицине полно, та и интернет уже есть у каждого. Образование и медицина - фсе?
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10.10.2020 19:32 Відповісти
Вперёд! Закрывайте))
А вообще пригорело у Вас знатно, видать в точку попало. Очень показательно, как Вас задело "про мотивацию". Вместо того, чтобы оскорбляться на ровном месте, перекручивать и обобщать - постарайтесь исправить ситуацию.
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11.10.2020 00:04 Відповісти
це вірно. Одна з таких мамочок, в якої всі винні, крім її супер - пупер чада
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10.10.2020 20:40 Відповісти
дарвін усе поправить.
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11.10.2020 09:08 Відповісти
Так электорат зеленского и так читает и пишет с трудом...куда его еще глубже опускать на дистанционное обучение ???
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10.10.2020 15:38 Відповісти
дистанційка з весни синонім отупізма, бо вчителі не володіють цим видом навчального процесу. У тих, хто володіє, усе нормально. Просто таких мало.
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11.10.2020 09:10 Відповісти
О, проснулись. Надо было это делать сразу, с 1 сентября
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10.10.2020 15:55 Відповісти
Цього плагіатора, якого ЗЕ влада називає заступником міністра, від освіти слід гнати палкою!
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10.10.2020 16:07 Відповісти
У такий важкий час знову бюджетні гроші(наші з вами податки) на вітер.Деякі вчителі уже навіть з нетерпінням чекають на карантин,бо ні дітей,ні батьків,ні відповідальності за нульові результати навчання ...Зарплату отримав і сам собі пан.
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10.10.2020 17:41 Відповісти
Пізно схаменулися.
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10.10.2020 20:07 Відповісти
Неужели нельзя организовать онлайн обучение? Неужели это так сложно? У вас было целых три месяца каникул, куча денег от МВФ на последствия короновируса! Дороги? Дебилы, а создать срочно прграммы обучения детей! Выродки, шуты! Вы о детях заботитесь? Я бы лично закатал бы вас уродов в асфальт, который вы положили! Ведь это не так сложно- тем более что существует уже куча программ- Скайп, Вайбер! Что проблема Таблетки закупить для школ, создать экаунты для учителей, где бы они могли записывать уроки и рассылать домашние задания!
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11.10.2020 05:55 Відповісти
так організувати можна, але тьотки в педкоронах дуже відсталі у розвитку у цьому нарямку. окрім того директриси замість закупки цифрового заліза знов збирали або татились на лінелєум і штори.
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11.10.2020 09:12 Відповісти
тратились
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11.10.2020 09:14 Відповісти
 
 