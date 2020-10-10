"Прохання знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей", - в.о. міністра освіти Шкарлет
В.о. міністра освіти Сергій Шкарлет пропонує повернути дітей на дистанційне навчання на наступні два тижні.
Відповідне звернення чиновник опублікував у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Міносвіти спільно з Міністерством охорони здоров'я постійно моніторять ситуацію щодо поширення коронавірусної хвороби, зокрема і в навчальних закладах. Прохання не лише як керівника Міністерства освіти та науки, а як батька: знайдіть можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей", - написав Шкарлет.
Глава Міносвіти наголосив, що питання організації навчання вирішується на місцях, однак у цій ситуації важливо, щоб центральна і місцева влади діяли спільно.
"Розумію всі виклики, перед якими стоять керівники навчальних закладів, вчителі та батьки. Ці виклики намагається долати весь світ. Найголовніше для нас зараз - не допустити стрімкого поширення коронавірусу і зберегти здоров'я людей", - зазначив Шкарлет.
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https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
Тому Воно типу і "просить".
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
А вообще пригорело у Вас знатно, видать в точку попало. Очень показательно, как Вас задело "про мотивацию". Вместо того, чтобы оскорбляться на ровном месте, перекручивать и обобщать - постарайтесь исправить ситуацию.