"Прохання знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей", - в.о. міністра освіти Шкарлет

В.о. міністра освіти Сергій Шкарлет пропонує повернути дітей на дистанційне навчання на наступні два тижні.

Відповідне звернення чиновник опублікував у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Міносвіти спільно з Міністерством охорони здоров'я постійно моніторять ситуацію щодо поширення коронавірусної хвороби, зокрема і в навчальних закладах. Прохання не лише як керівника Міністерства освіти та науки, а як батька: знайдіть можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей", - написав Шкарлет.

Глава Міносвіти наголосив, що питання організації навчання вирішується на місцях, однак у цій ситуації важливо, щоб центральна і місцева влади діяли спільно.

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"Розумію всі виклики, перед якими стоять керівники навчальних закладів, вчителі та батьки. Ці виклики намагається долати весь світ. Найголовніше для нас зараз - не допустити стрімкого поширення коронавірусу і зберегти здоров'я людей", - зазначив Шкарлет.

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