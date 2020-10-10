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Новини Силовики
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МЗС Великої Британії подякувало СБУ за спецоперацію із затримання рекордної партії контрабандних сигарет у 2019-му

МЗС Великої Британії подякувало СБУ за спецоперацію із затримання рекордної партії контрабандних сигарет у 2019-му

Міністерство закордонних справ Великої Британії подякувало Службі безпеки України за успішне проведення спецоперації із затримання рекордної партії контрафактних сигарет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Королівська податково-митна служба та Служба безпеки України співпрацювали разом для протидії контрабанді тютюнових виробів. Завдяки найбільшій за останні 30 років операції було вилучено рекордну кількість незаконних сигарет - 130 мільйонів. Також припинено роботу трьох фабрик, які займалися їх виробництвом", - йдеться в повідомленні.

Британські дипломати зазначили, що  йдеться про ліквідацію одного з найсерйозніших організованих злочинних угруповань Європи: "Таким чином було зекономлено понад 100 млн фунтів стерлінгів платників податків".

У цілому британська сторона високо оцінила співпрацю зі Службою безпеки України. "Боротьба із злочинними угрупованнями та викорінення корупції - важливі сфери, в яких Велика Британія надає Україні підтримку. Правоохоронні органи обох країн тісно співпрацюють для боротьби з транснаціональною організованою злочинністю", - заявили в Міністерстві закордонних справ Великої Британії.

Голова СБ України Іван Баканов також подякував британським колегам за підтримку: "Дуже важливо, коли ми можемо об'єднувати зусилля для боротьби зі злочинами в різних сферах - від загроз національній безпеці до протидії міжнародній контрабанді. Україна є важливою частиною загальноєвропейської системи безпеки, і така співпраця приносить відчутні результати", - зазначив він.

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Нагадаємо, що масштабну операцію "Магма" СБУ провела спільно з британськими та польськими колегами влітку 2019 року. Була заблокована діяльність великого злочинного угруповання і вилучена найбільша за всю історію незалежності України контрабандна партія тютюнових виробів.

Велика Британія (5687) контрабанда (1826) Правоохоронні органи (2709) СБУ (13048) цигарки (984) силовики (2515)


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Топ коментарі
+12
МИД Великобритании поблагодарил СБУ за спецоперацию по задержанию рекордной партии контрабандных сигарет - Цензор.НЕТ 8662МИД Великобритании поблагодарил СБУ за спецоперацию по задержанию рекордной партии контрабандных сигарет - Цензор.НЕТ 4739
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10.10.2020 16:31 Відповісти
+5
МЗС Великої Британії подякувало СБУ за спецоперацію із затримання рекордної партії контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 1329
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10.10.2020 16:48 Відповісти
+4
Я тоже неудивлюсь, шо конечным БЕНЕфициарием окажется опзжО
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10.10.2020 16:37 Відповісти
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МИД Великобритании поблагодарил СБУ за спецоперацию по задержанию рекордной партии контрабандных сигарет - Цензор.НЕТ 8662МИД Великобритании поблагодарил СБУ за спецоперацию по задержанию рекордной партии контрабандных сигарет - Цензор.НЕТ 4739
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10.10.2020 16:31 Відповісти
Я тоже неудивлюсь, шо конечным БЕНЕфициарием окажется опзжО
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10.10.2020 16:37 Відповісти
а хаха, я вам такие партии задержу дайте автомат
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10.10.2020 16:31 Відповісти
Це британський тролінг.Бойова спецслужба, не змігши затримати терористів Вагнера, успішно затримала партію цигарок. 😏
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10.10.2020 17:12 Відповісти
не понятно, кто куда гнал?
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10.10.2020 16:40 Відповісти
Дайте відкат, відсотків 10 хоча б, за це тим біднякам з СиБеУ.
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10.10.2020 16:43 Відповісти
Конкретику подавайте: хто, що, куди, звідки і т.д.
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10.10.2020 16:44 Відповісти
Где алкашка и табачок с янтарем, там СБУ. Где Медведчук, Ходаковский и Пасичник, там СБУ нету. Хотя нет, это ж оно и есть.
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10.10.2020 16:47 Відповісти
И шо, вы думаете, шо Евролаб рядом не стоит, вместе про ФСБэшным ОПЗм\Ж.пистом пальчевским?
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10.10.2020 17:30 Відповісти
МЗС Великої Британії подякувало СБУ за спецоперацію із затримання рекордної партії контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 1329
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10.10.2020 16:48 Відповісти
а мид раисси поблагодарил за рекордную партию вагнеровцев
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10.10.2020 16:53 Відповісти
Обратите внимание, что это лето 2019 года т,е еще в СБУ работали старые кадры. Но СН конечно, эту операцию припишут себе,
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10.10.2020 16:53 Відповісти
Ликбез для "юриста" ЗЕленского: Меморандум - это НЕ договор, придурок!

МЗС Великої Британії подякувало СБУ за спецоперацію із затримання рекордної партії контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 741

Стоп, так меморандум абсолютно не є "мільярдною угодою". Це документ, який юридично ні до чого не зобовязує, а лишень фіксує намір.
Приємно, звісно, але не більше того.
Andriy Lavrys

Мабуть, ЗЕленому ублюдку треба нагадати про Будапештський меморандум! Що Україні дало його підписання? Ні-хре-на.
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10.10.2020 16:55 Відповісти
А-ха-ха! ЗЕлений ублюдок образився на принца Вільяма! Очевидно, напхали Вовчику по самі гланди)
Офіс преЗЕдента відмінив запрошення принцу Вільяму.
З офіційного сайту Офісу преЗЕдента України зникла інформація про запрошення в Україну герцога та герцогині Кембриджських (Принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон), яка була опублікована вчора, 7 жовтня, передає УНН.
Так, пресслужба ОПУ надала інформацію про зустріч Вована Зеленського та Лєнки Зеленської з членами британської королівської родини - герцогом та герцогинею Кембриджськими у межах візиту до Великої Британії.
В офіційному повідомленні зазначалося, що під час розмови Зеленський запросив королівську родину відвідати Україну.
Водночас, увечері 7 жовтня, новина була видалена з офіційного сайту президента.
Станом на ранок 8 жовтня, вона знову доступна на сайті за час, коли була вперше оприлюднена, однак її текст істотно змінений.
Недоторканими в релізі залишилися тільки дві перші пропозиції про те, що в рамках офіційного візиту до Великої Британії Зеленський разом з Лєнкою зустрівся з герцогом Кембриджським і це була перша аудієнція президента України у членів британської королівської сім'ї.
Вся подальша інформація була видалена з повідомлення і замінена на фразу про те, що аудієнція відбулася в Букінгемському палаці, а Зеленський подякував за теплий прийом і говорив про важливість відносин між нашими народами.
Проте, новину відредагували, її текст став значно коротшим, а інформація про запрошення Принца Вільяма з дружиною до України зникла.
Окрім того, у першому варіанті новини йшлося про те, що сторони обговорили необхідність тісної координації країн світу задля подолання пандемії коронавірусу та забезпечення рівного доступу держав до вакцини у разі її розробки.
Наразі пресслужба ОПУ повідомляє, що сторони поговорили лише про "важливість відносин між нашими народами".
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10.10.2020 16:59 Відповісти
Бубочка запропонував зіграти на роялі герцогу, а той відмовився. Бубочка образився.
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10.10.2020 18:21 Відповісти
может опозорился, задним числом догнал, теперь стыдно принцу на глаза попадаться... Чего только стоит держать в руках возле принаца пакеты(целлофановые), как еще не "кравчучку".
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10.10.2020 17:35 Відповісти
Або и того похлеще... Принц инициировал войну сигаретно-офшорным земаклям.
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10.10.2020 17:37 Відповісти
ахахахахахахахахахахахаха
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11.10.2020 00:13 Відповісти
 
 