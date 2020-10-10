МЗС Великої Британії подякувало СБУ за спецоперацію із затримання рекордної партії контрабандних сигарет у 2019-му
Міністерство закордонних справ Великої Британії подякувало Службі безпеки України за успішне проведення спецоперації із затримання рекордної партії контрафактних сигарет.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Королівська податково-митна служба та Служба безпеки України співпрацювали разом для протидії контрабанді тютюнових виробів. Завдяки найбільшій за останні 30 років операції було вилучено рекордну кількість незаконних сигарет - 130 мільйонів. Також припинено роботу трьох фабрик, які займалися їх виробництвом", - йдеться в повідомленні.
Британські дипломати зазначили, що йдеться про ліквідацію одного з найсерйозніших організованих злочинних угруповань Європи: "Таким чином було зекономлено понад 100 млн фунтів стерлінгів платників податків".
У цілому британська сторона високо оцінила співпрацю зі Службою безпеки України. "Боротьба із злочинними угрупованнями та викорінення корупції - важливі сфери, в яких Велика Британія надає Україні підтримку. Правоохоронні органи обох країн тісно співпрацюють для боротьби з транснаціональною організованою злочинністю", - заявили в Міністерстві закордонних справ Великої Британії.
Голова СБ України Іван Баканов також подякував британським колегам за підтримку: "Дуже важливо, коли ми можемо об'єднувати зусилля для боротьби зі злочинами в різних сферах - від загроз національній безпеці до протидії міжнародній контрабанді. Україна є важливою частиною загальноєвропейської системи безпеки, і така співпраця приносить відчутні результати", - зазначив він.
Нагадаємо, що масштабну операцію "Магма" СБУ провела спільно з британськими та польськими колегами влітку 2019 року. Була заблокована діяльність великого злочинного угруповання і вилучена найбільша за всю історію незалежності України контрабандна партія тютюнових виробів.
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Стоп, так меморандум абсолютно не є "мільярдною угодою". Це документ, який юридично ні до чого не зобовязує, а лишень фіксує намір.
Приємно, звісно, але не більше того.
Andriy Lavrys
Мабуть, ЗЕленому ублюдку треба нагадати про Будапештський меморандум! Що Україні дало його підписання? Ні-хре-на.
Офіс преЗЕдента відмінив запрошення принцу Вільяму.
З офіційного сайту Офісу преЗЕдента України зникла інформація про запрошення в Україну герцога та герцогині Кембриджських (Принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон), яка була опублікована вчора, 7 жовтня, передає УНН.
Так, пресслужба ОПУ надала інформацію про зустріч Вована Зеленського та Лєнки Зеленської з членами британської королівської родини - герцогом та герцогинею Кембриджськими у межах візиту до Великої Британії.
В офіційному повідомленні зазначалося, що під час розмови Зеленський запросив королівську родину відвідати Україну.
Водночас, увечері 7 жовтня, новина була видалена з офіційного сайту президента.
Станом на ранок 8 жовтня, вона знову доступна на сайті за час, коли була вперше оприлюднена, однак її текст істотно змінений.
Недоторканими в релізі залишилися тільки дві перші пропозиції про те, що в рамках офіційного візиту до Великої Британії Зеленський разом з Лєнкою зустрівся з герцогом Кембриджським і це була перша аудієнція президента України у членів британської королівської сім'ї.
Вся подальша інформація була видалена з повідомлення і замінена на фразу про те, що аудієнція відбулася в Букінгемському палаці, а Зеленський подякував за теплий прийом і говорив про важливість відносин між нашими народами.
Проте, новину відредагували, її текст став значно коротшим, а інформація про запрошення Принца Вільяма з дружиною до України зникла.
Окрім того, у першому варіанті новини йшлося про те, що сторони обговорили необхідність тісної координації країн світу задля подолання пандемії коронавірусу та забезпечення рівного доступу держав до вакцини у разі її розробки.
Наразі пресслужба ОПУ повідомляє, що сторони поговорили лише про "важливість відносин між нашими народами".