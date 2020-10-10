МЗС Великої Британії подякувало СБУ за спецоперацію із затримання рекордної партії контрабандних сигарет у 2019-му

Міністерство закордонних справ Великої Британії подякувало Службі безпеки України за успішне проведення спецоперації із затримання рекордної партії контрафактних сигарет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Королівська податково-митна служба та Служба безпеки України співпрацювали разом для протидії контрабанді тютюнових виробів. Завдяки найбільшій за останні 30 років операції було вилучено рекордну кількість незаконних сигарет - 130 мільйонів. Також припинено роботу трьох фабрик, які займалися їх виробництвом", - йдеться в повідомленні.

Британські дипломати зазначили, що йдеться про ліквідацію одного з найсерйозніших організованих злочинних угруповань Європи: "Таким чином було зекономлено понад 100 млн фунтів стерлінгів платників податків".

У цілому британська сторона високо оцінила співпрацю зі Службою безпеки України. "Боротьба із злочинними угрупованнями та викорінення корупції - важливі сфери, в яких Велика Британія надає Україні підтримку. Правоохоронні органи обох країн тісно співпрацюють для боротьби з транснаціональною організованою злочинністю", - заявили в Міністерстві закордонних справ Великої Британії.

Голова СБ України Іван Баканов також подякував британським колегам за підтримку: "Дуже важливо, коли ми можемо об'єднувати зусилля для боротьби зі злочинами в різних сферах - від загроз національній безпеці до протидії міжнародній контрабанді. Україна є важливою частиною загальноєвропейської системи безпеки, і така співпраця приносить відчутні результати", - зазначив він.

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Нагадаємо, що масштабну операцію "Магма" СБУ провела спільно з британськими та польськими колегами влітку 2019 року. Була заблокована діяльність великого злочинного угруповання і вилучена найбільша за всю історію незалежності України контрабандна партія тютюнових виробів.