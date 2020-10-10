"Військові успіхи створюють нові можливості для дипломатії", - міністр закордонних справ Азербайджану Байрамов

"Військові успіхи ВС Азербайджану і міжнародна підтримка нашої справедливої позиції створюють нові можливості".

Про це міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов написав у Twitter, повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на ресурс Haqqin.az.

Міністр зазначив, що Азербайджан зміцнює свої дипломатичні зусилля.

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