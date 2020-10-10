"Військові успіхи створюють нові можливості для дипломатії", - міністр закордонних справ Азербайджану Байрамов
"Військові успіхи ВС Азербайджану і міжнародна підтримка нашої справедливої позиції створюють нові можливості".
Про це міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов написав у Twitter, повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на ресурс Haqqin.az.
Міністр зазначив, що Азербайджан зміцнює свої дипломатичні зусилля.
Топ коментарі
+25 Said_
показати весь коментар10.10.2020 17:12 Відповісти Посилання
+19 Савелий Абрамов
показати весь коментар10.10.2020 16:42 Відповісти Посилання
+18 Коля Морозов #473086
показати весь коментар10.10.2020 16:50 Відповісти Посилання
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Интересно также услышать мнение начальника транспортного цеха коммунальной службы района Шампель муниципалитета города Женевы!
Це все одно, щоб ти, образившись на те, що не клює риба, зняв штани і насрав у річку...
Аль Капоне.
(Я, прослуживши десяток років у російській "глибинці" і звикнувши до "кацапщини", приїхав у Львів, на два місяці, у відрядження... Коли повернувся, півроку звикав знову до "расейскай действительнасти"... А я ж народився і виріс в Україні!!! А що казать про тих дикунів, що нічого, крім "Расеї", не бачили?...) Тобі України не жаль? Набери в Гуглі "Скоропадский о русских в Украине", і почитай...
П'ятій колоні слід видати паспорти негормадян. Без права участі у виборах і служби на державних посадах.
Ти й тут у першу десятку не потрапиш. Бо не "прекраснодушний", а звичайний. Vulgaris.
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https://censor.net/ru/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu
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Че скажите ?? ..
.
Зеленые и АбынеПОРОШЕНКОВЦЫ ?? .\
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. .
Супер👍👍👍
Цим виродкам не треба важелі впливу, а лише капітуляція.
09.10.20 13:34 https://censor.net/ru/news/3223959/******************************************************************************************.