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Новини Місцеві вибори-2020
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"ЄС "вимагає від ЦВК припинити повноваження Добровеличківської ТВК на Кіровоградщині через систематичне порушення Виборчого кодексу. ДОКУМЕНТ

"Європейська Солідарність" вимагає від Центральної виборчої комісії припинити повноваження Добровеличківської селищної територіальної виборчої комісії (Кіровоградська область) через систематичне порушення Виборчого кодексу України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

ЄС вимагає від ЦВК припинити повноваження Добровеличківської ТВК на Кіровоградщині через систематичне порушення Виборчого кодексу 01

Добровеличківська СТВК чотири рази ухвалювала постанови про відмову в реєстрації кандидатів від партії "Європейська Солідарність" на виборах до селищної ради.

Дві постанови вже визнані протиправними і скасовані рішеннями Кіровоградського окружного адміністративного суду від 30 вересня та від 2 жовтня 2020 року. Суд зобовязав Добровеличківську СТВК розглянути документи про ресторацію кандидатів від партії "Європейська Солідарність".

Через систематичні порушення виборчого законодавства партія також звернулась до Новоукраїнської районної територіальної виборчої комісії із заявою про дострокове припинення повноважень Добровеличківської СТВК. Районна ТВК не змогла ухвалити рішення за заявою "Європейської Солідарності".

Тим часом Добровеличківська СТВК ухвалила ще дві постанови від 5 та 7 жовтня і втретє та вчетверте відмовилась реєструвати кандидатів від "ЄС".

Як відомо, Виборчий кодекс України не передбачає можливості ухвалення виборчою комісією з одного і того ж питання двох постанов одночасно з однаковим рішенням. Таким чином, Добровеличківська СТВК не виконує рішення судів, діє за межами виборчого законодавства і перешкоджає реєстрації кандидатів від "Європейської Солідарності".

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ЄС вимагає від ЦВК припинити повноваження Добровеличківської ТВК на Кіровоградщині через систематичне порушення Виборчого кодексу 02
ЄС вимагає від ЦВК припинити повноваження Добровеличківської ТВК на Кіровоградщині через систематичне порушення Виборчого кодексу 03
ЄС вимагає від ЦВК припинити повноваження Добровеличківської ТВК на Кіровоградщині через систематичне порушення Виборчого кодексу 04ЄС вимагає від ЦВК припинити повноваження Добровеличківської ТВК на Кіровоградщині через систематичне порушення Виборчого кодексу 05
ЄС вимагає від ЦВК припинити повноваження Добровеличківської ТВК на Кіровоградщині через систематичне порушення Виборчого кодексу 06
ЄС вимагає від ЦВК припинити повноваження Добровеличківської ТВК на Кіровоградщині через систематичне порушення Виборчого кодексу 07

вибори (6724) місцеві вибори (1366) ЦВК (1177) Європейська Солідарність (1093) Кіровоградська область (586)


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Топ коментарі
+24
Беніна зелена саранча, зробивши рейдерське захоплення влади, звичайно не збирається її віддавати, програвши на чесних виборах. Тому вони i приносять похоронні вінки під хату Смолія, нападають на Балуха і тупо блокують рахунки в банках під час виборів
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10.10.2020 17:05 Відповісти
+14
Слуги наріду та опЖзОПА вже давно скооперувалися, та приймають одностайні рішення по блокуванню патріотичних сил.
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10.10.2020 17:21 Відповісти
+8
Ви помиляєтися, це один незчіслених прикладів. Варто звернути увагу, якщо ви розумієте процес.
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10.10.2020 17:23 Відповісти
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Беніна зелена саранча, зробивши рейдерське захоплення влади, звичайно не збирається її віддавати, програвши на чесних виборах. Тому вони i приносять похоронні вінки під хату Смолія, нападають на Балуха і тупо блокують рахунки в банках під час виборів
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10.10.2020 17:05 Відповісти
Слуги наріду та опЖзОПА вже давно скооперувалися, та приймають одностайні рішення по блокуванню патріотичних сил.
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10.10.2020 17:21 Відповісти
Інших новин мабуть немає, чим писали про забуту богом та людьми Добровеличківку...
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10.10.2020 17:07 Відповісти
Ви помиляєтися, це один незчіслених прикладів. Варто звернути увагу, якщо ви розумієте процес.
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10.10.2020 17:23 Відповісти
Особливо я помиляюсь, що це велике село, де погоду правлять два фермера (на котрих працює вся Добровеличківка). І ніяких перспектив і просвітів там не було і не буде.
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10.10.2020 17:38 Відповісти
Ви абсолютно праві, але я вам вказав на вашу помилку (не в конкретному випадку, взаглі), ви не зрозуміли(
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10.10.2020 19:33 Відповісти
парни из кировоградщины, вспомните мобилизированые тот бой под мариновкой, майора Степанова
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10.10.2020 17:07 Відповісти
Агонія зеленої худоби. т
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10.10.2020 17:35 Відповісти
Там видно одна зєсєпарня та їх таварісчі з опзж і замайбах в пачьотє.
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10.10.2020 17:37 Відповісти
Прикольно - майбах в поросячьем ряду з пошарпаным "запором" крестьянина-пенса
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10.10.2020 17:44 Відповісти
Обратите внимание, что у агента фсб - зеленского и его квартальной шоблы нет претензий к мертведчукам, зато есть претензии к порошенкам. Это все что нужно знать о режиме зе-сепара, который ненавидет все проукраинское. Ведь правду говорят, что зеленский - это реванш антимайдана.
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10.10.2020 17:54 Відповісти
очень интересная интерактивная карта голосований и миграции предпочтений избирателей

https://texty.org.ua/d/2020/elections_history/ Як популізм накрив Україну. Історія голосувань з 2006 року:
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10.10.2020 18:01 Відповісти
Дякую за лінк на цікаву статтю, інформація - супер.
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10.10.2020 18:37 Відповісти
И кому еще не ясно, что если не проголосовать за Европейскую Солидарность на этих выборах, то на следующих выборах никаких выборов не будет, а ермак будет назначать депутатов.
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10.10.2020 19:25 Відповісти
 
 