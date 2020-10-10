Від початку доби зафіксовано 1 ворожий обстріл біля Водяного, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби, 10 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксований один ворожий обстріл.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі населеного пункту Водяне противник порушив режим припинення вогню, здійснивши один неприцільний постріл з підствольного гранатомета.

Ворожі постріли не становили загрозу життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

У районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, військовослужбовцями Збройних Сил спільно з вогнеборцями ДСНС ліквідовані пожежі поблизу Новоолександрівки, Майорська та Катеринівки. Окрім того, локалізовано пожежу неподалік Болотеного.

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ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

Минулої доби, 9 жовтня, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, з боку збройних формувань Російської Федерації.

Так, неподалік населеного пункту Шуми противник здійснив неприцільні постріли зі стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було.

Належно виконують завдання у районі проведення операції й інші складові сил оборони. Зокрема, військовослужбовці Збройних Сил та рятувальники ДСНС локалізували пожежі у районах населених пунктів Новоолександрівка та Катеринівка. Окрім того, було остаточно ліквідовано осередки загорання неподалік Майорська.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 72 адміністративних правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5750 транспортних засобів та 4632 особи. Також були затримані 7 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибула 501 особа, у зворотному напрямку – 853 особи. Через КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування на підконтрольну Україні територію перетнули 100 осіб, у зворотному напрямку – 98 осіб. КПВВ "Мар’їнка" не функціонувало.