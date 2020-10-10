Змушувати вводити дистанційне навчання нікого не будемо: МОН у понеділок направить у регіони лише рекомендації, - Шкарлет

У понеділок, 12 жовтня, Міністерство освіти і науки направить в регіони лист з рекомендаціями щодо переходу закладів освіти на дистанційне навчання. Однак МОН не буде нікого примушувати вводити "дистанційку".

Про це в коментарі РБК-Україна розповів т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.

Рекомендаційний лист в першу чергу стосуватиметься "помаранчевих зон" карантину та регіонів, де складна ситуація з поширенням коронавірусу.

"Ми, звичайно ж, будемо офіційно рекомендувати або змішану форму, або повністю дистанційну. Не наказувати, а рекомендувати... Ми нікого не можемо примусити, яку форму навчання застосувати. Вже ж давно здійснилася децентралізація", - сказав Шкарлет.

Міністр зазначив, що органи місцевої влади самі вирішують, коли починати канікули та яку форму навчання запроваджувати у закладах освіти.

"Я закликав бути відповідальними всіх, незалежно від того, чи то школа, чи то заклад вищої освіти. Університети давно, більшість з них перебувають на дистанційному навчанні задля того, щоб здійснити соціальне дистанціювання", - додав він.

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Нагадаємо, сьогодні у своєму Telegram-каналі Шкарлет звернувся до органів місцевого самоврядування з проханням перевести заклади освіти на дистанційне навчання на найближчі два тижні. Своє прохання він пояснив стримуванням поширення коронавірусу.