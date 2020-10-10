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Новини Коронавірус і карантин
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Змушувати вводити дистанційне навчання нікого не будемо: МОН у понеділок направить у регіони лише рекомендації, - Шкарлет

Змушувати вводити дистанційне навчання нікого не будемо: МОН у понеділок направить у регіони лише рекомендації, - Шкарлет

У понеділок, 12 жовтня, Міністерство освіти і науки направить в регіони лист з рекомендаціями щодо переходу закладів освіти на дистанційне навчання. Однак МОН не буде нікого примушувати вводити "дистанційку".

Про це в коментарі РБК-Україна розповів т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.

Рекомендаційний лист в першу чергу стосуватиметься "помаранчевих зон" карантину та регіонів, де складна ситуація з поширенням коронавірусу.

"Ми, звичайно ж, будемо офіційно рекомендувати або змішану форму, або повністю дистанційну. Не наказувати, а рекомендувати... Ми нікого не можемо примусити, яку форму навчання застосувати. Вже ж давно здійснилася децентралізація", - сказав Шкарлет.

Міністр зазначив, що органи місцевої влади самі вирішують, коли починати канікули та яку форму навчання запроваджувати у закладах освіти.

"Я закликав бути відповідальними всіх, незалежно від того, чи то школа, чи то заклад вищої освіти. Університети давно, більшість з них перебувають на дистанційному навчанні задля того, щоб здійснити соціальне дистанціювання", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Прохання знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей", - в.о. міністра освіти Шкарлет

Нагадаємо, сьогодні у своєму Telegram-каналі Шкарлет звернувся до органів місцевого самоврядування з проханням перевести заклади освіти на дистанційне навчання на найближчі два тижні. Своє прохання він пояснив стримуванням поширення коронавірусу.

карантин (18172) школа (2228) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+6
Умно! Типа скинуть ответственность на местные власти! Если заболеет куча детей то умыть руки мы типа предупреждали!
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10.10.2020 18:15 Відповісти
+5
ну это правильно, ясен пень, что каждый кузнец своего счастья и плотник своего гроба,

но тревожит вопрос :

что должен делать дядя из Киева за те деньги, которые получает ?
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10.10.2020 19:51 Відповісти
+4
А почему Шкарлет до сих пор сидит в министерском кресле? Его разве не вышвырнули, как афериста, жулика, плагиатора, корруппционера? Всё простили? Именно такое говно нужно власти. чтобы послушно и покорно выполнял грязную работу по хищению наших денег и торговле должностями...
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10.10.2020 18:14 Відповісти
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чтобы да так нет.
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10.10.2020 18:08 Відповісти
чтобы нет так да.
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10.10.2020 18:29 Відповісти
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. 49-річний директор Вишнівского ліцею "Ідеал"
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net Змушувати вводити дистанційне навчання нікого не будемо: МОН у понеділок направить у регіони лише рекомендації, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3456
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10.10.2020 20:42 Відповісти
Вам уже вчора писали про вашу огидну спекуляцію.
Спам.
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10.10.2020 21:14 Відповісти
а что она написала нe так? учителя умерли не от ковида?
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10.10.2020 22:16 Відповісти
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. У м.Вінниці померла вчителька історії міської школи №10 Лілія Заворотна
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html https://patrioty.org.ua/images/2020/10/07173622_3e73c0ad0869308c7baa433a191cfd46_large.jpg Змушувати вводити дистанційне навчання нікого не будемо: МОН у понеділок направить у регіони лише рекомендації, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6186 Змушувати вводити дистанційне навчання нікого не будемо: МОН у понеділок направить у регіони лише рекомендації, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 1943
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10.10.2020 20:42 Відповісти
Пусть Шкарлет скажет, почему сверху с облоно и районо спускают разнарядки умалчивать о случаях коронавируса в школах? Все директора угрожают учителям разными карами о разглашении информмации о covid. Мол, подыхайте тихо, да?! Никто молчать не будет: сейчас все соцсети узнают о ваших совковых методах!
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11.10.2020 07:41 Відповісти
ну якщо у вчилки немає мізків, то нехай боїться і виконує наказ (наврядчи письмовий) про нерозголошення.
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11.10.2020 08:44 Відповісти
думаю второй и третьей четверти не будет .четвертая под вопросом.
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10.10.2020 18:09 Відповісти
А 2021 рік взагалі настане?
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10.10.2020 18:21 Відповісти
та без проблем...но домашний,как и изначально сочельник и планировался
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10.10.2020 18:31 Відповісти
А почему Шкарлет до сих пор сидит в министерском кресле? Его разве не вышвырнули, как афериста, жулика, плагиатора, корруппционера? Всё простили? Именно такое говно нужно власти. чтобы послушно и покорно выполнял грязную работу по хищению наших денег и торговле должностями...
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10.10.2020 18:14 Відповісти
1. Його поставили на 3 місяці. тепер вони закінчилися і він класично заявив, що залишається.2. він подав у суд на тих, хто виявив його поагіат. Людям погрожуть, людей цькують. класика жанру. вчительські продукти у всій красі.
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11.10.2020 08:47 Відповісти
Умно! Типа скинуть ответственность на местные власти! Если заболеет куча детей то умыть руки мы типа предупреждали!
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10.10.2020 18:15 Відповісти
Хтось за вас має вирішувати, що і коли ви маєте їсти та пити? Так і тут, вирішуйте на місцях на які жертви ви готові йти заради здоров'я ваших дітей. Ви САМІ! А не дядя з Києва, якого потім так просто назвати винним в УСЬОМУ.
Сам хлопе вирішуй, як тобі жити. Виключно сам!!!
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10.10.2020 18:25 Відповісти
ну это правильно, ясен пень, что каждый кузнец своего счастья и плотник своего гроба,

но тревожит вопрос :

что должен делать дядя из Киева за те деньги, которые получает ?
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10.10.2020 19:51 Відповісти
Если у меня похмелье или отравление, то моему соседу от этого ни холодно ни жарко. Но если COVID, то думаю, его это поднапряжет.
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11.10.2020 08:41 Відповісти
МОН реально не має права наказувати закрити школи саме по медичній причині. Його парафія в методичному плані. МОЗ із головним лікарем через кабмін за контролюючої підтримки полції і служби захисту споживачів може наказати місцевим утримувачам шкіл (меру) закрити школи саме по медпричинм.
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11.10.2020 08:53 Відповісти
Денюх нету..
Есть рекомендации..
Но вы держитесь!
))
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10.10.2020 18:17 Відповісти
Змушувати вводити дистанційне навчання нікого не будемо: МОН у понеділок направить у регіони лише рекомендації, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4015
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10.10.2020 18:32 Відповісти
Цю державну нагороду та звання заслуженого науковця України видав близький родич регіонал Табачник за суцільний плагіат. Що таке корупція в освіті та зазіхання на державне майно шкарлети сьогодня доводять реальними справами.
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10.10.2020 19:12 Відповісти
Цю державну нагороду та звання заслуженого науковця України видав близький родич регіонал Табачник за суцільний плагіат. Що таке корупція в освіті та зазіхання на державне майно шкарлети сьогодня доводять реальними справами.
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10.10.2020 19:17 Відповісти
Университеты на дистанционном и школы - большая разница. В ЕС не вводят дистанционное в школах, чтоб дать работать родителям. И так весь мир потерял в экономике в Lock Down.
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10.10.2020 18:43 Відповісти
меня беспокоит судьба выпускников - если в одних школах 11-классники будут учиться, а в других нет, то как сдавать ЗНО? на одинаковых условиях? самостоятельно по учебникам ребенок не может сам осилить весь материал, например, алгебру и геометрию ребенку надо объяснить, прочитать текст из учебника явно недостаточно.
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10.10.2020 18:49 Відповісти
Наташа, я вас как маму понимаю. На ютубе есть очень хорошие уроки, вводите название темы по предмету и вперёд. Это лучше, чем ничего
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11.10.2020 08:43 Відповісти
вимагайте, щоб 9 та 11 класи ходили очно на ЗНО-предмети. ШКола пуста, місця дофіга: поділити і посадити школярів по 10 на шкільну кімнату. Це вже дорослі діти, до таких в народ (між партами) вчателю ходити немає потреби. Вчитель достатньо захищений, знаходячись біля дошки. Усі в масках.
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11.10.2020 08:58 Відповісти
Давно треба було вже всіх відправити на карантин
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10.10.2020 20:00 Відповісти
Беже яке обмежене створіння. Не здивований, що докторську здер.
Коли вже тебе пошлють нах.?
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10.10.2020 20:11 Відповісти
Жопу листом прикрив. Молодець. В цьому в тебе чуйка є.
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10.10.2020 20:17 Відповісти
Мені тут розказують про навчання онлайн.
Мрак.
"Рівень" знань - відповідний.
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10.10.2020 21:16 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Потім ті хто так вивчився,будуть лікувати,працювати на різних об'єктах і тд.
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10.10.2020 21:47 Відповісти
почему учителям не выдают хоть одну маску в день? почему учителя должны умирать из-за того, что кто-то украл деньги?
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10.10.2020 22:24 Відповісти
а видана маска круче постіраної? яке ти дурне.
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11.10.2020 09:00 Відповісти
 
 