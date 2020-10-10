Війна після перемир'я триває: "Байрактари" атакували шість вірменських гаубиць і два БМ-21 ГРАД. ВIДЕО
Міноборони Азербайджану показало кадри знищення вірменського артилерійського підрозділу, а також іншого важкого озброєння.
Міноборони Азербайджану заявляє, що сили Вірменії нібито порушили перемир'я, пишет haqqin.az, передає Цензор.НЕТ.
Відео: азербайджанські дрони знищили три вірменських гаубиці.
Відео: азербайджанські дрони знищили вірменські гаубиці і два РСЗВ БП-21 ГРАД.
Топ коментарі
+95 Otec Pigidiy
показати весь коментар10.10.2020 18:27 Відповісти Посилання
+90 Совестно за Брата
показати весь коментар10.10.2020 18:30 Відповісти Посилання
+83 Igr 44
показати весь коментар10.10.2020 18:23 Відповісти Посилання
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Дроны есть у них. Только простые. Вся разница в вычислениях. Что бы полноценно работал ударный дрон ему нужно эффективное управление, как впрочем и на РЛС то есть ЗРК.
Все процессоры для подобной техники это новейшие технологии, которые есть в Штатах и которые покупают турки. А вот в Рашее этих процессоров не изготовляют и они купить у Штатов их не могут, запрет, поэтому покупают всю эту начинку у Китая или Тайваня , а это сильно не надежно. Кроме того процессоры эти должны быть очень минимизированы так как дрон маленький. Еще надо организовать информационное взаимодействие между станцией наведения - супперстанцией - спутником - центром управления. Понимаешь все такое подобное это высокие технологии. В итоге всё упирается в мощные процессоры- вычислители.
Поэтому. На процессоры нужно много сил и средств, а Путин все силы и деньги тратит на охрану, на вагнеровцев, на спецназ, Гру и Фсб, на диверсии, на поджоги, подрывы самолетов, на новичек..
Он, *****, делает, только у него получается дрон не 2 на 2 а 4 на 4 и точность попадания не 10 метров а 20 метров.
Что бы разобраться возьмем подобные технологии например ГЛОНАСС - Это проект которым Рашка пытается догнать (и перегнать ) Штаты.. Его, этот глонасс, удалось создать когда еще не было санкций и Кремль покупал все в Штатах, но все равно давай посмотрим... Если сравнить GPS с ГЛОНАСС. Для навигации ГЛОНАССу нужно где то 10 спутников, GPS - 5 , при этом спутники GPS синхронизированы с вращением Земли, спутники ГЛОНАСС вращаются независимо от Земли; ГЛОНАСС обеспечивает погрешность измерений в 6 метров. GPS обеспечивает 3 м. Есть еще разница, где GPS дешевле (все комплектующие свои) и шире диапазон выполняемых задач.
Мені про це розповідав той хто починав створювати ГЛОНАСС в 70-х. Потрібно сказати, що це дороге задоволення і потрібні спеціалісти. Дійсно, процесори "Байкал" виготовляються на Тайвані по американських технологіях.
зато в совке это изделие шло с 000 тремя нулями