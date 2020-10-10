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Війна після перемир'я триває: "Байрактари" атакували шість вірменських гаубиць і два БМ-21 ГРАД. ВIДЕО

Міноборони Азербайджану показало кадри знищення вірменського артилерійського підрозділу, а також іншого важкого озброєння.

Міноборони Азербайджану заявляє, що сили Вірменії нібито порушили перемир'я, пишет haqqin.az, передає Цензор.НЕТ.

Відео: азербайджанські дрони знищили три вірменських гаубиці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Азербайджанські безпілотники знищили три вірменських САУ і радар ППО. ВIДЕО

Відео: азербайджанські дрони знищили вірменські гаубиці і два РСЗВ БП-21 ГРАД.

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+95
***** нарушает, хотело обмануть Азербайджан, но получило по свинорускаму рылу😂
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10.10.2020 18:27 Відповісти
+90
24.11.2015 день изменил геополитические расклады на
ближайшие десятилетия.
Турки одним сбитым самолетом перечеркнули годы
горделивых басен о сверхдержаве, паритете, радиоактивном пепле и прочей не
имеющей аналогов в мире рАссейськой мощи. Сегодня становится ясно-понятно, что
********* - это обычная страна третьего мира (1,5% мирового ВВП), только с
кучей старого военного хлама, включая ядерный. Всё, что сделала "сверхдержава"
в ответ - жиденько сернула в сторону Турции полузапретом авиасообщения, нотами
протеста и прочим эмбарго на рахат-лукум. А тем временем весь мир окончательно
понял, что в шкуре медведя скрывается полудохлая плешивая обосравшаяся овца.
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10.10.2020 18:30 Відповісти
+83
пока хитрожопые ары не сбегут мыролюбное перемирие должно выглядеть именно так.
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10.10.2020 18:23 Відповісти
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Круто. Нам би так.
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11.10.2020 02:26 Відповісти
мне не понятно почему винторогие тоже дроны не применяют
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11.10.2020 05:45 Відповісти
кацапские дрорньі тяжелее воздуха , задротов же росказьівал
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11.10.2020 09:47 Відповісти
У Кремля деньги есть... на спецназ.
Дроны есть у них. Только простые. Вся разница в вычислениях. Что бы полноценно работал ударный дрон ему нужно эффективное управление, как впрочем и на РЛС то есть ЗРК.
Все процессоры для подобной техники это новейшие технологии, которые есть в Штатах и которые покупают турки. А вот в Рашее этих процессоров не изготовляют и они купить у Штатов их не могут, запрет, поэтому покупают всю эту начинку у Китая или Тайваня , а это сильно не надежно. Кроме того процессоры эти должны быть очень минимизированы так как дрон маленький. Еще надо организовать информационное взаимодействие между станцией наведения - супперстанцией - спутником - центром управления. Понимаешь все такое подобное это высокие технологии. В итоге всё упирается в мощные процессоры- вычислители.
Поэтому. На процессоры нужно много сил и средств, а Путин все силы и деньги тратит на охрану, на вагнеровцев, на спецназ, Гру и Фсб, на диверсии, на поджоги, подрывы самолетов, на новичек..
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11.10.2020 12:15 Відповісти
Дрон-глонасс.
Он, *****, делает, только у него получается дрон не 2 на 2 а 4 на 4 и точность попадания не 10 метров а 20 метров.
Что бы разобраться возьмем подобные технологии например ГЛОНАСС - Это проект которым Рашка пытается догнать (и перегнать ) Штаты.. Его, этот глонасс, удалось создать когда еще не было санкций и Кремль покупал все в Штатах, но все равно давай посмотрим... Если сравнить GPS с ГЛОНАСС. Для навигации ГЛОНАССу нужно где то 10 спутников, GPS - 5 , при этом спутники GPS синхронизированы с вращением Земли, спутники ГЛОНАСС вращаются независимо от Земли; ГЛОНАСС обеспечивает погрешность измерений в 6 метров. GPS обеспечивает 3 м. Есть еще разница, где GPS дешевле (все комплектующие свои) и шире диапазон выполняемых задач.
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11.10.2020 12:48 Відповісти
ГЛОНАСС розробляли десь з 1970 року в Красноярськ-19. Були запущені навіть супутники, але з часом фінансування зменшилось, супутники упали, програма ГЛОНАСС завалилась. Після 2000-го почали знову відновлювати проект ГЛОНАСС. Отримали - Як завжди.
Мені про це розповідав той хто починав створювати ГЛОНАСС в 70-х. Потрібно сказати, що це дороге задоволення і потрібні спеціалісти. Дійсно, процесори "Байкал" виготовляються на Тайвані по американських технологіях.
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12.10.2020 07:46 Відповісти
Вот дрон *****
Війна після перемир'я триває: "Байрактари" атакували шість вірменських гаубиць і два БМ-21 ГРАД - Цензор.НЕТ 2681
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11.10.2020 12:29 Відповісти
у нас тоже такие есть...база была полностью запущена, все заросло травой в 14...потом эта тема просто не подималась....
зато в совке это изделие шло с 000 тремя нулями
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14.10.2020 20:49 Відповісти
В принципе если это говно электроникой нафаршировать получится неплохая крылатая ракета или дрон камикадзе...но жалко алюминия...
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14.10.2020 20:52 Відповісти
Красиво вата разлетается !
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11.10.2020 09:00 Відповісти
эх, жаль что в 2008-м грузины так не могли
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11.10.2020 09:03 Відповісти
аллаявбар..филлип
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11.10.2020 09:25 Відповісти
какой враг такое и перемирие
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11.10.2020 09:44 Відповісти
молодец Алиев, раз их там нет, то и перемирия нет!)))
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11.10.2020 10:14 Відповісти
Ух, хорошо вжарили вафлесянам!!!!
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11.10.2020 11:04 Відповісти
гарно турки-трактористы играют в компьютерные игры.
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11.10.2020 11:16 Відповісти
там ще є Ізраїльські дрони камекадзе
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12.10.2020 07:55 Відповісти
Тільки так повинно виглядати перемир'я з кремлівськими проксі !
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11.10.2020 11:56 Відповісти
Членограй, вместо того чтобы утюжить русню байрактарами, жопу путину подлизывает!
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11.10.2020 14:28 Відповісти
Звідкіля стільки радливих постів про те як хтось когось вбивае, люди що з вами таке?
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11.10.2020 15:48 Відповісти
Все що пов"язане з кровожерливими москалями повинно бути знищене без сентиментів. Самі кацапи повинні вмерти з особливою жорстокістю.
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11.10.2020 20:10 Відповісти
блин вот это точность не то что у нас
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11.10.2020 20:35 Відповісти
У нас дрони лише коректують обстріл мінометів і гаубиць, а тут дрон скидає керований снаряд, точність попадання 3 х 3 м. Зверни увагу коли йде попадання в танк, там попадають в моторне відділення.
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12.10.2020 07:51 Відповісти
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