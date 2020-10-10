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Новини Окуповані території
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Представник омбудсмена Лисянський про ситуацію із COVID-19 на окупованому Донбасі: "Лікарні в ОРДЛО переповнені"

Представник омбудсмена Лисянський про ситуацію із COVID-19 на окупованому Донбасі:

Ситуація з поширенням коронавірусної інфекції на окупованій території Донбасу критична.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив представник омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація на тимчасовоокупованій території Луганської та Донецької областей критична. Лікарні в ОРДЛО переповнені, засобів індивідуального захисту в аптеках ОРДЛО не вистачає, обмежувальні заходи такі як - соціальна дистанція, масковий режим та ін., не діють.

Наразі, в ОРДЛО ставлять три діагнози: ОРВИ, ПНЕВМОНІЯ, КОРОНАВІРУС. Людей з першими двома діагнозами відправляють по домівкам, та справжню кількість хворих на коронавірус окупанти замовчують", - написав Лисянський.

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Окупанти продовжують проводити масові заходи. Крім того, протягом усього 2020 року окупаційні служби РФ в ОРДЛО системно вивозили місцевих жителів у Ростовську область для оформлення паспортів РФ.

Таким чином, реалізуючи політичні проєкти, процеси інтеграції жителів ОРДЛО в РФ (паспортизація, освітня діяльність) окупанти ставлять вище, ніж збереження здоров’я та життя мешканців ОРДЛО.

Донбас (22358) Лисянський Павло (100) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Главное, чтоб морги были переполненеы
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10.10.2020 20:01 Відповісти
+3
Зачем так переживать за российских подданных? Какое нам дело до них? Об украинцах и и здоровье переживайте, о раненных и искалеченных под обстрелами где "перемирие") наших воинах, которые вынуждены сидеть в окопах без права ответить на нападения, о раненных гражданских на подконтрольных наших территориях...Это "успехи" в переговорах, где готовится дальнейшая сдача наших территорий, отвоеванных кровью и смертями украинских защитников страны. Скорбный и бессильный гнев. Думаете, если придут путиноиды будет мир, не будут стрелять? Россияне нас ненавидят. Всех. Им все равно вы за них или нет. Думайте что вы реально получите после местных выборов, а не просто верьте в лучшее. Бесплатный сыр только в мышеловке.
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10.10.2020 20:12 Відповісти
+2
Как то ***** на ордлу.
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10.10.2020 20:01 Відповісти
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10.10.2020 19:23 Відповісти
как раз на них ********* испытает свою "супер" вакцину
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10.10.2020 20:22 Відповісти
Перейматись потрібно тими, що мешкають на підконтрольній Україні, а ті самі зробили свій вибір. То може ще будете направляти туди медикаменти, обладнання медичне і рятувати...
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10.10.2020 19:27 Відповісти
Как то ***** на ордлу.
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10.10.2020 20:01 Відповісти
Главное, чтоб морги были переполненеы
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10.10.2020 20:01 Відповісти
Зачем так переживать за российских подданных? Какое нам дело до них? Об украинцах и и здоровье переживайте, о раненных и искалеченных под обстрелами где "перемирие") наших воинах, которые вынуждены сидеть в окопах без права ответить на нападения, о раненных гражданских на подконтрольных наших территориях...Это "успехи" в переговорах, где готовится дальнейшая сдача наших территорий, отвоеванных кровью и смертями украинских защитников страны. Скорбный и бессильный гнев. Думаете, если придут путиноиды будет мир, не будут стрелять? Россияне нас ненавидят. Всех. Им все равно вы за них или нет. Думайте что вы реально получите после местных выборов, а не просто верьте в лучшее. Бесплатный сыр только в мышеловке.
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10.10.2020 20:12 Відповісти
ак зачем вы шастать дырляндцам даете? Они всякую заразу разносят и ковид - еще цветочки
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10.10.2020 20:33 Відповісти
Как говорил киля азиров: "пихуй".
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10.10.2020 20:40 Відповісти
краще б морги і цвинтарі. А так ще вилікуються ненароком...
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10.10.2020 20:44 Відповісти
А російська чудо-вакцина не діє?
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10.10.2020 20:47 Відповісти
А ее кто то вообще видел? Реально больницы Донецка забиты ковидными.
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10.10.2020 20:53 Відповісти
да ну и хер им на встречу )) пускай подыхают и чем больше, тем лучше. после того что они призвали в страну войну, абсолютно никого сочувствия к нам не испытываю.
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10.10.2020 22:19 Відповісти
Висловлюю стурбованість. І на неї ще й кладу занепокоєність.
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10.10.2020 21:18 Відповісти
 
 