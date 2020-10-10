Представник омбудсмена Лисянський про ситуацію із COVID-19 на окупованому Донбасі: "Лікарні в ОРДЛО переповнені"
Ситуація з поширенням коронавірусної інфекції на окупованій території Донбасу критична.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив представник омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація на тимчасовоокупованій території Луганської та Донецької областей критична. Лікарні в ОРДЛО переповнені, засобів індивідуального захисту в аптеках ОРДЛО не вистачає, обмежувальні заходи такі як - соціальна дистанція, масковий режим та ін., не діють.
Наразі, в ОРДЛО ставлять три діагнози: ОРВИ, ПНЕВМОНІЯ, КОРОНАВІРУС. Людей з першими двома діагнозами відправляють по домівкам, та справжню кількість хворих на коронавірус окупанти замовчують", - написав Лисянський.
Окупанти продовжують проводити масові заходи. Крім того, протягом усього 2020 року окупаційні служби РФ в ОРДЛО системно вивозили місцевих жителів у Ростовську область для оформлення паспортів РФ.
Таким чином, реалізуючи політичні проєкти, процеси інтеграції жителів ОРДЛО в РФ (паспортизація, освітня діяльність) окупанти ставлять вище, ніж збереження здоров’я та життя мешканців ОРДЛО.
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