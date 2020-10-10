Народна депутатка від "ЄС" Южаніна про "пенсійну страшилку" Шмигаля: Це те саме, що сказати людям - не платіть ЄСВ, однак нічого не отримаєте

Заява прем'єр-міністра Шмигаля про нестачу коштів через 15 років для виплати пенсій неприйнятна, бо вона демотивує нинішніх платників ЄСВ.

Про це сказала в ефірі програми "Мир і/чи війна"на телеканалі Інтер народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна, передає Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що подібні твердження нефахові, і накопичувальна система не стане панацеєю для адекватного пенсійного забезпечення.

"Що стосується заяви Шмигаля. Слухайте, це те саме, що він сказав – не платіть нічого, бо ви нічого не отримаєте. Тому цю історію треба забути. Я не погоджуюся, що другий рівень нам дозволить вийти з цієї ситуації – не дозволить, це має бути багаторівнева, трьох, чотирьох рівнева система", – переконана Южаніна.

Вона зауважила, що уряд недостатньо використовує ті джерела надходжень до Пенсійного фонду, які є й зараз. Для цього влада має надати відповідні інструменти і заохотити людей платити податки.

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"Якщо в нас 18 мільйонів працездатного населення, і тільки 13,2 , які є застрахованими особами – де 5 мільйонів, які не є застрахованими і не платять зовсім, навіть мінімальних внесків? За звітом Пенсійного фонду на 2019 рік вони оцінюють, що десь 3,5 мільйони громадян України працюють без оформлення трудових відносин, а 1,5 млн – це можливо ті люди, які не працюють в Україні. Зараз я б хотіла, щоб і уряд, і ми сконцентрувалися, нам потрібно все зробити, щоб 3,5 млн людей почали платити податки", – вважає Южаніна.

"За вашою оцінкою, це якраз більше 40% – 45% людей, які працюють в аграрній галузі, то давайте їм інструменти заохочувати їх, щоб вони почали виплачувати внески на своє майбутнє", – говорить Ніна Южаніна.

Вона зазначила, що солідарна система існує як базова й у розвинених країнах Європи, але вона посилюється додатковими інструментами.

"Про Німеччину тільки що говорили? А ви знаєте, що у них солідарна система така як у нас, це забезпечення мінімального розміру пенсій, а потім все пішло наростати. Але солідарна система – це принцип забезпечення найменших виплат пенсіонерам. Решта залежить від того, як побудує держава всі наступні програми для того, щоб пенсіонер міг себе забезпечити. Бо пенсійні системи – це і частина страхової медицини. Так як це в Ізраїлі, в Німеччині працює. Тому у нас Пенсійний фонд має стати таким мега-органом, який запропонує насправді багато кроків для вирішення цієї проблеми", – вважає Южаніна.

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"Накопичувальна система, яка дозволяє назбирати людям на пенсію певну суму коштів, може спрацювати, якщо людина буде 40 років перераховувати в Пенсійний фонд не менше 10% від доходів, які вона отримає. І гарантії від держави також можуть бути. Казахстан, наприклад, дає гарантію держави, що Пенсійні фонди мають збільшувати накопичення на індекс інфляції. Мінімально це гарантує держава. Інструментів дуже багато, нам просто треба говорити про концептуальні речі і рухатися для того, щоб почати цей великий шлях", – наголошує Южаніна.