У населених пунктах із дефіцитом ліжок для хворих на COVID-19 розгортатимемо мобільні госпіталі, - головний санлікар Ляшко
Міністерство охорони здоров'я готове розгортати мобільні госпіталі в населених пунктах, де виникне нестача ліжок в лікарнях для хворих COVID-19.
Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Є локальні населені пункти й адміністративні території, в яких заповненість ліжок зростає досить швидко, тому там потрібні тимчасові мобільні госпіталі та мобільні бригади, які надаватимуть медичну допомогу хворим", - сказав він.
Як пояснив головний санлікар, "простіше розгорнути госпіталь і привезти медичного працівника, ніж всіх транспортувати десь за межі області або до іншого обласного центру".
"У нас зараз вже є повний кошторис і наявне обладнання, ліжка на укомплектування тимчасового госпіталю на 500 ліжок. Зараз ми визначили локації, де це може бути пріоритетним, які, я думаю, найближчим часом будуть розгортатись, якщо не буде стабілізації епідемічної ситуації", - повідомив Ляшко.
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І пломбір у ніх вкусний.
Утомльонниє войной, і прітєснєнієм русского язика бєндєровцами ?
Желающіє єсть?
Сорри за черный юмор, что-то воспоминания об советской армии оказались не очень, так и пробивает на что-то этакое.