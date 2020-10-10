У населених пунктах із дефіцитом ліжок для хворих на COVID-19 розгортатимемо мобільні госпіталі, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я готове розгортати мобільні госпіталі в населених пунктах, де виникне нестача ліжок в лікарнях для хворих COVID-19.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Є локальні населені пункти й адміністративні території, в яких заповненість ліжок зростає досить швидко, тому там потрібні тимчасові мобільні госпіталі та мобільні бригади, які надаватимуть медичну допомогу хворим", - сказав він.

Як пояснив головний санлікар, "простіше розгорнути госпіталь і привезти медичного працівника, ніж всіх транспортувати десь за межі області або до іншого обласного центру".

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"У нас зараз вже є повний кошторис і наявне обладнання, ліжка на укомплектування тимчасового госпіталю на 500 ліжок. Зараз ми визначили локації, де це може бути пріоритетним, які, я думаю, найближчим часом будуть розгортатись, якщо не буде стабілізації епідемічної ситуації", - повідомив Ляшко.