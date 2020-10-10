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Новини Коронавірус і карантин
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У населених пунктах із дефіцитом ліжок для хворих на COVID-19 розгортатимемо мобільні госпіталі, - головний санлікар Ляшко

У населених пунктах із дефіцитом ліжок для хворих на COVID-19 розгортатимемо мобільні госпіталі, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я готове розгортати мобільні госпіталі в населених пунктах, де виникне нестача ліжок в лікарнях для хворих COVID-19.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ

"Є локальні населені пункти й адміністративні території, в яких заповненість ліжок зростає досить швидко, тому там потрібні тимчасові мобільні госпіталі та мобільні бригади, які надаватимуть медичну допомогу хворим", - сказав він.

Як пояснив головний санлікар, "простіше розгорнути госпіталь і привезти медичного працівника, ніж всіх транспортувати десь за межі області або до іншого обласного центру".

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"У нас зараз вже є повний кошторис і наявне обладнання, ліжка на укомплектування тимчасового госпіталю на 500 ліжок. Зараз ми визначили локації, де це може бути пріоритетним, які, я думаю, найближчим часом будуть розгортатись, якщо не буде стабілізації епідемічної ситуації", - повідомив Ляшко.

карантин (18172) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
В населенных пунктах с дефицитом коек для больных COVID-19 будем разворачивать мобильные госпитали, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6141
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10.10.2020 19:57 Відповісти
+6
а не занять ли под больнички уже пустующие загородные санатории-профилактории, детские и ведомственные лагеря и базы отдыха ? там хоть какие-то не полевые условия???
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10.10.2020 20:01 Відповісти
+5
А шосе до цього шпіталя прокладут ??)))
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10.10.2020 20:05 Відповісти
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В населенных пунктах с дефицитом коек для больных COVID-19 будем разворачивать мобильные госпитали, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6141
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10.10.2020 19:57 Відповісти
Наверное у наполеона фобия к пороху потому что рошен без его ведома производила торты наполеон....или травонулся корівкой
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10.10.2020 21:15 Відповісти
а не занять ли под больнички уже пустующие загородные санатории-профилактории, детские и ведомственные лагеря и базы отдыха ? там хоть какие-то не полевые условия???
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10.10.2020 20:01 Відповісти
Хатинки в Конче!!)))
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10.10.2020 20:06 Відповісти
та да! ))) те отстреливаться будут ))))
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10.10.2020 20:13 Відповісти
А нам сказали лікувати всіх на дому. Незалежно від стану хворого.
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10.10.2020 20:01 Відповісти
згідно нових директив МОЗ : якщо температура тіла хворого протягом доби не піднімається вище кімнатної - негайно на кладовище по свіжозасфальтованій дорозі
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10.10.2020 20:12 Відповісти
Так і буде. До речі, мені аж 10 китайських масок видали.
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10.10.2020 20:17 Відповісти
Разворачивать надо на стадионах вместо короновирусных футбольных шоу.
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10.10.2020 20:02 Відповісти
«10 октября 2020
Ким Чен Ын поблагодарил корейцев за отсутствие зараженных коронавирусом.

Лидер КНДР https://lenta.ru/tags/persons/kim-chen/ Ким Чен Ын поблагодарил корейцев за то, что в стране нет зараженных коронавирусом. Об этом он заявил во время праздничного парада в честь 75-летия основания Трудовой партии Кореи, передает http://www.ria.ru/ РИА Новости .»

І пломбір у ніх вкусний.
Утомльонниє войной, і прітєснєнієм русского язика бєндєровцами ?
Желающіє єсть?
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10.10.2020 20:05 Відповісти
А шосе до цього шпіталя прокладут ??)))
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10.10.2020 20:05 Відповісти
да уж, мобильные госпитали. зеленые имбецилы жгут . в стране эпидемия полным ходом, а эти правящие дегенераты раздуплились.интересно, как быстро это будет сделано и кем? рожденные идиотами ими и подохнут
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10.10.2020 20:11 Відповісти
дякуємо рідній зеленій дрисні за рідкісний комфорт часів другої світової війни!
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10.10.2020 20:12 Відповісти
Звісно. Протягом років закривати районні лікарні (бо вони не ефективні) було доцільно і поріформаторськи. А платити лямами зарплати і пенсії держслужбовцям, суддям, прокурорам, мусорам - супервигідно для суспільства. Тепер лемент: місць не вистачає!!! Хотілось би сказати ріформаторам - жріть, що маєте, але ж воно, все одно торкнеться не їх, а пересічних громадян.
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10.10.2020 20:20 Відповісти
так ты ж налогов не платил столько, чтобы содержать больницу
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10.10.2020 20:27 Відповісти
Ой да канєшно... Пересічний громадянин винен. А де прогресивні податки на дохід? На виведений капітал? На розкіш? Твій сивочолий гетьман що прийняв?
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10.10.2020 21:11 Відповісти
О, Боже...
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10.10.2020 20:34 Відповісти
Мобильный госпиталь от Ляшко.............................................................................................. У населених пунктах із дефіцитом ліжок для хворих на COVID-19 розгортатимемо мобільні госпіталі, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 583
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10.10.2020 20:38 Відповісти
О да. О советских времен у меня остались "приятные воспоминания", как мы в таком спали, 23 человека в одной палатке. Больных в них тоже так будут складировать, как солдат, у нас запросто так могут придумать. Да и теплее так, несомненно Главное, тех, кто уже отмучился, складывать вдоль стенок.
Сорри за черный юмор, что-то воспоминания об советской армии оказались не очень, так и пробивает на что-то этакое.
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10.10.2020 20:58 Відповісти
Санврач Ляшко - это диагноз.
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10.10.2020 21:28 Відповісти
У вас не хватает мед.персонала в обычных госпиталях и больницах...а на мобильные тем более не будет.... Хотя для 73% зебилов *какая разница* кто их там будет лечить, санитарка или врач ...
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10.10.2020 22:07 Відповісти
Супрун клонипуют
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10.10.2020 22:55 Відповісти
 
 