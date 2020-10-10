В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів із COVID-19 заповнені більш ніж на 70% у чотирьох областях: найбільше на Донеччині - 107,8%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Усього в Україні лікарняні ліжка для хворих на коронавірусну хворобу заповнені на 59,4%.

У чотирьох областях України лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%. Всього в країні лікарняні ліжка для хворих COVID-19 заповнені на 59,4%. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Найбільш завантаженими є лікарні Донецької (107,8%), Одеської (81,1%), Луганської (81,1%) і Харківської (72,4%) областей.

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У Києві ж цей показник становить 69%.

Найменше завантажені лікарні в Херсонській (23,2%), Івано-Франківській (36,4%), Закарпатській (41,4%) і Кіровоградській (50,9%) областях.

При цьому Кіровоградська область залишається єдиним регіоном, який готовий до ослаблення карантину в країні. Тут показник захворюваності на коронавірус за останні 14 днів на 100 тисяч населення становить 23,6 при нормі в 40. В інших регіонах цей показник перевищено. В середньому в Україні він становить 159,5.