Тіхановська вперше за чотири місяці поговорила із заарештованим чоловіком: "Упізнала? Чоловік дзвонить". - "Може, тебе вже десь зустрічати?"

У суботу, 10 жовтня, білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська телефоном поговорила зі своїм чоловіком Сергієм, який перебуває в СІЗО в Білорусі. Розмова подружжя відбулася вперше за 4 місяці.

Про це повідомила пресслужба опозиціонерки в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

У пресслужбі додали, що подробиці розмови Тіхановських будуть оголошені пізніше.

"Пізнала? Чоловік дзвонить", - сказав Сергій на початку бесіди.

"Може, тебе вже десь зустрічати?" - запитала політик.

Тіхановська зізналася, що тримається тільки завдяки підтримці білорусів. "Знаю, що відступати ми не можемо і ніколи цього не зробимо, поки ви всі не будете звільнені", - заявила вона. Її чоловік порадив діяти жорсткіше.

На думку лідера опозиції, переговори влади і опозиції неминучі.

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Зазначимо, Сергій Тіхановський був кандидатом в президенти Білорусі. Проте білоруський режим заарештував його. Місце Тіхановського в гонці посіла його дружина Світлана, яка стала головною конкуренткою Олександра Лукашенка.