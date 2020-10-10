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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Тіхановська вперше за чотири місяці поговорила із заарештованим чоловіком: "Упізнала? Чоловік дзвонить". - "Може, тебе вже десь зустрічати?"

Тіхановська вперше за чотири місяці поговорила із заарештованим чоловіком:

У суботу, 10 жовтня, білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська телефоном поговорила зі своїм чоловіком Сергієм, який перебуває в СІЗО в Білорусі. Розмова подружжя відбулася вперше за 4 місяці.

Про це повідомила пресслужба опозиціонерки в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

У пресслужбі додали, що подробиці розмови Тіхановських будуть оголошені пізніше.

"Пізнала? Чоловік дзвонить", - сказав Сергій на початку бесіди.

"Може, тебе вже десь зустрічати?" - запитала політик.

Тіхановська зізналася, що тримається тільки завдяки підтримці білорусів. "Знаю, що відступати ми не можемо і ніколи цього не зробимо, поки ви всі не будете звільнені", - заявила вона. Її чоловік порадив діяти жорсткіше.

На думку лідера опозиції, переговори влади і опозиції неминучі.

Також читайте: Лукашенко зустрівся в СІЗО КДБ із політв'язнями-опозиціонерами. ФОТО


Тіхановська вперше за чотири місяці поговорила із заарештованим чоловіком: Упізнала? Чоловік дзвонить. - Може, тебе вже десь зустрічати? 01

Тіхановська вперше за чотири місяці поговорила із заарештованим чоловіком: Упізнала? Чоловік дзвонить. - Може, тебе вже десь зустрічати? 02
Тіхановська вперше за чотири місяці поговорила із заарештованим чоловіком: Упізнала? Чоловік дзвонить. - Може, тебе вже десь зустрічати? 03
Тіхановська вперше за чотири місяці поговорила із заарештованим чоловіком: Упізнала? Чоловік дзвонить. - Може, тебе вже десь зустрічати? 04

Зазначимо, Сергій Тіхановський був кандидатом в президенти Білорусі. Проте білоруський режим заарештував його. Місце Тіхановського в гонці посіла його дружина Світлана, яка стала головною конкуренткою Олександра Лукашенка.

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+6
Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек !
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10.10.2020 21:11 Відповісти
+5
я знаю, росія, північна Корея.
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10.10.2020 21:14 Відповісти
+5
лугандония...... там нет ниодного биндеровца и кококорателя.люди так от этого счастливы шо за пенсиями и продуктами ездют к фошистам
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10.10.2020 21:31 Відповісти
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Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек !
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10.10.2020 21:11 Відповісти
я знаю, росія, північна Корея.
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10.10.2020 21:14 Відповісти
лугандония...... там нет ниодного биндеровца и кококорателя.люди так от этого счастливы шо за пенсиями и продуктами ездют к фошистам
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10.10.2020 21:31 Відповісти
Так це ж не країна, це пухлина.
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10.10.2020 23:10 Відповісти
Вот переговоры
Сергію Тіхановскому дозволили зателефонувати дружині Світлані. Хтось сьогодні вирішив пограти в доброго царя.
https://www.youtube.com/watch?v=cgGCorpJaho
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10.10.2020 21:48 Відповісти
А може то зовсім не Тихановська і зовсім не з чоловіком розмовляла? Пранки в тренді. Хто там з Данією розмовляв?
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11.10.2020 09:48 Відповісти
точно Тихановская? или опять хренпойми какие пранкеры..
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10.10.2020 21:12 Відповісти
судя по записям бацькиного кгб, это была какая-то немка. её пытали. пытки по телефону. кроме "Das ist fantastisch!" и стонов, больше ничо было не разобрать ))
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10.10.2020 21:25 Відповісти
Трэш-шапито с применением картофеля.
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10.10.2020 21:12 Відповісти
Было смешно, когда Тихановская возжелала переговоров с Путиным, а ее Раисся тут же в розыск объявила.
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10.10.2020 21:15 Відповісти
хм??всё логично!!ФСБ ,,пообщаться" как бы не против!!за чашечкой ,,чая" разумеется!!
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10.10.2020 21:39 Відповісти
Тихановская впервые за четыре месяца поговорила с арестованным мужем - Цензор.НЕТ 4417
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10.10.2020 21:20 Відповісти
странно, шо без пяти процентов президент беларуси шляется по заграницам вместо того, шобы косами своими русыми вытащить мужа из картофельного погреба
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10.10.2020 21:22 Відповісти
А могла б и перестукиватца..
Єнто паРашка ..
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10.10.2020 21:24 Відповісти
Оттепель...
не зря ходили миллионными маршами...
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10.10.2020 21:26 Відповісти
Семья -- ячейка общества! -- муж у станка, баба на кухне, дети в школе.

Делаем выводы: Бабарико устраивает Луку, как возможный лидер ручной оппозиции, но врядли устраивает *****.
...ждём третье лицо, которому откроются все объятия -- от тайги до британских морей! ...включая Беларусь...
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10.10.2020 21:36 Відповісти
Сдавай Лука пост . https://www.youtube.com/watch?v=v1EOEMpj9WM
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10.10.2020 21:41 Відповісти
Это кто?
Эксперд?
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10.10.2020 21:43 Відповісти
Залізні аргументи.
Кухонний леворюціонер.
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10.10.2020 21:47 Відповісти
$e#$ по телефону.
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10.10.2020 21:41 Відповісти
Это что на фото переодетый мужик, или все таки переводчица которая познакомилась с будущим мужем в ночном клубе в котором он был хозяином а она случайно зашла будучи студенткой?
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10.10.2020 21:46 Відповісти
Кремль готовит ее на трон
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10.10.2020 21:50 Відповісти
Zapad ne dast ne centa poka vo vlasti rezim.Vycerknuli vse pomoci
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10.10.2020 23:07 Відповісти
Новина з розряду - супер ,, Тіхановська позвоніла мужу ,, я такий розчулений , місця собі не знаходжу . !! .

НАРЕШТІ .!!! Фух-х ,, аж в піт кинуло ..
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10.10.2020 22:01 Відповісти
Михалок нарвется, шо Вовка нагороди у него заберет , ну шоб уХйлу понравиться...
"Какой на х...й медиатор, извините?! Правильная постановка вопроса? Причем медиатором в нашу страну вы зовете самого главного империалиста, Доктора Зло, самого главного антигероя человечества", - возмутился Михалок, обращаясь к Тихановской
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10.10.2020 22:06 Відповісти
Крємбіліадські методи-проходили..
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10.10.2020 22:06 Відповісти
шо б его хотя бы не *********** за етот разговор - бесплатного ничего нет в етой жизни...
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10.10.2020 22:15 Відповісти
Vopros kto vzial 15 tysiac,samozvanec skazal sto dali jej,a ona oprovergla.Gde dengi.propali?
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10.10.2020 22:39 Відповісти
"Сергей :-Ну , надо как-то жёстче быть.
-Светлана : Жестче ? С кем... с Макроном или с Меркель... ....Но значит будем жестче... "
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10.10.2020 23:51 Відповісти
Агния, Корней - семейка Адамсов
Если серьезно детей конечно жалко, но родители у них явно "УО" как говорила наша учительница начальных классов
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11.10.2020 00:45 Відповісти
 
 