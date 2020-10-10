Тіхановська вперше за чотири місяці поговорила із заарештованим чоловіком: "Упізнала? Чоловік дзвонить". - "Може, тебе вже десь зустрічати?"
У суботу, 10 жовтня, білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська телефоном поговорила зі своїм чоловіком Сергієм, який перебуває в СІЗО в Білорусі. Розмова подружжя відбулася вперше за 4 місяці.
Про це повідомила пресслужба опозиціонерки в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
У пресслужбі додали, що подробиці розмови Тіхановських будуть оголошені пізніше.
"Пізнала? Чоловік дзвонить", - сказав Сергій на початку бесіди.
"Може, тебе вже десь зустрічати?" - запитала політик.
Тіхановська зізналася, що тримається тільки завдяки підтримці білорусів. "Знаю, що відступати ми не можемо і ніколи цього не зробимо, поки ви всі не будете звільнені", - заявила вона. Її чоловік порадив діяти жорсткіше.
На думку лідера опозиції, переговори влади і опозиції неминучі.
Зазначимо, Сергій Тіхановський був кандидатом в президенти Білорусі. Проте білоруський режим заарештував його. Місце Тіхановського в гонці посіла його дружина Світлана, яка стала головною конкуренткою Олександра Лукашенка.
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Сергію Тіхановскому дозволили зателефонувати дружині Світлані. Хтось сьогодні вирішив пограти в доброго царя.
https://www.youtube.com/watch?v=cgGCorpJaho
Єнто паРашка ..
не зря ходили миллионными маршами...
Делаем выводы: Бабарико устраивает Луку, как возможный лидер ручной оппозиции, но врядли устраивает *****.
...ждём третье лицо, которому откроются все объятия -- от тайги до британских морей! ...включая Беларусь...
Эксперд?
Кухонний леворюціонер.
НАРЕШТІ .!!! Фух-х ,, аж в піт кинуло ..
"Какой на х...й медиатор, извините?! Правильная постановка вопроса? Причем медиатором в нашу страну вы зовете самого главного империалиста, Доктора Зло, самого главного антигероя человечества", - возмутился Михалок, обращаясь к Тихановской
-Светлана : Жестче ? С кем... с Макроном или с Меркель... ....Но значит будем жестче... "
Если серьезно детей конечно жалко, но родители у них явно "УО" как говорила наша учительница начальных классов