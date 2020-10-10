УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8496 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 106 105

На Тернопільщині від COVID-19 помер уже шостий медик – анестезіолог-реаніматолог Петренко, - обласне управління охорони здоров'я

На Тернопільщині від COVID-19 помер уже шостий медик – анестезіолог-реаніматолог Петренко, - обласне управління охорони здоров'я

Від початку пандемії в Тернопільській області помер вже шостий медик з більш ніж 1330 хворих COVID-19 медичних працівників.

Про це повідомило обласне управління охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На 67 році передчасно пішов із життя лікар-анестезіолог-реаніматолог Тернопільської ЦРЛ Олег Петренко. Це вже шоста смерть медика від ускладнень COVID-19 в області. У лікарні Олег Петренко - з 2006 року. Двічі перебував у Лівії, працюючи там медиком за контрактом. Остаточно повернувся на роботу в Тернопільську ЦРЛ три роки тому. Він до останнього рятував інших від COVID-19. Сам не зміг врятуватися", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили кореспонденту агентства в обласному лабораторному центрі, станом на 10 жовтня за результатами досліджень методом ПЛР лабораторно підтверджено 15585 випадків COVID-19, 197 – летальних, 10813 осіб одужали.

Також читайте: В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів із COVID-19 заповнені більш ніж на 70% у чотирьох областях: найбільше на Донеччині - 107,8%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

карантин (18172) смерть (6787) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Та ні , винні попередники !!))
показати весь коментар
10.10.2020 21:52 Відповісти
+8
От був би при владі Порошенко, то б була інша справа. А бубочка ніпрічьом. Ну й що, що гроші з "ковідного фонду" пішли на розпил "великого будівництва", а не на захист лікарів?
показати весь коментар
10.10.2020 21:53 Відповісти
+7
А винні ще й зелебобіки, які настільки тупі й алогічні, що навіть інстинкту самозбереження ніт. "Никакой короны нет, глобальный фейк, обычный сезонный ОРВИ! Лутьше сдохну, но намордник не одену! Мене НЕУДОБНА!"
показати весь коментар
10.10.2020 22:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ясенкрасен.
Більше.
показати весь коментар
11.10.2020 01:32 Відповісти
Велике будівництво зелі...
На Тернопільщині від COVID-19 помер уже шостий медик - лікар-анестезіолог-реаніматолог Петренко, - обласне управління охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 2768
показати весь коментар
10.10.2020 22:29 Відповісти
На Тернопільщині від COVID-19 помер уже шостий медик – анестезіолог-реаніматолог Петренко, - обласне управління охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 2283
показати весь коментар
10.10.2020 23:39 Відповісти
Сумно і боляче за наших медиків , які не мають ні захисних костюмів , ні пристойної зарплати за свою , надзвичайно важку
І ризиковану роботу 😪😪😪
показати весь коментар
11.10.2020 00:57 Відповісти
царство небесне.
Коли бачиш уродів, що вештаються в громадських місцях без масок, бо їм начхати, а потім читаєш такі новини, то має бути не штраф, а кримінальна відповідальність!!
показати весь коментар
11.10.2020 01:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 