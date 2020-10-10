На Тернопільщині від COVID-19 помер уже шостий медик – анестезіолог-реаніматолог Петренко, - обласне управління охорони здоров'я

Від початку пандемії в Тернопільській області помер вже шостий медик з більш ніж 1330 хворих COVID-19 медичних працівників.

Про це повідомило обласне управління охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На 67 році передчасно пішов із життя лікар-анестезіолог-реаніматолог Тернопільської ЦРЛ Олег Петренко. Це вже шоста смерть медика від ускладнень COVID-19 в області. У лікарні Олег Петренко - з 2006 року. Двічі перебував у Лівії, працюючи там медиком за контрактом. Остаточно повернувся на роботу в Тернопільську ЦРЛ три роки тому. Він до останнього рятував інших від COVID-19. Сам не зміг врятуватися", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили кореспонденту агентства в обласному лабораторному центрі, станом на 10 жовтня за результатами досліджень методом ПЛР лабораторно підтверджено 15585 випадків COVID-19, 197 – летальних, 10813 осіб одужали.

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