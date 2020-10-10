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Заступник голови ОП Жовква про візит Зеленського до Великої Британії: Скоро ми побачимо продовження діалогу з королівською сім'єю

Заступник голови ОП Жовква про візит Зеленського до Великої Британії: Скоро ми побачимо продовження діалогу з королівською сім'єю

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква зазначає, що британські ЗМІ вельми позитивно висвітлювали і оцінили візит президента України Володимира Зеленського до Великої Британії.

"Британські ЗМІ різні, але загалом британська журналістика вважається одним із еталонів світової журналістики. Там преса дуже непроста, відчуває всі нюанси і реагує, якщо щось неправильно. Ми дійсно провели аналіз британської преси, нам було цікаво подивитися реакцію на цей візит. І вона була, м'яко кажучи, дуже позитивною", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Жовква зазначив, що у всіх ЗМІ розійшлася новина про зустріч президента і його дружини з герцогом і герцогинею Кембриджськими, і не тільки тому, що були гарні світлини, і це була перша зустріч для британської королівської родини після початку пандемії COVID-19.

"Там йшлося про справді важливі речі, про благодійність. Проте не можна розголошувати, про що йшлося, оскільки це не прийнято в королівському протоколі. Відбулася тепла зустріч, яка, до речі, тривала наполовину більше зазначеного часу", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Розвал "Слуги народу". Як розпадається фракція президента. ВIДЕО

Заступник голови ОП нагадав, що президент Зеленський запросив королівське подружжя, яке не часто здійснює візити, в Україну. "Безумовно, це не було несподіванкою, про це попереджали. Візити королівських осіб - це набагато складніше, ніж візити лідерів. Є певний час, коли про це можна оголошувати. Але повірте мені, ми дуже скоро побачимо продовження діалогу королівської сім'ї з президентом України і його дружиною", - наголосив він.

Жовква зазначив, що британські ЗМІ багато писали про зустріч президента Зеленського з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і підписання угоди між Україною та Великою Британією про стратегічну співпрацю, і було дуже позитивне висвітлення по суті.

Велика Британія (5687) Зеленський Володимир (24558) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+28
Зеленський підписав пролонгацію угоди, не більше. Підійшов час-він і підписав. Не роздрукуйте це до розмірів «дипломатичного прориву», котрог не було.
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10.10.2020 22:10 Відповісти
+24
Бідолашнй Зе-моск ,, он не в состояніі такоє переваріть .. !! .

Замглавы ОП Жовква о визите Зеленского в Великобританию: Скоро мы увидим продолжение диалога с Королевской семьей - Цензор.НЕТ 3574 ..
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10.10.2020 22:18 Відповісти
+19
Замглавы ОП Жовква о визите Зеленского в Великобританию: Скоро мы увидим продолжение диалога с Королевской семьей - Цензор.НЕТ 4502
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10.10.2020 22:31 Відповісти
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"продолжение" - позовут провести детский коропоратив?
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10.10.2020 22:34 Відповісти
Придворным менестрелем с обучением игры на пианино.
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11.10.2020 06:15 Відповісти
А цікаво, що "продолженіє діалога Зєлєнского с сємьйой" і англійського принца з сім'єю дасть для України? Для Зєлєнского дасть декілька приємних жвилин і пілніме його его ще на декілька метрів догори. А Україна що отримає окрім офігенно захоплюючого повідомлення зОПи?
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11.10.2020 08:22 Відповісти
Весь 95 квартал утвердили лордами
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10.10.2020 23:09 Відповісти
Зеленський підписав пролонгацію угоди, не більше. Підійшов час-він і підписав. Не роздрукуйте це до розмірів «дипломатичного прориву», котрог не було.
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10.10.2020 22:10 Відповісти
...ви знаєте, наш президент до виборів був клоуном! Він тут у вас папери деякі підписує, не хочете зустрітись тіпа для протоколу і порикалюєтесь заодно?)
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10.10.2020 22:21 Відповісти
Только нельзя разглашать, о чем шла речь, так не принято в королевском протоколе. Источник: https://censor.net/ru/n3224173

Да ти шо-а!? Так само як і в Омані!?)) - ми тут,тіпа, супер-дупер секретною геополітикою займаємось і вам знати нє паложєна!
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10.10.2020 22:55 Відповісти
Якась фотка з-за спини ... Оман згадали з підставним у кріслі?
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10.10.2020 22:29 Відповісти
Скоріше дублювання угоди, що була з ЄС у зв'язку з Brexit-ом.
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10.10.2020 22:39 Відповісти
Царь))))))
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10.10.2020 22:11 Відповісти
Покумляться??!
))
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10.10.2020 22:13 Відповісти
***********
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10.10.2020 22:32 Відповісти
"И она была, мягко говоря, очень положительной"

"длилась наполовину больше определенного времени" - это как? В потора раза дольше - это понятно, а наполовину?
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10.10.2020 22:15 Відповісти
1000%
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10.10.2020 22:25 Відповісти
а "мягко гаваря" ... Это как " ****** ...ою мать, не говоря худого слова" ?
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10.10.2020 22:35 Відповісти
которая, кстати, длилась наполовину больше определенного времени", Источник: https://censor.net/ru/n3224173 Ну,не знаю как там Вильям с Кетрін....меня б стошнило на первих минутах.
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10.10.2020 22:15 Відповісти
зеленский переподписал соглашение, подписанное Порошенко, о возможности (только возможности) предоставления кредитных гарантий (а не денег) и гордо заявил, что привез 2,5 млрд фунтов. Вменяемым людям смешно, но большинству населения эта жалкая брехня зайдет на ура.
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10.10.2020 22:16 Відповісти
Следующий сезон снимут?))
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10.10.2020 22:16 Відповісти
Зебеня & Ко, тягнуть кравчучки з фунтами.Замглавы ОП Жовква о визите Зеленского в Великобританию: Скоро мы увидим продолжение диалога с Королевской семьей - Цензор.НЕТ 3641
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10.10.2020 22:17 Відповісти
Шапито
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10.10.2020 22:18 Відповісти
Бідолашнй Зе-моск ,, он не в состояніі такоє переваріть .. !! .

Замглавы ОП Жовква о визите Зеленского в Великобританию: Скоро мы увидим продолжение диалога с Королевской семьей - Цензор.НЕТ 3574 ..
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10.10.2020 22:18 Відповісти
А-ха-ха! ЗЕлений ублюдок образився на принца Вільяма! Очевидно, напхали Вовчику по самі гланди)
Офіс преЗЕдента відмінив запрошення принцу Вільяму.
З офіційного сайту Офісу преЗЕдента України зникла інформація про запрошення в Україну герцога та герцогині Кембриджських (Принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон), яка була опублікована вчора, 7 жовтня, передає УНН.
Так, пресслужба ОПУ надала інформацію про зустріч Вована Зеленського та Лєнки Зеленської з членами британської королівської родини - герцогом та герцогинею Кембриджськими у межах візиту до Великої Британії.
В офіційному повідомленні зазначалося, що під час розмови Зеленський запросив королівську родину відвідати Україну.
Водночас, увечері 7 жовтня, новина була видалена з офіційного сайту президента.
Станом на ранок 8 жовтня, вона знову доступна на сайті за час, коли була вперше оприлюднена, однак її текст істотно змінений.
Недоторканими в релізі залишилися тільки дві перші пропозиції про те, що в рамках офіційного візиту до Великої Британії Зеленський разом з Лєнкою зустрівся з герцогом Кембриджським і це була перша аудієнція президента України у членів британської королівської сім'ї.
Вся подальша інформація була видалена з повідомлення і замінена на фразу про те, що аудієнція відбулася в Букінгемському палаці, а Зеленський подякував за теплий прийом і говорив про важливість відносин між нашими народами.
Проте, новину відредагували, її текст став значно коротшим, а інформація про запрошення Принца Вільяма з дружиною до України зникла.
Окрім того, у першому варіанті новини йшлося про те, що сторони обговорили необхідність тісної координації країн світу задля подолання пандемії коронавірусу та забезпечення рівного доступу держав до вакцини у разі її розробки.
Наразі пресслужба ОПУ повідомляє, що сторони поговорили лише про "важливість відносин між нашими народами".
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10.10.2020 22:18 Відповісти
Замглавы ОП Жовква о визите Зеленского в Великобританию: Скоро мы увидим продолжение диалога с Королевской семьей - Цензор.НЕТ 8563
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10.10.2020 22:27 Відповісти
Всім вам тридцять шість і шість...
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10.10.2020 22:56 Відповісти
Замглавы ОП Жовква о визите Зеленского в Великобританию: Скоро мы увидим продолжение диалога с Королевской семьей - Цензор.НЕТ 4502
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10.10.2020 22:31 Відповісти
Да все слышали аудиозаписи Порошенко и путина .Порошенко и Байдена про тарифы . фотошоп только показывает слабость троллей каманды Порошенко
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10.10.2020 23:04 Відповісти
Какие записи ?..
Не слышал ?..
А кто их транслировал ?.
.
Часом не слуга ФСБ ?
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10.10.2020 23:06 Відповісти
Если записи подделка и фальшивые почему Порошенко не подаст в суд за клевету? Независиміе єкспертизі можно сделать спокойно.
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10.10.2020 23:09 Відповісти
Ты в очко шношаешься! Подай на меня в суд!
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10.10.2020 23:22 Відповісти
Давай свою настоящую фамилию и покажись. Спокойно подам .
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10.10.2020 23:23 Відповісти
даже если будет настоящая фамилия ты не подаш. Попому что ты ватный *****!
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10.10.2020 23:25 Відповісти
Вот ты и слился.
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10.10.2020 23:34 Відповісти
Бонапард Наполеон Тавричесский
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10.10.2020 23:27 Відповісти
Пускай Деркачь доказывает , а не Порох..
или Байден и . . . .
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10.10.2020 23:25 Відповісти
Эти х записей можно штамповать --- тысссчами , судов и экспертиз не хватит
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10.10.2020 23:26 Відповісти
Да особенно если они тупые! У Лукашенко и то правдивей получились!
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10.10.2020 23:28 Відповісти
Да пускай кто хочет тот доказывает ,но все услышали аудиозаписи.
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10.10.2020 23:37 Відповісти
какие аудио"записи " ..
И кто такие все ? ..
.
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10.10.2020 23:50 Відповісти
А что тарифы! Мояй доход вырос при Порохе в 5 раз а тарифы в 2 ! Скажу больше и при Совке и при Овоще! тарифы повышали по просьбам трудящихся! И ты тогда не ныл!
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10.10.2020 23:27 Відповісти
Тарифы при Порошенко выросли в только в 2 раза ? Ты для кого эту херню написал ? Или это тренинг такой, в рамках позитивного мышления ? Доходы у него выросли при Порохе в 5 раз... Член у тебя случайно при Порохе не вырос ? Раза в три...
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11.10.2020 00:25 Відповісти
"... о благотворительности. Только нельзя разглашать, о чем шла речь". Таємна, підпільна, контрабандна благочинність.

Це якийсь звіздець.
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10.10.2020 22:19 Відповісти
Королівська родина мало що вирішує.
Це фікція якась.
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10.10.2020 22:19 Відповісти
Ксения. Тем более встретил его даже не наследный принц!
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10.10.2020 22:21 Відповісти
Наследный-ненаследный ... Да какая разница принцам всегда всем по приколу с клоуном пообщаться...
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10.10.2020 22:27 Відповісти
Яка ганьба для ЗЕбіла - ні Королева, ні спадковий принц Британії його не прийняли
📌 Зеленского и Елену принимали не королева Елизавета, равная по статусу президенту. И даже не наследник престола принц Чарльз, а принц Вильям с женой. У которого на лице было написано непонимание: "кто эти люди, и почему мне надо с ними встречаться?"
Королева что-то знает и не хочет репутацию портить?
Oleg Helgiv

Королева Єлизавета друга - є рекордсменом у питанні терміну перебування на троні, саме тому точно знає, що зустрічатися з самохідним лихом - то зайве.
Принц Чарльз - теж вже далеко не юний і може і не такий розумний, як мамця, але точно не дурень.
Ну а молодь якось переживе.
А от Єлизаветі та Чарльзу вже треба зважати на вік, і бути обережними.
А якщо серйозно, то те, що замість монарха з головою іншої держави зустрічається другий в лінії наслідування (першим все ще офіційно є принц Чарльз) - це явна і безсумнівна демонстрація зневаги до блазня.
Нам плюнули в очі і я не можу ображатися на того, хто це зробив - бо іншого не заслуговують ті, хто терпить на чолі держави блазня і наркомана.
Сором і навіть не іспанський, особистий...
А.Довганюк
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10.10.2020 22:20 Відповісти
На семейный корпоратив пригласят клоуном поработать, не более.
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10.10.2020 22:20 Відповісти
Нет не пригласят это у нас скоморох величина в шоу -бизнесе а в Англии его потолок захудалое варьете где бы он в перерывах между стриптизершами играл бы на рояле!
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10.10.2020 22:23 Відповісти
Разговор торчка из криворожской подворотни с королевской семьей Великобритании?! Ви там что - курить и колоться не перестали. Семья, несколько веков правившая огромной частью мира и марионетка бородатой бабушки, разворовавшей бюджет страны? Только английская чопорность не позволила монархам выставить вон клоуна из Букингемского дворца. Королевская семья никогда не опустилась бы даже до контактов с Коломойшей, а уж до его марионетки, тем более. Венец достижения ЗЕ - фото, которым он будет бесконечно гордиться и втирать своим потомкам что-то типа "я даже королеве Великобритании на рояле играл". Паяц он и в Африке паяц.
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10.10.2020 22:22 Відповісти
Ой на 9 днів візиту до Лондона - СУПРУГУ ПОКАЗАЛИ!!! А то все Єрмак та Єрмак! Кажуть він йому її замінює... Він же Вовці усіх заміює ... Й ванни теплі йому готовить...
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10.10.2020 22:22 Відповісти
Дайте 100 дней суки!
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10.10.2020 22:22 Відповісти
Та ну у него и до пенсии нихрена не выйдет!
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10.10.2020 22:26 Відповісти
буба уже и королева геопалитическая?
хера се струя....
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10.10.2020 22:28 Відповісти
ДУЖЕ-е обговорювалась ця зустрiч в британских СМИ----90% текстов---- как выглядела и во что была одета Кейт Мидлтон!
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10.10.2020 22:33 Відповісти
А мона спросить? Это Ермак запретил своему заместителю показывать Лену в фас ?
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10.10.2020 22:37 Відповісти
на увесь візит Вовки три фотки його з Лєною -як вони заходять до хором принцу , як вони стоять перед ними, як вони сидять зі спини - УСЬО!
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10.10.2020 22:48 Відповісти
Чета пацталом..
🤣🤣
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10.10.2020 22:46 Відповісти
видя "красивые фотографии" успехов азеров по освобождению оккупированных территорий - эти саботажники "слуги народа", должны не улыбаться, а немедленно переводить авиационные предприятия оборонпрома на производство разведывательных и ударных беспилотников, для того чтобы не оказаться в ближайшее время на месте очень погрустневших ар
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10.10.2020 22:50 Відповісти
ага. он скорее сдаваться будет быстрее
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10.10.2020 23:51 Відповісти
Там говорилось о действительно важных вещах, о благотворительности. Только нельзя разглашать, о чем шла речь, так не принято в королевском протоколе. Источник: https://censor.net/ru/n3224173 убила фраза:так не принято в королевском протоколе!! КАРЛ!!принимал фиг знает кто!! в смысле кандидат на престол (далеко не первый!!) ,,а не принято в королевском протоколе??"что может быть общего?? между приёмом крон прица??и королевским протоколом??(теперь не понять??то ли лохи есть лохи либо журналюги лохов за лохов держать собрались??
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10.10.2020 22:50 Відповісти
Заступник голови ОП Жовква про візит Зеленського до Великої Британії: Скоро ми побачимо продовження діалогу з королівською сім'єю - Цензор.НЕТ 8945
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10.10.2020 22:56 Відповісти
Заступник голови ОП Жовква про візит Зеленського до Великої Британії: Скоро ми побачимо продовження діалогу з королівською сім'єю - Цензор.НЕТ 6933
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10.10.2020 22:56 Відповісти
спит королева мать, одергивает принца приставучего, и снится ей буба...
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10.10.2020 22:56 Відповісти
Я чего гаранта с жо...ы снимали? Затылок у него умнее выглядит экстерьера?
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10.10.2020 22:57 Відповісти
Заступник голови ОП Жовква про візит Зеленського до Великої Британії: Скоро ми побачимо продовження діалогу з королівською сім'єю - Цензор.НЕТ 9717
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10.10.2020 22:57 Відповісти
Duke of Cambridge працює пілотом гелікоптера і займається благодійністью. Що таке секретне вони там могли обговорювати? Скількі ці клоуни можуть відверто сцяти цілій нації в очі!?
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10.10.2020 23:01 Відповісти
Ні, не нації, а тільки 73 відсотковим...Таких в любій країні не так і багато.
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10.10.2020 23:51 Відповісти
Заступник голови ОП Жовква про візит Зеленського до Великої Британії: Скоро ми побачимо продовження діалогу з королівською сім'єю - Цензор.НЕТ 55
- Если Зеленский меня спросит, я уехала по делам
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10.10.2020 23:02 Відповісти
очень скоро увидим продолжение диалога королевской семьи с президентом Украины и его супругойИсточник: https://censor.net/ru/n3224173

Боже, храни королеву!
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11.10.2020 01:01 Відповісти
Заступник голови ОП Жовква про візит Зеленського до Великої Британії: Скоро ми побачимо продовження діалогу з королівською сім'єю - Цензор.НЕТ 3814
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10.10.2020 23:11 Відповісти
"а давайте дружить семьями!? - встречное предложение- лучше домами! " .. идиоты мля - лезть в королевское семейство с быдло-замашками на аристократичность зеленого поца... пздц
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10.10.2020 23:19 Відповісти
итить - колотить...
грят бриты завалили зелю фунтами так, шо нам зарабатывать теперь - токо время тратить... грят шо он хер их сам довезёть даже если привлечь для того всех инвестиционных нянь страны и всех корабельных сосен государства, даже если выкурить все айкосы мира...
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10.10.2020 23:29 Відповісти
Заступник голови ОП Жовква про візит Зеленського до Великої Британії: Скоро ми побачимо продовження діалогу з королівською сім'єю - Цензор.НЕТ 5075
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10.10.2020 23:41 Відповісти
Шо за бомжари з торбами?
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10.10.2020 23:51 Відповісти
🤣🤣🤣👍🏼
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11.10.2020 00:50 Відповісти
Ага.

Продолжение диалога по аналогии с Евросоюзом:
"Великобритания - не банкомат!!!"
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11.10.2020 01:43 Відповісти
Український брат містера Біна приїде до Тауера, це так цікаво подивитись королеві.
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11.10.2020 06:01 Відповісти
зэ-говну до сэра роуэна аткинсона точно так, же как и до Рейгана с Черчиллем )))
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11.10.2020 15:47 Відповісти
караул, британская зрадулища.
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11.10.2020 06:40 Відповісти
Владимиру Александровичу даже дворянский титул пожалуют - "слонопротирщик задней части в зоопарке Её Величества".
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11.10.2020 07:07 Відповісти
Про яку благодійність йшла мова?Про те,що зеленка понаоформляла субсидій на свої маєтності,а її чоловік-скнара в житті ні копійкою не пожертвував нужденним?
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11.10.2020 07:35 Відповісти
Может кто знает, кто стилист у Ленки? Ну это же кошмар. При таких деньгах полная безвкусица.
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11.10.2020 15:21 Відповісти
Это давно не секрет: жена Лысого из квартала вроде вдруг проснулась не танцовщицей этого шоу, а талантливым дизигнером и модельером и с тех пор обшивает жонку шефа своего муженька ))
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11.10.2020 15:46 Відповісти
«Я хотела бы жить на Манхеттене и с Деми Мур делиться секретами...» - что за нхй?!
Какова цель «дальнейшего диалога с королевской семьей» семейной четыре криворожской ваты с синдромом тоски по совку? О чем «диалог»?! О корпоративе 95-го балагана в королевской бане ?!
О королевской охоте на лис и фазанов ? О неделе высокой моды в Париже/милане? ...
И как этот « диалог» отобразится на жизни граждан и подданые обеих государств???
Или лошки из зеленской ОПы надеются нам замылить глаза, что благодаря «диалогу с королевской семьей» вазелин кредитов больше у британцев наберёт ? Или королевская семья как-то влияет на процесс управления королевством и принятия решений парламентом и правительством ? )))
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11.10.2020 15:44 Відповісти
Королевская семья в Англии вообще ничего не решает. Это все для картинки, как у путлера. Электорату показать какой зеля крутой.
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11.10.2020 19:18 Відповісти
 
 