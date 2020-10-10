Заступник голови ОП Жовква про візит Зеленського до Великої Британії: Скоро ми побачимо продовження діалогу з королівською сім'єю

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква зазначає, що британські ЗМІ вельми позитивно висвітлювали і оцінили візит президента України Володимира Зеленського до Великої Британії.

"Британські ЗМІ різні, але загалом британська журналістика вважається одним із еталонів світової журналістики. Там преса дуже непроста, відчуває всі нюанси і реагує, якщо щось неправильно. Ми дійсно провели аналіз британської преси, нам було цікаво подивитися реакцію на цей візит. І вона була, м'яко кажучи, дуже позитивною", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Жовква зазначив, що у всіх ЗМІ розійшлася новина про зустріч президента і його дружини з герцогом і герцогинею Кембриджськими, і не тільки тому, що були гарні світлини, і це була перша зустріч для британської королівської родини після початку пандемії COVID-19.

"Там йшлося про справді важливі речі, про благодійність. Проте не можна розголошувати, про що йшлося, оскільки це не прийнято в королівському протоколі. Відбулася тепла зустріч, яка, до речі, тривала наполовину більше зазначеного часу", - сказав він.

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Заступник голови ОП нагадав, що президент Зеленський запросив королівське подружжя, яке не часто здійснює візити, в Україну. "Безумовно, це не було несподіванкою, про це попереджали. Візити королівських осіб - це набагато складніше, ніж візити лідерів. Є певний час, коли про це можна оголошувати. Але повірте мені, ми дуже скоро побачимо продовження діалогу королівської сім'ї з президентом України і його дружиною", - наголосив він.

Жовква зазначив, що британські ЗМІ багато писали про зустріч президента Зеленського з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і підписання угоди між Україною та Великою Британією про стратегічну співпрацю, і було дуже позитивне висвітлення по суті.