Заступник голови ОП Жовква про візит Зеленського до Великої Британії: Скоро ми побачимо продовження діалогу з королівською сім'єю
Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква зазначає, що британські ЗМІ вельми позитивно висвітлювали і оцінили візит президента України Володимира Зеленського до Великої Британії.
"Британські ЗМІ різні, але загалом британська журналістика вважається одним із еталонів світової журналістики. Там преса дуже непроста, відчуває всі нюанси і реагує, якщо щось неправильно. Ми дійсно провели аналіз британської преси, нам було цікаво подивитися реакцію на цей візит. І вона була, м'яко кажучи, дуже позитивною", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Жовква зазначив, що у всіх ЗМІ розійшлася новина про зустріч президента і його дружини з герцогом і герцогинею Кембриджськими, і не тільки тому, що були гарні світлини, і це була перша зустріч для британської королівської родини після початку пандемії COVID-19.
"Там йшлося про справді важливі речі, про благодійність. Проте не можна розголошувати, про що йшлося, оскільки це не прийнято в королівському протоколі. Відбулася тепла зустріч, яка, до речі, тривала наполовину більше зазначеного часу", - сказав він.
Заступник голови ОП нагадав, що президент Зеленський запросив королівське подружжя, яке не часто здійснює візити, в Україну. "Безумовно, це не було несподіванкою, про це попереджали. Візити королівських осіб - це набагато складніше, ніж візити лідерів. Є певний час, коли про це можна оголошувати. Але повірте мені, ми дуже скоро побачимо продовження діалогу королівської сім'ї з президентом України і його дружиною", - наголосив він.
Жовква зазначив, що британські ЗМІ багато писали про зустріч президента Зеленського з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і підписання угоди між Україною та Великою Британією про стратегічну співпрацю, і було дуже позитивне висвітлення по суті.
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Да ти шо-а!? Так само як і в Омані!?)) - ми тут,тіпа, супер-дупер секретною геополітикою займаємось і вам знати нє паложєна!
))
"длилась наполовину больше определенного времени" - это как? В потора раза дольше - это понятно, а наполовину?
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Офіс преЗЕдента відмінив запрошення принцу Вільяму.
З офіційного сайту Офісу преЗЕдента України зникла інформація про запрошення в Україну герцога та герцогині Кембриджських (Принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон), яка була опублікована вчора, 7 жовтня, передає УНН.
Так, пресслужба ОПУ надала інформацію про зустріч Вована Зеленського та Лєнки Зеленської з членами британської королівської родини - герцогом та герцогинею Кембриджськими у межах візиту до Великої Британії.
В офіційному повідомленні зазначалося, що під час розмови Зеленський запросив королівську родину відвідати Україну.
Водночас, увечері 7 жовтня, новина була видалена з офіційного сайту президента.
Станом на ранок 8 жовтня, вона знову доступна на сайті за час, коли була вперше оприлюднена, однак її текст істотно змінений.
Недоторканими в релізі залишилися тільки дві перші пропозиції про те, що в рамках офіційного візиту до Великої Британії Зеленський разом з Лєнкою зустрівся з герцогом Кембриджським і це була перша аудієнція президента України у членів британської королівської сім'ї.
Вся подальша інформація була видалена з повідомлення і замінена на фразу про те, що аудієнція відбулася в Букінгемському палаці, а Зеленський подякував за теплий прийом і говорив про важливість відносин між нашими народами.
Проте, новину відредагували, її текст став значно коротшим, а інформація про запрошення Принца Вільяма з дружиною до України зникла.
Окрім того, у першому варіанті новини йшлося про те, що сторони обговорили необхідність тісної координації країн світу задля подолання пандемії коронавірусу та забезпечення рівного доступу держав до вакцини у разі її розробки.
Наразі пресслужба ОПУ повідомляє, що сторони поговорили лише про "важливість відносин між нашими народами".
Не слышал ?..
А кто их транслировал ?.
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Часом не слуга ФСБ ?
или Байден и . . . .
И кто такие все ? ..
.
Це якийсь звіздець.
Це фікція якась.
📌 Зеленского и Елену принимали не королева Елизавета, равная по статусу президенту. И даже не наследник престола принц Чарльз, а принц Вильям с женой. У которого на лице было написано непонимание: "кто эти люди, и почему мне надо с ними встречаться?"
Королева что-то знает и не хочет репутацию портить?
Oleg Helgiv
Королева Єлизавета друга - є рекордсменом у питанні терміну перебування на троні, саме тому точно знає, що зустрічатися з самохідним лихом - то зайве.
Принц Чарльз - теж вже далеко не юний і може і не такий розумний, як мамця, але точно не дурень.
Ну а молодь якось переживе.
А от Єлизаветі та Чарльзу вже треба зважати на вік, і бути обережними.
А якщо серйозно, то те, що замість монарха з головою іншої держави зустрічається другий в лінії наслідування (першим все ще офіційно є принц Чарльз) - це явна і безсумнівна демонстрація зневаги до блазня.
Нам плюнули в очі і я не можу ображатися на того, хто це зробив - бо іншого не заслуговують ті, хто терпить на чолі держави блазня і наркомана.
Сором і навіть не іспанський, особистий...
А.Довганюк
хера се струя....
🤣🤣
- Если Зеленский меня спросит, я уехала по делам
Боже, храни королеву!
грят бриты завалили зелю фунтами так, шо нам зарабатывать теперь - токо время тратить... грят шо он хер их сам довезёть даже если привлечь для того всех инвестиционных нянь страны и всех корабельных сосен государства, даже если выкурить все айкосы мира...
Продолжение диалога по аналогии с Евросоюзом:
"Великобритания - не банкомат!!!"
Какова цель «дальнейшего диалога с королевской семьей» семейной четыре криворожской ваты с синдромом тоски по совку? О чем «диалог»?! О корпоративе 95-го балагана в королевской бане ?!
О королевской охоте на лис и фазанов ? О неделе высокой моды в Париже/милане? ...
И как этот « диалог» отобразится на жизни граждан и подданые обеих государств???
Или лошки из зеленской ОПы надеются нам замылить глаза, что благодаря «диалогу с королевской семьей» вазелин кредитов больше у британцев наберёт ? Или королевская семья как-то влияет на процесс управления королевством и принятия решений парламентом и правительством ? )))