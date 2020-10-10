У світі встановлено новий рекорд із приросту хворих на COVID-19 за добу - понад 383 тис. випадків, - ВООЗ

Всесвітня організації охорони здоров'я повідомила 10 жовтня про понад 383 тис. нових випадків коронавірусної інфекції. Ця цифра стала черговим рекордом.

По всьому світу 10 жовтня зареєстровано 383 359 нових випадків коронавирусної інфекції. Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Це стало новим рекордом за кількістю заражених за весь час епідемії. Попередній рекорд зафіксували 8 жовтня - понад 338 тис. випадків.

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Кількість підтверджених інфікувань COVID-19 досягла на планеті понад 36,7 млн ​​осіб.

Найбільше випадків коронавірусної інфекції зареєстровано в США (понад 7,5 млн), Індії (понад 6,9 млн) і Бразилії (понад 5 млн). У п'ятірку лідерів увійшли Росія (1,28 млн) і Колумбія (понад 886 тис.).

10 жовтня в світі від COVID-19 померли 8575 пацієнтів, загальна кількість смертей досягла понад 1,06 млн.