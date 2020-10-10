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Новини Коронавірус і карантин
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У світі встановлено новий рекорд із приросту хворих на COVID-19 за добу - понад 383 тис. випадків, - ВООЗ

У світі встановлено новий рекорд із приросту хворих на COVID-19 за добу - понад 383 тис. випадків, - ВООЗ

Всесвітня організації охорони здоров'я повідомила 10 жовтня про понад 383 тис. нових випадків коронавірусної інфекції. Ця цифра стала черговим рекордом.

По всьому світу 10 жовтня зареєстровано 383 359 нових випадків коронавирусної інфекції. Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Це стало новим рекордом за кількістю заражених за весь час епідемії. Попередній рекорд зафіксували 8 жовтня - понад 338 тис. випадків.

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Кількість підтверджених інфікувань COVID-19 досягла на планеті понад 36,7 млн ​​осіб.

Найбільше випадків коронавірусної інфекції зареєстровано в США (понад 7,5 млн), Індії (понад 6,9 млн) і Бразилії (понад 5 млн). У п'ятірку лідерів увійшли Росія (1,28 млн) і Колумбія (понад 886 тис.).

10 жовтня в світі від COVID-19 померли 8575 пацієнтів, загальна кількість смертей досягла понад 1,06 млн.

ВООЗ (773) карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Здається у тебе апічатка. Замість Г написав К.
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10.10.2020 23:11 Відповісти
+3
Почему наши люди стали редко ходить к врачу? Потомучто у наших людей только две болезни:- х...ня сама пройдет и п...ец не лечится, а в больницу обращаются только когда сомневаются в варианте...
))
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10.10.2020 23:19 Відповісти
+2
Якщо 383 тис тих, у кого тест показав позитивний результат, це не означає, що у них розвинуться симптоми і вони захворіють. Тому не коректно говорити про них, як хворих вже.
Це так само не означає, що цифра правдива. Як в одну, так і в іншу сторони.
1. Серед цих 383 тис є певна к-ть хибних результатів
2. То лише серед тих, кого тестували. А тестують же не всіх.
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10.10.2020 23:12 Відповісти
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а кацапская вакина как же?
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10.10.2020 23:00 Відповісти
Здається у тебе апічатка. Замість Г написав К.
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10.10.2020 23:11 Відповісти
апічатка
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10.10.2020 23:32 Відповісти
вроде должна была бы и прекратитиь все ето...
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10.10.2020 23:01 Відповісти
Выборы будут отменены: коней на переправе не меняют. Аленей тоже. Умиляет сегодняшний формат встречи бацьки с оппозицией. Абасцацца! Минск. Сегодня. Бацькин переговорный формат с оппозицией всем в ленту. В СИЗО КГБ "АМЕРИКАНКА". Лучший в мире переговорный формат со змагарами. Ящетаю. Мазохисты.
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10.10.2020 23:03 Відповісти
еще есть надежа, еще есть гарбузы...
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10.10.2020 23:10 Відповісти
Настала епоха рекордів.
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10.10.2020 23:09 Відповісти
Якщо 383 тис тих, у кого тест показав позитивний результат, це не означає, що у них розвинуться симптоми і вони захворіють. Тому не коректно говорити про них, як хворих вже.
Це так само не означає, що цифра правдива. Як в одну, так і в іншу сторони.
1. Серед цих 383 тис є певна к-ть хибних результатів
2. То лише серед тих, кого тестували. А тестують же не всіх.
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10.10.2020 23:12 Відповісти
Следовательно выборы надо отменять немедленно иначе пуйло нападет.
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10.10.2020 23:16 Відповісти
Ти за бугром і не знаєш що він напав ще 6 років тому.
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10.10.2020 23:32 Відповісти
Почему наши люди стали редко ходить к врачу? Потомучто у наших людей только две болезни:- х...ня сама пройдет и п...ец не лечится, а в больницу обращаются только когда сомневаются в варианте...
))
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10.10.2020 23:19 Відповісти
и третья, когда бабла нет
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11.10.2020 20:31 Відповісти
Ordnung muss sein!
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10.10.2020 23:14 Відповісти
В вашем организме слишком много денег!
Будем лечить!
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10.10.2020 23:18 Відповісти
Одним з найбільших донорів інституту Фаучи і його близьким багаторічним другом є Білл Гейтс. Відразу ж після знаменитої публікації в Nature 2015 року і Дасзак, і Фаучи, і Гейтс неодноразово виступали з передбаченнями про неминуче і швидке настання пандемії респіраторного типу, що викликається коронавірусами. А всі статті про штучне походження коронавірусу Ковід-19 блокуються безжально у фейсбуці. Ну і порукоплещем доктору Ральфу Баріку із Университета Чапел Хілл в Північній Кароліні, який разом з вище згаданими гнідами роду людського і є автором ковид-19
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11.10.2020 08:53 Відповісти
це точно? Чи це просто Ваше бачення?
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11.10.2020 18:25 Відповісти
В том, что чем глубже погружаешься в деятельность коронавирусологов за последние 15-20 лет, тем лучше понимаешь, что создание ровно таких химер как CoV2 у них было обыденным делом. А CoV2 - это очевидная химера, основанная на летучемышином штамме RaTG13, у которого в шиповидном белке место связывания с рецептором (RBM) заменено с летучемышиного на панголиний, и вдобавок врезан особый участок из 4-х аминокислот, создавший furin cleavage site, который, как ранее выяснили вирусологи, значительно расширяет «репертуар» вируса в плане того, в чьи клетки он может проникать. Скорее всего, именно благодаря этому новому фуриновому сайту, новый мутант и сумел перескочить с исходных носителей на людей.
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11.10.2020 18:48 Відповісти
але ми (люди) на це заслужили всією своєю діяльністю останніх 60-70 років. Достатньо глянути на забруднення Тихого океану та й загалом планети...
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11.10.2020 20:05 Відповісти
Як сказав один філософ Коли б всі бажання людей збувались планета стала б пеклом. Одному потрібні кошти без врахування моралі, іншому потрібно стати першим хто створив вірус, чи суперотруту, політикам використати вірус в своїх цілях і т.д. і т.п. Треба взагалі змнювати філософію життя, вже лозунг - Збагачуйтесь скільки влізе такого Земля не витримає, вже виробництво товарів одноденок, теж саме, що постріл у висок. Коли суспільство пхає дурнів це вбивство суспільства. Політика, це наука згідно Арістотеля для поліпшення якості суспільсва. Коли купуєте рушницю з вас вимагають купу паперів, а від нардепа і президента жодної від психіатра і нарколога, жодного тесту на освіту бодай мінімального. Досить одного владного дурня щоб розвалити країну Наполеон.
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11.10.2020 20:24 Відповісти
Земля витримає, нас просто нестане ми зникнимо, як динозаври, хоча помилився, як тварини яких ми свого часу знищили. Ланцюжок дасть зрештою по голові і нам "людині дурній". Звідки в нас розум? Якщо у нас понад мільярд населення немає достатньо питної води, а "вчені" вже лізуть на Марс... Тощо.
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12.10.2020 07:43 Відповісти
чому кацапи лише четверті?? Вони на всіх олімпіадах поки сцаки свої підміняли були в лідерах, а тут раптом поза трійкою?? І де Бангладеш? той смий Китай? Нігерія? ПАР? У них у всіх медицина краща за ту що в штатах???
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11.10.2020 18:24 Відповісти
 
 