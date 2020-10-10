На Буковині за добу госпіталізували рекордну кількість хворих із COVID-19 - 93 людини, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

Протягом 10 жовтня в Чернівецькій області виявлено 182 нові випадки інфікування коронавірусом, у лікарні потрапили 93 людини з COVID-19.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергія Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"У лікарнях області через коронавірус зараз перебувають 656 буковинців. За останній тиждень щодоби госпіталізували від 70 до 90 недужих, а сьогодні їх було найбільше від початку епідемії – 93 особи.

Ліжка у стаціонарах ще є, також маємо змогу розгортати і додаткові. Потужності системи охорони здоров’я досить великі, але не безмежні. Вичерпні і сили лікарів. Тому прошу – не нехтуйте протиепідемічними нормами. Залишайтеся здоровими і допоможіть таким чином медикам боротися із COVID-19!" - зазначив глава області.

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