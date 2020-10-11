Кулеба про відвідування Зеленським Великої Британії: Давно вже візит президента України до іншої країни не генерував таку кількість гарних заголовків у зарубіжних ЗМІ
Вільям і Кейт Кембриджські прийняли Володимира і Олену Зеленських в Букінгемському палаці, де гостей зазвичай приймає сама королева, і від її імені. Це особливий знак уваги до гостей з України.
Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Давно вже візит президента України до іншої країни не генерував таку кількість гарних заголовків у зарубіжних медіа. Ось декілька з них:
"Принц Вільям і Кейт прийняли українського президента в Букінгемському палаці"
"Джонсон каже Україні: ми з вами на 100%"
"Британський прем’єр Джонсон обіцяє Україні протидіяти російському згубному впливу"
"Британія і Україна підписали угоду про стратегічне партнерство"
"Україна розвиватиме військово-морський флот на британську позику"
"Кембріджи приймають українського президента в Букінгемському палаці від імені королеви"
Ну і важлива деталь, яку не помітили в Україні: Вільям і Кейт Кембриджські прийняли Володимира та Олену Зеленських в Букінгемському палаці, де гостей зазвичай приймає сама королева, та від її імені (сама королева зустрічі наразі не проводить через ковід).
Це особливий знак уваги до гостей з України і велика радість для фанатів Вільяма та Кейт. Для фанатів зустріч стала підтвердженням довіри королеви саме до найпопулярнішої молодої пари (з натяком на відповідні монархічні перспективи).
Про атмосферу зустрічі найточніше написало одне британське видання: The royals and the Ukrainian First Couple were all smiles during the visit.
Тут така мила англійська, що й перекладати не хочеться. Буду просто відпочивати на вихідних з відчуттям виконаної задачі і вдячності усій нашій команді, яка організувала цей історичний візит", - розповів Кулеба.
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К тому же ВБ экономически совершенно не зависит от бизнеса с Россией, а в политическом плане считает Мордор враждебным террористическим государством.
Со времён ассирийской цивилизации и Римской империи и по сей день высшим искусством правителя считалось приобретение сильных и важных союзников.
Та Великобританія була потужним союзником України ДО бубочки. І розливатися в дифірамбах про "світову генерацію заголовків ", це якесь совкове дніще з культом особистоті і дуполизами.
То у чому проблема, якщо добре? Чом ваша свора збіглася гівном обкидувати навіть ці дії, якщо добре, що полетів?
"І розливатися в дифірамбах"
А, зрозуміло... розливатися в дифірамбах можна тільки про порошенку.
всі і так знають, що бубочка - найвеличніший лідер **********
https://www.obozrevatel.com/politics/poschechina-dlya-es-kak-zapadnyie-smi-otreagirovali-na-vizit-zelenskogo-v-britaniyu.htm
-СМИ пишут, что Джонсон использовал соглашение с Украиной, чтобы позлить Евросоюз
-Издания не обошли вниманием Ермака, который продвигал мысль, что Зеленский сознательно стремится не провоцировать вражду с РФ
-Газеты одобрили выделение Украине кредита на 1,25 млрд фунтов на поставку восьми ракетных катеров типа "Барзан"
Надіюсь,він повирізав ті заголовки з газет.і повісив їх в позолочену рамочку.
Буде що на старості згадати.
Прикатили рояль и попросили Владимира сыграть.
Пиар - все чем занят Зеленский и его окружение.
Министр наверное не знает, что заголовки (статьи) можно купить через пиар агенства. и стоит это относительно не дорого. У Каламойского точно денег хватит....
работают в его владениях.
НО!
Этого мало, чтобы назвать визит "историческим"....
Оно ж только год преЗедентом работает?!
И потом не удивляйтесь что у нас больные Ковид лежат в коридорах, ведь главное для зечиновника умение виртуозно отлизать зежопу.
Глядишь европейские издания- так над гундосным открыто потешаются. А Еврокомиссия и вовсе карлику криворожскому елдой по лбу официальным письмом стучит через ару_хламидию...
Сказочники, @ля...
Здогадайтесь самі.