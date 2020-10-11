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Кулеба про відвідування Зеленським Великої Британії: Давно вже візит президента України до іншої країни не генерував таку кількість гарних заголовків у зарубіжних ЗМІ

Кулеба про відвідування Зеленським Великої Британії: Давно вже візит президента України до іншої країни не генерував таку кількість гарних заголовків у зарубіжних ЗМІ

Вільям і Кейт Кембриджські прийняли Володимира і Олену Зеленських в Букінгемському палаці, де гостей зазвичай приймає сама королева, і від її імені. Це особливий знак уваги до гостей з України.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Давно вже візит президента України до іншої країни не генерував таку кількість гарних заголовків у зарубіжних медіа. Ось декілька з них:

"Принц Вільям і Кейт прийняли українського президента в Букінгемському палаці"

"Джонсон каже Україні: ми з вами на 100%"

"Британський прем’єр Джонсон обіцяє Україні протидіяти російському згубному впливу"

"Британія і Україна підписали угоду про стратегічне партнерство"

"Україна розвиватиме військово-морський флот на британську позику"

"Кембріджи приймають українського президента в Букінгемському палаці від імені королеви"

Ну і важлива деталь, яку не помітили в Україні: Вільям і Кейт Кембриджські прийняли Володимира та Олену Зеленських в Букінгемському палаці, де гостей зазвичай приймає сама королева, та від її імені (сама королева зустрічі наразі не проводить через ковід).

Це особливий знак уваги до гостей з України і велика радість для фанатів Вільяма та Кейт. Для фанатів зустріч стала підтвердженням довіри королеви саме до найпопулярнішої молодої пари (з натяком на відповідні монархічні перспективи).

Про атмосферу зустрічі найточніше написало одне британське видання: The royals and the Ukrainian First Couple were all smiles during the visit.

Тут така мила англійська, що й перекладати не хочеться. Буду просто відпочивати на вихідних з відчуттям виконаної задачі і вдячності усій нашій команді, яка організувала цей історичний візит", - розповів Кулеба.

Кулеба про відвідування Зеленським Великої Британії: Давно вже візит президента України до іншої країни не генерував таку кількість гарних заголовків у зарубіжних ЗМІ 01
Кулеба про відвідування Зеленським Великої Британії: Давно вже візит президента України до іншої країни не генерував таку кількість гарних заголовків у зарубіжних ЗМІ 02

Велика Британія (5687) візит (1623) дипломатія (714) Зеленський Володимир (24558) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+23
Кулеба про відвідування Зеленським Великої Британії: Давно вже візит президента України до іншої країни не генерував таку кількість гарних заголовків у зарубіжних ЗМІ - Цензор.НЕТ 2064
- Если Зеленский меня спросит, я уехала по делам
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11.10.2020 00:02 Відповісти
+19
Кулеба о посещении Зеленским Великобритании: Давно уже визит президента Украины в другую страну не генерировал такое количество хороших заголовков в зарубежных СМИ - Цензор.НЕТ 1141
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11.10.2020 00:00 Відповісти
+15
Кулеба о посещении Зеленским Великобритании: Давно уже визит президента Украины в другую страну не генерировал такое количество хороших заголовков в зарубежных СМИ - Цензор.НЕТ 9392
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11.10.2020 00:01 Відповісти
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Визит однозначно результативный для Украины: Великобритания по своему потенциалу и влиянию на мировые дела способна оказать Украине поддержку более сильную и эффективную, ем все 27 стран ЕС вместе взятые.

К тому же ВБ экономически совершенно не зависит от бизнеса с Россией, а в политическом плане считает Мордор враждебным террористическим государством.
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11.10.2020 00:58 Відповісти
Позитивным может быть только стратегическое управление страной а не побегушки потрахушки!!!
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11.10.2020 01:05 Відповісти
Приобретение такого мощнейшего союзника как ВБ - это тоже часть стратегического управления страной.
Со времён ассирийской цивилизации и Римской империи и по сей день высшим искусством правителя считалось приобретение сильных и важных союзников.
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11.10.2020 01:22 Відповісти
Англія, потужний союзник. Без сумніву. І добре, що він туди полетів.
Та Великобританія була потужним союзником України ДО бубочки. І розливатися в дифірамбах про "світову генерацію заголовків ", це якесь совкове дніще з культом особистоті і дуполизами.
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11.10.2020 10:03 Відповісти
" І добре, що він туди полетів."
То у чому проблема, якщо добре? Чом ваша свора збіглася гівном обкидувати навіть ці дії, якщо добре, що полетів?

"І розливатися в дифірамбах"
А, зрозуміло... розливатися в дифірамбах можна тільки про порошенку.
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11.10.2020 13:09 Відповісти
Кулеба, ти трошки запізнився із лизанням сраки
всі і так знають, що бубочка - найвеличніший лідер **********
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11.10.2020 01:02 Відповісти
Ну хоть порадовали,что не так часто ржут...
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11.10.2020 03:27 Відповісти
Ожидаемо...все зелохи,в обязательном порядке,чтоб хоть как то скрыть свой кретинизм ,вопят "зе=пе"
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11.10.2020 03:25 Відповісти
Пощечина для ЕС: как британские СМИ отреагировали на визит Зеленского к Джонсону https://www.obozrevatel.com/politics/poschechina-dlya-es-kak-zapadnyie-smi-otreagirovali-na-vizit-zelenskogo-v-britaniyu.htm
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11.10.2020 01:20 Відповісти
Вибачте, скористаюсь вашим посиланням.
https://www.obozrevatel.com/politics/poschechina-dlya-es-kak-zapadnyie-smi-otreagirovali-na-vizit-zelenskogo-v-britaniyu.htm
-СМИ пишут, что Джонсон использовал соглашение с Украиной, чтобы позлить Евросоюз
-Издания не обошли вниманием Ермака, который продвигал мысль, что Зеленский сознательно стремится не провоцировать вражду с РФ
-Газеты одобрили выделение Украине кредита на 1,25 млрд фунтов на поставку восьми ракетных катеров типа "Барзан"
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11.10.2020 10:08 Відповісти
Цілих півтора року влади ЗЕ ніяке закордонне ЗМІ про нього не генерувало нічго доброго, це справді , повний занепад міжнародки при владі НЕлоха!!!
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11.10.2020 01:29 Відповісти
Ні одне президентсство в Україні ще не було бульбашкою, а тому ніколи ще так бульбашки гучно й не здувалися ...Так-так, пане помічнику агента ГРУ Єрамка.
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11.10.2020 01:36 Відповісти
Как говорится, делаем ставки. Что в ближайшее время случится в Великобритании. Затопит/ засыпет снегом/ начнутся ураганы... "Не лох" это "предвестник всяких не хороших событий в стране".
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11.10.2020 01:46 Відповісти
Да,да и да)особенно когда зежабе сигару Черчилля скурить не дали)))))))
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11.10.2020 03:19 Відповісти
Містер Зебін і королівська родина. Нова зелена комедія
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11.10.2020 06:04 Відповісти
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Клоуны.
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11.10.2020 06:30 Відповісти
британская зрадуленция. галимый пеар. вы фсё врётииии.
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11.10.2020 06:38 Відповісти
Заголовки их порадовали)) вот как не крути, а в первую очередь, зе-власть, больше всего парит, как же они смотрятся со стороны и какой у них рейтинг, и сколько раз их лайкнули!!! Тьфу, блин, клоуны.
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11.10.2020 06:52 Відповісти
Давно вже такого дятла на міністерській посаді не було.
Надіюсь,він повирізав ті заголовки з газет.і повісив їх в позолочену рамочку.
Буде що на старості згадати.
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11.10.2020 07:03 Відповісти
Вся Европа сбежалась посмотреть на выехавшего с резервации зебила умеющего играть хреном на пианино.
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11.10.2020 07:17 Відповісти
Подхалимы не могут оценить даже правильно выезд этого позорища в ЕС
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11.10.2020 08:02 Відповісти
Уильям и Кейт Кембриджские приняли Владимира и Елену Криворожских.
Прикатили рояль и попросили Владимира сыграть.
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11.10.2020 08:51 Відповісти
Я не помню еще одного украинского президента с таким комплексом неполноценности, которому нужно все время лизать задницу, бубочка хороший, бубочка великий, бубочку уважают, с бубочкой встретились, бубочке пожали руку.
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11.10.2020 09:14 Відповісти
Типовий приклад "теплої ванни"
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11.10.2020 09:15 Відповісти
Заголовки типа: "Феерия игры Зеленского на рояле покорила сердца венценосных обитателей Букингемского дворца" или "Елизавета II от восторга визжала на весь Букингемский дворец, когда Зеленский ударил по клавишам рояля"...
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11.10.2020 09:28 Відповісти
кто бьы сомневался, что эту власть интересуют лишь заголовки а не реальное состояние дел.
Пиар - все чем занят Зеленский и его окружение.
Министр наверное не знает, что заголовки (статьи) можно купить через пиар агенства. и стоит это относительно не дорого. У Каламойского точно денег хватит....
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11.10.2020 09:40 Відповісти
Сколько пиара не закажи. а принц всё равно знает сколько заробитчан из Украины
работают в его владениях.
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11.10.2020 12:02 Відповісти
Много позитивных заголовков - это положительный момент.
НО!
Этого мало, чтобы назвать визит "историческим"....
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11.10.2020 09:47 Відповісти
Для королевской семьи и исторический, впервые в своей истории встретили комика, играющего роль президента.
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11.10.2020 10:24 Відповісти
Прямо, "давно уже"?!
Оно ж только год преЗедентом работает?!
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11.10.2020 10:32 Відповісти
істерикою касапів задоволений))
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11.10.2020 11:36 Відповісти
По жополизству высера можно судить о приоритетах назназначения чиновников.
И потом не удивляйтесь что у нас больные Ковид лежат в коридорах, ведь главное для зечиновника умение виртуозно отлизать зежопу.
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11.10.2020 12:52 Відповісти
Давно уже что-то кулеба и шмендель не генерировали лютый бред о найвэлычнишых пэрэмогах каламойского за-холуя!
Глядишь европейские издания- так над гундосным открыто потешаются. А Еврокомиссия и вовсе карлику криворожскому елдой по лбу официальным письмом стучит через ару_хламидию...
Сказочники, @ля...
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11.10.2020 15:36 Відповісти
Кого королева Великобританії може прийняти? А ким побрезгує, щоб і рядом не бачили.
Здогадайтесь самі.
Кулеба про відвідування Зеленським Великої Британії: Давно вже візит президента України до іншої країни не генерував таку кількість гарних заголовків у зарубіжних ЗМІ - Цензор.НЕТ 7763
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11.10.2020 19:18 Відповісти
Езжай в Карабах русский бргатырь диванного фронта))))))
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11.10.2020 22:00 Відповісти
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