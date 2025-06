Кулеба про відвідування Зеленським Великої Британії: Давно вже візит президента України до іншої країни не генерував таку кількість гарних заголовків у зарубіжних ЗМІ

Вільям і Кейт Кембриджські прийняли Володимира і Олену Зеленських в Букінгемському палаці, де гостей зазвичай приймає сама королева, і від її імені. Це особливий знак уваги до гостей з України.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Давно вже візит президента України до іншої країни не генерував таку кількість гарних заголовків у зарубіжних медіа. Ось декілька з них:

"Принц Вільям і Кейт прийняли українського президента в Букінгемському палаці"

"Джонсон каже Україні: ми з вами на 100%"

"Британський прем’єр Джонсон обіцяє Україні протидіяти російському згубному впливу"

"Британія і Україна підписали угоду про стратегічне партнерство"

"Україна розвиватиме військово-морський флот на британську позику"

"Кембріджи приймають українського президента в Букінгемському палаці від імені королеви"

Ну і важлива деталь, яку не помітили в Україні: Вільям і Кейт Кембриджські прийняли Володимира та Олену Зеленських в Букінгемському палаці, де гостей зазвичай приймає сама королева, та від її імені (сама королева зустрічі наразі не проводить через ковід).

Це особливий знак уваги до гостей з України і велика радість для фанатів Вільяма та Кейт. Для фанатів зустріч стала підтвердженням довіри королеви саме до найпопулярнішої молодої пари (з натяком на відповідні монархічні перспективи).

Про атмосферу зустрічі найточніше написало одне британське видання: The royals and the Ukrainian First Couple were all smiles during the visit.

Тут така мила англійська, що й перекладати не хочеться. Буду просто відпочивати на вихідних з відчуттям виконаної задачі і вдячності усій нашій команді, яка організувала цей історичний візит", - розповів Кулеба.