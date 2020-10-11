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У матчі Ліги націй УЄФА українська збірна програла команді Німеччини з рахунком 1:2

У матчі Ліги націй УЄФА українська збірна програла команді Німеччини з рахунком 1:2

У третьому турі Ліги націй УЄФА 2020/21 футболісти збірної України в Києві поступилися національній команді Німеччини з рахунком 1: 2.

Авторами голів на НСК "Олімпійський" стали: Руслан Малиновський, який реалізував пенальті на 77-й хвилині, - у складі господарів, Маттіас Гюнтер (20) та Леон Горетцка (49) - у гостей, повідомляє Цензор.НЕТ.

У паралельному поєдинку групи 4 Ліги А збірна Іспанії у Мадриді взяла гору над командою Швейцарії - 1:0.

Турнірне становище після трьох турів: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 5, Україна - 3, Швейцарія - 1.

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Наступний матч в Лізі націй УЄФА збірна України зіграє 13 жовтня на НСК "Олімпійський" у Києві з іспанцями.

Німеччина (7511) збірна з футболу (224) футбол (1589)


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Топ коментарі
+15
Я чекала гіршого. Дивилася одним оком, бо було страшно після матчу з французами.
Не йшов останній пас, до штрафного доходили. Коли програвали, коли вигравали пресинг.
Бущан - молодець. Другий гол - дуже прикрий. Але в захисті іноді були реальні =пожежі=.
На жаль, бракувало точності, сили удару. Могли забити ще спокійно.
Я б сказала (ще раз: враховуючи те, що не пильно стежила всі 90+4 хв за грою), що не вистачило сил і форми для кращого.
Німці зіграли теж не на повну потужність. Не знадобилося.

Подяка вболівальникам. Молодці !!! Навіть після свистка скандували Україна.
Удачі на вівторок, збірна.
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11.10.2020 00:10 Відповісти
+14
После 7:1 можно даже считать победой.
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11.10.2020 00:07 Відповісти
+10
При всех проблемах, молодцы. Не стыдно.
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11.10.2020 00:01 Відповісти
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При всех проблемах, молодцы. Не стыдно.
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11.10.2020 00:01 Відповісти
После 7:1 можно даже считать победой.
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11.10.2020 00:07 Відповісти
Незачем считать победой, но без основных игроков и 18 летним пацаном в защите очень не плохо...
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11.10.2020 00:11 Відповісти
Кадровый голод?
В стране 15 хороших футболистов?
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11.10.2020 00:17 Відповісти
В мире найдется лишь пару топовых сборных, способных нашкрябать два равноценных состава...
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11.10.2020 00:24 Відповісти
Якби грали у Львові, то був би інший (кращий) результат!
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11.10.2020 06:59 Відповісти
безумовно))
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11.10.2020 00:12 Відповісти
UPD.
Что за дол____бы принесли на стадион вевезулы.? Этого позорище давно не было...
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11.10.2020 00:42 Відповісти
Плевать. За вышиватников уже лет пять не болею.
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11.10.2020 00:01 Відповісти
Повболіваєш сьогодні за **************, "норвежець".
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11.10.2020 00:10 Відповісти
Я нет, а вот твои вышиватники будут. "Мызамир", "мышебрятья" и прочая наволоч. Вот, что такое сборная Украины по футболу вместе с вышиватником-мышебратом Шевой.
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11.10.2020 00:19 Відповісти
за сборную надо болеть...
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11.10.2020 00:19 Відповісти
После всех тех историй с футболистами? Нет, спасибо. Футболист должен быть патриотом своей страны, а не мышебратом.
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11.10.2020 00:25 Відповісти
Там только пару человек были замечены в подобных извращениях.
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11.10.2020 00:27 Відповісти
и все равно надо - ето сборная страны,
ни страны ни сборной у нас другой нема.
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11.10.2020 00:33 Відповісти
Может мне еще за Пусика, Уасю и Хвоздика поболеть? Я им желаю только поражения. Хотя до их "православного поноса" конечно болел за всех их. Просто до этого я не знал, какая они наволочь.
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11.10.2020 00:40 Відповісти
закрываем тему, пан хороший?
уважаю ваше мнение, остаюсь при своем.
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11.10.2020 00:44 Відповісти
Согласен.
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11.10.2020 00:46 Відповісти
Пару человек? Да мышебратов там 73%, причем во всем украинском футболе. За шоубизнес вообще промолчу.
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11.10.2020 00:34 Відповісти
Понятия не имею, на основе каких данных такие точные выводы...
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11.10.2020 00:39 Відповісти
У меня просто память хорошая. Если у кого плохая - рекомендую Гинкго-Билоба
Я не знаю, может за шесть лет уже одни настоящие патриоты Украины в сборной играют? Может что-то поменялось? Ну, если так, то я не прав.
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11.10.2020 00:52 Відповісти
Хитрый Шева - После 4:0 и 7:1 , эти 1:2 воспринимаются круче, чем 5:0 с Сербией (с)
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11.10.2020 00:09 Відповісти
Я чекала гіршого. Дивилася одним оком, бо було страшно після матчу з французами.
Не йшов останній пас, до штрафного доходили. Коли програвали, коли вигравали пресинг.
Бущан - молодець. Другий гол - дуже прикрий. Але в захисті іноді були реальні =пожежі=.
На жаль, бракувало точності, сили удару. Могли забити ще спокійно.
Я б сказала (ще раз: враховуючи те, що не пильно стежила всі 90+4 хв за грою), що не вистачило сил і форми для кращого.
Німці зіграли теж не на повну потужність. Не знадобилося.

Подяка вболівальникам. Молодці !!! Навіть після свистка скандували Україна.
Удачі на вівторок, збірна.
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11.10.2020 00:10 Відповісти
Вау, вы еще и футбольная болельщица)
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11.10.2020 00:24 Відповісти
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11.10.2020 00:25 Відповісти
🤣🤣
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11.10.2020 00:33 Відповісти
Неожиданно...
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11.10.2020 00:10 Відповісти
повезло
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11.10.2020 00:13 Відповісти
за статистикою володіння м*ячом Україна 27% проти 93 % німці ...удари по вортам 9 проти 17..удари в створ 3 проти 12.....паси 300 проти 806...точність пасів 78% проти 91 %..кутові -0 проти 7
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11.10.2020 00:17 Відповісти
И что?
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11.10.2020 00:25 Відповісти
та нічого..окрім що при такій статистиці важко на щось сподіватися. Тому добре що 1-2, бо це не відображає реалій гри і могло бути набагато гірше. але нічого, чекаємо на 13 жовтня та продовжуємо на щось сподіватись)) Десь так
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11.10.2020 00:38 Відповісти
Надо отталкиваться от реалий на конкретный день и тогда не будет желания козырять ненужными цифрами)
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11.10.2020 00:50 Відповісти
27+93=100? Чувак,ты где учился?
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11.10.2020 00:42 Відповісти
читай знизу..чувак..Я ж вибачився, що 9 натиснув замість 7.
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11.10.2020 00:45 Відповісти
В Трускавцах учился
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11.10.2020 08:38 Відповісти
Какой такой и Саша и Киев?Ты же еще от процентов референдума в Севастополе видно не отошел,математик .93 плюс 27,Сколько будет статистик футбольный?120%,как на рефередуме?ЗНО сдавал,хоть в каком то году?
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11.10.2020 12:40 Відповісти
вибачаюсь ...володіння м*ячом Україна 27% проти 73 %))
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11.10.2020 00:18 Відповісти
Не фанат..
Але співчуваю ..фанатикам..
))
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11.10.2020 00:31 Відповісти
Німці робили на полі все що хотіли, а наші те що їм дозволяли.
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11.10.2020 00:35 Відповісти
После того, как опустили испанцы (0:4), и отодрали во все дыры французы (1:7), счёт 1:2 от немцев - это, можно сказать, почти даже победа.
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11.10.2020 07:20 Відповісти
Да на ХЕРА мені ці веслоногі трутні.... давно було перевести їх на підніжний харч, скільки можна годувати цю шоблу, скажіть? Немає інших проблем? Так я скажу, працюючи в школі. Біля цього ...болу годуються сотні мерзавців. А гри як не було, так і немає. Тьфу..
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11.10.2020 07:39 Відповісти
Гра не відповідає рахунку
Якщо не бачивши гру подивитися на рахунок 1:2, то може скластися враження запеклої боротьби.
Але боротьби як такої не було. Німці повністю контролювали гру, шансів на 2:2 не було і близько. Згадайте скільки разів Нлйєр падав у стрибку за м'ячем? Я запам'ятав тільки один раз - коли він тягнувся за пенальті. Скільки разів при 1:2 наші входили з м'ячем у карний майданчик німців за рахунку 1:2? Я зауважив жодного. Тільки небезпечний штрафний на 80+ хвилині який традиційно бездарно пробив Малиновський. При тому, що на полі тоді ще був Сидорчуе, який б'є здалнко ні як не гірше....
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11.10.2020 09:16 Відповісти
 
 