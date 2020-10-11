У матчі Ліги націй УЄФА українська збірна програла команді Німеччини з рахунком 1:2

У третьому турі Ліги націй УЄФА 2020/21 футболісти збірної України в Києві поступилися національній команді Німеччини з рахунком 1: 2.

Авторами голів на НСК "Олімпійський" стали: Руслан Малиновський, який реалізував пенальті на 77-й хвилині, - у складі господарів, Маттіас Гюнтер (20) та Леон Горетцка (49) - у гостей, повідомляє Цензор.НЕТ.

У паралельному поєдинку групи 4 Ліги А збірна Іспанії у Мадриді взяла гору над командою Швейцарії - 1:0.

Турнірне становище після трьох турів: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 5, Україна - 3, Швейцарія - 1.

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Наступний матч в Лізі націй УЄФА збірна України зіграє 13 жовтня на НСК "Олімпійський" у Києві з іспанцями.