У матчі Ліги націй УЄФА українська збірна програла команді Німеччини з рахунком 1:2
У третьому турі Ліги націй УЄФА 2020/21 футболісти збірної України в Києві поступилися національній команді Німеччини з рахунком 1: 2.
Авторами голів на НСК "Олімпійський" стали: Руслан Малиновський, який реалізував пенальті на 77-й хвилині, - у складі господарів, Маттіас Гюнтер (20) та Леон Горетцка (49) - у гостей, повідомляє Цензор.НЕТ.
У паралельному поєдинку групи 4 Ліги А збірна Іспанії у Мадриді взяла гору над командою Швейцарії - 1:0.
Турнірне становище після трьох турів: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 5, Україна - 3, Швейцарія - 1.
Наступний матч в Лізі націй УЄФА збірна України зіграє 13 жовтня на НСК "Олімпійський" у Києві з іспанцями.
Топ коментарі
+15 Vedana
показати весь коментар11.10.2020 00:10 Відповісти Посилання
+14 Leutnant Schmidte
показати весь коментар11.10.2020 00:07 Відповісти Посилання
+10 Агамемнон
показати весь коментар11.10.2020 00:01 Відповісти Посилання
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В стране 15 хороших футболистов?
Что за дол____бы принесли на стадион вевезулы.? Этого позорище давно не было...
ни страны ни сборной у нас другой нема.
уважаю ваше мнение, остаюсь при своем.
Я не знаю, может за шесть лет уже одни настоящие патриоты Украины в сборной играют? Может что-то поменялось? Ну, если так, то я не прав.
Не йшов останній пас, до штрафного доходили. Коли програвали, коли вигравали пресинг.
Бущан - молодець. Другий гол - дуже прикрий. Але в захисті іноді були реальні =пожежі=.
На жаль, бракувало точності, сили удару. Могли забити ще спокійно.
Я б сказала (ще раз: враховуючи те, що не пильно стежила всі 90+4 хв за грою), що не вистачило сил і форми для кращого.
Німці зіграли теж не на повну потужність. Не знадобилося.
Подяка вболівальникам. Молодці !!! Навіть після свистка скандували Україна.
Удачі на вівторок, збірна.
Але співчуваю ..фанатикам..
))
Якщо не бачивши гру подивитися на рахунок 1:2, то може скластися враження запеклої боротьби.
Але боротьби як такої не було. Німці повністю контролювали гру, шансів на 2:2 не було і близько. Згадайте скільки разів Нлйєр падав у стрибку за м'ячем? Я запам'ятав тільки один раз - коли він тягнувся за пенальті. Скільки разів при 1:2 наші входили з м'ячем у карний майданчик німців за рахунку 1:2? Я зауважив жодного. Тільки небезпечний штрафний на 80+ хвилині який традиційно бездарно пробив Малиновський. При тому, що на полі тоді ще був Сидорчуе, який б'є здалнко ні як не гірше....