Тіхановська про зустріч Лукашенка з політв'язнями в СІЗО КДБ: Діалог у тюремній камері не ведеться

10 жовтня Олександр Лукашенко в слідчому ізоляторі КДБ спілкувався із заарештованими опозиціонерами. За словами лідера опозиції Світлани Тіхановської, Лукашенко визнав існування політв'язнів, яких раніше називав злочинцями.

Зустріччю із заарештованими представниками опозиції Олександр Лукашенко намагається послабити протести, заявила в Telegram Світлана Тіхановська, передає Цензор.НЕТ.

"Цією зустріччю Лукашенко визнав існування політв'язнів, яких раніше називав злочинцями. І якщо він хотів показати готовність до діалогу, то має звільнити політв'язнів негайно. Діалог у тюремній камері не ведеться. Він говорить про конституційну реформу, але робить це лише, щоб послабити наш протест. Ми продовжимо жорстко стояти на своєму і мирно домагатися нових виборів", - заявила вона.

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За словами політика, приїзд Лукашенка до опозиціонерів і дозвіл влади на її розмову із заарештованим чоловіком - блогером Сергієм Тіхановським - стали результатом тиску протестувальників.