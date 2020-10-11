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Тіхановська про зустріч Лукашенка з політв'язнями в СІЗО КДБ: Діалог у тюремній камері не ведеться

Тіхановська про зустріч Лукашенка з політв'язнями в СІЗО КДБ: Діалог у тюремній камері не ведеться

10 жовтня Олександр Лукашенко в слідчому ізоляторі КДБ спілкувався із заарештованими опозиціонерами. За словами лідера опозиції Світлани Тіхановської, Лукашенко визнав існування політв'язнів, яких раніше називав злочинцями.

Зустріччю із заарештованими представниками опозиції Олександр Лукашенко намагається послабити протести, заявила в Telegram Світлана Тіхановська, передає Цензор.НЕТ.

"Цією зустріччю Лукашенко визнав існування політв'язнів, яких раніше називав злочинцями. І якщо він хотів показати готовність до діалогу, то має звільнити політв'язнів негайно. Діалог у тюремній камері не ведеться. Він говорить про конституційну реформу, але робить це лише, щоб послабити наш протест. Ми продовжимо жорстко стояти на своєму і мирно домагатися нових виборів", - заявила вона.

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За словами політика, приїзд Лукашенка до опозиціонерів і дозвіл влади на її розмову із заарештованим чоловіком - блогером Сергієм Тіхановським - стали результатом тиску протестувальників.

Тіхановська про зустріч Лукашенка з політвязнями в СІЗО КДБ: Діалог у тюремній камері не ведеться 01

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626) КДБ Білорусі (57) політв’язні (1359) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+8
Таракан начал лавировать: чуёт, тварь, что конец близок:

недавно заявлял, что все протестующие - это наркоманы-уголовники или продажные агенты Запада, а сейчас устроил с ними же в тюрьме КГБ нечто вроде государственно-общественного совещания по вопросам гражданского примирения: переговоры за круглым столом, украшенным свежими цветами.
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11.10.2020 00:48 Відповісти
+7
Немає в людства часу на те, щоб давати диктаторам доживати свій вік.

Тихановская о встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ: Диалог в тюремной камере не ведется - Цензор.НЕТ 3675
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11.10.2020 00:46 Відповісти
+4
Тихановская о встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ: Диалог в тюремной камере не ведется - Цензор.НЕТ 5587
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11.10.2020 00:49 Відповісти
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Да давление оппозиции на луку очень серьезное, надавили раз - стал бегать с автоматом. еще надавили - поехал в сочи к гному, опять надавили и оказался в СИЗО КГБ. Если при следующем давлении, лука обьявит карлика президентом Беларуси, никто не удивится.
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11.10.2020 00:44 Відповісти
Немає в людства часу на те, щоб давати диктаторам доживати свій вік.

Тихановская о встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ: Диалог в тюремной камере не ведется - Цензор.НЕТ 3675
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11.10.2020 00:46 Відповісти
Таракан начал лавировать: чуёт, тварь, что конец близок:

недавно заявлял, что все протестующие - это наркоманы-уголовники или продажные агенты Запада, а сейчас устроил с ними же в тюрьме КГБ нечто вроде государственно-общественного совещания по вопросам гражданского примирения: переговоры за круглым столом, украшенным свежими цветами.
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11.10.2020 00:48 Відповісти
Тихановская о встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ: Диалог в тюремной камере не ведется - Цензор.НЕТ 5587
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11.10.2020 00:49 Відповісти
+100/500!
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11.10.2020 13:22 Відповісти
Света, любой диалог с усатым - это конец света.
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11.10.2020 00:59 Відповісти
Лукавый Эксгибиционист??
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11.10.2020 01:01 Відповісти
24 days from election..
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11.10.2020 01:03 Відповісти
Тихановская о встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ: Диалог в тюремной камере не ведется - Цензор.НЕТ 765
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11.10.2020 03:58 Відповісти
Путін знявши штани вижидає, хто краще вилиже йому задницю чи Лука, чи Свєта з Веронікою. Лука вирвався вперед, а дівкам прикро. Ось послухайте як улесливо стелеться під рашенфюрера білоруська "опозиція" https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/805095270238151/
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11.10.2020 06:15 Відповісти
Та да ! З Літви він якось ліпше ведеться той дійлог
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11.10.2020 07:18 Відповісти
У клапатлівага Бацькі Лукі нават для беларусаў-палітвязняв ў СІЗА заўсёды знойдзецца пара разумных слоў для навучаньня:
«Ну што? Домітінговалісь? Намайданілісь? Кожнаму кайло ў рукі ўсучу. Навучу жэрці бульбу так, што палосы на спінах павыступаюць, як у каларадскіх жукоў».
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11.10.2020 07:35 Відповісти
Какой диалог? Он их спрашивал не досаждают ли клопы и что им передать в камеру.
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11.10.2020 08:32 Відповісти
Davit nado samozvanca,stob byli prozracnyje vybori i otpustil vsex politzakliucionix.Ne mozet bit v Evrope kakoj to sssr vremion rezim
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11.10.2020 09:24 Відповісти
Почему.. ведется.. Только местами нужно поменять и все.
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11.10.2020 09:57 Відповісти
Уголовный кодекс надо чтить, бод боком у кураторов где-нибудь на побережье USA.
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11.10.2020 10:25 Відповісти
Сидеть в Европе и оттуда заявлять о "мудром политике Путине" это так "по-Тихановски". Тихановская - полнейшее разочарование.
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11.10.2020 11:27 Відповісти
tolko dva posla iz vsex ES stran ostalis Minske.
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11.10.2020 12:50 Відповісти
 
 