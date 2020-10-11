Тридцятирічним громадянам України пенсія, на яку можна вижити, вже не світить, - "слуга народу" Янченко

30-річні українці можуть не сподіватися, що після досягнення пенсійного віку отримуватимуть високі пенсії. Таку заяву зробила нардепка з фракції "Слуга народу" Галина Янченко.

Відповідну заяву вона зробила в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Мені 32 роки. І я думаю, що моєму поколінню пенсія, на яку можна вижити, вже не світить. Окрім того, я думаю, що пенсія, яку країна виплачує, це кошти, за які складно прожити", - сказала вона.

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Нардепка зазначила, що ситуацію з пенсійним забезпеченням може виправити пенсійна реформа і запровадження накопичувальних пенсій.

"Пенсійна реформа неминуча, її потрібно прийняти для того, щоб українські пенсіонери могли стати гідними людьми і забезпечувати собі нормальний рівень життя. Як європейські пенсіонери, які на пенсії можуть не виживати, а насолоджуватися прекрасною старістю, подорожувати, купувати нерухомість. Накопичувальна пенсійна реформа важлива, але до неї ми будемо йти поступово", - сказала вона.