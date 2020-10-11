Тридцятирічним громадянам України пенсія, на яку можна вижити, вже не світить, - "слуга народу" Янченко
30-річні українці можуть не сподіватися, що після досягнення пенсійного віку отримуватимуть високі пенсії. Таку заяву зробила нардепка з фракції "Слуга народу" Галина Янченко.
Відповідну заяву вона зробила в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Мені 32 роки. І я думаю, що моєму поколінню пенсія, на яку можна вижити, вже не світить. Окрім того, я думаю, що пенсія, яку країна виплачує, це кошти, за які складно прожити", - сказала вона.
Нардепка зазначила, що ситуацію з пенсійним забезпеченням може виправити пенсійна реформа і запровадження накопичувальних пенсій.
"Пенсійна реформа неминуча, її потрібно прийняти для того, щоб українські пенсіонери могли стати гідними людьми і забезпечувати собі нормальний рівень життя. Як європейські пенсіонери, які на пенсії можуть не виживати, а насолоджуватися прекрасною старістю, подорожувати, купувати нерухомість. Накопичувальна пенсійна реформа важлива, але до неї ми будемо йти поступово", - сказала вона.
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Когда дойдем до точки, начнем думать, как всегда.
брехня...
"Податки в Україні найвищі в Європі."
брехня ...
Зарплати захмарні є, це так.
Станом на 1 квітня загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 11 268 327 осіб
Найвищу пенсію в Україні отримують судді - 50 тисяч гривень. Про це повідомляється на сайті https://www.pfu.gov.ua/2122188-dani-pro-serednij-rozmir-pensiyi-stanom-na-01-04-2020/ Пенсійного фонду України .
Так, станом на 1 квітня загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 11 268 327 осіб, а середній розмір пенсійної виплати - 3170,14 грн.
За даними ПФУ, виплати отримували:пенсії за віком - 8 467 091 особа, середня пенсія - 3166,53 грн;по інвалідності - 1 411 732 особи, середня пенсія - 2499,74 грн;у зв'язку з втратою годувальника - 538 157 осіб, середня пенсія - 2753,18 грн;за вислугу років - 218 988 осіб, середня пенсія - 2882,06 грн;соціальні пенсії - 75 971 особа, середня пенсія - 1655,77 грн;довічне грошове утримання суддів - 3380 осіб, середня пенсія - 49 844,23 грн.
Крім того, пенсії військовослужбовців отримували 553 188 осіб, середня пенсія - 5378,17 грн.
https://zik.ua/news/ludyna/u_suddiv_naibilsha_pensiia_v_ukraini_statystyka_pfu_966863
Оклади суддям почала накручувати Лиса Драна після того як Вася Онопенко якого Вона примазала до вер. Суду, відмазав її від кримінальної справи по ЄЕСУ. Тому зараз багато суддів-пенсіонерів, отримують пенсії з "радянських" зарплат 300-500 дол, а отже середня пенсія це 8 000 для судді зразка 2004 року і 92 000 судді зразка 2018 року
Отака "золота" середина...
Зараз Судді КС і ВС отримують до 400 000 на місяць. І це "утримання", до смерті, значить і на "пенсії" отримуватимуть ,і вже отримують (!) стільки ж.
А нам розповідають про якісь там "середні" пенсії.
"(компанія Тимошенко, через яку пройшло газу на 11 мільярдів доларів)"
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"Вонючий газ" з паРаші до 2005 року коштував для України $50 за 1000 куб. м, або $0,05 за 1 куб.м . Робим розрахунок
$11 000 000 000 / 0.05 = 220 000 000 000 куб. м Тобто ЄЕСУ повинна була перегнати таку кількість газу в Україну. З 1995 р. по 2005 р. в середньому за рік Україна споживала 75 000 000 000 куб. м. Потрібно врахувати, що в Україні видобувалось свого газу 20 000 000 000 куб. м. Значить імпортного газу в Україну для споживання закачувалось 55 000 000 000 куб. м. Потрібно ще врахувати, що на той час поставляли газ з Середньої Азії.
Але вернемось до прахоботських баранів.
220 млрд. куб. м / 55 млрд. куб. м. = 4 роки. Тобто ЄЕСУ повинні були 4 роки монопольно поставляти в Україну газ. Золотий період ЄЕСУ був при Павлу Лазаренко з травня 1996 по червень 1997 року. Далі ВАНА пішла в політику і ЄУСУ були знищені.
Тому прахаботи читайте Інтернет і думайте про свої висЄри.
А з інвалідної кАляски як встала і пішла? прямо як у віршику
"Он лежал себе, лежал
А потом ка-а-ак побежал.
Метров сто а может двести,
Нет сортира в этом месте.
Нет сортира в этом месте -
Метров сто а может двести..."
Виплата пенсій відбувається з відрахувань поточно працюючого населення, і розмір її залежав , залежить , і буде залежати виключно від можливості виділення відсотка від доходів робітників.
І солідарна, і накопичувальна системи складаються з одного й того самого - відрахувань від зарплати (обидва примусових !) просто вважається що "добровільно" люди відраховуватимуть більше.
В українському варіанті обшахрають в обох випадках!
Ще перед пенсійною реформою 11 року, доля недержавних пенсійних фондів складала 12%.
Чули про банк Аркада? То хто тебе масовано атакує?
Що ж робити?
Колишній міністр Рева сказав прямо:"Купляйте долари і кладіть під подушку"
Держ.службовці виконують сервісні функції, обслуговують громадян, і точно їх доходи не повинні бути більшими, чим доходи тих,на кого вони повинні працювати,адже слуги не отримують більше, ніж хозяї,на яких вони працюють.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2188745-a-ak-z-pensiami-v-pivtoramilardnomu-kitai.html
Головний недолік, що в корумпованій державній системі управління НСПЗ не працює, навіть коли держава бере на себе гарантії на збереження коштів на особових рахунках НСПЗ. Тому нема чого заїкатись про НСПЗ, поки в державі гуляє корупція.
Що робити? - споконвічне питання ЛЮДСТВА.
Світ стоїть на порозі глобальної світової кризи. Загальний світовий борг перевищує більше чим в 2,5 рази світовий ВВП. Цей світовий пузир продовжує надуватися і у певний час він повинен вибухнуть. Всі цінні папери перетворяться в непотріб, нерухомість знеціниться - почнеться фінансово-економічний колапс, який викличе політичну і моральну кризу ЛЮДСТВА.
Тому довгострокове нагромадження бажано робити в банківське фізичне золото і тримати його в банках 3л.
Мне 72. Я наверное не доживу до того времени,когда перестанут платить пенсии. А вот детей жалко....Да,а насчет накопительной пенсии-обворуют,"лопнул" банк...
Пенсионер, будь патриотом-УМРИ!
https://censor.net/ru/n3224186
свіжим повітрям харчуйся
і в лапті узуйся.
Коли в прожитковій корзині 2-є трусів на рік, то це вже цікаво, бо 3-і труси то розкіш.
І як сказала моя сусідка пенсіонерка - Хворіти сьогодні, то - велика розкіш. Не кожен може собі дозволити хворіти.
Більше четверті населення за лінією бідності, а 5% населення жирують. От в цьому і вся причина.
Пенсионер, которого не взяла корона, агент Кремля!
Відповідно Данія рухалась до такого стану багато віків.
І ще одна цікава річ в Данії протестантська церква, в в Україні православна церква. Так от, ВВП на душу населення у Світі по релігійній прикметі розміщуються наступним порядком
1. Протестанти
2. Католики
3. Православні
4. Мусульмани.
Все ж таки релігія мала певний вплив, як на менталітет народу так і матеріальний і моральний стан суспільства.
А знаешь почему в Дании так , а в Украине по другому ? Это очень простой ответ . Потому что датчане не знают русского языка и тем самим на них нет влияние русского , агрессивного , фальшивого , лицемерного мира . Ещё один пример , это Финляндия и Норвегия . Что бы было сегодня с Норвегией , если бы Норвегию в 1945 году «освободили « советские освободители ? Карабах ? Приднестровье? Ордло? Как только украинцы забудут русскою речь , а этот вакуум заполнять английским языком, поменяется менталитет с быдлячо-русского , советского на человеческий и тогда все получается . По другому никак . Быдлячо-русский менталитет, это разрушительный , а не созидательный !
И тебе вернут деньги из коронавирусного фонда
Вот уж пенсионеры укроповские живучие какие!
А мечты о коммунизме (шоб работать когда захочу, выпить как только захочу и закусить за счет общества) возникают в голове каждого, когда он встает в понедельник утром, чтобы идти на работу! И Ленин тут ни при чем - он только себя "директором понедельника" назначил. Кому похмел, кому расстрел - он себе право решать выцыганил у баранов...
Штаны себе купи...
И похмелись, если есть за что после уплаты в днр и лнр.
А на деле кричат, почему маленькая пенсия?
Ничего, вот корона должна ещё поработать, бо шось пока не того...
Народ может налоги не платить но не официально, ну самую малость,потому что все равно пенсий, образования, субсидий, медицины финансироваться не будет, даже армия будет без современного оружия, деньги только на содержание но ни как не на оборону, но официально налиги еще сильнее увеличат, что бы неугодных можно было посадить.Весь бюджет пойдет на выплату долга и содержание "правоохранительной" системы.
А в замен они финансовые круги Запада ну те кто рапряжается эмиссионеым станком, особенно в кризис завезут сюда свои инвестиции, оборудование, вооружение и поставят под контроль все активы Украины не только Землю,леса, порты, береговую линию и шельф с многочисленной симтемой Меделеева, но всю територию.Вым ни чего не светит, можете не платить, гсударство не ваше, а если будете возмущаться посадим за ту же неуплату налогов.
Ну что ты мелешь?
"...неугодные Западу люди от власти Януковича ни один не пострадал все живут препиваючи на Западе..." - так может они были угодны украинцам? Кто это так припеваючи из "власти Януковича" живёт на Западе. Не он ли сам?
"...таким дорогим для Украинского народа-населения "шестеркам"как Янченко, Шмиыгаль доручили намекнуть на правду, что будет..." - люди при памяти и так знают, что будет. И без таких "экспертов" как Янченко. Работай на себя, занимайся предпринимательской деятельностью, а не смотри на "любимых" властей и считай бюджет, к которому ты не имеешь отношения. А так тебя будут "любить" (и любят) вечно - при "злочинных", "революцийных", "соросовских" (???) и др. властях? Какие долги? У тебя? Бери лопату и в@******!
"...даже армия будет без современного оружия..."
"...а потом финансовые круги Запада ну те кто рапряжается эмиссионеым станком, особенно в кризис завезут сюда свои инвестиции, оборудование, вооружение и поставят под контроль все активы..." - инвестиции в кризис - это плохо? Так армия будет без оружия или всё-таки соросы поставят и "оборудование" и "вооружение"? Противоречите сами себе.
Главное я понял: Москву побеждать уже не надо (Жму руку. Обнимаю), теперь нужно бороться с "соросятами", которые хотят забрать все активы (чьи, твои?), поработить укропов и наверняка "чипировать".
Ты идиот?
При этом заниматься предпринимательством, зная что малый бизнесейчас в основном выживает,действительно брать лопату и киддать по дальше только в нынешних условиях если ты не при бюджете тоже надо уметь заработать и если ты не видеш плохого в том, что владельцем бизнеса будут не Украинцы которые сами себе будут решать сколько себе платить , а дядя который всю прибыль отправит за границу продав нам товар из наших составляющих и то что ты считаеш нас идиота удивительно , но это тоже не важно, как то без нас народ разберется.
По поводу иностранного оружия, Украине не передается, а служит, как полицейская мисия для охраны купленных активов и ни какого отношеия к обороне не имеет потому, что с РФ воевать ни кто не собирается-это проблема только Украины-аксиома.
Победить Рф это невозмжно, если они сами себя не угроблят, защитить Ураину когда все разворовали и выехать на солдатах это не целесообрзно хотя возможно потому, что наши солдаты безценны и пока они защищают рубежи надо что бы Украина становилась нармальной страной типа Польши, тогда точно и РФ победим.
Пишете безграмотно,путано,нелогічно...
Ви можете нормально,по пунктам написати, що саме пропонуєте, щоб покращити стан речей?
Я, чесно кажучи, вже вжив добряче коньяку, почитав того Серьогу, і навіть не знаю, що йому відповісти... Таке враження, що допис створено якоюсь автоматизованою системою за встановленим алгоритмом: набір вкрай сумнівних тверджень (продукування рашистів - скрєпніков) накшталт "знаменитого" "соросовського" режиму, котрий "все вивозить з України", "...победить Рф это невозможно...", одновременно "...выехать на солдатах это не целесообрзно хотя возможно потому, что наши солдаты безценны и пока они защищают рубежи надо что бы Украина становилась нармальной страной типа Польши, тогда точно и РФ победим и т.д."
Бухону пока пива...
Как достигается Это не секрет , было бы желание для чиновника,исполнять свои слудебные обязательсва, а не только получать привилегии и грабить страну во время войны и пандемии.
Любой человек может посмотреть экономические показатели Польши и их законы и исполнение, как организована экономика , прежде всего это рыночная конкурентная экономика с отсутствием коррупции, монополизма,начиная в финансовой сфере и заканчивая сельским хозяйством, приватизация проводится открыто по рыночным ценам, стратегические объекты приватизируются частями где государство имеет не менее 51% как облэнерго, шахты или приватизируется народом, как Земля, а не властью.
Сравните лишь три показателя:,% ставка по кредитам, % по долгам государства и курс национальной валюты и поймете, что коррупция, монополизм и разрушение экономики в Украине возвела в ранг закона, а теперь как следствие власть отказывается выполнять социальные обязательства от имени государства перед народом по пенсиям и то нищенским или вы не видете, что Украина платит по долгам 15%,а Польша 1,5% при депозите в валюте 2% куда девается разница с бюджета?
или вы не понимаете, что 13% государство переплачивает, а умножте на долг и получим примерно 200 миллрд.грн. уходит просто из бюддета и таких схем не одна только помоменьше.
Кредит для бизнеса 20%, а в Польше 4% вот лакмусовая бумажка корупции и что власть не работет на страну, можно закрыть страну как прочитаную книгу и нормальные инвестиции сюда ни когда не пойдут, расчитаные на технологии и экспорт, а пойдут на покупку Земли , лесов и других ресурсов , а затем из украинских сырья, сотавляющих офшоры буду продавать нам продукцию, тоесть денежные потоки от так щваных инвестиций идут не в страну , а из ее. Не Украина будет становиться заможной державой, а другие благодаря коррупционному руководству.Потому и минимальная пенсия в Польше в разы выше и полиции там меньше, а средняя пенсия не 3, 5 тыс.грн., а 400 евро и все у их в порядке и больницы всем обеспечены .
Что набо беречь каждого солдата, а не призывать на амбразуру к шапкозакидательским Пировым победам , как предыдущий Пан, а потом подписывать новые соглашения не выгодные для страны , какие же это рашистские нарративы?А что делать для покращення ситуации с выплатами пенсий и всего другого, я писал делать все под копирку как в Польше, тем более как там вы должны знать раз у вас отмечено пльским флажком.
И еще вопрос так не платить ЕСВ? Пенсии все равно не видать?
Напомню: один из таких грамотеев т-щ жулькин министр Пинзэнык вместе со своей супругой с паяльниками в заднице немного посидели и сразу вспомнили о том, что им не принадлежит и с радостью поделились с робингудами, которые также пожаловали к ним в поместье за своей пенсией
А Пєціку 4-и вУтюга - один на груди два на пузо і один на яйця і ПФУ буде переповнений.
Это когда вас из дурдома выпустят? Всё таки рассчитываешь, что твою дурку расформируют, а вас, шизиков, выгонят под жопу?
Да не, твою вроде пока не планируют. Так что сиди тихо.
Не опоздай на ужин - сегодня пюре и жареная селёдка.
Пенсіонерів він придумав знайомих...
А от я знаю і пенсіонерів, що отримують пенсії з двох різних фондів, і чув, скажімо так, про переселенців, що отримують виплати з українського бюджету, при цьому ніколи фізично не виїжджали з ордло (наразі трохи цю тєму в Лісічанську/Сєвєродонецьку прикрили, а от Марік - клондайк!). Ну не додумався молоть про такі суми, як то Олєкса той собі видумав!
Депутати від слуг після дострокових парламентських виборів. Що самі на-голосували те і матимуть.