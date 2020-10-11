Чехія прийняла з Білорусі на лікування 43 постраждалих під час протестів: Вогнепальні поранення, переломи, травми очей і вух після вибуху гранати

Наразі Чехія надала допомогу 10 громадянам Білорусі, які постраждали під час протестів проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Радіо Свобода на основі даних Міністерства внутрішніх справ Чехії, передає Цензор.НЕТ.

10 жовтня чеське МВС заявило, що ці громадяни Білорусі постраждали від рук співробітників сил безпеки, деякі з них досі мають сліди тортур. Майже всім потрібна психологічна допомога.

Від самого початку Міністерство внутрішніх справ чекало прибуття декількох десятків білорусів, 43 з яких наразі прибули до Чехії. "Ми розраховуємо, що загалом приїде близько 50 пацієнтів. Зараз наймолодшому з них 15 років, найстаршому - 56 років", - повідомили в міністерстві.

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Більшість пацієнтів із Білорусі вже прооперували. За словами міністра внутрішніх справ Яна Гамачека, їхні травми виявилися більшими, ніж очікувалося.

"Це вогнепальні поранення, численні переломи, травми очей і вух після вибуху гранати, а у деяких людей навіть є сліди тортур", – сказав Гамачек.

Витрати на лікування, зокрема транспорт, покрило Міністерство внутрішніх справ Чехії.

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Пацієнтів відбирала спеціальна гуманітарна рада, до складу якої входили представники білоруської діаспори в Чехії. Білорусів перевозили до Чехії індивідуально повітряним або наземним транспортом.