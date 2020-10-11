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Новини
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Байден назвав "єдину умову" поразки на виборах: Шахрайство на виборчих дільницях

Байден назвав

Лише шахрайство може стати причиною поразки демократів на листопадових президентських виборах у США.

Про це заявив кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден, виступаючи перед своїми прихильниками в Пенсільванії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

"Обов'язково голосуйте, бо єдина умова, за якої ми можемо програти, - це шахрайство на виборчих дільницях... Ідіть туди і дивіться пильно", - сказав він.

Раніше кандидат від демократів попереджав, що суперник від республіканців чинний президент Дональд Трамп спробує "у непрямий спосіб вкрасти" перемогу на виборах, виставивши голосування поштою як "шахрайство".

Водночас Байден підкреслив, що прийме будь-які результати голосування. "Я збираюся прийняти результат цих виборів, і крапка", - сказав він журналістам.

Читайте також: Байден у передвиборчих перегонах випереджає Трампа на 16%, - опитування

Трамп також неодноразово попереджав про можливість шахрайського підрахунку результатів голосування, посилаючись на те, що це можливо під час голосування поштою, проти чого він рішуче виступає.

Передбачається, що метод голосування поштою стане популярним через пандемію коронавірусу.

Спостерігачі зазначають, що президент Трамп ухиляється від прямих відповідей на запитання, чи прийме він однозначно результати виборів.

Автор: 

Байден Джо (2893) вибори (6724) США (23598)


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Топ коментарі
+7
РАБссиянцы уже вне игры.Эрдоган вылечил рюсских баранов только дронами... Вялика-СкреПОНОСные мне вас жаль...
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11.10.2020 08:57 Відповісти
+5
Байден международный коррупционер. Когда в Украине будет настоящая власть и не по-мове, а по духу, вскроются все коррупционные связи байдена и демократов по обворовыванию Украины и этот мега-скандал поставит на уши весь Запад. И возможно с этого начнётся занепад Запада, ибо люди там увидят, что ими правят алчные, жадные и тупые коррупционеры - мрази.
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11.10.2020 08:58 Відповісти
+5
Прокуратура США уже раскрыла мега=скандал с Коломойским на 470 миллиардов долларов.
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11.10.2020 09:00 Відповісти
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Трамп не признает поражения
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11.10.2020 08:48 Відповісти
Тогда - ход конём по голове!
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11.10.2020 14:48 Відповісти
еще один...
если рыжий не - фальсификации на выборах.
если байден не - тоже они.
с етих дидов уписятся можна...
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11.10.2020 08:49 Відповісти
Мені якось до лампочки їхні розборки.
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11.10.2020 08:49 Відповісти
Та пох шо тебе до лампочки. Било б до лампи не писал херню.
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11.10.2020 10:28 Відповісти
Не похкай, салабон. Я висловив свою думку на форумі. Чим невдоволений?
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11.10.2020 10:31 Відповісти
Не люблю балаболов.
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11.10.2020 10:32 Відповісти
Ну тоді проходь мимо і не пхай свого носа куди не просять. Байден назвав "єдину умову" поразки на виборах: Шахрайство на виборчих дільницях - Цензор.НЕТ 1843
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11.10.2020 10:42 Відповісти
нє ну ти дійсно якусь тупню постиш... пох, то не пиши ніх
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11.10.2020 11:43 Відповісти
Чувак, йди сам гуляй, якщо розуму не маєш.
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11.10.2020 14:22 Відповісти
Джо, это единственное условие перевесит все твои остальные плюсы! У Трампа хорошие консультанты в этом "единственном"
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11.10.2020 08:49 Відповісти
Включит дурака что Лукашешску или Путлер и Гудбай Омерика
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11.10.2020 08:49 Відповісти
Трамп должен довалить РАБссиянские Потоки вместе с Турецкими... И РАБссия встанеть с каленкав..как на Сочинской ОЛЕНЬпияде...
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11.10.2020 08:51 Відповісти
Домбасюра зникни звідси.
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11.10.2020 08:57 Відповісти
Я ЗА! На Красной площади.
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11.10.2020 09:03 Відповісти
Фальсификация выборов возможна даже в США. Это совсем не повод для стенаний и завываний в стиле "все пропало". Надо просто трезво смотреть на мир и делать свое дело!
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11.10.2020 08:56 Відповісти
РАБссиянцы уже вне игры.Эрдоган вылечил рюсских баранов только дронами... Вялика-СкреПОНОСные мне вас жаль...
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11.10.2020 08:57 Відповісти
Езжай в Сирию и Ливию.нафиг те Армения?
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11.10.2020 09:05 Відповісти
Байден международный коррупционер. Когда в Украине будет настоящая власть и не по-мове, а по духу, вскроются все коррупционные связи байдена и демократов по обворовыванию Украины и этот мега-скандал поставит на уши весь Запад. И возможно с этого начнётся занепад Запада, ибо люди там увидят, что ими правят алчные, жадные и тупые коррупционеры - мрази.
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11.10.2020 08:58 Відповісти
А расскажи нам за рыжего Додика, который со времен перестройки моет криминальное бабло для кремлевской гэбни
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11.10.2020 10:09 Відповісти
Рыжий додик это кто?
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11.10.2020 13:24 Відповісти
Прокуратура США уже раскрыла мега=скандал с Коломойским на 470 миллиардов долларов.
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11.10.2020 09:00 Відповісти
Кім Чен Ин попісяв на Трампа, а через деякий час і покакає!
В США також 73% "рулят"!
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11.10.2020 09:00 Відповісти
Байден і його комуняки, що вважають антіфу ідеєю, вже готуються до невизнання результатів, але їм це не допоможе.
Трамп 2020!
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11.10.2020 09:18 Відповісти
Байден назвав "єдину умову" поразки на виборах: Шахрайство на виборчих дільницях - Цензор.НЕТ 3313 а сюда все ходють поклонится Идолу стадо баранов
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11.10.2020 09:25 Відповісти
И ведь особо никто и не задумывается, зачем в сердце столицы стоит Вавилонский зиккурат с трупом. Хотя Путькин прировнял как-то Ленина к святым мощам))
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11.10.2020 10:50 Відповісти
Не с трупом, а с гнильём!
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11.10.2020 14:50 Відповісти
Стараниями Трампа США вошли в эпоху турбулентности.
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11.10.2020 09:30 Відповісти
Надеюсь американцы достойно оценят его заслуги. Там кстати электрический стул еще не отменили?
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11.10.2020 09:41 Відповісти
Байден назвав "єдину умову" поразки на виборах: Шахрайство на виборчих дільницях - Цензор.НЕТ 496Байден назвав "єдину умову" поразки на виборах: Шахрайство на виборчих дільницях - Цензор.НЕТ 3199
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11.10.2020 09:31 Відповісти
После наглого отравления Навального маржа для манёвра у западных лидеров сузилась, если ещё и учесть демонстративно наглое пведе6ие россии, где не желали это отравле6ие расследовать или вообще сказали, что Навальный 'сам себя отравил', тем не менее, Трамп ни разу не высказался об этом факте, тем самым демонстрируя своё нежелание ссориться с вовой путеным.
Джо Байден же ассоциируется с усилением поддержки НАТО, развитием отношений с европейским союзом и с Украиной. Наша борьба с арессором совпадает со стратегическими интересами Штатов.
Поэтому мне нравится Байден, конечно. Единственное, это преклонный возраст. Он даже старше дедушки Трампа.
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11.10.2020 10:17 Відповісти
байден с китаем ассоциируется с ним же ассоциируются и еврошлюхи. при байдене глобальные корпорации захватят власть полностью и навсегда. устроят диверсификацию и социализм
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11.10.2020 11:55 Відповісти
При срампе мировой порядок разрушится так быстро, что не успеете осознать
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11.10.2020 12:45 Відповісти
Посредством маразма дойдем до оргазма. Дедуган разбушевался.
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11.10.2020 10:20 Відповісти
сегодня психология выбралась на ведущую позицию в деле оболванивания каждого чела в отдельности и сбивания всех в лехкоуправляемую толпу. так шо даже если ********** и не подсуетится, то у кого власть- того и основные кукловоды )
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11.10.2020 10:24 Відповісти
Молодец Байден, отличный ответный ход!
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11.10.2020 10:31 Відповісти
https://tass.com/world/1209933 Trump prefers to trust Putin, not US intelligence - US vice-presidential candidate

Trump prefers to trust Putin, not US intelligence - US vice-presidential candidate The American intelligence community told that Russia meddled in the US election in 2016, Kamala Harris said NEW

Трамп воліє довіряти Путіну, а не американській розвідці - кандидат у віце-президенти США Американське розвідувальне співтовариство заявило, що Росія втрутилася в американські вибори 2016 року, заявила Камала Гарріс НОВО.

Байден назвав "єдину умову" поразки на виборах: Шахрайство на виборчих дільницях - Цензор.НЕТ 7352
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11.10.2020 11:08 Відповісти
Ссылка на "Телеграфное Агентство Советского Союза", в Украине этот ресурс запрещён. Старая песня - "Трамп доверяет *****", и об этом пишет кремлёвская помойка. РФ сделает всё для создания и поддержания бардака в США.
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11.10.2020 12:49 Відповісти
washingtonpost

https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/10/06/trumps-team-trusts-russian-intelligence-over-us-intelligence/ Trump's team trusts Russian intelligence over U.S. intelligence

theguardian
https://www.theguardian.com/us-news/2018/jul/16/trump-shows-trusts-ex-kgb-agent-putin-more-than-us-intelligence Trump shows he trusts an ex-KGB agent more than US intelligence New line on Russia opens up an unprecedented chasm between London and Washington Patrick Wintour Diplomatic editor

For those hoping the US president would refrain from making unwarranted concessions to Vladimir Putin, the omens were not good. Before his departure for Europe, Trump predicted the Putin conversation was likely to be easier than his discussions with his Nato allies https://www.theguardian.com/politics/2018/jul/15/theresa-may-donald-trump-told-me-to-sue-the-eu and Theresa May .

-
https://news.yahoo.com/why-trump-never-investigated-russian-100712653.html Why Trump was never investigated as a Russian agent

Donald Trump never was investigated to determine if he is a Russian agent or asset according to an explosive book published Tuesday by a Pulitzer Prize-winning investigative reporter.
In https://www.amazon.com/Donald-Trump-United-States-President/dp/1984854666/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr= Trump v. The United States , Michael S. Schmidt reports Special Counsel Robert S. Mueller III's team was barred from investigating whether Trump, who has many known connections to Russian criminals and who says he trusts Putin over American intelligence agencies, was a Russian agent.Байден назвав "єдину умову" поразки на виборах: Шахрайство на виборчих дільницях - Цензор.НЕТ 3983
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11.10.2020 17:46 Відповісти
Вот и я об этом - куча СМИ пишет про то что Трамп кремлёвский агент, а Вы даёте ссылку на запрещённый в Украине запоребриковый ресурс - "Телеграфное Агентство Советского Союза"...
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11.10.2020 19:46 Відповісти
Have you read the link? From what resources?
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11.10.2020 22:06 Відповісти
Когда Вы гуглите, первым выпадает вариант "Телеграфного Агентства Советского Союза", мне этого парашюта достаточно.
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11.10.2020 22:28 Відповісти
https://www.yahoo.com/
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11.10.2020 22:45 Відповісти
Да пофиг, поисковик изучает Ваши предпочтения, а Ваши предпочтения - это "Телеграфное Агентство Советского Союза".
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11.10.2020 23:07 Відповісти
I realized. You, simple laptenog. From the Moscow region.
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11.10.2020 23:21 Відповісти
Конечно, конечно - Вы даёте ссылку на ТАСС, потом зачем-то пытаетесь оправдываться, а лаптеног - я
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11.10.2020 23:28 Відповісти
Эти мошенники, чьи надо мошенники.
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11.10.2020 14:52 Відповісти
То же самое касается и зильонского с его сворой. Ведь дядя авака «сработает» как же как и на «президентских»??? Ведь на это вся надежда?
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11.10.2020 15:22 Відповісти
Ну каанеешна! Дерьмократы-неосоциалисты фактически обьявили что не признают победу Трампа ни при каких условиях. Они не допускают что просто больше американцев может проголосовать за Рыжего. Прогрессисты в открытую заявили что закона для них не существует и что своего поражения они не признают. Добро пожаловать в неосоциализм соросовского разлива!
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11.10.2020 17:53 Відповісти
сонный антифа джо в пролёте.
Трамп 2020!
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11.10.2020 21:23 Відповісти
 
 