Байден назвав "єдину умову" поразки на виборах: Шахрайство на виборчих дільницях
Лише шахрайство може стати причиною поразки демократів на листопадових президентських виборах у США.
Про це заявив кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден, виступаючи перед своїми прихильниками в Пенсільванії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.
"Обов'язково голосуйте, бо єдина умова, за якої ми можемо програти, - це шахрайство на виборчих дільницях... Ідіть туди і дивіться пильно", - сказав він.
Раніше кандидат від демократів попереджав, що суперник від республіканців чинний президент Дональд Трамп спробує "у непрямий спосіб вкрасти" перемогу на виборах, виставивши голосування поштою як "шахрайство".
Водночас Байден підкреслив, що прийме будь-які результати голосування. "Я збираюся прийняти результат цих виборів, і крапка", - сказав він журналістам.
Трамп також неодноразово попереджав про можливість шахрайського підрахунку результатів голосування, посилаючись на те, що це можливо під час голосування поштою, проти чого він рішуче виступає.
Передбачається, що метод голосування поштою стане популярним через пандемію коронавірусу.
Спостерігачі зазначають, що президент Трамп ухиляється від прямих відповідей на запитання, чи прийме він однозначно результати виборів.
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если рыжий не - фальсификации на выборах.
если байден не - тоже они.
с етих дидов уписятся можна...
В США також 73% "рулят"!
Трамп 2020!
Джо Байден же ассоциируется с усилением поддержки НАТО, развитием отношений с европейским союзом и с Украиной. Наша борьба с арессором совпадает со стратегическими интересами Штатов.
Поэтому мне нравится Байден, конечно. Единственное, это преклонный возраст. Он даже старше дедушки Трампа.
Trump prefers to trust Putin, not US intelligence - US vice-presidential candidate The American intelligence community told that Russia meddled in the US election in 2016, Kamala Harris said NEW
Трамп воліє довіряти Путіну, а не американській розвідці - кандидат у віце-президенти США Американське розвідувальне співтовариство заявило, що Росія втрутилася в американські вибори 2016 року, заявила Камала Гарріс НОВО.
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/10/06/trumps-team-trusts-russian-intelligence-over-us-intelligence/ Trump's team trusts Russian intelligence over U.S. intelligence
theguardian
https://www.theguardian.com/us-news/2018/jul/16/trump-shows-trusts-ex-kgb-agent-putin-more-than-us-intelligence Trump shows he trusts an ex-KGB agent more than US intelligence New line on Russia opens up an unprecedented chasm between London and Washington Patrick Wintour Diplomatic editor
For those hoping the US president would refrain from making unwarranted concessions to Vladimir Putin, the omens were not good. Before his departure for Europe, Trump predicted the Putin conversation was likely to be easier than his discussions with his Nato allies https://www.theguardian.com/politics/2018/jul/15/theresa-may-donald-trump-told-me-to-sue-the-eu and Theresa May .
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https://news.yahoo.com/why-trump-never-investigated-russian-100712653.html Why Trump was never investigated as a Russian agent
Donald Trump never was investigated to determine if he is a Russian agent or asset according to an explosive book published Tuesday by a Pulitzer Prize-winning investigative reporter.
In https://www.amazon.com/Donald-Trump-United-States-President/dp/1984854666/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr= Trump v. The United States , Michael S. Schmidt reports Special Counsel Robert S. Mueller III's team was barred from investigating whether Trump, who has many known connections to Russian criminals and who says he trusts Putin over American intelligence agencies, was a Russian agent.
Трамп 2020!