Байден назвав "єдину умову" поразки на виборах: Шахрайство на виборчих дільницях

Лише шахрайство може стати причиною поразки демократів на листопадових президентських виборах у США.

Про це заявив кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден, виступаючи перед своїми прихильниками в Пенсільванії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

"Обов'язково голосуйте, бо єдина умова, за якої ми можемо програти, - це шахрайство на виборчих дільницях... Ідіть туди і дивіться пильно", - сказав він.

Раніше кандидат від демократів попереджав, що суперник від республіканців чинний президент Дональд Трамп спробує "у непрямий спосіб вкрасти" перемогу на виборах, виставивши голосування поштою як "шахрайство".

Водночас Байден підкреслив, що прийме будь-які результати голосування. "Я збираюся прийняти результат цих виборів, і крапка", - сказав він журналістам.

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Трамп також неодноразово попереджав про можливість шахрайського підрахунку результатів голосування, посилаючись на те, що це можливо під час голосування поштою, проти чого він рішуче виступає.

Передбачається, що метод голосування поштою стане популярним через пандемію коронавірусу.

Спостерігачі зазначають, що президент Трамп ухиляється від прямих відповідей на запитання, чи прийме він однозначно результати виборів.