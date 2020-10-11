В Україні за добу від COVID-19 померли 85 осіб, 937 одужали, виявлено 4 768 нових випадків

В Україні станом на ранок неділі, 11 жовтня, зафіксовано 4 768 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

За добу одужали 937 пацієнтів, померли 85 хворих.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 261 034 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (593), Києві (502), Хмельницькій (328), Житомирській (302) областях.

Днем раніше, 10 жовтня, лабораторно підтверджено найбільшу кількість інфікованих коронавірусом - 5 728, 9 жовтня - рекордні 5 804 хворі, 8 жовтня - 5397, 7 жовтня - 4753 нові випадки захворювання, 6 жовтня - 4 348 випадків.

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