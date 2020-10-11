В Україні за добу від COVID-19 померли 85 осіб, 937 одужали, виявлено 4 768 нових випадків
В Україні станом на ранок неділі, 11 жовтня, зафіксовано 4 768 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
За добу одужали 937 пацієнтів, померли 85 хворих.
Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 261 034 осіб.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (593), Києві (502), Хмельницькій (328), Житомирській (302) областях.
Днем раніше, 10 жовтня, лабораторно підтверджено найбільшу кількість інфікованих коронавірусом - 5 728, 9 жовтня - рекордні 5 804 хворі, 8 жовтня - 5397, 7 жовтня - 4753 нові випадки захворювання, 6 жовтня - 4 348 випадків.
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В процветающей ДЫныРЕ никакого ковида не может быть по умолчанию.
Потому как лечения от него нет там почти никакого.
Вот видите как спокойно родители отпускают своих деток в цирк.
Ну а чем еще им заниматься если в школах до 25 октября дистанционное обучение.
Вообщем, собираться толпами нельзя, но если хочется то можно.
Зашел в "Народную аптеку" - масок ёк.
Я понимаю, к выборам власть хочет "понравится", но это ведь преступление. (с моей точки зрения).
Как так, министр здравоохранения говорит одно а в стране делают всче по другому.
Это говорит что власти в стране нет.
После такого матча на этом же стадионе надо разворачивать дополнительные койки для этих болельщиков.
Почему люди (болельщики) идут на такие риски-- это еще одна загадка. Наверное это из числа избирателей Зеленского.
)))) ну то есть вирус договорился с УЕФА ?
А когда эти болельщики заболеют, их УЕФА будет лечить ?
1. Самое печальное что они то могут и вылечится, но заразят (по сути убьют) своих близких , которые могут не пережить эту инфекцию.
2. Никто в мире еще не может ответить сколько новых инвалидов появится из числа тех кто вроде бы вылечился от ковида. Сейчас обнаруживаются весьма неприятные последствия, которые дают серьезные осложнения и паталогии. Даже у детей, которые вроде бы переносят болезнь "легко"
7 погибших 33 раненых вытащили из под завалов
Успішність формування імунного захисту, залежить від величини первинної «дози» короновірусів, що потрапили в організм.
Едешь ли в поезде, в автомобиле,
Или гуляешь, хлебнувши винца,-
При современном машинном обилье
Трудно по жизни пройти до конца.
Вот вам авария: в Замоскворечье
Трое везли хоронить одного,-
Все, и шофер, получили увечья,
Только который в гробу - ничего.
коронобесами как и какие то бессимптомные суслики. Температуры нет но больничный лист
есть для ковида а для остальных вирусов и не мечтайте. И 40 тыс на больного заведению
Ну как тут не поверить в ковид всемогущий. Шарлатаны вы за это ответите.