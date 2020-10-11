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ОБСЄ закликає Вірменію та Азербайджан обмінятися полоненими і загиблими, МКЧХ пропонує допомогу

ОБСЄ закликає Вірменію та Азербайджан обмінятися полоненими і загиблими, МКЧХ пропонує допомогу

Чинний голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама вітає домовленості між Азербайджаном і Вірменією про припинення вогню.

Про це йдеться в заяві ОБСЄ 10 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Нам потрібна стабільність, як на місці, так і в процесі, курованому співголовами Мінської групи. Угода, якої вночі (проти 10 жовтня. - Ред.) досягнули в Москві Вірменія та Азербайджан, відкриває нам шлях до відновлення змістовних переговорів у погодженому форматі", - повідомляє пресслужба організації.

Рама висловив стурбованість збільшенням кількості загиблих через загострення в Нагірному Карабасі, а також закликав до гуманітарної паузи "для обміну військовополоненими та іншими затриманими, а також останками вбитих під час бойових дій".

Читайте також: Війна після перемир'я триває: "Байрактари" атакували шість вірменських гаубиць і два БМ-21 ГРАД. ВIДЕО

Міжнародний комітет Червоного Хреста вже висловив готовність сприяти обміну тілами загиблих під час воєнних дій у Нагірному Карабасі та полоненими військовослужбовцями.

"Ми сподіваємося, що цю процедуру буде здійснено швидко, щоб тіла жертв бойових дій було повернуто їхнім родичам. Ми також готові сприяти звільненню осіб, які перебувають в ув’язненні у конфліктуючих сторін, щоб вони могли возз’єднатися зі своїми сім’ями", - зазначив директор Регіонального управління оперативної діяльності МКЧХ у Європі та Центральній Азії Мартін Шюпп.

Читайте також: Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я у Карабасі з опівдня 10 жовтня

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) ОБСЄ (3515) Червоний Хрест (405) перемир’я (996) Рама Еді (25)


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Топ коментарі
+8
Обмен пленными ( которых я думаю там единицы) и телами погибших нужно производить по линии Международного Красного Креста и непосредственно это делать где то на границе Азербайджана с Арменией вне Карабаха, т.е. линии фронта. А для этого не какого перемирия не нужно, ну может на день что бы собрать тела. Пашинят опять обратился к международной общественности с призывом признать право на независимость Карабаха. ( какая независимость когда Карабах на нынешний момент это составная часть Армении, иначе почему Армения ведет боевые действия). ну и какие мирные переговоры в таком случае.. Что остается делать Азербайджану. Получается все это затеяно только с целью дать Армении возможность прийти в себя и собраться с силами.
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11.10.2020 09:51 Відповісти
+5
Азейбарджанцы призывают к миру ар
https://www.youtube.com/watch?v=xtwoVTZvCVo

https://www.youtube.com/watch?v=uUFy7BHWaHM
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11.10.2020 09:53 Відповісти
+4
В том то и дело, там другой брат на горизонте, итнефиг было с арами что то подписывать, только ещё на 30 лет растянуть войну
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11.10.2020 09:51 Відповісти
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В том то и дело, там другой брат на горизонте, итнефиг было с арами что то подписывать, только ещё на 30 лет растянуть войну
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11.10.2020 09:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tC4DIrJeL08&has_verified=1

наши тоже так умеют, я гарантирую 14 год мариновка
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11.10.2020 09:55 Відповісти
Это под Новозвановкой... 15 год... Может вы не то видео выложили?
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11.10.2020 10:27 Відповісти
Ніт мариновка 14 год
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11.10.2020 15:18 Відповісти
Мариновка была летом, а на видео зима...
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11.10.2020 16:50 Відповісти
аха сорян это не тот видос
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12.10.2020 10:43 Відповісти
а шо там и пленнных берут?
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11.10.2020 09:46 Відповісти
Берут в плен.
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11.10.2020 09:48 Відповісти
Вынуждены брать, сами сдаются!
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11.10.2020 09:49 Відповісти
там на уничтожение война... - какие пленные?
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11.10.2020 09:52 Відповісти
Живые!
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11.10.2020 09:55 Відповісти
рад шо есть...
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11.10.2020 09:57 Відповісти
Не слушай пропаганду *****, Азейбарджанцы не занимаются резнёй и убийством пленных.
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11.10.2020 10:02 Відповісти
вы от ето шо сейчас сказали? - пропаганда *****?
не говорите больше такого....
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11.10.2020 10:17 Відповісти
ОБСЄ закликає Вірменію та Азербайджан обмінятися полоненими і загиблими, МКЧХ пропонує допомогу - Цензор.НЕТ 903
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11.10.2020 10:20 Відповісти
когда то в поезде Киев-Ростов, командировка...
толкает меня проводница утром - "я открыла дверь в конце вагона - уходи, а то убьют, я слышала их..."
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11.10.2020 10:06 Відповісти
Приходить вірменин-військовополонений до коменданта табору, азербайджанського офіцера:
- Ефенді, я чув, буде обмін полоненими?
- Так...А що таке? Хочеш потрапить у першу партію?
- Ні, навпаки... Не обмінюйте мене...
- Чому?!!!...
- Якщо мене обміняють, Пашинян знову пошле мене в Карабах, ради своїх "понтів", каміння чуже завойовувать, і мене можуть убить... А в полоні я точно живим залишуся і повернуся після війни у Вірменію, до своїх батьків...
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11.10.2020 10:46 Відповісти
Метод товарисча Шарикова самый справедливый взять все и поделить
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11.10.2020 09:50 Відповісти
Обмен пленными ( которых я думаю там единицы) и телами погибших нужно производить по линии Международного Красного Креста и непосредственно это делать где то на границе Азербайджана с Арменией вне Карабаха, т.е. линии фронта. А для этого не какого перемирия не нужно, ну может на день что бы собрать тела. Пашинят опять обратился к международной общественности с призывом признать право на независимость Карабаха. ( какая независимость когда Карабах на нынешний момент это составная часть Армении, иначе почему Армения ведет боевые действия). ну и какие мирные переговоры в таком случае.. Что остается делать Азербайджану. Получается все это затеяно только с целью дать Армении возможность прийти в себя и собраться с силами.
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11.10.2020 09:51 Відповісти
+, тела меняют командиры на месте и то по их доброй воле
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11.10.2020 09:54 Відповісти
Всі ці "перемир"я" - звичайне затягування конфлікту Росією... А тут, до того ж, карячиться блискавичний розгром їхї маріонетки... Як тут не "висловить занепокоєння"...
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11.10.2020 10:52 Відповісти
Та то так.. Що робить Азербайджану...
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11.10.2020 11:09 Відповісти
Анекдот з області "чорного гумору":
"Збив кацапський автомобіль п"яну бабу на дорозі. Водій підбіг до неї, помацав, кричить:
- Батя! Она мёртвая!!! Что делать?
- Что, что!... Е.и, пока тёплая!..."
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11.10.2020 11:15 Відповісти
Азейбарджанцы призывают к миру ар
https://www.youtube.com/watch?v=xtwoVTZvCVo

https://www.youtube.com/watch?v=uUFy7BHWaHM
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11.10.2020 09:53 Відповісти
Интересно, когда было снято?
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11.10.2020 09:55 Відповісти
Разве это важно, шкварят ар жестко.
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11.10.2020 09:56 Відповісти
если после перемирия-то важно)
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11.10.2020 10:13 Відповісти
Армения целенаправленно наносит удары по мирным населенным пунктам Азербайджана https://www.youtube.com/watch?v=Apl8yvRTZ7A
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11.10.2020 10:05 Відповісти
Помощник президента: при обстреле Гянджи армянами убиты семь человек, 33 тяжело ранены https://haqqin.az/news/191328
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11.10.2020 10:06 Відповісти
Армяне подвергли Мингячевир ракетному обстрелу https://haqqin.az/news/191325
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11.10.2020 10:07 Відповісти
Минобороны: уничтожены живая сила и боевая техника армян ВИДЕО https://haqqin.az/news/191330
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11.10.2020 10:08 Відповісти
Шукайте сайт www.report.az. Там багато цікавог відео .
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11.10.2020 10:12 Відповісти
Головне для тайожньіх будь якою ціною зупинити азрб.
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11.10.2020 10:17 Відповісти
ОБСЄ закликає Вірменію та Азербайджан обмінятися полоненими і загиблими, МКЧХ пропонує допомогу - Цензор.НЕТ 7461
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11.10.2020 10:21 Відповісти
а тот карлик ,тут как тут ,везде гнида влезет, я о пленних будет менять,как унас ,ето тебе ,ето мне ,и снова мне ,и опять мне папандопало блин,жалко людей ,война забирает жизнь людей зато карлику в радость ,ему то везде ,чтоб ,,,,,,, горила хата палала ,палала , а планета ,что б ,плакала ,плакала,,,,
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11.10.2020 10:25 Відповісти
Обмін потрібно робити раз, коли закінчиться війна. Посилате те хабарне ОБСЄ на три координати - ХУZ
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11.10.2020 10:36 Відповісти
Вже давно замічено, що ОБСЄ ніколи немає там де іхтамнєти знищують міста, вбивають цивільне населення, повітряними бомбардуваннями руйнують лікарні та дитячі установи!
Проте магічним чином ОБСЄ виникає в місцях де починають перемелювати в лайно іхтамнетов або путінських маріонеток!
Нам це добре відомо по Донбасу.
Але Еродоган положив на них, як робить весь час московський карлик в ЄС.
ОБСЄ закликає Вірменію та Азербайджан обмінятися полоненими і загиблими, МКЧХ пропонує допомогу - Цензор.НЕТ 206
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11.10.2020 10:49 Відповісти
Б/я міжнародна структура, у складі якої є мордор, лайно.
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11.10.2020 11:12 Відповісти
Азербайджан напал на Азербайджан и хочет защитить свой "Донбасс"...,это мнению пропагандонов Кремля Скабеевой и прпочих Сикелевых Соловьевых гражданская война...
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11.10.2020 12:05 Відповісти
правильно.
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11.10.2020 21:25 Відповісти
 
 