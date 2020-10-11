ОБСЄ закликає Вірменію та Азербайджан обмінятися полоненими і загиблими, МКЧХ пропонує допомогу
Чинний голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама вітає домовленості між Азербайджаном і Вірменією про припинення вогню.
Про це йдеться в заяві ОБСЄ 10 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Нам потрібна стабільність, як на місці, так і в процесі, курованому співголовами Мінської групи. Угода, якої вночі (проти 10 жовтня. - Ред.) досягнули в Москві Вірменія та Азербайджан, відкриває нам шлях до відновлення змістовних переговорів у погодженому форматі", - повідомляє пресслужба організації.
Рама висловив стурбованість збільшенням кількості загиблих через загострення в Нагірному Карабасі, а також закликав до гуманітарної паузи "для обміну військовополоненими та іншими затриманими, а також останками вбитих під час бойових дій".
Міжнародний комітет Червоного Хреста вже висловив готовність сприяти обміну тілами загиблих під час воєнних дій у Нагірному Карабасі та полоненими військовослужбовцями.
"Ми сподіваємося, що цю процедуру буде здійснено швидко, щоб тіла жертв бойових дій було повернуто їхнім родичам. Ми також готові сприяти звільненню осіб, які перебувають в ув’язненні у конфліктуючих сторін, щоб вони могли возз’єднатися зі своїми сім’ями", - зазначив директор Регіонального управління оперативної діяльності МКЧХ у Європі та Центральній Азії Мартін Шюпп.
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наши тоже так умеют, я гарантирую 14 год мариновка
не говорите больше такого....
толкает меня проводница утром - "я открыла дверь в конце вагона - уходи, а то убьют, я слышала их..."
- Ефенді, я чув, буде обмін полоненими?
- Так...А що таке? Хочеш потрапить у першу партію?
- Ні, навпаки... Не обмінюйте мене...
- Чому?!!!...
- Якщо мене обміняють, Пашинян знову пошле мене в Карабах, ради своїх "понтів", каміння чуже завойовувать, і мене можуть убить... А в полоні я точно живим залишуся і повернуся після війни у Вірменію, до своїх батьків...
"Збив кацапський автомобіль п"яну бабу на дорозі. Водій підбіг до неї, помацав, кричить:
- Батя! Она мёртвая!!! Что делать?
- Что, что!... Е.и, пока тёплая!..."
https://www.youtube.com/watch?v=xtwoVTZvCVo
https://www.youtube.com/watch?v=uUFy7BHWaHM
Проте магічним чином ОБСЄ виникає в місцях де починають перемелювати в лайно іхтамнетов або путінських маріонеток!
Нам це добре відомо по Донбасу.
Але Еродоган положив на них, як робить весь час московський карлик в ЄС.