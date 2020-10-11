ОБСЄ закликає Вірменію та Азербайджан обмінятися полоненими і загиблими, МКЧХ пропонує допомогу

Чинний голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама вітає домовленості між Азербайджаном і Вірменією про припинення вогню.

Про це йдеться в заяві ОБСЄ 10 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Нам потрібна стабільність, як на місці, так і в процесі, курованому співголовами Мінської групи. Угода, якої вночі (проти 10 жовтня. - Ред.) досягнули в Москві Вірменія та Азербайджан, відкриває нам шлях до відновлення змістовних переговорів у погодженому форматі", - повідомляє пресслужба організації.

Рама висловив стурбованість збільшенням кількості загиблих через загострення в Нагірному Карабасі, а також закликав до гуманітарної паузи "для обміну військовополоненими та іншими затриманими, а також останками вбитих під час бойових дій".

Читайте також: Війна після перемир'я триває: "Байрактари" атакували шість вірменських гаубиць і два БМ-21 ГРАД. ВIДЕО

Міжнародний комітет Червоного Хреста вже висловив готовність сприяти обміну тілами загиблих під час воєнних дій у Нагірному Карабасі та полоненими військовослужбовцями.

"Ми сподіваємося, що цю процедуру буде здійснено швидко, щоб тіла жертв бойових дій було повернуто їхнім родичам. Ми також готові сприяти звільненню осіб, які перебувають в ув’язненні у конфліктуючих сторін, щоб вони могли возз’єднатися зі своїми сім’ями", - зазначив директор Регіонального управління оперативної діяльності МКЧХ у Європі та Центральній Азії Мартін Шюпп.

Читайте також: Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я у Карабасі з опівдня 10 жовтня