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Алієв: Вірменія має змиритися з тим, що звільнені нами території вона більше ніколи не побачить

Алієв: Вірменія має змиритися з тим, що звільнені нами території вона більше ніколи не побачить

Азербайджан має за столом переговорів побачити конструктивний підхід із вірменської сторони, припинення спроб імітації переговорного процесу, утримання від провокаційних дій, заяв і прихильність меті віднайдення шляху врегулювання.

Про це сказав в інтерв'ю РБК президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Haqqin.az.

"Вночі та вранці (з 9 на 10 жовтня. - Ред.) я був поінформований про спроби масштабного контрнаступу вірменських сил із багатьох напрямків: і спроба відбити Гадрут, і спроба відбити звільнені нами території в Джебраїльському районі, і спроба в північному напрямку. Розуміючи, що в Москві сторони можуть домовитися, вони намагалися максимально повернути собі назад те, що було втрачено, і те, що їм не належить. Тому головний фактор непорушності режиму перемир'я полягатиме в тому, що Вірменія має змиритися з тим, що ці території у нас, що вона їх більше ніколи не побачить і не робитиме жодних спроб відвоювати", - заявив Алієв.

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Ільхам Алієв особливо наголосив, що на переговорах у Москві Азербайджан не вимагав за столом переговорів повної капітуляції Вірменії: "Ми розуміємо, що режим Пашиняна досить вразливий. Він був вразливим і до ескалації через внутрішньополітичні причини. Зараз він ще вразливіший. І я не вважаю, що в інтересах Азербайджану, щоб у Вірменії зараз сталася ще одна революція і прийшли б до влади розгнуздані націоналісти, радикали, азербайджанофоби. Тому ми не наполягали на конкретних датах у межах тієї заяви, яку було погоджено".

Автор: 

Азербайджан (858) Алієв Ільхам (153) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+35
Алиев напал на Алиева и разязал гражданскую войну...Так кажись верещала Ольга Скабеева...и прочие Крысы Путлера...,Типа Порошенко напал на Порошенко...на Донбассе...
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11.10.2020 12:08 Відповісти
+30
Не занятые, а возвращённые!)
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11.10.2020 12:08 Відповісти
+25
Зеленского надо отправить к Алиеву на стажировку🤔🤦 Отведение войск ВСУ это преступление 😠 Поиск мира в глазах террориста и убийцы ***** ,это предательство 😡
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11.10.2020 12:24 Відповісти
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Она легко смирится ибо эти територии ей не принадлежат
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11.10.2020 12:07 Відповісти
Алиев напал на Алиева и разязал гражданскую войну...Так кажись верещала Ольга Скабеева...и прочие Крысы Путлера...,Типа Порошенко напал на Порошенко...на Донбассе...
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11.10.2020 12:08 Відповісти
Не занятые, а возвращённые!)
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11.10.2020 12:08 Відповісти
Сестра , Карту !
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11.10.2020 12:11 Відповісти
говорено же хитрожопым арам и неоднократно - бегите. прощения вам не будет, за ваши преступления.
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11.10.2020 12:12 Відповісти
Не зупиняйтеся!
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11.10.2020 12:14 Відповісти
Дроны-камикадзе это вам не танки БТРы...,спасения от них нет,потому что они сделаны не из металла...обнаружить их невозможно...
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11.10.2020 12:14 Відповісти
рашистам приготовится
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11.10.2020 12:14 Відповісти
Армяней на Кавказе никто не любит ,как и евреев в Европе ...Видели что б армян кайлом махал или лопатой канаву рыл ?
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11.10.2020 12:16 Відповісти
"никто не любит ,как и евреев в Европе .." - только ли в Европе? Их любят только в Израиле.
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11.10.2020 12:21 Відповісти
Видел. Кстати армянские бригады не плохо стелят асфальт!
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11.10.2020 12:21 Відповісти
Не завжди. В 1981 був в складі автобатальйону в с.Красное Грачовського району Ставропольського краю на жнивах. Там же бригада вірмен Повосян клала асфальт. Через тиждень після закінчення робіт була сильна злива. Тоді потоки води повиривали метрові куски покриття.Вони дали товщину 2-4см. В сусідніх селах в приватному секторі бачив в дворах нове асфальтове покриття.А зараз в Луцьку на нашій вулиці робить ремонт бригада з Рівного- кажуть що виграли тендер.Так там майже працюють всі вірмени в тому числі і начальство. Таких шматалайників я не бачив. Роботу у них ніби департамент міськради не прийняв.
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11.10.2020 14:20 Відповісти
вы правы, перебираю в памяти всех работников 4-ех предприятий, где мне пришлось поработать у нас в городе, я не могу вспомнить ни одного армянина, хотя в городе их дохера, целая диаспора. Все по рынкам. Азербайджанцев здесь не много, но все работают наравне с украинцами, среди тех, кого знаю: водитель фуры, водитель такси, эмалировщица, сапожники.
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11.10.2020 12:26 Відповісти
У нас вірмени дороги асфальтують. Бачив їх також на будівництві.
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11.10.2020 12:30 Відповісти
Хай там і працюють
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11.10.2020 12:44 Відповісти
neverlok lok,мне вот что интересно.Кто же в армянской армии служит каптерами,штатными хлеборезами,кладовщиками? Во время моей службы в СА,это были как раз исключительно армяне,из РМО. А в армянской армии кто?! Супер-армяне,помесь еврея с армянином? Не могу понять.Я пропорцию блюду!
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11.10.2020 13:03 Відповісти
Что говорит армянское радио?
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11.10.2020 12:18 Відповісти
и те и те хреновые вояки
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11.10.2020 12:21 Відповісти
Армяне стреляют ракетами в Гянджу - и забрасывают камнями Москву https://haqqin.az/news/191340
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11.10.2020 12:22 Відповісти
Зеленского надо отправить к Алиеву на стажировку🤔🤦 Отведение войск ВСУ это преступление 😠 Поиск мира в глазах террориста и убийцы ***** ,это предательство 😡
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11.10.2020 12:24 Відповісти
на нем преступлений,как на собаке репьяхов

КУРАТОР СПЕЦОПЕРАЦІЇ З ЗАТРИМАННЯ "ВАГНЕРІВЦІВ" ВПЕРШЕ ВИЙШОВ ДО ЗМІ: РІВЕНЬ "ЗЛИВУ" ІНФОРМАЦІЇ - НА ПРЕЗИДЕНТСЬКОМУ РІВНІ

https://prm.ua/kurator-spetsoperatsiyi-z-zatrimannya-vagnerivtsiv-vpershe-viyshov-do-zmi-riven-zlivu-informatsiyi-na-prezidentskomu-rivni/

как вам ?!
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11.10.2020 12:51 Відповісти
шо Азербайджан делал на мацкве с переговорами?
миротворца сраного нашли - *****... - дело делайте и не заморачивайтесь.
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11.10.2020 12:27 Відповісти
Как же так а как насчет перестать стрелять ради мира?там в Карабахе на окупированной територии есть и наши люди-почему такое не говорит Алиев
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11.10.2020 12:28 Відповісти
Интервью Алиева посмотрите. На сколько уверенный президент. На чистом английском. Не лох https://www.youtube.com/watch?v=shSYOQ8bdgU&t=420s&ab_channel=Euronews%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8
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11.10.2020 12:28 Відповісти
очень неплохой английский, насколько я услышал - переводчик мешал...
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11.10.2020 12:41 Відповісти
this is what it is called fluent English.
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11.10.2020 12:54 Відповісти
Ссср будет еще долго вонять,большевики краснопузые в 1917-22гг. победили только на РАБссии...,остальных заливали кровью...
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11.10.2020 12:30 Відповісти
вот так должен разговаривать с врагом настоящий Президент, а не тот мурчащий гнусявый утырок, которого избрали 73% идиотов!
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11.10.2020 12:34 Відповісти
Армения должна смириться с тем, что эти территории у нас, что она их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отвоевать", - заявил Алиев. Источник: https://censor.net/ru/n3224204

Гарні слова, адзербаджанцям повезло що у них президент не Зебенський
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11.10.2020 12:42 Відповісти
Вони обрали собі нормального президента, а не кловуна.
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11.10.2020 12:58 Відповісти
Азербайджан - це азербайджанці та азербайджанська мова. А Україна з її русскаязичієм?
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11.10.2020 13:37 Відповісти
давайте конкретно скажем; там не обирають - влада по спадщине переходить
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11.10.2020 15:55 Відповісти
Смотрю в прямом эфире азербайджанского блогера Фуада Аббасова...
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11.10.2020 13:01 Відповісти
А чого ніхто не питає, чому Порошенко не оголосив Росії війну?...
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11.10.2020 13:08 Відповісти
Півтора року при владі квартальний виродок і його банда, які казламордих бояться назвати ворогом. А зелені глисти все про Порошенка згадують.
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11.10.2020 13:31 Відповісти
У тих, хто питає, чому Порошенко не оголосив Путіну війну, я питаю - а Сталін оголошував Гітлеру війну? От і Алієв не оголошував Вірменії війну.
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11.10.2020 13:41 Відповісти
РАБссия на торжественном заседании ДурьДумы 1 марта 2014 года дала Путлеру разрешение на ввод ИХТАМНЕТов в Украину....Порох стал президентом аж 7 июня 2014 года.
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11.10.2020 13:12 Відповісти
Якщо Україна таки наважиться визнати себе правонаступником УНР, то ми тоді відразу опиняємося у стані війни з Російською Федерацією, бо УНР акту капітуляції не підписувала.
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11.10.2020 13:46 Відповісти
не стал требовать за столом переговоров полной капитуляции АрменииИсточник:https://censor.net/ru/n3224204

У мене інтерес пропав. Здулись азери.
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11.10.2020 14:05 Відповісти
Шо, если верить Алиеву, Хачики и Рафики отхонинговали выхлопухи Самвелам и Гургенам?
Очень, очень хороший результат.
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11.10.2020 14:27 Відповісти
віктор федорович 31ee1569 По крайней мере Порошенко не отводил войска ,плять с территории Украины ,этож надо было додуматься до такой уйни 😠😡 Это либо предательство ,либо некомпетентность 😠
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11.10.2020 14:32 Відповісти
Ну вот все и идет к концу. Алиев освободил несколько км 2 и пяток разрушенных аулов и рассказывает о невиданной в истории "победище" и на волне победоносия заставил народ забыть об стремительно ухудшающейся экономической ситуации, это как 2крымская история" теперь года на два, три хватит хвалебных реляций. ( забыв что кричал о войне до победного конца и полного освобождения Карабаха) Пашинян о том что отстояли Карабах перед лицом Турции, Азербайджана и мирового исламского заговора, . Раша будет кричать о "миротворце" Путине который вот смог решить проблему "войны - мира", а значит он рукоподаваемый и вообще классный парень, и нафик ту Украину, Навального, Новичок, Грузию, обнуление, Хабаровск, Лукашенко, мочу олимпийцев, отравление в Солсбери, вмешательство в выборы США, убийство в Берлине, плату талибам за убитых американцев и т.д. Трамп и Макрон будут рассказывать армянской диаспоре ( перед выборами) что это они все это остановили. Эрдоган будет рассказывать что вот он "отец" всех тюрков и правоприемник султанов Османской империи ..Ну в общем все так предсказуемо., ни чего из области неожиданного ( да еще Путин проучил Армению за "цветную революцию" и приблизил конец власти Пашиняна, а Алиев еще раз лизнул руку царя всея севера, показав кто есть кто в этой истории.). Все при своем.. ( ну кроме убитых, раненных, их семей конечно)
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11.10.2020 14:35 Відповісти
Хорошая мина при плохой игре
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11.10.2020 15:33 Відповісти
Нагорный Карабах возвращается в родную гавань.
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11.10.2020 16:28 Відповісти
и это правильно
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11.10.2020 18:23 Відповісти
азербайджанцы смиряться с 94-го года привыкли.
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11.10.2020 21:33 Відповісти
золотые слова... гоните армянских агрессоров и оккупантов со своей территории...
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12.10.2020 07:18 Відповісти
 
 