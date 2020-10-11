Алієв: Вірменія має змиритися з тим, що звільнені нами території вона більше ніколи не побачить
Азербайджан має за столом переговорів побачити конструктивний підхід із вірменської сторони, припинення спроб імітації переговорного процесу, утримання від провокаційних дій, заяв і прихильність меті віднайдення шляху врегулювання.
Про це сказав в інтерв'ю РБК президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Haqqin.az.
"Вночі та вранці (з 9 на 10 жовтня. - Ред.) я був поінформований про спроби масштабного контрнаступу вірменських сил із багатьох напрямків: і спроба відбити Гадрут, і спроба відбити звільнені нами території в Джебраїльському районі, і спроба в північному напрямку. Розуміючи, що в Москві сторони можуть домовитися, вони намагалися максимально повернути собі назад те, що було втрачено, і те, що їм не належить. Тому головний фактор непорушності режиму перемир'я полягатиме в тому, що Вірменія має змиритися з тим, що ці території у нас, що вона їх більше ніколи не побачить і не робитиме жодних спроб відвоювати", - заявив Алієв.
Ільхам Алієв особливо наголосив, що на переговорах у Москві Азербайджан не вимагав за столом переговорів повної капітуляції Вірменії: "Ми розуміємо, що режим Пашиняна досить вразливий. Він був вразливим і до ескалації через внутрішньополітичні причини. Зараз він ще вразливіший. І я не вважаю, що в інтересах Азербайджану, щоб у Вірменії зараз сталася ще одна революція і прийшли б до влади розгнуздані націоналісти, радикали, азербайджанофоби. Тому ми не наполягали на конкретних датах у межах тієї заяви, яку було погоджено".
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как вам ?!
миротворца сраного нашли - *****... - дело делайте и не заморачивайтесь.
Гарні слова, адзербаджанцям повезло що у них президент не Зебенський
У мене інтерес пропав. Здулись азери.
Очень, очень хороший результат.