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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу від COVID-19 померли 12 хворих, 75 осіб одужали, нових випадків - 502, - Кличко

У Києві за добу від COVID-19 померли 12 хворих, 75 осіб одужали, нових випадків - 502, - Кличко

За минулу добу в Києві лабораторно підтверджено 502 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Захворювання на коронавірус за минулу добу в Києві виявили у 502 осіб. 12 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 481 киянина. Наразі в столиці вже 27 497 підтверджених випадків інфікування COVID-19", - написав Кличко.

Серед нових хворих 290 жінок віком від 19 до 85 років, 188 чоловіків від 18 до 87 років, 10 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 14 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворіло також 17 медиків.

Читайте також: В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів із COVID-19 заповнені більш ніж на 70% у чотирьох областях: найбільше на Донеччині - 107,8%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

До лікарень госпіталізовано 60 осіб, решта хворих - на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за добу 75 осіб. Загалом коронавірус здолали 9 702 жителі Києва.

У Києві за добу від COVID-19 померли 12 хворих, 75 осіб одужали, нових випадків - 502, - Кличко 01

Дивіться також: Кличко просить Кабмін дозволити лікувати хворих на COVID-19 у відомчих лікарнях, розташованих у Києві: "Заповнення ліжок вже понад 70%". ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) Київ (19791) Кличко Віталій (3536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
У Києві за добу від COVID-19 померли 12 хворих, 75 осіб одужали, нових випадків - 502, - Кличко - Цензор.НЕТ 5185
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11.10.2020 12:54 Відповісти
+1
В Киеве за сутки 502 новых случая COVID-19, 12 больных умерли, - Кличко - Цензор.НЕТ 9475
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11.10.2020 12:31 Відповісти
+1
В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 12 больных, 75 человек выздоровели, новых случаев - 502, - Кличко - Цензор.НЕТ 2285
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11.10.2020 12:46 Відповісти
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А Какая разница ? -
-
Как говорил министр здравоОГРАБЛЕНИЯ от 3еленсского ( емец ) --


ничего страшного , умрут в основном - ПОЖИЛЫЕ .
.
В основном.....
..??
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11.10.2020 12:30 Відповісти
Потому шо они - наиболее уязвимая часть населения, и сейчас им даже в больницу лечь пролечиться проблематично: тест за деньги сдай, очередь на солнцепеке или холоде отстой. А если температура и сердце прихватило, никто спасать уже не поедет. К температурящим семейный не придет, в поликлинике не примут, без теста не положат даже в инфекционку. Слушать надо было Емца - наверное, он правду сказал.
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11.10.2020 13:43 Відповісти
В Киеве за сутки 502 новых случая COVID-19, 12 больных умерли, - Кличко - Цензор.НЕТ 9475
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11.10.2020 12:31 Відповісти
Когда начнуть бить морды падлам которые носят маску на бороде?
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11.10.2020 12:34 Відповісти
Начнут? А ты шо, не можешь? Все чужими руками?
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11.10.2020 13:10 Відповісти
П О П Р И К О Л У
.
Это круто, смешно, слезы сами текут,
Когда смотришь ты выпуск «Квартала».
Там со сцены ребята политиков жгут,
Много раз кричал ты им «Браво!».
.
Перепутав сценарий с реальным бытьем,
Говоришь - «Ведь они всех умнее!».
Так давайте мы ЗЕ главой изберем,
По приколу и жить веселее!
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Сценария в реале нет для ЗЕбородько,
Впустую не помашешь булавой.
Здесь надо думать грамотно и четко,
Причем своей, а не чужою головой.
.
А клоун лишь пиариться умеет,
В политике не шарит ни шиша.
На конференциях он по шпаргалке блеет,
Не зная, как и чем живет страна.
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Коломойского шут очень любит бабло,
И налоги платить не желает.
Ведь «Вечерний Квартал» это кипрский офшор,
На России деньжата гуляют.
.
В махинациях Бени замешан давно,
Хорошо в США это знают.
И в Оман преЗЕдент летает тайком -
Как там деньги на счет поступают?
.
Без прикола, мой друг, без прикола…
.
ЗЕ много обещал, но не идут реформы,
И армию гнобят исподтишка.
Зато регионалов появились толпы,
Что ждут очередного барыша.
.
Как опухоль растет коррупция в стране,
Воруют деньги нагло, не шутя.
А ты кричал - «Мы сделаем их всех!».
Но «сделали» самих себя…
.
Без прикола, мой друг, без прикола…

.
.
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11.10.2020 12:38 Відповісти
В дно снизу постучал порохобот, кандидат от ПЕС в депутаты Запорожского горсоветашоколадні з задоволенням піаряться на чужому горі, хоч і абсолютно неадекватно

В Киеве за сутки 502 новых случая COVID-19, 12 больных умерли, - Кличко - Цензор.НЕТ 3914
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11.10.2020 12:43 Відповісти
В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 12 больных, 75 человек выздоровели, новых случаев - 502, - Кличко - Цензор.НЕТ 2285
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11.10.2020 12:46 Відповісти
У Києві за добу від COVID-19 померли 12 хворих, 75 осіб одужали, нових випадків - 502, - Кличко - Цензор.НЕТ 5185
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11.10.2020 12:54 Відповісти
А кацапские тесты никого не смущают?
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11.10.2020 13:00 Відповісти
 
 