У Києві за добу від COVID-19 померли 12 хворих, 75 осіб одужали, нових випадків - 502, - Кличко

За минулу добу в Києві лабораторно підтверджено 502 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Захворювання на коронавірус за минулу добу в Києві виявили у 502 осіб. 12 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 481 киянина. Наразі в столиці вже 27 497 підтверджених випадків інфікування COVID-19", - написав Кличко.

Серед нових хворих 290 жінок віком від 19 до 85 років, 188 чоловіків від 18 до 87 років, 10 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 14 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворіло також 17 медиків.

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До лікарень госпіталізовано 60 осіб, решта хворих - на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за добу 75 осіб. Загалом коронавірус здолали 9 702 жителі Києва.

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