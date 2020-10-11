У Києві за добу від COVID-19 померли 12 хворих, 75 осіб одужали, нових випадків - 502, - Кличко
За минулу добу в Києві лабораторно підтверджено 502 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Захворювання на коронавірус за минулу добу в Києві виявили у 502 осіб. 12 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 481 киянина. Наразі в столиці вже 27 497 підтверджених випадків інфікування COVID-19", - написав Кличко.
Серед нових хворих 290 жінок віком від 19 до 85 років, 188 чоловіків від 18 до 87 років, 10 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 14 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворіло також 17 медиків.
До лікарень госпіталізовано 60 осіб, решта хворих - на самоізоляції під контролем лікарів.
Одужали за добу 75 осіб. Загалом коронавірус здолали 9 702 жителі Києва.
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Как говорил министр здравоОГРАБЛЕНИЯ от 3еленсского ( емец ) --
ничего страшного , умрут в основном - ПОЖИЛЫЕ .
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В основном.....
..??
.
Это круто, смешно, слезы сами текут,
Когда смотришь ты выпуск «Квартала».
Там со сцены ребята политиков жгут,
Много раз кричал ты им «Браво!».
.
Перепутав сценарий с реальным бытьем,
Говоришь - «Ведь они всех умнее!».
Так давайте мы ЗЕ главой изберем,
По приколу и жить веселее!
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Сценария в реале нет для ЗЕбородько,
Впустую не помашешь булавой.
Здесь надо думать грамотно и четко,
Причем своей, а не чужою головой.
.
А клоун лишь пиариться умеет,
В политике не шарит ни шиша.
На конференциях он по шпаргалке блеет,
Не зная, как и чем живет страна.
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По приколу, мой друг, по приколу…
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Коломойского шут очень любит бабло,
И налоги платить не желает.
Ведь «Вечерний Квартал» это кипрский офшор,
На России деньжата гуляют.
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В махинациях Бени замешан давно,
Хорошо в США это знают.
И в Оман преЗЕдент летает тайком -
Как там деньги на счет поступают?
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Без прикола, мой друг, без прикола…
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ЗЕ много обещал, но не идут реформы,
И армию гнобят исподтишка.
Зато регионалов появились толпы,
Что ждут очередного барыша.
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Как опухоль растет коррупция в стране,
Воруют деньги нагло, не шутя.
А ты кричал - «Мы сделаем их всех!».
Но «сделали» самих себя…
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Без прикола, мой друг, без прикола…
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