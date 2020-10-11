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Новини
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Степанов про доплати медикам: Більша частина лікарень отримала кошти вчасно, інші - вже в понеділок-вівторок

Степанов про доплати медикам: Більша частина лікарень отримала кошти вчасно, інші - вже в понеділок-вівторок

Медичним працівникам, які ще не отримали свої доплати, виплатять їх у понеділок або вівторок.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Залишилося буквально декілька лікарень, які, я думаю, отримають вже у понеділок-вівторок. Були суто технічні речі, пов’язані з дуже пізнім підписання договорів, особливо із боку лікарень. Ми виправили вже повністю цю ситуацію. Більша частина лікарень отримала кошти взагалі вчасно. Ми зараз відстежуємо, щоб усі без винятку отримали ці кошти безпосередньо на картки", - сказав Степанов.

За його словами, загальний розмір коштів, які були переказані на ці цілі, – 1 млрд 300 млн грн. Окрім того, 101 лікарня, яка підпорядковується МОЗ, та 272 лікарні, які не уклали договорів із Національною службою здоров'я і фінансуються іншим способом із державного бюджету, отримали всі ці кошти ще 25-26 вересня.

Чиновник нагадав, що лікарі отримують доплати у розмірі 3 560 грн, медичні сестри - 2 500 грн, молодший медичний персонал - 1 250 грн.

Читайте також: На доплату лікарям із фонду COVID-19 виділили 901 млн, на дороги - 13 млрд. ІНФОГРАФІКА

"Тому у повному обсязі все, що обіцяли, все, що декларувалося, усі доплати було переказано у лікарні", - запевнив глава МОЗ.

Нагадуємо, в п'ятницю прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив надати інформацію, на основі якої уряд буде робити подання до Офісу президента для притягнення до дисциплінарної відповідальності голів ОДА, які не вирішили проблеми з доплатами медикам.

Читайте також: Медикам, які лікують пацієнтів із COVID-19, підвищать зарплати, - Шмигаль

Автор: 

медицина (2144) лікарі (1290) Степанов Максим (2198)


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Топ коментарі
+6
дотягиваем медиков до учителей, по зеленому так...
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11.10.2020 13:01 Відповісти
+5
В четверьг) По прогнозу дождик.
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11.10.2020 13:00 Відповісти
+5
А месяц то хоть какой?
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11.10.2020 13:02 Відповісти
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В четверьг) По прогнозу дождик.
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11.10.2020 13:00 Відповісти
слушне зауваження...
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11.10.2020 13:04 Відповісти
дотягиваем медиков до учителей, по зеленому так...
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11.10.2020 13:01 Відповісти
А месяц то хоть какой?
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11.10.2020 13:02 Відповісти
Утром деньги вечером стулья
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11.10.2020 13:05 Відповісти
Степанов про доплаты медикам: Большая часть больниц получила средства вовремя, остальные - уже в понедельник-вторник - Цензор.НЕТ 6264
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11.10.2020 13:07 Відповісти
Хорош уже!
Морды трескаются уже
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11.10.2020 13:16 Відповісти
Шо вы наделали - дали деньги главврачу перед выходными... Теперь все уйдет дитям на цветы, жене на мороженное, мужу на пиво с пейзажем в стиле ню на шесте и кляп из десяти хирургических масок теще.
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11.10.2020 13:19 Відповісти
до середи навить не заикайтеся....
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11.10.2020 13:21 Відповісти
хорошо бы... ....а обеспечение больниц (не только койками) ? и медиков ?
(или это уже за свои... премиальные?)
а про больных? (доступность лечения - лекарств, аппаратов ИВЛ и КТ)
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11.10.2020 13:26 Відповісти
большая часть средств в коронафонде на месте...
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11.10.2020 13:34 Відповісти
Надежном месте ...
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11.10.2020 13:39 Відповісти
только фонд переместился в Оман)
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11.10.2020 13:40 Відповісти
один зеленый министр сказал, что от коронавируса все пенсионеры умрут, потом пришел еще один зеленый министр, и сказал, что тем пенсионерам, которые не умрут, перестанут платить пенсии.
вот оно - новое качество украинской политики. вот они - новые лица. вот они - зекоманда, укравшая 65 миллиардов гривен из коронавирусного фонда.

пришла пора внедрить новые стандарты зеленой политики на местном уровне.
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11.10.2020 13:53 Відповісти
зедейрасты еще в апреле обещали доплаты медикам. Это что получается,клоунат зеленского украл все медицинские доплаты за погода?!
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11.10.2020 14:01 Відповісти
что вы как медикам так ****** народа и себе зарплату выплачивали !!!!
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11.10.2020 14:11 Відповісти
Петро в своё время этого выхреста из гебрейско-каламойской шайки за мухлёж с выплатами для пенсов одесской области ссаными тряпками в шею выгнал.
И вот спустя каких-то полтора года история со степашкой повторяется....ну,ну...
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11.10.2020 15:14 Відповісти
Да нормальные доплаты))) год короновирусников полечил и на Мальдивы
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11.10.2020 15:19 Відповісти
 
 