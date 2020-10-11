Степанов про доплати медикам: Більша частина лікарень отримала кошти вчасно, інші - вже в понеділок-вівторок

Медичним працівникам, які ще не отримали свої доплати, виплатять їх у понеділок або вівторок.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Залишилося буквально декілька лікарень, які, я думаю, отримають вже у понеділок-вівторок. Були суто технічні речі, пов’язані з дуже пізнім підписання договорів, особливо із боку лікарень. Ми виправили вже повністю цю ситуацію. Більша частина лікарень отримала кошти взагалі вчасно. Ми зараз відстежуємо, щоб усі без винятку отримали ці кошти безпосередньо на картки", - сказав Степанов.

За його словами, загальний розмір коштів, які були переказані на ці цілі, – 1 млрд 300 млн грн. Окрім того, 101 лікарня, яка підпорядковується МОЗ, та 272 лікарні, які не уклали договорів із Національною службою здоров'я і фінансуються іншим способом із державного бюджету, отримали всі ці кошти ще 25-26 вересня.

Чиновник нагадав, що лікарі отримують доплати у розмірі 3 560 грн, медичні сестри - 2 500 грн, молодший медичний персонал - 1 250 грн.

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"Тому у повному обсязі все, що обіцяли, все, що декларувалося, усі доплати було переказано у лікарні", - запевнив глава МОЗ.

Нагадуємо, в п'ятницю прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив надати інформацію, на основі якої уряд буде робити подання до Офісу президента для притягнення до дисциплінарної відповідальності голів ОДА, які не вирішили проблеми з доплатами медикам.

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