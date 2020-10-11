"Нехай Пашинян дякує Путіну. Росія знову прийшла на порятунок Вірменії", - Алієв

Вірменія має дякувати президенту РФ Володимиру Путіну за "порятунок".

Про це сказав в інтерв'ю РБК президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Haqqin.az.

"У вірменському керівництві мають нарешті зрозуміти, що мовою ультиматумів, образ і шантажу з Азербайджаном розмовляти не можна. Я ніколи собі не дозволяв такого тону спілкування ні з ким, ні всередині країни, а за кордоном і поготів. Але коли Пашинян висунув нам усім ультиматум, коли він образив почуття азербайджанців, він мав бути покараний за це, і ми це зробили. І нехай дякує Путіну за те, що вкотре Росія прийшла на порятунок Вірменії", - сказав Алієв.

Водночас він не відкидає можливості відновлення в майбутньому переговорів із главою вірменського уряду Ніколом Пашиняном.

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