"Нехай Пашинян дякує Путіну. Росія знову прийшла на порятунок Вірменії", - Алієв
Вірменія має дякувати президенту РФ Володимиру Путіну за "порятунок".
Про це сказав в інтерв'ю РБК президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Haqqin.az.
"У вірменському керівництві мають нарешті зрозуміти, що мовою ультиматумів, образ і шантажу з Азербайджаном розмовляти не можна. Я ніколи собі не дозволяв такого тону спілкування ні з ким, ні всередині країни, а за кордоном і поготів. Але коли Пашинян висунув нам усім ультиматум, коли він образив почуття азербайджанців, він мав бути покараний за це, і ми це зробили. І нехай дякує Путіну за те, що вкотре Росія прийшла на порятунок Вірменії", - сказав Алієв.
Водночас він не відкидає можливості відновлення в майбутньому переговорів із главою вірменського уряду Ніколом Пашиняном.
Будь ласка, зачекайте...
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- Паслушайте, "хахлы", а от чего у вас земля такая богатая и плодородная?
- Тому, що в ній загарбники в три шари лежать... І вам місце знайдеться...
А тепер для тебе, батрака лахтинського, інформація - щоб ти знав... Вам куратори цього не скажуть - до 1916 року вірмени, навкруг озера Ван і гори Арарат, були "більшістю", і спокійно жили, у складі Османської імперії... Однак, у 1914-му, з російськими багнетами, прийшли вірменські "добровольчі дружини", які почали вирізать турецькі і курдські села... А пізніше, коли Росії стало не до Закавказзя, вона відвела війська... З ними втекли і "добровольці". І вірмени місцеві "отримали по-повній"... А коли Російська імперія розвалилася, то ці "добровольці" створили партію "Дашнакцутюн", і продовжили різню, вже на території Нагорного Карабаху... Відкрий свою ж Вікіпедію, набери "Нжде Геворкян", і почитай... Це зараз "вірменський національний герой"... Особливо зверни увагу на два періоди - 1918-20, і 1941-45...
Гареги́н Нжде (арм. Գարեգին Նժդեհ, настоящее имя - Гареги́н Егише́вич Тер-Арутюня́н, арм. Գարեգին Եղիշեի ...
Годы службы: 1908-1944
Место смерти: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB Владимирский централ , Вла...
Дата смерти: https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 21 декабря https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1955 (69 лет)
Дата рождения: https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 1 января https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1886
Хоча, в самому Стамбулі община чистих вірмен налічує 70 000.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/11/7269541/
Не долго музыка играла, недолго фраер танцевал.
Добавкой отмытого на войне бабла на счета в офшоры?
Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал пресс-конференцию после возвращения из рабочей поездки в Нагорный Карабах. По словам главы правительства, он не только успел ознакомиться с ситуацией на фронте, но и лично поучаствовать в боевых действиях.
«Я спросил у наших карабахских друзей, готовы ли наши танки противостоять азербайджанской агрессии. Меня заверили, что всё работает. Так и сказали, что я могу сам проверить. Я сел в Т-72 и отправился на фронт. Из штаба мне дали координаты азербайджанцев. Мы перехватили разговор врага. Стало известно, что они хотят произвести залп по Степанакерту. Времени было в обрез, я сам прорвался в тыл врага и подбил 10 танков противника. В мой Т-72 тоже попали дважды или трижды, к счастью, вовремя поднялась на подмогу наша авиация и прикрыла меня. Меня попросили командиры больше так не делать. Постараюсь довериться профессионалам, но пусть Алиев и его дьяволы знают, что я и на Баку могу пойти, и таких как я, пол-Москвы», - рассказал Пашинян.
Также Пашинян ответил на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, относительно того, что президент России Владимир Путин спас Армению от поражения.
«Честно говоря, мы уже были готовы бомбить Баку. Я уже видел в прицел это мерзкое место. И только мой тёзка Владимир Владимирович убедил меня подождать. И пусть на Эрдогана не надеется, мы ещё в Стамбуле не всё решили», - сказал премьер-министр Армении.
другой логики не вижу
Це вже початок кінця для московитської імперії