За добу відкрито 13 кримінальних проваджень за фактами порушення виборчого законодавства, - Нацполіція

За минулу добу в поліцію надійшла 181 заява про порушення виборчого законодавства. Відкрито 13 кримінальних проваджень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Загалом упродовж доби в поліцію надійшла 181 заява і повідомлення, пов'язані з порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано в Києві - 38, у Львівській області - 23, в Київській - 17, по 15 у Дніпропетровській і Одеській, у Рівненській - 10, по 8 у Донецькій і Черкаській, у Житомирській - 6, по 5 у Волинській і Миколаївській, по 4 в Кіровоградській, Луганській, Сумській та Херсонській, у Запорізькій - 3, по 2 у Вінницькій, Закарпатській, Харківській і Хмельницькій, по 1 в Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Загалом із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 3 797 повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.

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За добу до ЄРДР внесено відомості про 13 кримінальних правопорушень.

Загалом до ЄРДР внесено відомості про 287 кримінальних правопорушень: 146 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 141 правопорушення пов'язане з виборчим процесом.

Також складено 958 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних із виборчим процесом.

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