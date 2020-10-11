УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3383 відвідувача онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
534 7

За добу відкрито 13 кримінальних проваджень за фактами порушення виборчого законодавства, - Нацполіція

За минулу добу в поліцію надійшла 181 заява про порушення виборчого законодавства. Відкрито 13 кримінальних проваджень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Загалом упродовж доби в поліцію надійшла 181 заява і повідомлення, пов'язані з порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано в Києві - 38, у Львівській області - 23, в Київській - 17, по 15 у Дніпропетровській і Одеській, у Рівненській - 10, по 8 у Донецькій і Черкаській, у Житомирській - 6, по 5 у Волинській і Миколаївській, по 4 в Кіровоградській, Луганській, Сумській та Херсонській, у Запорізькій - 3, по 2 у Вінницькій, Закарпатській, Харківській і Хмельницькій, по 1 в Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Загалом із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 3 797 повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.

За добу відкрито 13 кримінальних проваджень за фактами порушення виборчого законодавства, - Нацполіція 01

Читайте також: ЦВК просить владу невідкладно вирішити питання забезпечення безпечного голосування на місцевих виборах

За добу до ЄРДР внесено відомості про 13 кримінальних правопорушень.

Загалом до ЄРДР внесено відомості про 287 кримінальних правопорушень: 146 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 141 правопорушення пов'язане з виборчим процесом.

За добу відкрито 13 кримінальних проваджень за фактами порушення виборчого законодавства, - Нацполіція 02

Також складено 958 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних із виборчим процесом.

За добу відкрито 13 кримінальних проваджень за фактами порушення виборчого законодавства, - Нацполіція 03

Читайте також: Курсантів Нацгвардії залучать до охорони громадського порядку під час місцевих виборів, - рішення Кабміну

Автор: 

вибори (6724) місцеві вибори (1366) Нацполіція (15320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
забавно шо самые законопослушные слуга и опизже) Ни одного дела
показати весь коментар
11.10.2020 13:38 Відповісти
Попізже.(азіровка)
показати весь коментар
11.10.2020 13:42 Відповісти
Суди завалять кляузами і будуть розбиратись не один рік.
показати весь коментар
11.10.2020 13:40 Відповісти
Ну і..?? Яке буде покорання-погроза пальцем--ню-ню!!)))
показати весь коментар
11.10.2020 14:01 Відповісти
Просив би прослідкувати в нашій багаторічній бюрократично-корупційній системі присудження в "наших" судах дисциплінарних покарань, скільки виборів вже відбулось,а покарань так і щодного не було.
показати весь коментар
11.10.2020 14:24 Відповісти
Авакяну и его выкормышам по «обеспечению выборов» веры не было, нет и не будет никогда. Этот гаспадин всегда ведёт игру только в одни каламойские ворота...
Беспредел своей обслуги уродов они прикроют, у остальных брёвна из глаз таскать будут...
показати весь коментар
11.10.2020 15:20 Відповісти
За добу відкрито 13 кримінальних проваджень за фактами порушення виборчого законодавства, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5980
показати весь коментар
11.10.2020 15:22 Відповісти
 
 