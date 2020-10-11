За добу відкрито 13 кримінальних проваджень за фактами порушення виборчого законодавства, - Нацполіція
За минулу добу в поліцію надійшла 181 заява про порушення виборчого законодавства. Відкрито 13 кримінальних проваджень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Загалом упродовж доби в поліцію надійшла 181 заява і повідомлення, пов'язані з порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано в Києві - 38, у Львівській області - 23, в Київській - 17, по 15 у Дніпропетровській і Одеській, у Рівненській - 10, по 8 у Донецькій і Черкаській, у Житомирській - 6, по 5 у Волинській і Миколаївській, по 4 в Кіровоградській, Луганській, Сумській та Херсонській, у Запорізькій - 3, по 2 у Вінницькій, Закарпатській, Харківській і Хмельницькій, по 1 в Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Загалом із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 3 797 повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.
За добу до ЄРДР внесено відомості про 13 кримінальних правопорушень.
Загалом до ЄРДР внесено відомості про 287 кримінальних правопорушень: 146 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 141 правопорушення пов'язане з виборчим процесом.
Також складено 958 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних із виборчим процесом.
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