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Новини Коронавірус і карантин
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Тільки Кіровоградська область відповідає критерію МОЗ за кількістю хворих на COVID-19 на 100 тис. населення. ІНФОГРАФІКА

Тільки Кіровоградська область відповідає критерію МОЗ за кількістю хворих на COVID-19 на 100 тис. населення. ІНФОГРАФІКА

У 23 областях і Києві перевищено індикативні показники захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник щодо захворюваності на 100 тис. населення за 14 днів зафіксовано в Сумській області.

Найзавантаженішими є лікарні Донецької, Луганської, Одеської та Харківської областей.

Лише в Кіровоградській області ситуація з поширенням COVID-19 дозволяє місцевій владі послабити карантин.

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Тільки Кіровоградська область відповідає критерію МОЗ за кількістю хворих на COVID-19 на 100 тис. населення 01
Тільки Кіровоградська область відповідає критерію МОЗ за кількістю хворих на COVID-19 на 100 тис. населення 02

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Хм... Кировоградская область - это такой уединённый остров далеко в океане?
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11.10.2020 14:52 Відповісти
Люди везде в масках, в маршрутках, магазинах. Вот и результат. В других городах забили
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11.10.2020 15:39 Відповісти
Це Кіров з того світу охороняє совкодрочерів?
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11.10.2020 15:51 Відповісти
 
 