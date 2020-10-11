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Тільки Кіровоградська область відповідає критерію МОЗ за кількістю хворих на COVID-19 на 100 тис. населення. ІНФОГРАФІКА
У 23 областях і Києві перевищено індикативні показники захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.
Найвищий показник щодо захворюваності на 100 тис. населення за 14 днів зафіксовано в Сумській області.
Найзавантаженішими є лікарні Донецької, Луганської, Одеської та Харківської областей.
Лише в Кіровоградській області ситуація з поширенням COVID-19 дозволяє місцевій владі послабити карантин.
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NonCFist
показати весь коментар11.10.2020 14:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
aafs asfasf
показати весь коментар11.10.2020 15:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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Анатолий Финский #460102
показати весь коментар11.10.2020 15:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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