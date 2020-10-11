Тільки Кіровоградська область відповідає критерію МОЗ за кількістю хворих на COVID-19 на 100 тис. населення. ІНФОГРАФІКА

У 23 областях і Києві перевищено індикативні показники захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник щодо захворюваності на 100 тис. населення за 14 днів зафіксовано в Сумській області.

Найзавантаженішими є лікарні Донецької, Луганської, Одеської та Харківської областей.

Лише в Кіровоградській області ситуація з поширенням COVID-19 дозволяє місцевій владі послабити карантин.

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