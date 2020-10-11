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Новини Окуповані території
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Росія виділила 5 мільярдів рублів на створення нових об'єктів водопостачання в окупованому Криму

Росія виділила 5 мільярдів рублів на створення нових об'єктів водопостачання в окупованому Криму

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав постанову про виділення 4,95 млрд руб. на створення нових об'єктів водопостачання в окупованому Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Кошти спрямують на будівництво водозабору на річці Бельбек з очисними та інженерними спорудами, а також на інфраструктуру для перекидання води з Кадиковського кар'єра. Будівельні роботи вестиме Міноборони. Після того, як об'єкти введуть в експлуатацію, їх передадуть у власність Севастополю", – йдеться в повідомленні уряду Росії.

Ще понад 870 млн рублів виділять на капітальний ремонт водопроводів, заміну застарілого обладнання і розробку додаткових свердловин. Кошти надійдуть із резервного фонду російського уряду.

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Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємкостей із водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. Водночас влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

Автор: 

Крим (14200) росія (66461) Севастополь (558) вода (1187)


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Топ коментарі
+41
Приятно осознавать, что это бабло пойдет не на оружие, а как всегда - в песок Пилите гири, Шура...
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11.10.2020 15:10 Відповісти
+39
В Енисее говорят есть вода. Много)
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11.10.2020 15:07 Відповісти
+28
новый объект водоснабжения в Крыму
Россия выделила 5 млрд руб. на создание новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4035
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11.10.2020 15:10 Відповісти
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а опреснять воду Карадениза все же не будут... слишком дорого, не по карману
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11.10.2020 16:54 Відповісти
Росія виділила 5 мільярдів рублів на створення нових об'єктів водопостачання в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5033
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11.10.2020 17:50 Відповісти
Эти деньги пойдут зелёным мразям в карманы, а те взамен пустят воду в Крым. Произойдет это в аккурат после выборов.
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11.10.2020 18:14 Відповісти
Росія виділила 5 мільярдів рублів на створення нових об'єктів водопостачання в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1
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11.10.2020 19:05 Відповісти
Всё правильно! Какая вода?!
Мост ведь рухнул!
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11.10.2020 20:40 Відповісти
Строить будет Минобороны. Ага... То, есть- стройбаты. А это- срочники. Строить бесплатно, за миску перловки. Качество работ - соответственное. Стройматериалы солдатики и куски- пустят налево, а плотину слепят из говна и глины!
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11.10.2020 20:58 Відповісти
захватили - поите
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12.10.2020 01:44 Відповісти
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