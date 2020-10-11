Росія виділила 5 мільярдів рублів на створення нових об'єктів водопостачання в окупованому Криму

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав постанову про виділення 4,95 млрд руб. на створення нових об'єктів водопостачання в окупованому Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Кошти спрямують на будівництво водозабору на річці Бельбек з очисними та інженерними спорудами, а також на інфраструктуру для перекидання води з Кадиковського кар'єра. Будівельні роботи вестиме Міноборони. Після того, як об'єкти введуть в експлуатацію, їх передадуть у власність Севастополю", – йдеться в повідомленні уряду Росії.

Ще понад 870 млн рублів виділять на капітальний ремонт водопроводів, заміну застарілого обладнання і розробку додаткових свердловин. Кошти надійдуть із резервного фонду російського уряду.

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Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємкостей із водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. Водночас влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.