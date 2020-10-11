Росія виділила 5 мільярдів рублів на створення нових об'єктів водопостачання в окупованому Криму
Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав постанову про виділення 4,95 млрд руб. на створення нових об'єктів водопостачання в окупованому Криму.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Кошти спрямують на будівництво водозабору на річці Бельбек з очисними та інженерними спорудами, а також на інфраструктуру для перекидання води з Кадиковського кар'єра. Будівельні роботи вестиме Міноборони. Після того, як об'єкти введуть в експлуатацію, їх передадуть у власність Севастополю", – йдеться в повідомленні уряду Росії.
Ще понад 870 млн рублів виділять на капітальний ремонт водопроводів, заміну застарілого обладнання і розробку додаткових свердловин. Кошти надійдуть із резервного фонду російського уряду.
Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємкостей із водою.
З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. Водночас влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мост ведь рухнул!