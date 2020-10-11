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Якщо Азербайджан хоче тривалої війни, ми не відмовимося і закличемо всіх вірмен, - "глава" Нагірного Карабаху Арутюнян

Якщо Азербайджан хоче тривалої війни, ми не відмовимося і закличемо всіх вірмен, -

"Президент" невизнаного Нагірного Карабаху Араік Арутюнян заявив, що може оголосити "вітчизняну війну" проти Азербайджану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство "Арменпресс", про це він заявив 11 жовтня на пресконференції.

Арутюнян запевнив, що Нагірний Карабах "більше за всіх на світі хоче миру", але не може "прийняти обов'язкову умову від країни, мета якої - знищити народ Арцаху, тисячолітню культуру і саму історію Арцаху".

"Я оголошу вітчизняну війну, закличу всіх вірмен взяти не лише матеріальну, а й фізичну участь. Вони хочуть тривалої війни? Ми не відмовимося, якщо буде нав'язана саме ця війна", - сказав він.

Арутюнян звинуватив Азербайджан і Туреччину в розв'язанні масштабної війни проти Нагірного Карабаху, підкресливши, що Баку і Анкара "в межах Арцахского конфлікту намагаються створити нову платформу для міжнародного тероризму".

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Автор: 

Азербайджан (858) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+47
Кацапский тупорыл. Захараст его заждался
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11.10.2020 15:31 Відповісти
+35
ага.. я прям вижу как комик Галустян, журнаглисты Кеосаян и Симонян, и прочие мрази в модном пикселе от Долчи и Габаны, идуть в модный ресторан на Арбате под шашлычок и вискарик, побеждать азербайджанскую армию.. прям еще выпьют, закусят, и уже вот, вот победили.. а на следующий денб, они по ТВ будут русских наемников приглашать в уютные Карабахские горы, на веселый сафари-тур,..
ага!.. так они и поедут воевать!.. Ашот уже не тот!!!
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11.10.2020 15:41 Відповісти
+28
Когда на Лондон?
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11.10.2020 15:35 Відповісти
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У террориста арутюняна банально выбиты солдаты. Это видно по диаграмам потерь кадровых военных и резервистов и доказывается массой видео и фото материалов. И за две недели Азербайджан освободил около 30 % оккупированной территории.Кроме того нихило разбомблена инфрастуктура. Так что ждем-с драк у у билетных касс и трапов самолетов от Лос-Анджелеса до Ливана между добровольцами и патриотами великой армении.
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11.10.2020 22:02 Відповісти
Казалось бы, при чём здесь армяне, вы же не оккупанты... Но оказалось, что таки да.
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12.10.2020 00:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=N3QloWNenoY&list=RDN3QloWNenoY&start_radio=1&t=0
.
Якщо Азербайджан хоче тривалої війни, ми не відмовимося і закличемо всіх вірмен, - "глава" Нагірного Карабаху Арутюнян - Цензор.НЕТ 1376
Т.К. армяне наполовину евреи , то результат освобождения Карабаха ясен.
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12.10.2020 00:39 Відповісти
интересно... оккупировали территорию азербайджана и сейчас, как и кацапы, скиглят, что их *****т... уважаемые азербайджанцы, освобождайте свою территорию от оккупантов, подавайте правильный пример другим народам в Грузии, Молдове и Украине...
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12.10.2020 07:16 Відповісти
Призвати можна взагалі цілий світ, але чи всі погодяться?
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12.10.2020 11:45 Відповісти
Нічого, ті вірмени, які виживуть, приймуть іслам і називатимуться турками, навіть не ходитимуть до Вірменської церкви у Стамбулі.
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27.10.2020 19:35 Відповісти
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