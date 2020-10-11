Якщо Азербайджан хоче тривалої війни, ми не відмовимося і закличемо всіх вірмен, - "глава" Нагірного Карабаху Арутюнян

"Президент" невизнаного Нагірного Карабаху Араік Арутюнян заявив, що може оголосити "вітчизняну війну" проти Азербайджану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство "Арменпресс", про це він заявив 11 жовтня на пресконференції.

Арутюнян запевнив, що Нагірний Карабах "більше за всіх на світі хоче миру", але не може "прийняти обов'язкову умову від країни, мета якої - знищити народ Арцаху, тисячолітню культуру і саму історію Арцаху".

"Я оголошу вітчизняну війну, закличу всіх вірмен взяти не лише матеріальну, а й фізичну участь. Вони хочуть тривалої війни? Ми не відмовимося, якщо буде нав'язана саме ця війна", - сказав він.

Арутюнян звинуватив Азербайджан і Туреччину в розв'язанні масштабної війни проти Нагірного Карабаху, підкресливши, що Баку і Анкара "в межах Арцахского конфлікту намагаються створити нову платформу для міжнародного тероризму".

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