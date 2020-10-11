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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Алієв обіцяє сьогодні відвідати Джебраїл і Гадрут, ще не зайняті Азербайджаном. Це свідчить про продовження війни, - Бутусов

Алієв обіцяє сьогодні відвідати Джебраїл і Гадрут, ще не зайняті Азербайджаном. Це свідчить про продовження війни, - Бутусов

Ільхам Алієв заявив сьогодні, що відвідає звільнені Джебраїл і Гадрут. Заява ризикована і говорить про продовження військової операції, оскільки ні Джебраїл, ні Гадрут азербайджанцям зайняти не вдалося.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"На відеозаписах турецької телегрупи, яка під'їжджала до Джебраїлу, видно, що азербайджанці вийшли на південну околицю, але зайняти місто повністю не можуть, оскільки з півночі над містом нависають гори, які утримуються вірменами і дають відмінний огляд. Без контролю цих гір зайняти місто повністю неможливо. А щоб їх зайняти, потрібна масштабна загальновійськова операція, великі сили. Взяття Джебраїла дозволяє повністю перекрити одну з трьох магістралей через Карабах, і це створює кордон для подальшого наступу до Лачинського коридору", - зазначає Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Азербайджан хоче тривалої війни, ми не відмовимося і закличемо всіх вірмен, - "глава" Нагірного Карабаху Арутюнян

Також він описує обстановку в Гадруті.

"Сьогодні російський пропагандист Пегов зняв відео з Гадруту. Азербайджанці звідти не знімали. Звуків бою вже не чути, це говорить про те, що вірмени впевнено контролюють більшу частину населеного пункту. Вірменія стверджує, що азербайджанців з міста повністю вибили. Але Пегов все місто не показує, каже, що снайпери продовжують працювати. Вірмени також не показують західну частину міста, не показують, куди прорвалися азербайджанці, не показують тіла загиблих і місця боїв. Це може говорити про те, що все-таки частину висот над містом і якісь позиції в місті утримують азербайджанці. Вночі азербайджанські "Байрактари" били по машинах постачання на дорозі в Гадрут. Але судячи з усього, вірмени утримують більшість висот навколо міста, там щільна зелень, і лише дрони перемогу не забезпечать. У будь-якому разі найближчим часом Алієв туди явно не добереться", - пише журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нехай Пашинян дякує Путіну. Росія знову прийшла на порятунок Вірменії", - Алієв

Главред Цензор.НЕТ резюмує, що найближчим часом бій за Гадрут і Джебраїл продовжаться: "Занадто багато політичних авансів роздано. Це зараз ключові пункти війни в Карабасі."

Азербайджан (858) Алієв Ільхам (153) Бутусов Юрій (3622) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+53
Алиев дал понять что Армения должна покинуть территорию НГ во избежании лишних жертв и дальнейшего кровопролития...
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11.10.2020 15:58 Відповісти
+29
И правильно сделает. Гнать оккупантов ср...ной метлой с чужих территорий!
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11.10.2020 16:01 Відповісти
+24
Дашкесан наш! Первые кадры из освобожденного села ВИДЕО https://haqqin.az/news/191355
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11.10.2020 16:12 Відповісти
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Алиев дал понять что Армения должна покинуть территорию НГ во избежании лишних жертв и дальнейшего кровопролития...
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11.10.2020 15:58 Відповісти
Якщо в нас нема свого Алієва, подивіться як прагнуть азейрбаджанці звільнити свої території від армяно-рашистських окупантів!
https://www.youtube.com/watch?v=bSh5tm2Hmn0
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11.10.2020 17:15 Відповісти
век милитаризма какой то, все дрочат на войну. Не нравится мне это
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11.10.2020 22:06 Відповісти
А если еще ****** из танка по армянам.его еще больше уважать будут
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11.10.2020 18:42 Відповісти
Не всё так просто: дронами города и крупные населённые пункты не освободишь. Освобождая города нужно быть готовым к многочисленным жертвам и своих, и гражданского населения этих городов, включая женщин, стариков и детей.
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11.10.2020 19:01 Відповісти
им достаточно перерезать пути снабжения. для этого дронов хватит с головой
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11.10.2020 19:27 Відповісти
Не уверен, что хватит: одно дело - подлететь и уничтожить, а другое - держать блокаду. Как насчёт авиации? Её тоже будут сдерживать дроны?
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11.10.2020 20:10 Відповісти
Освобождая города нужно быть готовым к многочисленным жертвам и своих, и гражданского населения этих городов,

===
капитан очевидность... это ещё со времён ВОВ известно.
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11.10.2020 19:28 Відповісти
не бубеныш ни разу...
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11.10.2020 15:59 Відповісти
Вы себе представили "армянский партизан" ?
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11.10.2020 16:01 Відповісти
представляю - на вешалке
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11.10.2020 16:26 Відповісти
на базаре где то в калинерьской облости замордовья?
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11.10.2020 16:37 Відповісти
И правильно сделает. Гнать оккупантов ср...ной метлой с чужих территорий!
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11.10.2020 16:01 Відповісти
Чьи снайперы сидят на турецкой горе Арарат?
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11.10.2020 16:04 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
Момент удара баллистической ракеты "земля-земля" "Точка У" по жилому кварталу в #азербайджанском городе Гянджа выпущенной с территории #Армении. Армянские войска продолжают массовые убийства мирных жителей Азербайджана #карабах

Там же и видео
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11.10.2020 16:05 Відповісти
По мирному городу? Однозначно - преступники.
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12.10.2020 15:01 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
По последним данным в результате удара с территории #Армении баллистической ракеты по жилым кварталам #азербайджанского города #Гянджа убито 9 и ранено 34 мирных жителей. Дом разрушен. Это все что нужно знать о перемирии с армянам и гарантиях Путина #карабах
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11.10.2020 16:06 Відповісти
Это вам не зелень поганая.
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11.10.2020 16:08 Відповісти
Это освободительная война,война за независимость,за территориальную целостность.
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11.10.2020 16:11 Відповісти
А что такое?
Или он должен ежедневно рассказывать, что очередной обстрел со стороны Армении, это всего лишь "провокация", поэтому Азербайджан в одностороннем порядке будет соблюдать "перемирие"?
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11.10.2020 16:12 Відповісти
Дашкесан наш! Первые кадры из освобожденного села ВИДЕО https://haqqin.az/news/191355
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11.10.2020 16:12 Відповісти
МоЇ вітання! (Мои поздравления)
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11.10.2020 16:56 Відповісти
Это здорово, только как освободить тот же Стапанакерт, где 50К население, из которого 99% - армяне?
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11.10.2020 19:13 Відповісти
никак не надо его освобождать. просто перерезать снабжение и дать гуманитарный коридор на выход
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11.10.2020 19:28 Відповісти
В идеале - блокада, но для этого нужны огромные силы, а армяне тоже не будут сидеть сложа руки, и кто знает как долго всё это может продлиться. Достаточно вспомнить осады городов в прошлом.
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11.10.2020 20:03 Відповісти
Иран закопошился....
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11.10.2020 16:20 Відповісти
подробнее об иране плиз.
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11.10.2020 17:17 Відповісти
Я кабы не слышал о втором городе, но над джебраилом азербайджанский флаг развивается уже неделю.
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11.10.2020 16:22 Відповісти
Там видео несколько есть из центра Джебраила с флагами Азербайджана. Людей там практически не было с 1994 года. Поэтому и на видео их не видно.Почему Бутусов пишкт,что город не взят-задка? Гадрут, да не взят. Но это вопрос 2-3-х дней.
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11.10.2020 17:18 Відповісти
Ето говорит не о ПРОДОЛЖЕНИИ ВОЙНЫ, а о ОСВОБОЖДЕНИИ СВОИХ ТЕРРИТОРИЙ, Войну продолжает тот кто соглашается с окупантами о перемирии не освободив свои земли и свои дома.
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11.10.2020 16:27 Відповісти
Будет там Алиев. Так же, как и Украина будет в Донецке, Луганске и Симферополе. А Пашинян с }{уйлом сдохнут, параша развалится, и Армения останется внутри своих признанных границ. И это будет скорее, чем многие себе представляют.
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11.10.2020 16:31 Відповісти
Ух ты,наш бусик предлагает нам верить пегову.Посмотри,дурик, на этот диалог пегов - габрилян.

https://www.youtube.com/watch?v=y3CyUzPDm1U
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11.10.2020 16:32 Відповісти
Проводя некоторые аналогии с Донбассом(с руснявой точки зрения) напрашивается вопрос:а каким боком там Армения?Разве это не гражданский конфликт в Азербайджане?Почему Азербайджан должен вести переговоры с Арменией,не признавшей независимость НКР?
-ну какже,там ведь живут армяне и хотят,чтобы их взяла Армения,но не просто их а еще и земли на которых они проживают,неважно что международно они признаны территорией Азербайджана.А как отличить армянина от азербайджанца в НКР,наверное ж по мовi,та по церквi...Нiчого не нагадуе? А нам тут каже один клоун "та какая разница"...
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11.10.2020 16:33 Відповісти
короче. на эриваньском ханстве не все так однозначно. там многослойный храшданский конфликт как говорила алкосцывуха.
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11.10.2020 16:40 Відповісти
Многослойный,вокак?А слои нарашивают не "миротворцы" в кремлевских кабинетах? Патамушта...
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11.10.2020 16:47 Відповісти
В Азербайджане народ против перемирия :,, Мы хотим вернуть свои земли , а не идти на пепемирие с врагами !
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11.10.2020 16:46 Відповісти
Проблема возникнет при освобождении Степанакерта и других относительно крупных населённых пунктов НГ.
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11.10.2020 19:30 Відповісти
У нас собирались в кольцо взять миллионный Донецк! А тут и ста тысяч населения нет.

Обесточиваются ЛЭП. Останавливается подача воды и газа. Разворачиваются палаточные городки и полевые кухни для приёма беженцев из Степанакерта...
Так что даже бомбить не нужно.
Напомню, что войска СССР так оставили Одессу в 1941-м.
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12.10.2020 15:07 Відповісти
Посмотрим как у них получится организовать блокаду Степанакерта. У меня большие сомнения по этому поводу.

Не думаю, что можно сравнивать мощь армий гитлеровской Германии и Азербайджана.
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19.10.2020 02:03 Відповісти
Конечно время покажет. Я лишь кратко написал один из сценариев.
Главная изюминка в том, что у Армении нет общей границы с РФ, а Грузия и Азербайджан войска кацапов точно не пропустят.
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19.10.2020 09:59 Відповісти
короче примерно так - Азербайджан освободил Джебраил и Гадрут, но армяне сразу за этими городками на высотах и Алиев собирается рискнуть туда съездить
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11.10.2020 16:48 Відповісти
Не розумію, що вірмени хочуть?
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11.10.2020 17:19 Відповісти
розширити Вірменію, але час христових походів давно пройшов
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11.10.2020 17:32 Відповісти
С такими раскладами им бы не сузить ее )))
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11.10.2020 19:12 Відповісти
там и так узкая часть Южная Армения, но она вся гористая, захватить ее сложно
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11.10.2020 19:16 Відповісти
Такая же, как Нагорный Карабах, по которому гуляют как по бульвару ))
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11.10.2020 19:26 Відповісти
нет другая, Карабах это нагорье, оно ниже и с участками плоскогорий, а там Южная Армения конкретные высокие хребты с ущельями, Джебраильский район подходит к хребтам снизу с долины, снизу же вверх и айзера наступают
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11.10.2020 19:34 Відповісти
Алієв обіцяє сьогодні відвідати Джебраїл і Гадрут, ще не зайняті Азербайджаном. Це говорить про продовження війни, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6891
Кафан, Южная Армения
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11.10.2020 19:49 Відповісти
Алієв обіцяє сьогодні відвідати Джебраїл і Гадрут, ще не зайняті Азербайджаном. Це говорить про продовження війни, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6297
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11.10.2020 19:50 Відповісти
Слушай, ну глянь физическую карту. Не пори херни. В Карабахе и в районе западнее боев высота 3,5-4 км, хребтов. Какое нагорье? )))
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12.10.2020 02:05 Відповісти
не кажи гоп поки не перескочешь
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11.10.2020 16:50 Відповісти
согласен. ато ары заранее сбегут оттуда.
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11.10.2020 16:56 Відповісти
Алиев-не дурак,там,где стреляют,он туда не поедет!
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11.10.2020 16:57 Відповісти
Може вірменам треба на своїй теріторії лад наводити? А Карабах віддати, як крадене?
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11.10.2020 17:17 Відповісти
))) щас хитрые ормяне шумною толпою покочуют оборонятся от его визита, а он приедет с тыла!
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11.10.2020 17:17 Відповісти
Переконаний, що брати місто плізуть "вагнеровці". Дуже важливо їх там всіх покласти. Бажано перед битвою.
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11.10.2020 17:27 Відповісти
Алиев блефует в пропагандитских целях или не знает реалии. Возможно его целенаправленно вводят в заблуждение собственные военные. Гадрут ещё не взят, вчерашняя попытка взять азербайджанцами этот город закончилась неудачей для них. Азербайджанские войска отступили, но находятся неподалеку, и понятно очень уже скоро предпримут новую попытку занять город.
Но однозначно, что ни о каком посещении Алиевым этого города сегодня, и речи быть не может.
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11.10.2020 17:17 Відповісти
вот так! собственно, а не прячась за спинами! армения проигрывает эту войну, впрочем как и российская империя...
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11.10.2020 17:35 Відповісти
есть такое. куда то пропала безальтернативная мыролюбность у него.
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11.10.2020 17:53 Відповісти
Нужна только перестать стрілять.
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11.10.2020 17:59 Відповісти
Пуйлу и его холуям действительно нужно перестать стрелять! Именно об этом Зе тогда и ответил журналистам.
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11.10.2020 18:56 Відповісти
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11.10.2020 19:15 Відповісти
Ильхам Алиев об ударе по Гяндже: «Азербайджан даст достойный ответ!» https://haqqin.az/news/191358
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11.10.2020 18:11 Відповісти
А може таке бути, що сидять вірмени з азербайджанцями, грають в нарди і кидають в інтернет ролики? Котрийсь виграв партію - зайняв Джебраїл, програв - віддав Гадрут.
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11.10.2020 18:13 Відповісти
Может. Сидит наш Осел и играет в шахматы с Моторылой.
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11.10.2020 18:25 Відповісти
Армяне от безысходности пытаются ракетными обстрелами городов Азербайджана спровоцировать ответный удар. Шоб потом заявить - видите, Азербайджан напал на Армению! Вова Пу! Спаси!....Турция должна уничтожить ПВО и пусковые установки армян и заявить об этом. Защищала своего союзника. Вова Пу, как всегда, начнет давить помидоры.
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11.10.2020 18:24 Відповісти
Причому свої, якщо вони ще є.
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11.10.2020 20:16 Відповісти
 
 