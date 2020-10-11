Алієв обіцяє сьогодні відвідати Джебраїл і Гадрут, ще не зайняті Азербайджаном. Це свідчить про продовження війни, - Бутусов
Ільхам Алієв заявив сьогодні, що відвідає звільнені Джебраїл і Гадрут. Заява ризикована і говорить про продовження військової операції, оскільки ні Джебраїл, ні Гадрут азербайджанцям зайняти не вдалося.
Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"На відеозаписах турецької телегрупи, яка під'їжджала до Джебраїлу, видно, що азербайджанці вийшли на південну околицю, але зайняти місто повністю не можуть, оскільки з півночі над містом нависають гори, які утримуються вірменами і дають відмінний огляд. Без контролю цих гір зайняти місто повністю неможливо. А щоб їх зайняти, потрібна масштабна загальновійськова операція, великі сили. Взяття Джебраїла дозволяє повністю перекрити одну з трьох магістралей через Карабах, і це створює кордон для подальшого наступу до Лачинського коридору", - зазначає Бутусов.
Також він описує обстановку в Гадруті.
"Сьогодні російський пропагандист Пегов зняв відео з Гадруту. Азербайджанці звідти не знімали. Звуків бою вже не чути, це говорить про те, що вірмени впевнено контролюють більшу частину населеного пункту. Вірменія стверджує, що азербайджанців з міста повністю вибили. Але Пегов все місто не показує, каже, що снайпери продовжують працювати. Вірмени також не показують західну частину міста, не показують, куди прорвалися азербайджанці, не показують тіла загиблих і місця боїв. Це може говорити про те, що все-таки частину висот над містом і якісь позиції в місті утримують азербайджанці. Вночі азербайджанські "Байрактари" били по машинах постачання на дорозі в Гадрут. Але судячи з усього, вірмени утримують більшість висот навколо міста, там щільна зелень, і лише дрони перемогу не забезпечать. У будь-якому разі найближчим часом Алієв туди явно не добереться", - пише журналіст.
Главред Цензор.НЕТ резюмує, що найближчим часом бій за Гадрут і Джебраїл продовжаться: "Занадто багато політичних авансів роздано. Це зараз ключові пункти війни в Карабасі."
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https://www.youtube.com/watch?v=bSh5tm2Hmn0
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капитан очевидность... это ещё со времён ВОВ известно.
@newkc14
Момент удара баллистической ракеты "земля-земля" "Точка У" по жилому кварталу в #азербайджанском городе Гянджа выпущенной с территории #Армении. Армянские войска продолжают массовые убийства мирных жителей Азербайджана #карабах
Там же и видео
@newkc14
По последним данным в результате удара с территории #Армении баллистической ракеты по жилым кварталам #азербайджанского города #Гянджа убито 9 и ранено 34 мирных жителей. Дом разрушен. Это все что нужно знать о перемирии с армянам и гарантиях Путина #карабах
Или он должен ежедневно рассказывать, что очередной обстрел со стороны Армении, это всего лишь "провокация", поэтому Азербайджан в одностороннем порядке будет соблюдать "перемирие"?
https://www.youtube.com/watch?v=y3CyUzPDm1U
-ну какже,там ведь живут армяне и хотят,чтобы их взяла Армения,но не просто их а еще и земли на которых они проживают,неважно что международно они признаны территорией Азербайджана.А как отличить армянина от азербайджанца в НКР,наверное ж по мовi,та по церквi...Нiчого не нагадуе? А нам тут каже один клоун "та какая разница"...
Обесточиваются ЛЭП. Останавливается подача воды и газа. Разворачиваются палаточные городки и полевые кухни для приёма беженцев из Степанакерта...
Так что даже бомбить не нужно.
Напомню, что войска СССР так оставили Одессу в 1941-м.
Не думаю, что можно сравнивать мощь армий гитлеровской Германии и Азербайджана.
Главная изюминка в том, что у Армении нет общей границы с РФ, а Грузия и Азербайджан войска кацапов точно не пропустят.
Кафан, Южная Армения
Но однозначно, что ни о каком посещении Алиевым этого города сегодня, и речи быть не может.