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Новини Судова реформа
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Венеціанська комісія констатує, що законопроєкт Зеленського про судову реформу потребує суттєвого доопрацювання, - ЦПК

Венеціанська комісія констатує, що законопроєкт Зеленського про судову реформу потребує суттєвого доопрацювання, - ЦПК

9 жовтня Венеціанська комісія затвердила висновок щодо нового судового законопроєкту №3711 президента Володимира Зеленського, підкресливши, що його треба суттєво доопрацювати.

Про це пише Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Венеційська комісія констатує, що проєкт №3711 не є комплексною реформою і наголошує на необхідності якнайшвидше забезпечити доброчесний склад Вищої ради правосуддя. Однак у проєкті №3711 про це – жодного слова.

"Питання доброчесності членів ВРП є терміновим і воно має бути вирішене без жодних зволікань", – зазначено у висновку.

Крім того, до Венеційки докотилася і слава Окружного адмінсуду Києва – його назвали "нереформованим".

Ключовий посил цього висновку Венеційської комісії такий: Україні потрібна доброчесна судова влада, а проєкт Зеленського цього не гарантує", - підсумовують в ЦПК.

Венеціанська комісія констатує, що законопроєкт Зеленського про судову реформу потребує суттєвого доопрацювання, - ЦПК 01

Венеціанська комісія (227) судова реформа (1462) Вища рада правосуддя (583) Центр протидії корупції (268)


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Топ коментарі
+12
Интресно узнать фио автора
Неужели опять Ермак???😀😀😀
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11.10.2020 16:13 Відповісти
+7
Скорее всего портянка подсуетилась, он творец многих юридических безобразий, включая продвинутых им на должности судей
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11.10.2020 16:43 Відповісти
+6
Венеціанська комісія констатує, що законопроєкт Зеленського про судову реформу потребує суттєвого доопрацювання, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5715
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11.10.2020 16:33 Відповісти
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Интресно узнать фио автора
Неужели опять Ермак???😀😀😀
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11.10.2020 16:13 Відповісти
Скорее всего портянка подсуетилась, он творец многих юридических безобразий, включая продвинутых им на должности судей
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11.10.2020 16:43 Відповісти
Вообще на проектах закона на первой странице должны писать авторов
Вот интресно услышать их ФИО ,
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11.10.2020 16:45 Відповісти
Номер, дата реєстрації:3711 від 22.06.2020Сесія реєстрації:3 сесія IX скликанняВключено до порядку денного:https://zakon.rada.gov.ua/go/828-IX 828-ІХ від 01.09.2020Редакція законопроекту:ОсновнийРубрика законопроекту:Правова політикаСуб'єкт права законодавчої ініціативи:Президент УкраїниІніціатор(и) законопроекту:Зеленський Володимир Олександрович Президент УкраїниГоловний комітет:Костін А.Є. Комітет з питань правової політикиІнші комітети:Арістов Ю.Ю. Комітет з питань бюджетуРадіна А.О. Комітет з питань антикорупційної політикиКлимпуш-Цинцадзе І.О. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом
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11.10.2020 16:59 Відповісти
Проще говоря, ему напечатали, он от своего имени отправил, кто автор, никто не узнает
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11.10.2020 17:00 Відповісти
А кто реально написал - секрет 😀😀😀
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11.10.2020 17:04 Відповісти
Да не секрет, Порятянка у нас разруливает судебной системой. Написал законопроект под свои нужды в усилении контроля над судебной системой, передал своим людям в ближайшем окружении Зели, те ему по ушам поездили, мол "Узрит Мир твою гениальность мысли, о величайший". Воно ж тупеньке, отправило довольное от своего имени, вот и результат.
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11.10.2020 17:09 Відповісти
Главы комитетов тоже могли не читать , а поручили своим помощникам , якобы экспертам
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11.10.2020 17:11 Відповісти
Тоді не дивно, що про доброчесність там нема ні слова. Де Зєлєнскій, а де доброчесність??!
Це як акула і лев - існують в одному часі, але ніколи не зустрінуться
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11.10.2020 17:08 Відповісти
Тільки хотів сказать, що Зеленський його навіть не читав...
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11.10.2020 16:43 Відповісти
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗЕЛЕНСКОГО ????
Какой друг Зеленского так подставил нашу БУБОЧКУ ! 😀😀😀
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11.10.2020 16:47 Відповісти
Нет, конечно. Вдвоём с Портняжкой.))
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11.10.2020 16:43 Відповісти
Та не, по судам у них портнов, видно ж рыгоуши торчат из законопроекта, иначе был другой вывод ВК
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11.10.2020 17:56 Відповісти
ти мий унітази, не відволікайся, тобі від того нічого не зміниться. а ми тут самі розберемося із всяким дерьмаками і портянками
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11.10.2020 21:24 Відповісти
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11.10.2020 21:34 Відповісти
та мені пофіг де ти їх миєш
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11.10.2020 21:46 Відповісти
Венеціанська комісія констатує, що законопроєкт Зеленського про судову реформу потребує суттєвого доопрацювання, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9198
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11.10.2020 21:55 Відповісти
і там теж мий унітази
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11.10.2020 22:12 Відповісти
Только не связываться с этим сбродом самозванцев, который называет себя Венецианской комиссией.
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11.10.2020 16:13 Відповісти
Законопроєкт Зеленського не передбачає комплексної судової реформи, а зашкварена Вища рада правосуддя не повинна контролювати конкурс до ВККС - це головне, що ви маєте знати з висновку Венеційської комісії щодо законопроєкту 3711.
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11.10.2020 16:22 Відповісти
Одно я знаю на 100% - в доработке нуждается сам Зеленский (где то в области головы)
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11.10.2020 19:48 Відповісти
Рішучі та безкомпромісні рехворми від зеленої плісняви , це лише недолуга імітація реформ !!)))
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11.10.2020 16:24 Відповісти
Бубочка , не ****** *********** !!))
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11.10.2020 16:26 Відповісти
ето они еще игры на рояле не слышали...
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11.10.2020 16:29 Відповісти
Венеціанська комісія констатує, що законопроєкт Зеленського про судову реформу потребує суттєвого доопрацювання, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5715
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11.10.2020 16:33 Відповісти
Достатньо побачить "сру", і все ясно...
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11.10.2020 16:45 Відповісти
Чем меньше телодвижений делает власть Зеленского, тем легче для народа. Если позволить шмаркле провести много законов, то мы вообще из этого завала никогда не выберемся.
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11.10.2020 16:35 Відповісти
"9 октября Венецианская комиссия утвердила заключение по новому судебному законопроекту №3711 президента Владимира Зеленского, подчеркнув, что его надо существенно доработать" - пишет Центр противодействия коррупции, https://censor.net/ru/n3224223

"Венецианская комиссия в целом положительно оценили законопроект о судоустройстве и статусе судей и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления" - такое мнение комиссия утвердила и опубликовала 9 октября, передает Укринформ (урядовий сайт) - https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3115199-venecianska-komisia-dala-ocinku-zakonoproektu-pro-sudovu-reformu-v-ukraini.html https://censor.net/ru/n3224079

Хто бреше?
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11.10.2020 16:46 Відповісти
Оскільки голоборотька ніколи не бреше значить бреше шабунін, який теж ніколи не бреше
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11.10.2020 16:53 Відповісти
Вже запісяли всім очі "реформатори" законами про імпічмент президента і зняття недоторканості депутатів ВР. але лохі--витерлись і кричать --слава бубочці. Все робиться по-маланські,багато слів,але мало справ.
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11.10.2020 16:48 Відповісти
мало того, - справи ще й протилежні словам
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11.10.2020 16:54 Відповісти
Эти "реформатори" ещё хотят и https://censor.net/ru/news/3224192/krikliyi_o_vvedenii_obyazatelnogo_tehosmotra_avtomobileyi_tyajelyyi_zakonoproekt_kajdyyi_raz_kogda_egoвернуть. Янукович в этом вопросе коррупцю ликвидировал, а "реформатори" хотят вернуть и будут красивыми словами объяснять, что это необходимо, иначе нас в НАТО не возьмут.
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11.10.2020 17:55 Відповісти
"Венецианская комиссия констатирует, что законопроект Зеленского о судебной реформе нуждается в существенной доработке, - ЦПК" - какой Зеленский, такой и законопроект. -
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
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11.10.2020 17:35 Відповісти
Часом не всэпартийна Мария Ставничук там тужится.
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11.10.2020 17:44 Відповісти
Зі Зе все ясно - він же юрист по освіті. Тут інше питання спливає: як же ж при найкращому президентові всіх часів вибрали таку паскудну ВРП? Пам'ятаю, як штурхали Раду доброчесності, щоб не заважала атестувати "чесних" суддів. Петя зараз хворіє, тому більше не буду нічого писати.
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11.10.2020 19:53 Відповісти
Расстрел с конфискацией, лучшие друзья "доброчестности" украинских судей.
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11.10.2020 20:41 Відповісти
Так у этого автора, к стати, точно также ни слова про то как именно "подолать эпоху бидности", так же и с коррупцией.Одни лозунги.
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12.10.2020 11:42 Відповісти
 
 