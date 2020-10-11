Венеціанська комісія констатує, що законопроєкт Зеленського про судову реформу потребує суттєвого доопрацювання, - ЦПК
9 жовтня Венеціанська комісія затвердила висновок щодо нового судового законопроєкту №3711 президента Володимира Зеленського, підкресливши, що його треба суттєво доопрацювати.
Про це пише Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
"Венеційська комісія констатує, що проєкт №3711 не є комплексною реформою і наголошує на необхідності якнайшвидше забезпечити доброчесний склад Вищої ради правосуддя. Однак у проєкті №3711 про це – жодного слова.
"Питання доброчесності членів ВРП є терміновим і воно має бути вирішене без жодних зволікань", – зазначено у висновку.
Крім того, до Венеційки докотилася і слава Окружного адмінсуду Києва – його назвали "нереформованим".
Ключовий посил цього висновку Венеційської комісії такий: Україні потрібна доброчесна судова влада, а проєкт Зеленського цього не гарантує", - підсумовують в ЦПК.
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Неужели опять Ермак???😀😀😀
Вот интресно услышать их ФИО ,
Це як акула і лев - існують в одному часі, але ніколи не зустрінуться
Какой друг Зеленского так подставил нашу БУБОЧКУ ! 😀😀😀
"Венецианская комиссия в целом положительно оценили законопроект о судоустройстве и статусе судей и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления" - такое мнение комиссия утвердила и опубликовала 9 октября, передает Укринформ (урядовий сайт) - https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3115199-venecianska-komisia-dala-ocinku-zakonoproektu-pro-sudovu-reformu-v-ukraini.html https://censor.net/ru/n3224079
Хто бреше?
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119