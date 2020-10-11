Венеціанська комісія констатує, що законопроєкт Зеленського про судову реформу потребує суттєвого доопрацювання, - ЦПК

9 жовтня Венеціанська комісія затвердила висновок щодо нового судового законопроєкту №3711 президента Володимира Зеленського, підкресливши, що його треба суттєво доопрацювати.

Про це пише Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Венеційська комісія констатує, що проєкт №3711 не є комплексною реформою і наголошує на необхідності якнайшвидше забезпечити доброчесний склад Вищої ради правосуддя. Однак у проєкті №3711 про це – жодного слова.

"Питання доброчесності членів ВРП є терміновим і воно має бути вирішене без жодних зволікань", – зазначено у висновку.

Крім того, до Венеційки докотилася і слава Окружного адмінсуду Києва – його назвали "нереформованим".

Ключовий посил цього висновку Венеційської комісії такий: Україні потрібна доброчесна судова влада, а проєкт Зеленського цього не гарантує", - підсумовують в ЦПК.