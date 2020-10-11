На нараді у Зеленського затвердили 10 кроків у боротьбі з розповсюдженням СOVID-19 в Україні, - "слуга народу" Радуцький
Під час останньої наради у Президента Володимира Зеленського прийнято низку важливих рішень у боротьбі з епідемією СOVID-19 в Україні.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші пріоритети залишаються незмінними: всебічно зміцнюємо систему охорони здоров’я; вибірково, де відчутно не страждає економіка, посилюємо карантин; запроваджуємо реальну відповідальність для керівників за недотримання карантинних обмежень.
Тепер докладніше, покроково.
1. Тимчасово переводимо ВНЗ на дистанційне навчання. Це рішення повністю підтримує керівництво навчальних закладів. На жаль, вже маємо кілька спалахів зараження співробітників та студентів, і навіть смертельні випадки. Минулого тижня загинув декан географічного факультету КНУ ім. Шевченка.
Звісно, необхідна інформаційна кампанія серед студентів: молодь повинна розуміти, що сьогодні краще обмежити кількість контактів та мінімізувати перебування в людних місцях. Життя їхніх батьків, бабусь та дідусів – це також і їхня відповідальність.
2. Осінні канікули у школах мають розпочатись раніше. Дату початку канікул визначає місцева влада, але оптимально, якщо канікули стартують вже наступного тижня, до 15 жовтня.
3. У червоних та помаранчевих зонах запроваджуються обмеження роботи закладів громадського харчування – ресторанів, клубів. З 22:00 заклади мають зачинятись. Масові "гулянки" у клубах завершились. Це стосується і всіх масових заходів. Дивитись на порушення заборони "крізь пальці" влада більше не збирається.
4. Президент доручив МОЗу збільшити запаси засобів індивідуального захисту та медичних препаратів, які застосовуються при лікуванні ускладнень коронавірусної хвороби. Має бути встановлений незнижуваний запас ЗІЗ та препаратів, якого вистачить на тривалий час.
5. За наказом Президента в Києві, Одесі, Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі. Закупається все необхідне обладнання для того, щоб нові госпіталі змогли почати роботу за лічені дні. Госпіталі плануємо розміщувати в існуючих великих приміщеннях – в Києві це може бути Палац Спорту. Поки що такої необхідності немає, але ми повинні бути повністю готові.
6. Президент доручив готувати відомчі лікарні та заклади, підпорядковані Медичній академії наук, до прийняття хворих на СOVID-19. Завдяки цьому рішенню значно збільшуємо кількість ліжкомісць.
7. Залучаємо інтернів та студентів старших курсів медичних ВНЗ до роботи в інфекційних відділеннях. Відповідні законодавчі зміни набули чинності ще влітку. Є чіткі протоколи лікування пацієнтів з СOVID-19, і я впевнений, що під наглядом досвідчених лікарів наші молоді фахівці зможуть надавати кваліфіковану допомогу.
8. За наказом Президента МОЗ має збільшити кількість ПЛР-тестів з 30-35 тис до 50 тис на добу. Уряд надав 260 млн грн на збільшення кількості тестувань на коронавірус, з яких 100 млн на контрактування приватних лабораторій, 160 млн грн на додаткову закупку реагентів та лабораторного обладнання.
9. Президент також доручив вирішити проблему із забезпеченням киснем. До кінця місяця місцева влада має обладнати 80% ліжкомісць з хворими на коронавірус подачею кисню. Для цього уряд виділив регіонам 572 млн грн.
10. Єдина ефективна форма контролю за дотриманням маскового режиму - запровадження відповідальності власників приміщень. Верховній Раді пропонується розглянути зміни до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Зміни передбачають штраф 3400-5100 грн для підприємств, підприємців, установ, організацій, які пропустили в громадське приміщення чи громадський транспорт людей без вдягнутих респіраторів або захисних масок.
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А нахріна Стєпанову зарплата йде ???????????
не верите ?
спросите у его адептов в изумрудных очках !
Это не тот ли самый Президент Зеленский, что летом забрал деньги из Фонда борьбы с Ковид-19, на строительство (кстати не качественное, на пару лет без ремонта) автомобильных дорог?
При Януковиче продали единственный в стране завод по производству вакцин.
При Порошенко разогнали инфекционистов ( а имена многих наших, из того же НИИ в Харькове, знают специалисты всего мира).
При Зеленском добили то, что не успели уничтожить при Порошенко.
Думай народ Украины! ДУМАЙ!!!
ВСЕ і ВСІ залишилились на місцях.
Контроль за якістю продуктів перейшов до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,а функція епідеміологічного нагляду перейшла до ЦГЗ МОЗ (з майновими комплексами,лабораторіями і персоналом).
А за бажання їх легко відновити-вивіску поміняв-і возрадуйтесь !
"Місто Шепетівка, Хмельницька область. Так інфікованих на COVID-19 перевозять з одного відділення в інше. Лікар-анестезіолог несе на собі кисневий балон, захисних костюмів на лікарях та медпрацівниках немає, про комфорт хворих взагалі не йде мова. І так практично по всій країні. Від заходу до сходу.
Як там дороги, пане Зеленський?
Як відкриті вами будки та забиті м'ячі? Як там «мости Ротару» та «швейцарія» на Буковині?"
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZXTuC62SiGNSr9TNZ6-Yv0DVgh0Jyzsw0KjBFptRQvqsheg4Li7oQpffg2ebA06bWhl4zYicaGGTIfF7kOM-0y0_TGaEE7vm25JArtyrGd95l_j-sAwdksg1TekQd42ZMbUjwv0acXO49Pa6rmqhDvj3xBiiWzgdIUqF_l-w_j52w&__tn__=-UC*F Андрій Смолій
Це новина триденної давнини,облетіла соцмережі,ТСН,Обозрєватєль,дрібніші агенції.
Автор фотофейку-завідувач відділенням анестезії та інтенсивної терапії лікарні Валерій Сивоконюк.
"Друзі здалеку почав, але біда! У нас в роботі вже 5 апаратів ШВЛ! Залишився один! Кисневої станції немає! Ліфта немає! Ніколи не був в паніці! Повірте мені, що буде ситуація, коли ми не зможемо допомогти вашим рідним людям! Але дуже прошу дзвонити не до мене, а до очільників! Нехай докупляють апарати! Розширюють на два поверхи! Добавляють ставки! Виплачують заборгованість! Я про це попереджував ще в березні," - каже Валерій Сивоконюк.
Посилання на джерело: https://vsim.ua/Zdorovya/medik-z-shepetivki-obureniy-umovami-likuvannya-hvorih-z-covid-19-scho--11145754.html
Фейк встиг прокоментувати голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет.
"За наказом Президента МОЗ має збільшити кількість ПЛР-тестів Джерело"
Знову ліпить (ліплять) царя-батю: президент не наказує КМУ. Неосвічене гівно не може вивчити свої повноваження за 1,5 роки.
Це що ще за юридична форма? В Україні хіба існують, як на паРаші, Укази прєзєдєнта і вони виконуються,навіть якщо не є законними?
Це усні поручення, накази, чи таки письмові законодавчі акти і мають якийсь юридичний статут? Панове, хто пояснить?
Страшно подумать, какие еще шаги ЗЕленые задумали...
Ворюги при владі , ворують все . Навіть з державного резерву зерно продали , а МИШІ ВИННІ !!
https://www.youtube.com/channel/UCsJ9Vr9TOgyEIt46CmsX4Mg
Oksana Tyshchuk Greenstone
І де ті крикуни, ті принципіальні відстоювачі правди, що колись були так ображені "баригою" та "мародером"?!!!! Де тіі протести з гаслами і вимогами?! А ніхто не башляє, то й гори вона вогнем та правда. Треба якнайбільше поширювати таку інформацію!
(Порох із свинарчуками нервно курять в сторонке)
Не побачив пункту, де би було гарантовано забеспечення ліками хворих, на рахунок ковід фонду...
Тобто гроші з фонду далі будуть дерибанити на аферу величного будівництва...
Не упомянул Михаил Радуцкий и о https://zn.ua/ukr/UKRAINE/hroshej-na-testuvannja-nemaje-ale-moz-osvojiv-vsoho-3-5-vidilenikh-z-koronavirusnie-fondu-koshtiv.html проваленом Минздравом использовании средств Фонда борьбы с коронавирусом - 3,5% из выделенных 14,3 млрд .
«Президент также поручил решить проблему с обеспечением кислородом. К концу месяца местные власти должны оборудовать 80% койкомест с больными коронавирусом подачей кислорода. Для этого правительство выделило регионам 572 млн грн», - пишет Радуцкий.
Где взять обещанные МЗ 12000 концентраторов, которых в Украине не хватает, а также специалистов, которые смогут работать с такими больными, он не уточнил. Вместо этого глава комитета ловко переложил ответственность на местную власть накануне выборов 25 октября.
Це що ще за юридична форма? В Україні хіба існують, як на паРаші, Укази прєзєдєнта і вони виконуються,навіть якщо не є законними?
Це усні поручення, накази, чи таки письмові законодавчі акти і мають якийсь юридичний статут? Панове, хто пояснить?
Неплохо бы уточнять, что не "на совещании квартала-95..." все-таки.
имхо.