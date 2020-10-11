На нараді у Зеленського затвердили 10 кроків у боротьбі з розповсюдженням СOVID-19 в Україні, - "слуга народу" Радуцький

Під час останньої наради у Президента Володимира Зеленського прийнято низку важливих рішень у боротьбі з епідемією СOVID-19 в Україні.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші пріоритети залишаються незмінними: всебічно зміцнюємо систему охорони здоров’я; вибірково, де відчутно не страждає економіка, посилюємо карантин; запроваджуємо реальну відповідальність для керівників за недотримання карантинних обмежень.



Тепер докладніше, покроково.



1. Тимчасово переводимо ВНЗ на дистанційне навчання. Це рішення повністю підтримує керівництво навчальних закладів. На жаль, вже маємо кілька спалахів зараження співробітників та студентів, і навіть смертельні випадки. Минулого тижня загинув декан географічного факультету КНУ ім. Шевченка.

Звісно, необхідна інформаційна кампанія серед студентів: молодь повинна розуміти, що сьогодні краще обмежити кількість контактів та мінімізувати перебування в людних місцях. Життя їхніх батьків, бабусь та дідусів – це також і їхня відповідальність.



2. Осінні канікули у школах мають розпочатись раніше. Дату початку канікул визначає місцева влада, але оптимально, якщо канікули стартують вже наступного тижня, до 15 жовтня.



3. У червоних та помаранчевих зонах запроваджуються обмеження роботи закладів громадського харчування – ресторанів, клубів. З 22:00 заклади мають зачинятись. Масові "гулянки" у клубах завершились. Це стосується і всіх масових заходів. Дивитись на порушення заборони "крізь пальці" влада більше не збирається.

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4. Президент доручив МОЗу збільшити запаси засобів індивідуального захисту та медичних препаратів, які застосовуються при лікуванні ускладнень коронавірусної хвороби. Має бути встановлений незнижуваний запас ЗІЗ та препаратів, якого вистачить на тривалий час.



5. За наказом Президента в Києві, Одесі, Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі. Закупається все необхідне обладнання для того, щоб нові госпіталі змогли почати роботу за лічені дні. Госпіталі плануємо розміщувати в існуючих великих приміщеннях – в Києві це може бути Палац Спорту. Поки що такої необхідності немає, але ми повинні бути повністю готові.



6. Президент доручив готувати відомчі лікарні та заклади, підпорядковані Медичній академії наук, до прийняття хворих на СOVID-19. Завдяки цьому рішенню значно збільшуємо кількість ліжкомісць.



7. Залучаємо інтернів та студентів старших курсів медичних ВНЗ до роботи в інфекційних відділеннях. Відповідні законодавчі зміни набули чинності ще влітку. Є чіткі протоколи лікування пацієнтів з СOVID-19, і я впевнений, що під наглядом досвідчених лікарів наші молоді фахівці зможуть надавати кваліфіковану допомогу.



8. За наказом Президента МОЗ має збільшити кількість ПЛР-тестів з 30-35 тис до 50 тис на добу. Уряд надав 260 млн грн на збільшення кількості тестувань на коронавірус, з яких 100 млн на контрактування приватних лабораторій, 160 млн грн на додаткову закупку реагентів та лабораторного обладнання.



9. Президент також доручив вирішити проблему із забезпеченням киснем. До кінця місяця місцева влада має обладнати 80% ліжкомісць з хворими на коронавірус подачею кисню. Для цього уряд виділив регіонам 572 млн грн.

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10. Єдина ефективна форма контролю за дотриманням маскового режиму - запровадження відповідальності власників приміщень. Верховній Раді пропонується розглянути зміни до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Зміни передбачають штраф 3400-5100 грн для підприємств, підприємців, установ, організацій, які пропустили в громадське приміщення чи громадський транспорт людей без вдягнутих респіраторів або захисних масок.