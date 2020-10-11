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Новини Коронавірус і карантин
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На нараді у Зеленського затвердили 10 кроків у боротьбі з розповсюдженням СOVID-19 в Україні, - "слуга народу" Радуцький

На нараді у Зеленського затвердили 10 кроків у боротьбі з розповсюдженням СOVID-19 в Україні, -

Під час останньої наради у Президента Володимира Зеленського прийнято низку важливих рішень у боротьбі з епідемією СOVID-19 в Україні.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші пріоритети залишаються незмінними: всебічно зміцнюємо систему охорони здоров’я; вибірково, де відчутно не страждає економіка, посилюємо карантин; запроваджуємо реальну відповідальність для керівників за недотримання карантинних обмежень.

Тепер докладніше, покроково.

1. Тимчасово переводимо ВНЗ на дистанційне навчання. Це рішення повністю підтримує керівництво навчальних закладів. На жаль, вже маємо кілька спалахів зараження співробітників та студентів, і навіть смертельні випадки. Минулого тижня загинув декан географічного факультету КНУ ім. Шевченка.
Звісно, необхідна інформаційна кампанія серед студентів: молодь повинна розуміти, що сьогодні краще обмежити кількість контактів та мінімізувати перебування в людних місцях. Життя їхніх батьків, бабусь та дідусів – це також і їхня відповідальність.

2. Осінні канікули у школах мають розпочатись раніше. Дату початку канікул визначає місцева влада, але оптимально, якщо канікули стартують вже наступного тижня, до 15 жовтня.

3. У червоних та помаранчевих зонах запроваджуються обмеження роботи закладів громадського харчування – ресторанів, клубів. З 22:00 заклади мають зачинятись. Масові "гулянки" у клубах завершились. Це стосується і всіх масових заходів. Дивитись на порушення заборони "крізь пальці" влада більше не збирається.

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4. Президент доручив МОЗу збільшити запаси засобів індивідуального захисту та медичних препаратів, які застосовуються при лікуванні ускладнень коронавірусної хвороби. Має бути встановлений незнижуваний запас ЗІЗ та препаратів, якого вистачить на тривалий час.

5. За наказом Президента в Києві, Одесі, Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі. Закупається все необхідне обладнання для того, щоб нові госпіталі змогли почати роботу за лічені дні. Госпіталі плануємо розміщувати в існуючих великих приміщеннях – в Києві це може бути Палац Спорту. Поки що такої необхідності немає, але ми повинні бути повністю готові.

6. Президент доручив готувати відомчі лікарні та заклади, підпорядковані Медичній академії наук, до прийняття хворих на СOVID-19. Завдяки цьому рішенню значно збільшуємо кількість ліжкомісць.

7. Залучаємо інтернів та студентів старших курсів медичних ВНЗ до роботи в інфекційних відділеннях. Відповідні законодавчі зміни набули чинності ще влітку. Є чіткі протоколи лікування пацієнтів з СOVID-19, і я впевнений, що під наглядом досвідчених лікарів наші молоді фахівці зможуть надавати кваліфіковану допомогу.

8. За наказом Президента МОЗ має збільшити кількість ПЛР-тестів з 30-35 тис до 50 тис на добу. Уряд надав 260 млн грн на збільшення кількості тестувань на коронавірус, з яких 100 млн на контрактування приватних лабораторій, 160 млн грн на додаткову закупку реагентів та лабораторного обладнання.

9. Президент також доручив вирішити проблему із забезпеченням киснем. До кінця місяця місцева влада має обладнати 80% ліжкомісць з хворими на коронавірус подачею кисню. Для цього уряд виділив регіонам 572 млн грн.

Також читайте: У Києві за добу від COVID-19 померли 12 хворих, 75 осіб одужали, нових випадків - 502, - Кличко

10. Єдина ефективна форма контролю за дотриманням маскового режиму - запровадження відповідальності власників приміщень. Верховній Раді пропонується розглянути зміни до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Зміни передбачають штраф 3400-5100 грн для підприємств, підприємців, установ, організацій, які пропустили в громадське приміщення чи громадський транспорт людей без вдягнутих респіраторів або захисних масок.

Зеленський Володимир (24576) карантин (18172) Радуцький Михайло (285) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+42
Довели ситуацию практически до катастрофы, а теперь будут с ней героически бороться
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11.10.2020 17:00 Відповісти
+40
10 шагов ЗЕвласти:
1. Продать все маски за границу;
2. Не закупить ни одного аппарата ИВЛ:
3. Сорвать поставки кислорода в ковид-больницы;
4. Разворовать остатки ковид-фонда;
5. Довести количество заболевших до 10 тысяч в день;
6. В очередной раз пообещать доплаты медикам;
7. Установить для "Велюра" круглосуточный безмасочный режим работы;
8. Пропиариться еще раз на завозе "Эпицентром" унитазов в Украину.
9. Выделить еще несколько миллиардов на зарплату Авакову и его орлам.
10. Снять видосик о ЗЕ - мастеру спорта по борьбе с ковид
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11.10.2020 17:29 Відповісти
+38
шаг 1. Снять видлсик
шаг 2. Снять второй видосик
шаг3....
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11.10.2020 17:00 Відповісти
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Тобто Зєлєнскій тепер працює міністром МОЗ ???????????????
А нахріна Стєпанову зарплата йде ???????????
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11.10.2020 18:19 Відповісти
ЗЕленский - БОХ !
не верите ?
спросите у его адептов в изумрудных очках !
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11.10.2020 18:29 Відповісти
Їм залишилося тільки проспівати, - "не питай мене даремно про мою любов".
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11.10.2020 21:22 Відповісти
Президент, Президент, Президент...

Это не тот ли самый Президент Зеленский, что летом забрал деньги из Фонда борьбы с Ковид-19, на строительство (кстати не качественное, на пару лет без ремонта) автомобильных дорог?
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12.10.2020 14:54 Відповісти
СЭС героически побороли, теперь ходите в масках.
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11.10.2020 18:22 Відповісти
Навіщо тобі СЕС ? Чим би вони допомогли ?
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11.10.2020 18:24 Відповісти
Вы не равняйте те службы, что доили рынки и магазины с теми службами, что должны были бороться эпидемиями.
При Януковиче продали единственный в стране завод по производству вакцин.
При Порошенко разогнали инфекционистов ( а имена многих наших, из того же НИИ в Харькове, знают специалисты всего мира).
При Зеленском добили то, что не успели уничтожить при Порошенко.

Думай народ Украины! ДУМАЙ!!!
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12.10.2020 14:57 Відповісти
Куди їх,в біса,розігнали ????? Коли пишуть,що ліквідували СЕС,це не значить,що будівлі з обладнанням розпродали,а людей на вулицю вигнали !
ВСЕ і ВСІ залишилились на місцях.
Контроль за якістю продуктів перейшов до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,а функція епідеміологічного нагляду перейшла до ЦГЗ МОЗ (з майновими комплексами,лабораторіями і персоналом).
А за бажання їх легко відновити-вивіску поміняв-і возрадуйтесь !
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12.10.2020 15:51 Відповісти
А врачей вы вернете из той же Польши так же легко?
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12.10.2020 19:49 Відповісти
Як пов'язані реорганізація СЕС і виїзд лікарів за кордон ?
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12.10.2020 19:57 Відповісти
Специалистов не осталось.
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12.10.2020 20:47 Відповісти
На нараді у Зеленського затвердили 10 кроків у боротьбі з розповсюдженням СOVID-19 в Україні, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 6501

"Місто Шепетівка, Хмельницька область. Так інфікованих на COVID-19 перевозять з одного відділення в інше. Лікар-анестезіолог несе на собі кисневий балон, захисних костюмів на лікарях та медпрацівниках немає, про комфорт хворих взагалі не йде мова. І так практично по всій країні. Від заходу до сходу.
Як там дороги, пане Зеленський?
Як відкриті вами будки та забиті м'ячі? Як там «мости Ротару» та «швейцарія» на Буковині?"
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZXTuC62SiGNSr9TNZ6-Yv0DVgh0Jyzsw0KjBFptRQvqsheg4Li7oQpffg2ebA06bWhl4zYicaGGTIfF7kOM-0y0_TGaEE7vm25JArtyrGd95l_j-sAwdksg1TekQd42ZMbUjwv0acXO49Pa6rmqhDvj3xBiiWzgdIUqF_l-w_j52w&__tn__=-UC*F Андрій Смолій
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11.10.2020 18:23 Відповісти
асхвальт в больничке хороший ....
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11.10.2020 18:30 Відповісти
а дороги такі самі. У в Новограді-Волинському розрили три вулиці в липні... І от вже жовтень, а дороги такі самі як в липні...
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11.10.2020 18:35 Відповісти
Скіки можна мусолити фейк? Де це в нас дозволили білити дерева?
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11.10.2020 19:04 Відповісти
А ти вправний аналітєг.Разоблачів дівєрсію.
Це новина триденної давнини,облетіла соцмережі,ТСН,Обозрєватєль,дрібніші агенції.
Автор фотофейку-завідувач відділенням анестезії та інтенсивної терапії лікарні Валерій Сивоконюк.

"Друзі здалеку почав, але біда! У нас в роботі вже 5 апаратів ШВЛ! Залишився один! Кисневої станції немає! Ліфта немає! Ніколи не був в паніці! Повірте мені, що буде ситуація, коли ми не зможемо допомогти вашим рідним людям! Але дуже прошу дзвонити не до мене, а до очільників! Нехай докупляють апарати! Розширюють на два поверхи! Добавляють ставки! Виплачують заборгованість! Я про це попереджував ще в березні," - каже Валерій Сивоконюк.

Посилання на джерело: https://vsim.ua/Zdorovya/medik-z-shepetivki-obureniy-umovami-likuvannya-hvorih-z-covid-19-scho--11145754.html

Фейк встиг прокоментувати голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет.
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11.10.2020 20:50 Відповісти
Це ж там головна лікарка в міські голови подалася?
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11.10.2020 22:04 Відповісти
На пункті 10 зелені почвари будуть наживатися до очманіння...
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11.10.2020 18:24 Відповісти
Усі попередні обурення піидтримую, але що воно собі дозволяє:
"За наказом Президента МОЗ має збільшити кількість ПЛР-тестів Джерело"
Знову ліпить (ліплять) царя-батю: президент не наказує КМУ. Неосвічене гівно не може вивчити свої повноваження за 1,5 роки.
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11.10.2020 18:31 Відповісти
Ось, мені також не зрозуміло...

Це що ще за юридична форма? В Україні хіба існують, як на паРаші, Укази прєзєдєнта і вони виконуються,навіть якщо не є законними?

Це усні поручення, накази, чи таки письмові законодавчі акти і мають якийсь юридичний статут? Панове, хто пояснить?
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12.10.2020 09:18 Відповісти
Это тот самый Радуцкий, который в начале эпидемии все маски из Украины вывез или новый какой-то?

Страшно подумать, какие еще шаги ЗЕленые задумали...
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11.10.2020 18:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=96aDzzhEEPo&list=PLuFlabNyN8mOG8iDUuvcLruqH4pfz6KCc У Зеленського приховують реальні цифри, витрачені з антикризового коронавірусного фонду

Ворюги при владі , ворують все . Навіть з державного резерву зерно продали , а МИШІ ВИННІ !!

https://www.youtube.com/channel/UCsJ9Vr9TOgyEIt46CmsX4Mg
Oksana Tyshchuk Greenstone

І де ті крикуни, ті принципіальні відстоювачі правди, що колись були так ображені "баригою" та "мародером"?!!!! Де тіі протести з гаслами і вимогами?! А ніхто не башляє, то й гори вона вогнем та правда. Треба якнайбільше поширювати таку інформацію!

(Порох із свинарчуками нервно курять в сторонке)
На нараді у Зеленського затвердили 10 кроків у боротьбі з розповсюдженням СOVID-19 в Україні, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 3265
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11.10.2020 18:48 Відповісти
"Я ВАШ ВИРОК !!!!!!!!" - Зе
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11.10.2020 19:46 Відповісти
Дуже вірне рішення з приводу переходу Унівепситетів на дистанційну форму навчання. На економіці країни це ніяким чином не відобразиться, натомість буде реально зменшена кількість соцівльних контактів, які несуть в собі загрозу розповсюжєення коронавірусу.
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11.10.2020 20:02 Відповісти
а вообще клубы закрыть,рестораны только(еда только на вынос,доставка на дом). что меняется в 22:00?
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11.10.2020 20:11 Відповісти
На нараді у Зеленського затвердили 10 кроків у боротьбі з розповсюдженням СOVID-19 в Україні, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 6647
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11.10.2020 20:15 Відповісти
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11.10.2020 21:12 Відповісти
Пані ще не "позеленіла" а вже "зашкварилася".
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11.10.2020 21:26 Відповісти
НА ЭТО МОЖНО ОТВЕТИТЬ ТОЛЬКО ОДНО: ПОЗОР...
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11.10.2020 23:23 Відповісти
Щось я не побачив пункту по забороні, на використання залишків ковід фонду, на юудь які інші потреби, ніж боротьба вірусом...
Не побачив пункту, де би було гарантовано забеспечення ліками хворих, на рахунок ковід фонду...
Тобто гроші з фонду далі будуть дерибанити на аферу величного будівництва...
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11.10.2020 20:44 Відповісти
Хто-небудь мені пояснить, школи і садочки є громадськими приміщеннями?
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11.10.2020 20:47 Відповісти
Ключова ідея закладена в п.10 цієї абракадабри-захмарні штрафи на підприємців.В маленьких магазинах намає на вході охорони,ніхто не може зупинити покупця без маски,але замість того,щоб штрафувати таких покупців,всю відповідальність перекладають на підпрємців.Розумні
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11.10.2020 21:06 Відповісти
никакого вируса бы не было (как, например, во Франции) если бы выбрали потужнейшего.
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11.10.2020 22:00 Відповісти
там где правят зеленые мрази , там везде полная жопа. зеленые ублюдки лето красное прогуляли а когда в стране уже полный капец, раздуплились уроды. че летом делали дегенераты?
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11.10.2020 22:47 Відповісти
боротьба буде героїчна і не на життя, а на смерть! Боротись будемо АЖ ПОКИ лисий даун ПЄРДУЦКіЙ НЕ СТАНЕ ДОЛАРОВИМ МІЛЬЯРДЕРОМ!!!!
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11.10.2020 22:58 Відповісти
"Должен быть установлен неснижаемый запас СИЗ и препаратов, которого хватит на длительное время." - Через сколько недель, а точнее даже дней "мыши съедят" его и он вдруг окажется на полках ЕС или еще где то?
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12.10.2020 00:12 Відповісти
О чем Крадутский умолчал, так это о том, что больницы второй волны в Украине не запущены - они не готовы, у некоторых не подписаны контракты с НСЗУ. А https://zn.ua/UKRAINE/stepanov-nazval-rehiony-s-**********-zapolnennostju-bolnits-iz-za-covid-19.html больницы первой в некоторых областях уже заполнены более чем на 100% .
Не упомянул Михаил Радуцкий и о https://zn.ua/ukr/UKRAINE/hroshej-na-testuvannja-nemaje-ale-moz-osvojiv-vsoho-3-5-vidilenikh-z-koronavirusnie-fondu-koshtiv.html проваленом Минздравом использовании средств Фонда борьбы с коронавирусом - 3,5% из выделенных 14,3 млрд .
«Президент также поручил решить проблему с обеспечением кислородом. К концу месяца местные власти должны оборудовать 80% койкомест с больными коронавирусом подачей кислорода. Для этого правительство выделило регионам 572 млн грн», - пишет Радуцкий.
Где взять обещанные МЗ 12000 концентраторов, которых в Украине не хватает, а также специалистов, которые смогут работать с такими больными, он не уточнил. Вместо этого глава комитета ловко переложил ответственность на местную власть накануне выборов 25 октября.
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12.10.2020 01:08 Відповісти
І навіть катастрофу зелені використовують як піар зеленського. Відвертий цинізм.
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12.10.2020 04:06 Відповісти
Не пройшло і півроку як слугоуроди розікравши пандемійні кошти почали планувати щось по епідемії. Очуміти, квартально-оманський вилупок прокинувся.
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12.10.2020 07:40 Відповісти
За наказом ***********... па пріказу прєпіздєнта Зе-чма...ать, раз, два...

Це що ще за юридична форма? В Україні хіба існують, як на паРаші, Укази прєзєдєнта і вони виконуються,навіть якщо не є законними?

Це усні поручення, накази, чи таки письмові законодавчі акти і мають якийсь юридичний статут? Панове, хто пояснить?
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12.10.2020 09:14 Відповісти
Раньше писали: "На совещании у Президента...".
Неплохо бы уточнять, что не "на совещании квартала-95..." все-таки.
имхо.
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12.10.2020 09:14 Відповісти
Давным - давно пора вводить уголовную ответственность мэрам городов и политикам, которые отказываются от суровых мер карантина, А НАМ самим придерживаться мер безопасности; маски, дистанция, мыть по чаще руки и беречь жизни, и здоровье своих родителей.
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12.10.2020 09:15 Відповісти
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