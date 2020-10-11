Найманці РФ вели провокаційні обстріли біля Мар'їнки, Майорська та Зайцевого, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби, 11 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил найманці РФ 3 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Від початку поточної доби, 11 жовтня, у районах відповідальності наших підрозділів зафіксовано три порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку російсько-окупаційних військ. Так, противник здійснив два постріли з ручного протитанкового гранатомета поблизу населеного пункту Мар’їнка, а в районах Майорська та Зайцевого провокував українських захисників неприцільними чергами зі стрілецької зброї.



Постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

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ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ



Упродовж минулої доби, 10 жовтня, у смугах відповідальності підрозділів Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення з боку противника домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.



Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населеного пункту Водяне ворог здійснив один неприцільний постріл з підствольного гранатомета.

Ворожий постріл не становив загрози нашим військовослужбовцям, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.



Бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає.

Належно виконують завдання у районі проведення операції й інші складові сил оборони. Зокрема, військовослужбовці Збройних Сил та вогнеборці ДСНС ліквідували пожежі поблизу Новоолександрівки, Майорська та Катеринівки. Окрім того, локалізовано осередки загорань неподалік Болотеного.



За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 56 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5559 транспортних засобів та 4287 осіб. Також була затримана 1 особа, яку підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.



Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 527 осіб, у зворотному напрямку – 684 особи. КПВВ "Новотроїцьке" та "Мар’їнка" не функціонували.



Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою військовослужбовцями Об’єднаних сил.