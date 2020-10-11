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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ вели провокаційні обстріли біля Мар'їнки, Майорська та Зайцевого, втрат немає, - пресцентр ОС

Найманці РФ вели провокаційні обстріли біля Мар'їнки, Майорська та Зайцевого, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби, 11 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил найманці РФ 3 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням  на пресцентр ОС.

"Від початку поточної доби, 11 жовтня, у районах відповідальності наших підрозділів зафіксовано три порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку російсько-окупаційних військ. Так, противник здійснив два постріли з ручного протитанкового гранатомета поблизу населеного пункту Мар’їнка, а в районах Майорська та Зайцевого провокував українських захисників неприцільними чергами зі стрілецької зброї.

Постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

Також читайте: Окупанти вчора один раз відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

Упродовж минулої доби, 10 жовтня, у смугах відповідальності підрозділів Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення з боку противника домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населеного пункту Водяне ворог здійснив один неприцільний постріл з підствольного гранатомета.
Ворожий постріл не становив загрози нашим військовослужбовцям, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає.
Належно виконують завдання у районі проведення операції й інші складові сил оборони. Зокрема, військовослужбовці Збройних Сил та вогнеборці ДСНС ліквідували пожежі поблизу Новоолександрівки, Майорська та Катеринівки. Окрім того, локалізовано осередки загорань неподалік Болотеного.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 56 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5559 транспортних засобів та 4287 осіб. Також була затримана 1 особа, яку підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 527 осіб, у зворотному напрямку – 684 особи. КПВВ "Новотроїцьке" та "Мар’їнка" не функціонували.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою військовослужбовцями Об’єднаних сил.

обстріл (29540) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
Наемники РФ вели провокационные обстрелы возле Марьинки, Майорска и Зайцево, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2672
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11.10.2020 18:13 Відповісти
+10
ого! уже провокационные... это серьезнее чем не прицельные и хаотичные?...
какое-то перемирие...гибридное...одностороннее и ...
(не наказанное зло борзеет...)
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11.10.2020 18:04 Відповісти
+7
ага! И уже наёмники, противник.
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11.10.2020 18:12 Відповісти
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ого! уже провокационные... это серьезнее чем не прицельные и хаотичные?...
какое-то перемирие...гибридное...одностороннее и ...
(не наказанное зло борзеет...)
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11.10.2020 18:04 Відповісти
ага! И уже наёмники, противник.
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11.10.2020 18:12 Відповісти
Классный термин "провокационные обстрелы"!
А такой термин, как "адекватный ответ на провокацию" в МО слышали?!
Если нет,- пусть к Алиевуобратятся!
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11.10.2020 18:10 Відповісти
Адекватну відповідь на провокчтивні обстріли з боку Вірменіхдав Азербайджан. І ще. Адекватну відповідь дає адекватна армія за адекватною командою адекватного Верховного Головкома, або адекватного Головкома ЗСУ. Вочевидь ні Зєлєнскій, ні Хомчак такими не є.
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11.10.2020 18:56 Відповісти
Это односторонний тир.
Такого нет в истории позорища.
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11.10.2020 18:12 Відповісти
Наемники РФ вели провокационные обстрелы возле Марьинки, Майорска и Зайцево, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2672
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11.10.2020 18:13 Відповісти
На додаток до «неприцільних» обстрілів на війні ще бувають «провокаційні».
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11.10.2020 18:26 Відповісти
От від таких "неприцільних" і "провокативних" обстрілів і втрати "не бойові".
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11.10.2020 18:52 Відповісти
...с мазилами в катку впряглись, а победить не могём. -- токо побредить...
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11.10.2020 18:59 Відповісти
Нам повезло. Был бы дурачек, он не смог бы с серьезным лицом нести такой бред: "неприцільних i провокативних".
Найманці РФ вели провокаційні обстріли біля Мар'їнки, Майорська та Зайцевого, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5068
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11.10.2020 19:03 Відповісти
Ківа ? чи що ?
наш дурний елехторат може і голоснути.
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11.10.2020 19:24 Відповісти
армяне занимались тоже провокационными обстрелами...
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11.10.2020 19:29 Відповісти
Чого "ховати голову в пісок"? Називайте речі своїми іменами - чергове порушення режиму перемир*я! "Та сторона" що, попереджає, що буде стріляти провокаційно?
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11.10.2020 20:38 Відповісти
 
 