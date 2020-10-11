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Заступник голови ОП Жовква про візит Дуди в Україну: Говоритимемо про політику, історичне минуле та наші економічні відносини

Заступник голови ОП Жовква про візит Дуди в Україну: Говоритимемо про політику, історичне минуле та наші економічні відносини

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква зазначає, що під час візиту президента Польщі Анджея Дуди до України 12-13 жовтня значний акцент буде зроблено на економічну співпрацю двох країн, зокрема в питаннях розвитку інфраструктури.

"Президент Польщі відвідає не тільки Київ, а разом із президентом Зеленським відвідає Одесу, де буде проведено окремий бізнес-захід, який буде спрямований на інфраструктурну тематику. Буде укладено низку угод, зокрема про нашу морську інфраструктуру", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Жовква зазначив, що тематика українсько-польських відносин розширюється на сферу економіки. "Говоримо не тільки про політику, про історичне минуле, про що, безумовно, йдеться під час візиту, а й про наші економічні відносини. Адже з товарообігу Польща один із наших найбільших партнерів у Європі", - зазначив він.

Заступник глави ОП нагадав, що візит президента Польщі Дуди до України планувався ще навесні 2020 року, і він дуже важливий, адже вперше за останні три роки президент Польщі відвідує Україну. У 2017 році Дуда був у Харкові, а в Києві востаннє - у 2016 році.

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візит (1623) історія (1072) Польща (8663) Дуда Анджей (793) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+5
Боже , какой планктон всплыл на поверхность 😀😀😀
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11.10.2020 18:25 Відповісти
+4
Це кандидатка від Слуг Народу Каріна Єнокян і фото з її сторінка у соцмережах, яка знову подала до суду з вимогою скасувати реєстрацію Європейської Солідарності у Кременчуці. Приїхав в суд депутат від Зе Мовчан , племінник депутата від "За майбутнє" Шаповалова, якого називають "хресним татом" Кременчука.

Замглавы ОП Жовква о визите Дуды в Украину: Будем говорить о политике, историческом прошлом и наших экономических отношениях - Цензор.НЕТ 5579
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11.10.2020 18:24 Відповісти
+2
Історики повинні обговорювати минуле.а не політикі,особливо неучі з 95 кварталу.
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11.10.2020 18:12 Відповісти
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и наших экономических отношениях Гроші клянчити?
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11.10.2020 18:05 Відповісти
Жовква , стройте совместный автобан Одесса Броды , чтобы повернуть поток Польских Жителей отдыхать в Украине

Иначе полякам ехать через Киев не удобно
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11.10.2020 18:06 Відповісти
Это то Жовква что оповещало о "мало сказать прекрасном" визите Вовки в Лондон ?А в судах по отмыванию бабок БЕни о КО он успел побывать? Жовква не рассказал...
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11.10.2020 18:09 Відповісти
Історики повинні обговорювати минуле.а не політикі,особливо неучі з 95 кварталу.
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11.10.2020 18:12 Відповісти
Донецкие особенные пропутинские неучи, криворожанские совково-ватные,,, - в ОПУ под правлением консервы Кремля... Ой Дуда-Дуда куда тебя занесло!!!
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11.10.2020 18:15 Відповісти
Янелох вчило історію щоб говорити про неї?
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11.10.2020 18:23 Відповісти
Це кандидатка від Слуг Народу Каріна Єнокян і фото з її сторінка у соцмережах, яка знову подала до суду з вимогою скасувати реєстрацію Європейської Солідарності у Кременчуці. Приїхав в суд депутат від Зе Мовчан , племінник депутата від "За майбутнє" Шаповалова, якого називають "хресним татом" Кременчука.

Замглавы ОП Жовква о визите Дуды в Украину: Будем говорить о политике, историческом прошлом и наших экономических отношениях - Цензор.НЕТ 5579
показати весь коментар
11.10.2020 18:24 Відповісти
Боже , какой планктон всплыл на поверхность 😀😀😀
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11.10.2020 18:25 Відповісти
они шо, дебильно-упоротые продвигатели ЕС ?
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11.10.2020 18:40 Відповісти
 
 