Заступник голови ОП Жовква про візит Дуди в Україну: Говоритимемо про політику, історичне минуле та наші економічні відносини

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква зазначає, що під час візиту президента Польщі Анджея Дуди до України 12-13 жовтня значний акцент буде зроблено на економічну співпрацю двох країн, зокрема в питаннях розвитку інфраструктури.

"Президент Польщі відвідає не тільки Київ, а разом із президентом Зеленським відвідає Одесу, де буде проведено окремий бізнес-захід, який буде спрямований на інфраструктурну тематику. Буде укладено низку угод, зокрема про нашу морську інфраструктуру", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Жовква зазначив, що тематика українсько-польських відносин розширюється на сферу економіки. "Говоримо не тільки про політику, про історичне минуле, про що, безумовно, йдеться під час візиту, а й про наші економічні відносини. Адже з товарообігу Польща один із наших найбільших партнерів у Європі", - зазначив він.

Заступник глави ОП нагадав, що візит президента Польщі Дуди до України планувався ще навесні 2020 року, і він дуже важливий, адже вперше за останні три роки президент Польщі відвідує Україну. У 2017 році Дуда був у Харкові, а в Києві востаннє - у 2016 році.

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