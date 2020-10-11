За добу в ЗСУ 63 нові випадки COVID-19, хворіють 915 людей, - командування Медичних сил

За минулу добу в Збройних силах України лабораторно підтверджені 63 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

За минулу добу зареєстровано 63 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 14 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 3 військовослужбовці, Чернігівський військовий госпіталь – 8 військовослужбовців, Житомирський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Старокостянтинівська ЦРЛ – 1 військовослужбовець, Жовтнева лікарня міста Київ – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 49 осіб (Київська область – 28 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України, Львівська область – 9 військовослужбовців, Хмельницька, Чернігівська, Вінницька та Житомирська області – по 2 військовослужбовці, Дніпропетровська область – 1 військовослужбовець, Івано-Франківська область – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Станом на 10.00 11 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 915 осіб.

Усього за час пандемії одужало – 2806 осіб, летальних випадків – 11.

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На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 492 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 48 осіб.



