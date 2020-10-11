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На саміті Україна-ЄС у Зеленського не було поблажок: інститути Євросоюзу - це не якісь сентиментальні органи, - заступник голови ОП Жовква

На саміті Україна-ЄС у Зеленського не було поблажок: інститути Євросоюзу - це не якісь сентиментальні органи, - заступник голови ОП Жовква

Президент України Володимир Зеленський провів на саміті Україна-ЄС 6 жовтня в Брюсселі чесну відкриту розмову з керівниками Європейського Союзу, і для української сторони на цьому саміті не було жодних "поблажок", зазначає заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Інститути ЄС - це не якісь сентиментальні органи або люди, які робитимуть якісь поблажки. Була чесна, відкрита розмова. І на саміті, на пленарному засіданні президент Зеленський розмовляв тет-а-тет із Шарлем Мішелем. Тому жодних поблажок Україні не було. А те, що має бути оцінено як прогрес, було оцінено", - сказав Жовква в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи думки, що керівництво ЄС на саміті утримувалося від критики української влади, щоб від самого початку не погіршувати відносини", передає Цензор.НЕТ.

Заступник керівника Офісу президента України вважає абсолютно некомпетентними тих, хто говорить про "першу зустріч" Зеленського з керівниками ЄС.

"Президент Зеленський уже мав комунікацію з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, з яким вони говорили телефоном, й у них була особиста зустріч, коли він (Мішель. - Ред.) ще не був на цій посаді, але вже знав про призначення. З головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка фізично не була присутня на саміті, президент також декілька разів говорив телефоном, зокрема напередодні саміту. Зустрілися з високим представником ЄС із закордонних справ і з питань політики безпеки Жозепом Боррелем за десять днів до саміту", - зазначив він.

Жовква наголосив, що на саміті в Брюсселі говорили й про певні критичні речі, наприклад про антикорупційну інфраструктуру.

"Для ЄС важливо, щоб антикорупційна політика і надалі здійснювалася, щоб діяльність антикорупційних органів була незалежною. І президент Зеленський вкотре запевнив, що він - абсолютний прихильник цієї політики, і незалежність діяльності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури буде абсолютно забезпечена. ЄС почув і погодився з цією позицією", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови ОП Жовква про візит Дуди в Україну: Говоритимемо про політику, історичне минуле та наші економічні відносини

Зеленський Володимир (24552) саміт (824) Євросоюз (13767) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+17
На саммите Украина-ЕС у Зеленского не было поблажек: институты Евросоюза - это не какие-то сентиментальные органы, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1148
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11.10.2020 18:27 Відповісти
+16
ЄС не банкомат. Чули вже.
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11.10.2020 18:24 Відповісти
+16
А ЗЕ не якийсь там дурачок.
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11.10.2020 18:26 Відповісти
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команда пианиста мыслит физиологически
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11.10.2020 18:24 Відповісти
кстати, органная музыка здесь не при чем
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11.10.2020 18:26 Відповісти
А по сраке ему надавали в ЕС как раз за плохо используемые органы (правовые, правда, не его собственные в бытность клованом)
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11.10.2020 18:29 Відповісти
пианист надеялся на "сентиментальные" органы, а они оказались шершавыми, очень шершавыми
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11.10.2020 18:33 Відповісти
ЄС не банкомат. Чули вже.
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11.10.2020 18:24 Відповісти
Ай-яй-яй, это вам не на минималка выживать! Никаких поблажек.
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11.10.2020 18:25 Відповісти
А ЗЕ не якийсь там дурачок.
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11.10.2020 18:26 Відповісти
Твердження досить суперечливе.
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11.10.2020 18:27 Відповісти
не и правда, не ЯКЫЙСЬ ТАМ, а абсолютно определенный с именем и Фамилией и в определенной стране ...
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11.10.2020 18:32 Відповісти
Судя по прокси, ты тоже в определенной.
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11.10.2020 18:56 Відповісти
а калированый ...
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11.10.2020 20:10 Відповісти
шо? и даже табуреточку под трибуну не подставили?...хамы
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11.10.2020 18:27 Відповісти
Так над трибуною ж, зашморгу не було...
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11.10.2020 18:34 Відповісти
та то не та табуреточка...))) эта шоб величие и масштаб личности разглядели
(
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11.10.2020 18:45 Відповісти
Кажуть, коли перші японські християни "задрали" усіх в Японії, сьогун повелів їх розіп"ять... При цьому, нібито, сказав: "Ваші наставники, єзуїти, казали що ви "вознесетесь над натовпом"? Я вас "возносю"... На двадцять ліктів вище всіх...".
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11.10.2020 19:02 Відповісти
На саммите Украина-ЕС у Зеленского не было поблажек: институты Евросоюза - это не какие-то сентиментальные органы, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1148
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11.10.2020 18:27 Відповісти
так он уже, не в прямом смысле а в политическом таки да
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11.10.2020 18:35 Відповісти
Портников считает этот выбор 73-х процентов украинцев , как последнее очищение перед повзрослением как нации ( рискованное, судя по поддержке опозажопы) - так что, вполне реально - ЗЕ это и есть жертва такого очищения... Плохо, что пандемия ему в помощь - ну так он же и есть носитель бед, ВЫРОКОМ он сам себя озвучил , не Порох уж точно..
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11.10.2020 19:03 Відповісти
Боги стерво не клюют !
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11.10.2020 18:59 Відповісти
Как же, как же.Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель
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11.10.2020 18:28 Відповісти
"...руководство ЕС на саммите воздерживалось от критики украинской власти, дабы с самого начала не ухудшать отношения." Это называется у зебилов "никаких поблажек".

На саммите Украина-ЕС у Зеленского не было поблажек: институты Евросоюза - это не какие-то сентиментальные органы, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6853
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11.10.2020 18:30 Відповісти
Вже прийшов, щоб йому повилазило.
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11.10.2020 18:33 Відповісти
Коли трупі артистів запропонували зіграти партію про вище керівництво країною за великий гонорар. Сподіваюся сукупний олігархат в захваті, експеримент не вдався
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11.10.2020 19:51 Відповісти
а оно не кается и сразу на Пастора дело завел
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11.10.2020 18:33 Відповісти
А кто то физически ,хотя бы,присутствовал с этим членограем?
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11.10.2020 18:35 Відповісти
На саммите Украина-ЕС у Зеленского не было поблажек: институты Евросоюза - это не какие-то сентиментальные органы, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 192
Жовква-ква-ква.
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11.10.2020 18:43 Відповісти
Три ЗЕглавы новорожденного НЕсентиментального органа ОПУ - Ермак, НЕлох, Жов-КВА ))
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11.10.2020 18:50 Відповісти
Зєля таки виконав Полонез?
Поважаю. Там, там, тарам....
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11.10.2020 18:46 Відповісти
зачем ты за него голосовал во втором туре ?
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11.10.2020 18:51 Відповісти
Не тільки голосував, а й ПРАЦЮВАВ НА НЬОГО НА ДІЛЬНИЦІ.
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11.10.2020 19:05 Відповісти
Безкоштовно, зауваж. На відміну від тебе
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11.10.2020 19:12 Відповісти
доволен результатом ?
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11.10.2020 19:15 Відповісти
Дєдушка, нахібати нам цього дурака безкоштовно придбав ?
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11.10.2020 19:41 Відповісти
Теперь у тебя пожизненное клеймо на лбу - *длбб*! Окружающие постоянно пялятся на тебя и ехидно подхихикивают...
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11.10.2020 20:17 Відповісти
Жопвква-иди броди со своим чёсом.
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11.10.2020 18:48 Відповісти
если не было поблажек, то сможет ли он после такого саммита иметь ещё детей? ))
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11.10.2020 18:49 Відповісти
А зачем? Госдач на всех детей й все равно не хватит
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11.10.2020 18:53 Відповісти
Пианисту хлопнули крышкой по рабочему органу. Ню. Ню. Посмотрим сделает он выводы или продолжит топить себя и Украину.
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11.10.2020 18:49 Відповісти
Да. Поблажек не было. Поставили пианино и заставили играть от и до. Бубочка работал не покладая рук!
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11.10.2020 18:52 Відповісти
Дайте ему орден за то, что он не пердел привселюдно.
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11.10.2020 18:54 Відповісти
Vprincipe to na etot raz zeljonaja soplja bez bumazhki i ne govorila, vot i poluchilos izbezhatj jumorosticheskih tekstov, osobo obidno bilo chto pro njanji ni slovom, a vedj bila takaja programma, eh .
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11.10.2020 19:02 Відповісти
Украина - це ты! Слуга народу! (Из говно-рекламы))))
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11.10.2020 19:12 Відповісти
На саміті Україна-ЄС у Зеленського не було поблажок: інститути Євросоюзу - це не якісь сентиментальні органи, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 8154
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11.10.2020 19:15 Відповісти
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11.10.2020 20:17 Відповісти
Это намёк на сентиментальные органы - гениталии?
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11.10.2020 19:27 Відповісти
-- на гены и талии...
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11.10.2020 19:30 Відповісти
в одному фільмі про зачаття "русского мира" звучала пісня (яку виконував рідний племінник Молотова Б.Чирков) "ех яблочко, куда ти котишся, к большевикам попадеш, не вортишся", А от українська казка про колобка більш наближена до реальності - "по засіках метений........., як від родичів утік, від лисиці я утік, і від тебе вовче, утечу" однак забув, що то не вовк - а сам ВВП разом з корешем дитинства дядьою Колею (Патрушевим), які обговорюють мабутню трапезу " час ще є, всеодно схаваємо". Ну тримайтесь ВОЗ та його теплий кореш Армяк.
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11.10.2020 19:30 Відповісти
МВФ и ЕС не устают повторять , когда эту тварь кАламойшу привлекут к уголовной ответственности за разворовывание приватбанка и отмывание денег . Зеро тянет вола за хвост и всячески тормозит дело, потому что сам там же замешан. Зебараны ,вы подонки конченные,такое впечатление,что у вас еще одна жизнь припасена или нет детей и внуков...
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11.10.2020 19:58 Відповісти
а якщо б на його місці був би якийсь дурачок? А так не якийсь.
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11.10.2020 20:29 Відповісти
Модер -- голуба... -- ты ж не меня залёшал, а Поэта Бродского!
...но потерпи ещё недельку -- я щас должен быть в круизе по Средиземке с любимой Бырашней... -- а проходится, от нефиг делать, тебя мучать с места постоянной прописки...*(

-- но со сл. понедельника в рейс -- и будет уже не до стихов и не до нам -- друг до друга... *)
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11.10.2020 20:41 Відповісти
На саммите Украина-ЕС у Зеленского не было поблажек: но руководство ЕС на саммите воздерживалось от критики украинской власти ) Зелень включает так же дурака , как и кремлёвские ублюдки , сами себе противореча )Источник: https://censor.net/ru/n3224231
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11.10.2020 21:21 Відповісти
всё правильно сказал.
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11.10.2020 21:53 Відповісти
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10?__cft__[0]=**************************************************************************************************-WE9lwgo1qfkByO1Lx_53UH2Gzkg5RRhY&__tn__=-UC%2CP-R Mykola Nikolaus

На саміті Україна-ЄС у Зеленського не було поблажок: інститути Євросоюзу - це не якісь сентиментальні органи, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 3126
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11.10.2020 23:34 Відповісти
 
 