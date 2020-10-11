На саміті Україна-ЄС у Зеленського не було поблажок: інститути Євросоюзу - це не якісь сентиментальні органи, - заступник голови ОП Жовква

Президент України Володимир Зеленський провів на саміті Україна-ЄС 6 жовтня в Брюсселі чесну відкриту розмову з керівниками Європейського Союзу, і для української сторони на цьому саміті не було жодних "поблажок", зазначає заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Інститути ЄС - це не якісь сентиментальні органи або люди, які робитимуть якісь поблажки. Була чесна, відкрита розмова. І на саміті, на пленарному засіданні президент Зеленський розмовляв тет-а-тет із Шарлем Мішелем. Тому жодних поблажок Україні не було. А те, що має бути оцінено як прогрес, було оцінено", - сказав Жовква в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи думки, що керівництво ЄС на саміті утримувалося від критики української влади, щоб від самого початку не погіршувати відносини", передає Цензор.НЕТ.

Заступник керівника Офісу президента України вважає абсолютно некомпетентними тих, хто говорить про "першу зустріч" Зеленського з керівниками ЄС.

"Президент Зеленський уже мав комунікацію з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, з яким вони говорили телефоном, й у них була особиста зустріч, коли він (Мішель. - Ред.) ще не був на цій посаді, але вже знав про призначення. З головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка фізично не була присутня на саміті, президент також декілька разів говорив телефоном, зокрема напередодні саміту. Зустрілися з високим представником ЄС із закордонних справ і з питань політики безпеки Жозепом Боррелем за десять днів до саміту", - зазначив він.

Жовква наголосив, що на саміті в Брюсселі говорили й про певні критичні речі, наприклад про антикорупційну інфраструктуру.

"Для ЄС важливо, щоб антикорупційна політика і надалі здійснювалася, щоб діяльність антикорупційних органів була незалежною. І президент Зеленський вкотре запевнив, що він - абсолютний прихильник цієї політики, і незалежність діяльності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури буде абсолютно забезпечена. ЄС почув і погодився з цією позицією", - зауважив він.

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