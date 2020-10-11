УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10220 відвідувачів онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
1 783 28

ЦВК пояснила, чи можна проголосувати з паспортом у "Дія": Рекомендуємо йти на дільницю із паспортом у вигляді книжечки або ІD-карти

ЦВК пояснила, чи можна проголосувати з паспортом у

У Центральній виборчій комісії рекомендують пред'являти на виборчій дільниці для отримання бюлетеня паспорт у вигляді книжечки або ІD-карту. Паспорти з програми "Дія" краще не використовувати, бо для цього на виборчій дільниці має бути спеціальне обладнання, а його може не бути.

Про це заявила секретар ЦВК Гатаулліна Олена в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Рекомендую всім виборцям йти на дільницю з паспортом у вигляді книжечки або ІD-карти. Оскільки пред'явити паспорт для отримання бюлетеня у програмі "Дія" можна буде тільки за умови наявності в ДВК технічних пристроїв, за допомогою яких можна перевірити такий паспорт", - написала вона.

При цьому Гатаулліна зазначила, що в цей час у дільничних виборчих комісіях таких пристроїв немає.

Вона також пояснила деякі інші моменти щодо документів, які необхідні виборцю на ділянці.

"Для видачі бюлетеня виборцю члену ДВК потрібно встановити особу, а для цього виборцю доведеться зняти маску. При перевірці паспорта сторінку з місцем реєстрації члену ДВК перевіряти не потрібно, бо тепер виборча адреса - це не завжди адреса місця реєстрації", - зазначила секретар ЦВК.

За її словами, відсутність у паспорті вклеєної у 25 або 45 років фотографії "не є підставою для видачі бюлетеня".

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

ЦВК пояснила, чи можна проголосувати з паспортом у Дія: Рекомендуємо йти на дільницю із паспортом у вигляді книжечки або ІD-карти 01

голосування (486) місцеві вибори (1366) паспорт (1162) Дія (1149) Гатаулліна Олена (2)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
😃 сваяло зеленое стадо приложение...которое мало того что и нафиг не нужно...так еще и бесполезно...
показати весь коментар
11.10.2020 18:58 Відповісти
+3
Те , кто прийдут на эти выборы , - станут героями . )) . Лично я , - доползу шоб проголосовать .
показати весь коментар
11.10.2020 19:12 Відповісти
+3
ЦВК пояснила, чи можна проголосувати з паспортом в "Дія": Рекомендуємо йти на дільницю із паспортом у вигляді книжечки або ІD-карти - Цензор.НЕТ 8499
показати весь коментар
11.10.2020 19:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
😃 сваяло зеленое стадо приложение...которое мало того что и нафиг не нужно...так еще и бесполезно...
показати весь коментар
11.10.2020 18:58 Відповісти
Нечего добавить...
показати весь коментар
11.10.2020 19:00 Відповісти
ЦВК пояснила, чи можна проголосувати з паспортом в "Дія": Рекомендуємо йти на дільницю із паспортом у вигляді книжечки або ІD-карти - Цензор.НЕТ 8499
показати весь коментар
11.10.2020 19:51 Відповісти
А скільки ще бабла на розробку цьогонедосоіта розпиляли?!
показати весь коментар
11.10.2020 21:54 Відповісти
А ще скільки грошей на розробку і впровадженнч цього недософта розпилчли...
показати весь коментар
11.10.2020 21:55 Відповісти
ЦИК объяснил, можно ли проголосовать с паспортом в "Дія": Рекомендуем идти на участок с паспортом в виде книжечки или ІD-карты - Цензор.НЕТ 3267
показати весь коментар
11.10.2020 19:04 Відповісти
Не бачу сенсу іти на вибори в країні де 73% ідійотів, та ще 14% ЗАЖОПУ.
показати весь коментар
11.10.2020 19:04 Відповісти
Те , кто прийдут на эти выборы , - станут героями . )) . Лично я , - доползу шоб проголосовать .
показати весь коментар
11.10.2020 19:12 Відповісти
Правильно, дия незаконна и без референдума об изменении функционирования органов власти нарушает конституцию. И конечно должна быть соблюдена норма прав и свобод.
показати весь коментар
11.10.2020 19:18 Відповісти
Чем ДИЯ незаконна?
показати весь коментар
11.10.2020 22:23 Відповісти
Правильно как в США когда есть преемственность перехода прав. Старые документы и договора действительны. Доллары 1880 года действительны.
Не должно введение электронной формы отменять прошлые документы и не заставлять переделывать правильное. Потом приложение Дия это лишь приложение но из нее делают базу. База должна быть у государства - архив с дублированием. А способов получить информацию должно быть много - через приложения Дия, Глина и тп. По обращению получить бумажную форму в муниципалитете заверенную штатным нотариусом и тп.
показати весь коментар
12.10.2020 08:44 Відповісти
У ДИЯ нет базы, она берет информацию с уже существующих реестров.
И все же чем незаконна ДИЯ? Вы так и не ответили. При чем тут приемственность прав и доллар 1980 года?
показати весь коментар
12.10.2020 09:09 Відповісти
А чем законна дия? Чем и на основании чего регламентируется? Паспорт имеет прописанные законы, которые прошли проверку на конституционность.
.У Дии есть внутренняя база.
.Доллар 1880 года а не 1980, не путай это важно.
показати весь коментар
12.10.2020 09:48 Відповісти
То може взагалі краще проігнорувати ці вибори , якщо держава не здатна зчитувати власні документи ? Та й чи можна вважати такі вибори чесними , якщо виборця з вини держави не допускають до голосування ? Думаю ні .
показати весь коментар
11.10.2020 19:35 Відповісти
Заявляю вам со всей серьезностью: для любого голосования готов преодолеть путь только до своего смартфона. Точка.
показати весь коментар
11.10.2020 19:51 Відповісти
И хорошо. Не напрягайся.
Чем больше вас таких - тем лучше.
показати весь коментар
11.10.2020 21:32 Відповісти
а кого не выбери результат один..
показати весь коментар
12.10.2020 01:38 Відповісти
Ага, но есть нюанс))
показати весь коментар
12.10.2020 08:17 Відповісти
конечно, или придут наши белые или ваши коричневые
показати весь коментар
12.10.2020 12:04 Відповісти
ого, сколько кацапчегов проблеяли о том, что эти выборы лучше проигнорировать. я вот пойду. проголосовать за Европейскую солидарность
показати весь коментар
11.10.2020 20:18 Відповісти
Я теж, якщо в свідомості буду - на вибори піду і за ЄС проголосую!
показати весь коментар
11.10.2020 22:00 Відповісти
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/09/16/119295/elektronnyj-kontslager-v-rossii--tsifrovoe-oruzhie-kremlevskogo-rezhima.shtml жесть в мордоре. такое же хочет в Украине Аваков
показати весь коментар
11.10.2020 20:26 Відповісти

"Ми - за Кернеса": у Харкові з ножем напали на "ЗеКоманду" -А я думаю почему люди с команды "Слуга Народа" приезжают в любой город, .а там все места проданы,молодые понимаешь,хотят всё быстро и сразу
показати весь коментар
11.10.2020 21:11 Відповісти
гепа вроде все..
показати весь коментар
11.10.2020 21:26 Відповісти
ОЙ!
показати весь коментар
12.10.2020 21:57 Відповісти
Специальное оборудование это ещё один смартфон на котором установлена ДІЯ...
показати весь коментар
11.10.2020 22:22 Відповісти
Я считаю эти выборы должны били быть перенесены, но их специально протягивают поскорее потому что если выборы провести весной то у СН шансов еще меньше и другие политсилы договариваться с ними будут меньше. Разочарование от СН в народе будет расти.
показати весь коментар
12.10.2020 08:50 Відповісти
 
 