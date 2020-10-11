ЦВК пояснила, чи можна проголосувати з паспортом у "Дія": Рекомендуємо йти на дільницю із паспортом у вигляді книжечки або ІD-карти
У Центральній виборчій комісії рекомендують пред'являти на виборчій дільниці для отримання бюлетеня паспорт у вигляді книжечки або ІD-карту. Паспорти з програми "Дія" краще не використовувати, бо для цього на виборчій дільниці має бути спеціальне обладнання, а його може не бути.
Про це заявила секретар ЦВК Гатаулліна Олена в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Рекомендую всім виборцям йти на дільницю з паспортом у вигляді книжечки або ІD-карти. Оскільки пред'явити паспорт для отримання бюлетеня у програмі "Дія" можна буде тільки за умови наявності в ДВК технічних пристроїв, за допомогою яких можна перевірити такий паспорт", - написала вона.
При цьому Гатаулліна зазначила, що в цей час у дільничних виборчих комісіях таких пристроїв немає.
Вона також пояснила деякі інші моменти щодо документів, які необхідні виборцю на ділянці.
"Для видачі бюлетеня виборцю члену ДВК потрібно встановити особу, а для цього виборцю доведеться зняти маску. При перевірці паспорта сторінку з місцем реєстрації члену ДВК перевіряти не потрібно, бо тепер виборча адреса - це не завжди адреса місця реєстрації", - зазначила секретар ЦВК.
За її словами, відсутність у паспорті вклеєної у 25 або 45 років фотографії "не є підставою для видачі бюлетеня".
Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.
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Не должно введение электронной формы отменять прошлые документы и не заставлять переделывать правильное. Потом приложение Дия это лишь приложение но из нее делают базу. База должна быть у государства - архив с дублированием. А способов получить информацию должно быть много - через приложения Дия, Глина и тп. По обращению получить бумажную форму в муниципалитете заверенную штатным нотариусом и тп.
И все же чем незаконна ДИЯ? Вы так и не ответили. При чем тут приемственность прав и доллар 1980 года?
.У Дии есть внутренняя база.
.Доллар 1880 года а не 1980, не путай это важно.
Чем больше вас таких - тем лучше.
"Ми - за Кернеса": у Харкові з ножем напали на "ЗеКоманду" -А я думаю почему люди с команды "Слуга Народа" приезжают в любой город, .а там все места проданы,молодые понимаешь,хотят всё быстро и сразу