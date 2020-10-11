Візит в Україну особливо важливий: працюємо заради посилення зв'язків між країнами, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявляє про важливість візиту в Україну для розвитку співпраці між країнами в умовах пандемії COVID-19.
"Сьогоднішній візит до нашого сусіда в UA особливо важливий. В період пандемії багато господарських секторів залежать від налагодження ще кращої міжнародної співпраці і прийняття конкретних рішень. Зв'язки між та дуже міцні і разом працюємо заради ще більшого їх посилення", - написав Дуда в своєму твіттері в неділю, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+6 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар11.10.2020 19:48 Відповісти Посилання
+5 sulima ivan
показати весь коментар11.10.2020 19:23 Відповісти Посилання
+3 Наталия Гончар
показати весь коментар11.10.2020 19:10 Відповісти Посилання
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Зайві гроші в державі, чи що ?
Зайві гроші в державі, чи що ?
Ніфіга собі. Скоро сервер видасть ПТН ПНХ.