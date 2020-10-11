Візит в Україну особливо важливий: працюємо заради посилення зв'язків між країнами, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявляє про важливість візиту в Україну для розвитку співпраці між країнами в умовах пандемії COVID-19.

"Сьогоднішній візит до нашого сусіда в UA особливо важливий. В період пандемії багато господарських секторів залежать від налагодження ще кращої міжнародної співпраці і прийняття конкретних рішень. Зв'язки між та дуже міцні і разом працюємо заради ще більшого їх посилення", - написав Дуда в своєму твіттері в неділю, передає Цензор.НЕТ.

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