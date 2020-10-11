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Новини
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Візит в Україну особливо важливий: працюємо заради посилення зв'язків між країнами, - Дуда

Візит в Україну особливо важливий: працюємо заради посилення зв'язків між країнами, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявляє про важливість візиту в Україну для розвитку співпраці між країнами в умовах пандемії COVID-19.

"Сьогоднішній візит до нашого сусіда в UA особливо важливий. В період пандемії багато господарських секторів залежать від налагодження ще кращої міжнародної співпраці і прийняття конкретних рішень. Зв'язки між та дуже міцні і разом працюємо заради ще більшого їх посилення", - написав Дуда в своєму твіттері в неділю, передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: Заступник голови ОП Жовква про візит Дуди в Україну: Говоритимемо про політику, історичне минуле та наші економічні відносини

Візит в Україну особливо важливий: працюємо заради посилення звязків між країнами, - Дуда 01

візит (1623) Польща (8659) Дуда Анджей (793)


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Топ коментарі
+6
Саме так!!! Чому і казиться кремлівський недопалок !!! Євроінтеграція України це здіпець імперським мріям )(уйла !!)))
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11.10.2020 19:48 Відповісти
+5
Хто б дивувавсь, що Україна для Польщі є дуже важливою. Польський мораьний авторитет Єжи Гедройць казав, що "без незалежної України не буде незалежної Польщі". Ще пан Єжі казав на початку минулого сторічча, що Польщі треба нарешті: "...визнати Вільнюс литовським, а Львів українським. І потім позбавившись цих фантомних болей вільно йти у майбутнє"
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11.10.2020 19:23 Відповісти
+3
Дуда молодец! Куй железо, пока ЗЕленые играют на выборы и в красных и в пронатовских...
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11.10.2020 19:10 Відповісти
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Дуда молодец! Куй железо, пока ЗЕленые играют на выборы и в красных и в пронатовских...
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11.10.2020 19:10 Відповісти
Заява Ермака в Лондон об ублажении Кремля на фоне Вовки прозападника -тому подтверждение.
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11.10.2020 19:11 Відповісти
Вовка прозападник? Пффф. Буратіна на мотузочках в руках ляльковода.
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11.10.2020 19:16 Відповісти
Актор поганый . Историк еще хреновее - но пусть играет хоть с Дудой, а не с Кремлем , пока ему Ермак с Мертвечуком позволяют.
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11.10.2020 19:19 Відповісти
Все веревочки ведущие к клоун выборы и покажут.
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11.10.2020 19:20 Відповісти
Кацапам ещё один отвод . Молодцы , - работают по плану .
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11.10.2020 19:20 Відповісти
Клован так , поц плановий !!))
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11.10.2020 19:49 Відповісти
Нафга обезличили напис на могилі воїнів УПА?
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11.10.2020 19:13 Відповісти
теперішня влада торгує історією.
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11.10.2020 19:22 Відповісти
гендлярі як політичні так й фінансові - без батьківщини , без принципів та моралі
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11.10.2020 19:33 Відповісти
Що це ще за квіти у кольорах прапорів ?
Зайві гроші в державі, чи що ?
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11.10.2020 19:22 Відповісти
Що це ще за квіти у кольорах прапорів ?
Зайві гроші в державі, чи що ? Візит в Україну особливо важливий: працюємо заради посилення зв'язків між країнами, - Дуда - Цензор.НЕТ 1069

Візит в Україну особливо важливий: працюємо заради посилення зв'язків між країнами, - Дуда - Цензор.НЕТ 4542 Візит в Україну особливо важливий: працюємо заради посилення зв'язків між країнами, - Дуда - Цензор.НЕТ 791
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11.10.2020 19:43 Відповісти
Що це ?
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11.10.2020 21:01 Відповісти
Хто б дивувавсь, що Україна для Польщі є дуже важливою. Польський мораьний авторитет Єжи Гедройць казав, що "без незалежної України не буде незалежної Польщі". Ще пан Єжі казав на початку минулого сторічча, що Польщі треба нарешті: "...визнати Вільнюс литовським, а Львів українським. І потім позбавившись цих фантомних болей вільно йти у майбутнє"
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11.10.2020 19:23 Відповісти
Без Украины нет Московской империи - кто кому важнее на фоне высказываний еще одного умного , Бжезинского .
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11.10.2020 19:37 Відповісти
Саме так!!! Чому і казиться кремлівський недопалок !!! Євроінтеграція України це здіпець імперським мріям )(уйла !!)))
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11.10.2020 19:48 Відповісти
Нужно наращивать торговые отношения и увеличивать экспорт Украинской продукции в Польшу, чтобы оживить экономику Украины от получения денег с продаж. Украина должна больше продавать всего и зарабатывать больше!
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11.10.2020 19:23 Відповісти
109166 посетителей онлайн

Ніфіга собі. Скоро сервер видасть ПТН ПНХ.
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11.10.2020 19:35 Відповісти
Погнали совєтув поляки та українці!
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11.10.2020 20:19 Відповісти
История Украины и Польши сложная но все же мы истинные славяне и я думаю в край придем к пониманию просто потому что мы славяне, а не мокшане безродные.
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11.10.2020 22:34 Відповісти
Як там зараз в Чебоксарах, кацапюра?
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12.10.2020 01:30 Відповісти
 
 