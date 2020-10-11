У Сумах підсилюють карантин через потрапляння в "червону" зону: вводяться обмеження на роботу транспорту, а школи переводять на дистанційне навчання

У Сумах підсилюють карантин, оскільки місто потрапило в "червону" зону щодо ситуації з поширенням коронавірусу. У місті з 13 жовтня буде обмежена посадка пасажирів у громадський транспорт, школи перейдуть на дистанційне навчання. Дитячі садки працюватимуть у черговому режимі.

Про це повідомляє пресслужба Сумської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Так, у місті обмежено: посадку пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення з 13 жовтня; відвідування закладів освіти здобувачами освіти (заклади дошкільної освіти працюють в черговому режимі); відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім тих, які надають екстрені соціальні послуги, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання", - йдеться в повідомленні.

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Водночас виконком вирішив звернутися до Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з проханням дозволити роботу громадського транспорту, але з обмеженнями за кількістю пасажирів.

У понеділок, 12 жовтня, виконком міськради Сум вирішить питання про обмеження роботи кафе, ресторанів, кінотеатрів, ТРЦ, спортзалів та інших закладів сфери послуг.